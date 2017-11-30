В 2017 году США продали вооружений почти на 42 млрд долларов
Соединенные Штаты в 2017 финансовом году (завершился 30 сентября) продали другим странам вооружений на общую сумму $41,93 млрд., передает ТАСС.
«Контракты на сумму $6,04 млрд. финансировались по линии Госдепартамента в рамках программ оказания военной помощи, на сумму $3,87 млрд. – по линии Минобороны», – говорится в заявлении Управления Минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.
Как подчеркнули в ведомстве, приведенные «цифры свидетельствуют о том, что сохраняется высокий спрос на американские военные продукцию и услуги».
«США реализуют свои внешнеполитические цели и задачи обеспечения национальной безопасности, продавая оборонительные вооружения и оказывая услуги в сфере обороны другим странам, а также обучая их военнослужащих», – говорится в сообщении.
«Контракты на сумму $6,04 млрд. финансировались по линии Госдепартамента в рамках программ оказания военной помощи, на сумму $3,87 млрд. – по линии Минобороны», – говорится в заявлении Управления Минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.
Контракты на $32,02 млрд. оплачивались нашими зарубежными странами-партнерами,добавили в пресс-службе.
Как подчеркнули в ведомстве, приведенные «цифры свидетельствуют о том, что сохраняется высокий спрос на американские военные продукцию и услуги».
«США реализуют свои внешнеполитические цели и задачи обеспечения национальной безопасности, продавая оборонительные вооружения и оказывая услуги в сфере обороны другим странам, а также обучая их военнослужащих», – говорится в сообщении.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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