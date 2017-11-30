17:34 30 ноября

В России создается оружие для поражения спутников

Российские специалисты работают над созданием оружия для поражения спутников, сообщили в одном из научных институтов Минобороны РФ.

Как отметил замначальника ФГБУ "46 Центральный научно-исследовательский институт" Олег Ачасов, работа по ряду направлений будет завершена в рамках программы вооружения 2018-2027 годов. В частности, он заявил, что РФ создает "мобильный ударный противоспутниковый комплекс "Рудольф" и "мобильный комплекс радиоэлектронного поражения спутников связи Тирада-2С".

В России создается оружие для поражения спутников



Запланировано создание или завершение создания стационарного ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат", ПАК ФА, многофункционального самолета Су-35С, перспективной гиперзвуковой ракеты оперативного назначения, танков и боевых машин на перспективных боевых платформах Армата, Курганец, Бумеранг, самоходного орудия Коалиция-СВ, противотанкового комплекса "Корнет" , мобильной многоканальной зенитно-ракетной системы дальнего действия ЗРС С-500, мобильного ударного противоспутникового комплекса "Рудольф", фрегата проекта 22350, многоцелевой подлодки проекта 885, патрульных кораблей проектов 23560 и 22160, высокоточной гиперзвуковой ракеты Циркон, наземного и мобильного комплекса радиоэлектронного поражения спутников связи Тирада-2С и других
- сказал Ачасов в четверг на заседании оборонного комитета Совета Федерации.

Только данными проектами работа военных инженеров не ограничится, но приоритетные направления развития российских вооружений будут определяться соответствующей программой и после подготовки обоснования «перспектив развития системы вооружения Вооруженных Сил РФ».

Согласно данным на сайте Минобороны РФ, данный ЦНИИ составляет программу вооружения и занимается обоснованием "перспектив развития системы вооружения Вооруженных Сил РФ", передает "Интерфакс"

Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Комментарии 45

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  1. Primoos Сегодня, 16:07
    Как интересно, Рудольф! А почему не Адольф? Фантазия наших разработчиков не знает границ. Как в технологиях, так и в названиях.
    Primoos
    1. Идущий Сегодня, 16:11
      Я считаю , что у нас самые лучшие названия наших вооружений.
      Идущий
      1. pvv113 Сегодня, 16:20
        Наши изобретатели и конструкторы не обделены фантазией. Один только артиллерийский букет многого стоит laughing
        pvv113
        1. татарин 174 Сегодня, 16:24
          Цитата: pvv113
          Наши изобретатели и конструкторы не обделены фантазией. Один только артиллерийский букет многого стоит laughing

          Это да, насчёт артиллерии, я стрелял из Василька когда-то.
          татарин 174
        2. Идущий Сегодня, 16:25
          Ходит байка , что в М.О. есть человек и когда оружие ещё только в макете , его подводят и спрашивают как назвать и он практически не думая дает ответ и никто лучше придумать не может.
          Идущий
          1. faiver Сегодня, 16:34
            и этот человек бессмертный laughing
            faiver
            1. Идущий Сегодня, 16:58
              Приемника назначают , но с чувством красоты и юмора. hi
              Идущий
      2. faiver Сегодня, 16:35
        надо что то чебурашкой назвать обязательно laughing
        faiver
    2. 210окв Сегодня, 16:13
      Тогда уже-Атас..
      Цитата: Primoos
      Как интересно, Рудольф! А почему не Адольф? Фантазия наших разработчиков не знает границ. Как в технологиях, так и в названиях.
      210окв
      1. лысова Сегодня, 16:41
        По лазерам - мы первые и разработки, уступают нашим. «Гиперболо́ид инженера Га́рина» — фантастический роман А. Н. Толстого, завершённый к 1927 году.
        лысова
      2. лысова Сегодня, 16:50
        Ты знаешь, ны необычно от всех говоришь - это хорошо. Ну так получается не всегда могу понять тебя ( не всякое, просто с 2014 , может ошибаюсь, читаю твои рассуждения и нормально.)
        лысова
    3. СРЦ П-15 Сегодня, 16:30
      Цитата: Primoos
      Как интересно, Рудольф! А почему не Адольф?

      А потому же, почему и система ПРО А-235(Нудоль)! yes
      СРЦ П-15
      1. Nikolaevich I Сегодня, 16:42
        Цитата: СРЦ П-15
        А потому же, почему и система ПРО А-235(Нудоль)! Поменяли первую буковку и добавили в конце "Ф

        Молодца ! Выкрутились! А чё вы скажете,когда появятся ,не дай бог, "Роланд" ,"Зигфрид" ? wink
        Nikolaevich I
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 16:50
          Цитата: Nikolaevich I
          А чё вы скажете,когда появятся ,не дай бог, "Роланд" ,"Зигфрид" ?

