17:35 30 ноября

В 2017 году США продали вооружений почти на 42 млрд долларов

Соединенные Штаты в 2017 финансовом году (завершился 30 сентября) продали другим странам вооружений на общую сумму $41,93 млрд., передает ТАСС.



«Контракты на сумму $6,04 млрд. финансировались по линии Госдепартамента в рамках программ оказания военной помощи, на сумму $3,87 млрд. – по линии Минобороны», – говорится в заявлении Управления Минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.


Контракты на $32,02 млрд. оплачивались нашими зарубежными странами-партнерами,
добавили в пресс-службе.

Как подчеркнули в ведомстве, приведенные «цифры свидетельствуют о том, что сохраняется высокий спрос на американские военные продукцию и услуги».

«США реализуют свои внешнеполитические цели и задачи обеспечения национальной безопасности, продавая оборонительные вооружения и оказывая услуги в сфере обороны другим странам, а также обучая их военнослужащих», – говорится в сообщении.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. Шура пермский Сегодня, 15:55
    Надарили больше… всяким холопам своим
    Шура пермский
    1. 210окв Сегодня, 15:58
      Насчёт надарили-это больше к СССР.А эти подсчитают..И не раз обсчитают.Кстати.А в количественном выражении как?
      Цитата: Шура пермский
      Надарили больше… всяким холопам своим
      210окв
      1. хрыч Сегодня, 16:00
        Цитата: 210окв
        И не раз обсчитают.

        Ну, они любят подарить списанную рухлядь, а потом взять свое на запчастях, боеприпасах и обучении персонала laughing
        хрыч
        1. Молодой_Коммунист Сегодня, 16:05
          Цитата: хрыч
          Ну, они любят подарить списанную рухлядь, а потом взять свое на запчастях, боеприпасах и обучении персонала

          Зато наш мастер-многоходовочник любит нараздавать разным условным Венесуэлам новоую технику под взятый у нас-же кредит, а когда нас обуют с выплатами, подождать 10 лет и долг списать.
          Молодой_Коммунист
          1. Идущий Сегодня, 16:09
            США даже не чихает бесплатно.
            Идущий
          2. хрыч Сегодня, 16:18
            Цитата: Молодой_Коммунист
            Зато наш мастер-многоходовочник любит нараздавать разным условным Венесуэлам

            Это эмоции молодого коммуниста laughing Россия трижды (в 2009, 2012 и 2014 годах) выделяла Венесуэле большие кредиты на покупку вооружений в РФ. В 2009 году кредит составил — 2,2 млрд долларов, в 2012 году — 2 млрд долларов, в 2014 году — также 2 млрд долларов под 7,4 % годовых. В 2005 году ОАО «Газпром» выиграл тендер и получило лицензию на проведение разведки и добычу газа на шельфе в Венесуэльском заливе. В 2011 году создан российско-венесуэльский банк, доли в уставном капитале которого распределены следующим образом: 50 % — Фонд национального развития (Венесуэла), 25% — Газпромбанк и группа ВТБ. C 2010 года Фонд жилищного строительства при мэре Москвы и российские подрядчики принимают участие в проекте «Великая миссия жилья» по строительству типового панельного жилья (примерно 10 тысяч квартир в многоэтажных домах). Проект предусматривает не только строительство жилья и создание инфраструктуры, но и организацию девяти совместных предприятий для производства стройматериалов. Т.е. получая проценты по кредитам, продали оружие, дав своим работягам работу, залезли в добычу, строительство и банковскую сферу. Все по любимому вами Марксу wassat
            хрыч
            1. Молодой_Коммунист Сегодня, 16:20
              Цитата: хрыч
              Это эмоции молодого коммуниста laughing

              Все лучше, чем аутотренинг старого хрыча. Но оно понятно - крыть-то нечем:

