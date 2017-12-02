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Куда катится «Ратник»?
Уже много лет любители оружия устало «попинывают» наших оружейников за отсутствие вселенских «инноваций и изобретений» на военном поприще. На этом фоне как-то забылось, что промышленность, в общем-то, всего лишь удовлетворяет нужды заказчика, соответствующие, в свою очередь, уровню его понимания собственных потребностей и профессионализму в целом. Казалось бы, за что тут беспокоиться? Однако, в плане стрелкового оружия, «звоночки» об обратном из МО раздаются уже достаточно давно. И вот, они, подобно нотам, наконец-то сложились во вполне законченное «музыкальное произведение» — статью «Оцифрованный «Ратник»» в газете «Красная звезда» — центральном печатном органе Министерства обороны Российской Федерации.
Материал посвящён итогам подконтрольной эксплуатации комплекта боевой экипировки военнослужащего (КБЭВ) «Ратник». Не пытаясь объять необъятное, а именно весь комплект, остановим внимание на интересующей всех любителей стрелкового оружия теме – средства поражения. Что можно понять, и какие выводы можно сделать из этой доступной информации? Кое-что процитируем и вкратце попробуем разобраться.
Фраза «…в целом по системе поражения кучность стрельбы улучшена в 1,5 раза (с 12 до 8 см)…» ставит в тупик. Как можно обобщённо адекватно оценивать характеристики кучности различных видов стрелкового оружия КВЭБ (автоматы, пулемёты, снайперские винтовки) разработанных под конкретные боеприпасы, к тому же для оценки которых, зачастую, используются разные характеристики рассеивания? Непонятно. Если принять допущение, что фраза относится к автоматам в калибре 5,45×39 мм, вопросы всё равно остаются: откуда появилась цифра 12 см и что она означает? Если заглянуть в технические условия на автомат АК-74М (индекс 6П34), можно увидеть, что для выпущенного образца, принятого ОТК и ВП МО, кучность стрельбы одиночными выстрелами (по характеристикам сердцевинного рассеивания СВ и СБ) не могла превышать 10 см, а в реалии – была лучше этой цифры. Так что превозносить 8 см, как великое достижение не совсем корректно.
Следующая цитата «…повышено пробивное действие пуль по стальной плите (10 мм) в 2 раза (с 50 до 100 м)». Опять ничего не понятно: пуль каких калибров и индексов, по плите какой марки? Почему пробивное действие оценивается в метрах, если принятой характеристикой является процентное отношение количества пробитий от числа выстрелов? Если использовать предыдущее допущение, то можно вспомнить, что на вооружении нашей армии давным-давно стоят следующие патроны: индекс 7Н10 (пробивное действие не менее 60% по плите из стали марки Ст.3КП толщиной 16мм, установленной под углом 90º, на дальности 100 метров), индекс 7Н22 (пробивное действие не менее 80% по броневому листу из стали марки 2П толщиной 5 мм, установленной под углом 90º, на дальности 250 метров), индекс 7Н24 (пробивное действие не менее 80% по броневому листу из стали марки 2П толщиной 5 мм, установленной под углом 90º, на дальности 350 метров). Странно.
«… эффективность ведения огня относительно штатного АК-74М возрастает у АК-12 и АК-15 в два раза, а у 6П67 в 2,3 раза». Снова «смешались кони, люди»: каким видом огня, из каких положений, на каких дальностях, по каким мишеням, в составе подразделения (наступление, оборона) или одиночным стрелком, квалификация стрелков, при ошибках определения дальности и установки прицела или без них? Большое количество НИР и ОКР, проведённых в СССР, на основе огромного статистического результата, доказало, что повышение эффективности стрельбы в 1,5-2 раза на традиционных схемах невозможно, а сбалансированная автоматика достигает данного показателя только при очень большом темпе стрельбы (от 2600 до 6000 выстр./мин.) с ожидаемым снижением ресурса деталей и ухудшением безотказности работы. Последней ОКР, в которой удалось добиться выполнения данных требования, явилась тема «Абакан» завершившаяся принятием на вооружение автомата АН-94 (индекс 6П33). К сожалению, по каким-то причинам этот образец был забыт руководством МО и полноценно не участвовал в испытаниях по теме «Ратник», хотя это могло бы пролить свет на всю эту эпопею.
«По кучности стрельбы АК-74М «Обвес» превосходит АК-74М почти в 1,3 раза». За счёт какого технического решения АК-74М со складов МО без вмешательства в автоматику смог добиться таких результатов? Сомнительно, что изменения эргономического характера и замена ДТК позволяют это сделать без возникновения побочных эффектов (увеличение акустического воздействия на стрелка, демаскировка стрелка (повышенная пламенность, поднятие частиц сухого грунта) и т.д.).
«…то есть на выполнение норматива надо времени в 4,4 раза больше». Опять-таки непонятно, что же нужно сделать с АК-74М для получения таких результатов и почему, для корректности сравнения, не приведены те же нормативы, но уже для опытных автоматов (особенно интересуют сбалансированные).