          "Роланд" расшифровывается как: Россия Очень Любит Американцев Немного Дурачить. laughing
          Зигфрид - труднее, но если подумать... laughing
          СРЦ П-15
          1. Nikolaevich I Сегодня, 17:06
            Цитата: СРЦ П-15
            "Роланд" расшифровывается как: Россия Очень Любит Американцев Немного Дурачить.

            good drinks
            Nikolaevich I
            1. bulvas Сегодня, 17:10
              Цитата: Nikolaevich I
              Цитата: СРЦ П-15
              А потому же, почему и система ПРО А-235(Нудоль)! Поменяли первую буковку и добавили в конце "Ф

              Молодца ! Выкрутились! А чё вы скажете,когда появятся ,не дай бог, "Роланд" ,"Зигфрид" ? wink


              Можно уже добавить:
              "Обама", "Трамп", "Меркель", "Маккейн" ...
              и это самое и выставить на боевое дежурство

              Представляю, как бы понравился ближневосточным покупателям комплекс ЗРК "Вашингтон"

              bulvas
    4. сибиралт Сегодня, 16:46
      Свои спутники запустить не получается, так хоть чужие сбивать научимся. laughing
      сибиралт
      1. лысова Сегодня, 17:01
        Блин, ну ошибся по теме, господи бывает, а честно твои мысли слушаю - по делу.
        лысова
    5. SOF Сегодня, 16:54
      Цитата: Primoos
      Как интересно, Рудольф! А почему не Адольф? Фантазия наших разработчиков не знает границ. Как в технологиях, так и в названиях.

      ...полагаю, что название такое для конспирации- ему же с иностранцами работать.
      SOF
    6. НЕКСУС Сегодня, 17:13
      Цитата: Primoos
      Как интересно, Рудольф! А почему не Адольф? Фантазия наших разработчиков не знает границ. Как в технологиях, так и в названиях.

      Еще бы к Рудольфу прилепили фамилию-Иванов,для пущей веселухи. Полагаю,эти работы ведутся на основе программы ИС,которая действовала во времена СССР.
      ИС (Истребитель спутников) — серия советских спутников-перехватчиков. Идея комплекса предложена В. Н. Челомеем. Комплекс был принят на вооружение в 1978 году и стоял на боевом дежурстве до 1993 года. ИС запускался на орбиту ракетой-носителем «Циклон-2», обеспечивал перехват цели уже на втором или последующих витках и поражал вражеский космический аппарат (КА) направленным взрывом с потоком поражающих элементов

      Низкий поклон Челомею.
      НЕКСУС
      1. лысова Сегодня, 17:33
        Ты НЕКС - в своём репертуаре. --- Уважаю за мысли.
        лысова
  2. 210окв Сегодня, 16:08
    Советский задел нескончаем?Кстати,а что там про донную ракету?....Все молчу,а то могут за мной придти..
    210окв
    1. Идущий Сегодня, 16:12
      Скорее всего такие разработки велись давно , к стати , США тоже.
      Идущий
      1. jjj Сегодня, 16:35
        Во времена "гласности" проскальзывала информация, о развертывании подводных стартовых систем в хороших зонах досягаемости от супостата. Не удивлюсь, если в Мексиканском заливе такие и стоят. Вот и Куба не потребовалась
        jjj
    2. pvv113 Сегодня, 16:18
      Про этот "Скиф" все очень интересно и загадочно bully
      https://oko-planet.su/politik/politikarm/276455-u
      dar-iz-glubiny-donnaya-ballisticheskaya-raketa-sk
      if.html
      pvv113
    3. weksha50 Сегодня, 16:44
      Цитата: 210окв
      Советский задел нескончаем?Кстати,а что там про донную ракету?....Все молчу,а то могут за мной придти..


      Идея сия была еще во второй половине 80-х... Аффтора этой идеи чуть в психушку не отправили... hi
      Я, кстати, тоже считаю эту идею бредовой... А тот, кто попытается на реализацию этой идеи потратить выделенные деньги - однозначно враг и вредитель... hi
      Повторюсь: это сугубо моё, личное мнение...
      weksha50
      1. SOF Сегодня, 16:56
        . враг и вредитель

        ...или гений.
        SOF
        1. weksha50 Сегодня, 16:58
          Цитата: SOF
          ...или гений.