              Дата списания Страна Сумма списания (млрд. USD) Полная сумма долга (млрд. USD) Остаток (млрд. USD) Принадлежность долга Комментарий
              1992 г. Никарагуа 2,55[3] 3,4[31] СССР
              1996 г. Ангола 3,5[3] 5[3] Остаток суммы должен быть возвращен до 2016 года в виде векселей.[3]
              1996 г. Никарагуа СССР Россия предоставила этой латиноамериканской стране 90-процентную скидку[31]
              2000 г. Вьетнам 9,53[3] 11,03[3] Выплата оставшейся суммы отсрочена на 2016—2022 годы[3]
              2001 г. Эфиопия 4,8[3] 6[3]
              2003 г. Монголия 11,1[3] 11,4[3] Долг погашен полностью Оставшиеся $300 млн страна вернула сразу после списания[3]
              2003 г. Лаос 0,96[3] 1,3[3]
              2004 г. Никарагуа 0,344[31] 0,344[31] Долг списан полностью СССР Общий объем прощенных средств составил $5,95 млрд[3]
              2004 г. Ирак 9,5-9,8[3] 10,5[3] Президент выразил надежду, что руководство страны учтет интересы российских компаний в Ираке.[3]
              2005 г. Эфиопия 1,1[3] 1,2[3] Долг списан почти полностью[3]
              2005 г. Сирия 9,782[3] 13,4[3] Дамаск обязался закупать российское вооружение и провести модернизацию бронетехники[3]
              2006 г. Алжир 4,7[3] СССР
              2007 г. Афганистан 11,1[3]
              2008 г. Ирак 12[3] 12,9[3]
              2008 г. Ливия 4,5[3]
              2010 г. Монголия 0,18[3]
              2012 г. КНДР 11[3] Остаток долга в размере более $1 млрд будет использоваться по схеме «долг в обмен на помощь» в сфере образования, здравоохранения и энергетики при реализации совместных проектов в КНДР.[3]
              2013 г. Киргизия 0,5[3] $188,9 млн списали сразу, вторая задолженность в размере $300 млн будут списывать равными долями в течение десяти лет.[3]
              2014 г. Куба 31,7[20] 35,2 Долг списал на 90 % СССР 10 % долга (порядка 3,5 миллиарда долларов) будут погашаться Кубой в течение десяти лет равными полугодовыми платежами.
              Молодой_Коммунист
              1. хрыч Сегодня, 16:26
                Цитата: Молодой_Коммунист
                старого хрыча

                А ты напудренный или нет? wassat
                хрыч
              2. хрыч Сегодня, 16:36
                Твои стенания уже обсуждали и не раз. Каждое списание долгов имеет подтекст, мог бы тебе по каждой стране сделать выкладку, касаемо освоения полезных ископаемых, промышленности, энергетики и пр., но тебе, как молодому коммунисту ничего не докажешь. Ибо списание и реструктурирование именно подарков большевиков СССР. У тебя, как фанатика мировой революции, в голове Троцкий с ледорубом wassat
                хрыч
        2. 210окв Сегодня, 16:06
          Ага,хочешь разорить страны-подари крейсер.. wassat
          Цитата: хрыч
          Цитата: 210окв
          И не раз обсчитают.

          Ну, они любят подарить списанную рухлядь, а потом взять свое на запчастях, боеприпасах и обучении персонала laughing
          210окв
          1. Идущий Сегодня, 16:19
            Если они что то дарят , то петля на шее затягивается очень туго , что бы даже не дергались.
            Идущий
    2. 1331М Сегодня, 16:06
      Контракты на $32,02 млрд. оплачивались нашими зарубежными странами-партнерами,
      Как же,подарят они.
      1331М
    3. Венд Сегодня, 16:36
      Цитата: Шура пермский
      Надарили больше… всяким холопам своим

      Я бы сказал навязали на 42 мил laughing
      Венд
  2. К-50 Сегодня, 16:51
    Соединенные Штаты в 2017 финансовом году (завершился 30 сентября) продали другим странам вооружений на общую сумму $41,93 млрд.

    А сколько из них было получено путём политического давления на элиты стран-покупателей?
    Некоторые вполне могли бы и не брать матрасной оружие, но те путём интриг, давлений и шантажа заставляли покупать.
    К-50
  3. Джек О’Нилл Сегодня, 17:07
    Соединенные Штаты в 2017 финансовом году (завершился 30 сентября) продали другим странам вооружений на общую сумму $41,93 млрд., передает ТАСС.

    Вроде все понятно, но комменты как всегда жгут...
    США надавили, США подарили, США заставили и т.д.
    А мы на сколько и кому продали вооружения? На скольких мы давили, скольких заставили, скольким подарили? (это риторический вопрос)
    Джек О’Нилл
  4. Лена Петрова Сегодня, 17:26
    Цитата: К-50
    Некоторые вполне могли бы и не брать матрасной оружие, но те путём интриг, давлений и шантажа заставляли покупать

    - А если не будут брать?
    - Отключим газ (с)
    Лена Петрова
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