Обобщая. Статья оставила странное «послевкусие». Всё больше усиливается впечатление, что с развалом ГРАУ и устоявшейся системы испытаний, уровень знаний специалистов, ответственных за принятие на вооружение новых образцов, неуклонно падает и опускается до сведений из интернета и чьих-то субъективных представлений «о прекрасном». А реляции со страниц «Красной звезды» не что иное, как попытка сохранить хорошую мину при плохой игре. Если не хуже – демонстрация полного непонимания сути происходящих событий и неспособности управлять ими…
Автор: М.Дегтярев
Первоисточник: http://www.kalashnikov.ru/kuda-katitsya-ratnik/
Уже много лет любители оружия устало «попинывают» наших оружейников за отсутствие вселенских «инноваций и изобретений» на военном поприще. На этом фоне как-то забылось, что промышленность, в общем-то, всего лишь удовлетворяет нужды заказчика, соответствующие, в свою очередь, уровню его понимания собственных потребностей и профессионализму в целом. Казалось бы, за что тут беспокоиться? Однако, в плане стрелкового оружия, «звоночки» об обратном из МО раздаются уже достаточно давно. И вот, они, подобно нотам, наконец-то сложились во вполне законченное «музыкальное произведение» — статью «Оцифрованный «Ратник»» в газете «Красная звезда» — центральном печатном органе Министерства обороны Российской Федерации.
Материал посвящён итогам подконтрольной эксплуатации комплекта боевой экипировки военнослужащего (КБЭВ) «Ратник». Не пытаясь объять необъятное, а именно весь комплект, остановим внимание на интересующей всех любителей стрелкового оружия теме – средства поражения. Что можно понять, и какие выводы можно сделать из этой доступной информации? Кое-что процитируем и вкратце попробуем разобраться.
Фраза «…в целом по системе поражения кучность стрельбы улучшена в 1,5 раза (с 12 до 8 см)…» ставит в тупик. Как можно обобщённо адекватно оценивать характеристики кучности различных видов стрелкового оружия КВЭБ (автоматы, пулемёты, снайперские винтовки) разработанных под конкретные боеприпасы, к тому же для оценки которых, зачастую, используются разные характеристики рассеивания? Непонятно. Если принять допущение, что фраза относится к автоматам в калибре 5,45×39 мм, вопросы всё равно остаются: откуда появилась цифра 12 см и что она означает? Если заглянуть в технические условия на автомат АК-74М (индекс 6П34), можно увидеть, что для выпущенного образца, принятого ОТК и ВП МО, кучность стрельбы одиночными выстрелами (по характеристикам сердцевинного рассеивания СВ и СБ) не могла превышать 10 см, а в реалии – была лучше этой цифры. Так что превозносить 8 см, как великое достижение не совсем корректно.
Следующая цитата «…повышено пробивное действие пуль по стальной плите (10 мм) в 2 раза (с 50 до 100 м)». Опять ничего не понятно: пуль каких калибров и индексов, по плите какой марки? Почему пробивное действие оценивается в метрах, если принятой характеристикой является процентное отношение количества пробитий от числа выстрелов? Если использовать предыдущее допущение, то можно вспомнить, что на вооружении нашей армии давным-давно стоят следующие патроны: индекс 7Н10 (пробивное действие не менее 60% по плите из стали марки Ст.3КП толщиной 16мм, установленной под углом 90º, на дальности 100 метров), индекс 7Н22 (пробивное действие не менее 80% по броневому листу из стали марки 2П толщиной 5 мм, установленной под углом 90º, на дальности 250 метров), индекс 7Н24 (пробивное действие не менее 80% по броневому листу из стали марки 2П толщиной 5 мм, установленной под углом 90º, на дальности 350 метров). Странно.
«… эффективность ведения огня относительно штатного АК-74М возрастает у АК-12 и АК-15 в два раза, а у 6П67 в 2,3 раза». Снова «смешались кони, люди»: каким видом огня, из каких положений, на каких дальностях, по каким мишеням, в составе подразделения (наступление, оборона) или одиночным стрелком, квалификация стрелков, при ошибках определения дальности и установки прицела или без них? Большое количество НИР и ОКР, проведённых в СССР, на основе огромного статистического результата, доказало, что повышение эффективности стрельбы в 1,5-2 раза на традиционных схемах невозможно, а сбалансированная автоматика достигает данного показателя только при очень большом темпе стрельбы (от 2600 до 6000 выстр./мин.) с ожидаемым снижением ресурса деталей и ухудшением безотказности работы. Последней ОКР, в которой удалось добиться выполнения данных требования, явилась тема «Абакан» завершившаяся принятием на вооружение автомата АН-94 (индекс 6П33). К сожалению, по каким-то причинам этот образец был забыт руководством МО и полноценно не участвовал в испытаниях по теме «Ратник», хотя это могло бы пролить свет на всю эту эпопею.
«По кучности стрельбы АК-74М «Обвес» превосходит АК-74М почти в 1,3 раза». За счёт какого технического решения АК-74М со складов МО без вмешательства в автоматику смог добиться таких результатов? Сомнительно, что изменения эргономического характера и замена ДТК позволяют это сделать без возникновения побочных эффектов (увеличение акустического воздействия на стрелка, демаскировка стрелка (повышенная пламенность, поднятие частиц сухого грунта) и т.д.).
«…то есть на выполнение норматива надо времени в 4,4 раза больше». Опять-таки непонятно, что же нужно сделать с АК-74М для получения таких результатов и почему, для корректности сравнения, не приведены те же нормативы, но уже для опытных автоматов (особенно интересуют сбалансированные).
Обобщая. Статья оставила странное «послевкусие». Всё больше усиливается впечатление, что с развалом ГРАУ и устоявшейся системы испытаний, уровень знаний специалистов, ответственных за принятие на вооружение новых образцов, неуклонно падает и опускается до сведений из интернета и чьих-то субъективных представлений «о прекрасном». А реляции со страниц «Красной звезды» не что иное, как попытка сохранить хорошую мину при плохой игре. Если не хуже – демонстрация полного непонимания сути происходящих событий и неспособности управлять ими…
Автор: М.ДегтяревПервоисточник: http://www.kalashnikov.ru/kuda-katitsya-ratnik/
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