          Да бросьте.. Даже не смешно...
          Если у Вас есть хоть какое-то мало-мальски техническое образование, то Вы сами увидите массу непреодолимых преград...
          Не будем забывать при этом, что гениальность - это разновидность психического отклонения в развитии... laughing
          weksha50
  3. Strashila Сегодня, 16:21
    А что его создавать... оно уже существует... одним махом 19 спутников убивахом.
    Strashila
    1. Mestny Сегодня, 16:37
      То есть надо теперь все разработки остановить, сесть в кружок и ныть что всёпропало?
      Mestny
    2. neri73-r Сегодня, 17:12
      Вы про эффективных менеджеров? Таки мы их вскоре расстреляем или посадим! am
      neri73-r
  4. Геркулесыч Сегодня, 16:25
    Если и дальше ракеты будут боятся космоса, с испугу падая на землю, то выводить эти спутники будут китайцы или индусы!
    Геркулесыч
    1. faiver Сегодня, 16:36
      а ракета то здесь причем? союз отработал на отлично...
      faiver
      1. Геркулесыч Сегодня, 17:20
        А сколько ракет "не отработали на отлично "?Сколько спутников потеряно безвозвратно? ???
        Геркулесыч
  5. ИмПерц Сегодня, 16:31
    Если наши заклятые "партнёры" отказались от договора по ПРО и держат в космосе непонятные аппараты (я про X-37), то почему бы не заняться противодействием в космосе?
    ИмПерц
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 16:59
      США может себе это позволить, как никак лучшие умы стекают именно туда так как финансы, оборудования и условия американцы предоставлять мастера. DARPA как никак работает и кто знает что там еще помимо не афишируемого обьекта X-37B.
      Viktor.12.71
      1. ИмПерц Сегодня, 17:29
        А причем здесь мой комментарий?
        Из-за того, что там "лучшие умы и много денег" теперь надо "сидеть и бояться"?
        ИмПерц
  6. лысова Сегодня, 16:31
    А что, когда это уже было и сняли " оковы ", конечно здорово и не хочу обидеть разработчиков ( Гарина) , шучу есть такое, пока нам не стоит знать технологий.
    лысова
  7. weksha50 Сегодня, 16:40
    "Запланировано создание или завершение создания стационарного ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат", ПАК ФА,.... и т.д., и т.п."....

    Вот... Не бейте только лежачего ногами.... Мне одному это кажется, или нет ?
    Кажется, что вот ТАК громогласно заявляя на весь мир о своих военных разработках и показывая цели и сроки, наши деятели тем самым провоцируют так называемую общественность на уверенность в "российской агрессивности" и порождают в умах даже не только горячих голов побыстрее расправиться с Россией, пока она не набрала соответствующие силу и мощь ???
    Почему бы тихо, как в советские времена, изобрести и произвести папу-маму-дядю-тетю-бомбу-ракету-самолет и т.д. ? Чтобы потом для противника это было неожиданностью ? request
    weksha50
    1. Bronevick Сегодня, 16:47
      Все ж понимают что это оружие поступит ещё не скоро, а угроза есть сейчас. Когда оно поступит на вооружение, оно уже не будет таким уникальным, так как пройдёт много времени. Это новое оружие может даже и не будет выдавать заявленных показателей, но врага главное запугать.
      Bronevick
  8. Bronevick Сегодня, 16:43
    И имя ему Союз 2.1б
    Bronevick
  9. Nikolaevich I Сегодня, 16:45
    А чё ? Противоспутниковую авиационную ракету 80-х просортирили ?
    Nikolaevich I
  10. лысова Сегодня, 16:57
    Цитата: лысова
    По лазерам - мы первые и разработки, уступают нашим. «Гиперболо́ид инженера Га́рина» — фантастический роман А. Н. Толстого, завершённый к 1927 году.

    И звените --- " не уступающем лаерам." - простите.
    лысова
  11. sounddoc Сегодня, 17:01
    Цитата: Primoos
    Как интересно, Рудольф! А почему не Адольф? Фантазия наших разработчиков не знает границ. Как в технологиях, так и в названиях.

    Да не переживайте,уважаемый! После ЭТОГО все названия российской техники - музыка для ушей))))))
    sounddoc
  12. _Jack_ Сегодня, 17:17
    Мы уже давно и очень эффективно уничтожаем спутники в приличных количествах и буржуйские и свои - когда пытаемся вывести их на орбиту. Вот на днях очередную партию утопили.
    _Jack_
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