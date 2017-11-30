17:38 30 ноября

Как американские морпехи с огромными потерями бежали из Ливана

Сегодня Ливан переживает внутренний политический кризис. На этом фоне появились предложения о подготовке нового вторжения Израиля в эту страну. Нечто подобное уже происходило в 1982 году. Тогда израильтян поддержали американцы и другие страны НАТО, отправив в Ливан более 5 тысяч морпехов. Однако далеко не всем было уготовано вернуться домой.




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Комментарии 2

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  1. ИмПерц Сегодня, 16:34
    Дела давно минувших дней,
    Преданья старины глубокой.

    Посмотрим, что в Сирии будет.
    Спецназ США там есть. Наши тоже.
    Начнётся подковёрная борьба и посмотрим результат)
    ИмПерц
  2. ЮБОРГ Сегодня, 17:22
    Израиль, это источник дестабилизации на Ближнем Востоке.
    ЮБОРГ
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