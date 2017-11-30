Сколько мирных граждан погибли в САР и Ираке от авиаударов американской коалиции?

Американская коалиция опубликовала отчёт о гибели гражданских лиц в результате ударов в Сирии и Ираке, нанесённых с 2014 года. Отчёт опубликован на сайте операции под громким (по-американски) названием «Непоколебимая решимость». Сообщается, что за последние три года в двух странах Ближнего Востока самолёты коалиции во главе с США нанесли удары, в результате которых погиб 801 житель САР и Ирака из числа мирных граждан.На том же сайте приводится информация о том, что ещё 695 сообщений о гибели мирных жителей в результате авиаударов коалиционных сил проверяются.При этом военные эксперты отмечают, что в одной только Ракке от авиаударов американской коалиции погибли не менее 3,5 тысяч мирных жителей, находившихся в заложников у боевиков ИГИЛ (* запрещено в РФ) – тех боевиков, которые не принадлежали к числу попавших в американские списки для эвакуации из Ракки по специально созданным «зелёным» коридорам.Свыше 2-х тысяч гражданских лиц (и это по самым скромным оценкам) погибли от бомб и ракет американской коалиции в иракском Мосуле.Но даже если оперировать указанным самими США значением о 801-й жертве среди мирного населения, то и это однозначный повод для подготовки резолюции о фактическом совершении военных преступлений коалиционными силами. Резолюция вполне могла бы быть подготовлена, учитывая, что США в Сирии действуют как без мандата Совбеза ООН, так и без соответствующей санкции со стороны официального Дамаска.