Как американские морпехи с огромными потерями бежали из Ливана

Сегодня Ливан переживает внутренний политический кризис. На этом фоне появились предложения о подготовке нового вторжения Израиля в эту страну. Нечто подобное уже происходило в 1982 году. Тогда израильтян поддержали американцы и другие страны НАТО, отправив в Ливан более 5 тысяч морпехов. Однако далеко не всем было уготовано вернуться домой.











