В России создается оружие для поражения спутников

Запланировано создание или завершение создания стационарного ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат", ПАК ФА, многофункционального самолета Су-35С, перспективной гиперзвуковой ракеты оперативного назначения, танков и боевых машин на перспективных боевых платформах Армата, Курганец, Бумеранг, самоходного орудия Коалиция-СВ, противотанкового комплекса "Корнет" , мобильной многоканальной зенитно-ракетной системы дальнего действия ЗРС С-500, мобильного ударного противоспутникового комплекса "Рудольф", фрегата проекта 22350, многоцелевой подлодки проекта 885, патрульных кораблей проектов 23560 и 22160, высокоточной гиперзвуковой ракеты Циркон, наземного и мобильного комплекса радиоэлектронного поражения спутников связи Тирада-2С и других

Российские специалисты работают над созданием оружия для поражения спутников, сообщили в одном из научных институтов Минобороны РФ.Как отметил замначальника ФГБУ "46 Центральный научно-исследовательский институт" Олег Ачасов, работа по ряду направлений будет завершена в рамках программы вооружения 2018-2027 годов. В частности, он заявил, что РФ создает "мобильный ударный противоспутниковый комплекс "Рудольф" и "мобильный комплекс радиоэлектронного поражения спутников связи Тирада-2С".- сказал Ачасов в четверг на заседании оборонного комитета Совета Федерации.Только данными проектами работа военных инженеров не ограничится, но приоритетные направления развития российских вооружений будут определяться соответствующей программой и после подготовки обоснования «перспектив развития системы вооружения Вооруженных Сил РФ».Согласно данным на сайте Минобороны РФ, данный ЦНИИ составляет программу вооружения и занимается обоснованием "перспектив развития системы вооружения Вооруженных Сил РФ", передает "Интерфакс"