17:40 30 ноября

Сколько мирных граждан погибли в САР и Ираке от авиаударов американской коалиции?

Американская коалиция опубликовала отчёт о гибели гражданских лиц в результате ударов в Сирии и Ираке, нанесённых с 2014 года. Отчёт опубликован на сайте операции под громким (по-американски) названием «Непоколебимая решимость». Сообщается, что за последние три года в двух странах Ближнего Востока самолёты коалиции во главе с США нанесли удары, в результате которых погиб 801 житель САР и Ирака из числа мирных граждан.

На том же сайте приводится информация о том, что ещё 695 сообщений о гибели мирных жителей в результате авиаударов коалиционных сил проверяются.

При этом военные эксперты отмечают, что в одной только Ракке от авиаударов американской коалиции погибли не менее 3,5 тысяч мирных жителей, находившихся в заложников у боевиков ИГИЛ (* запрещено в РФ) – тех боевиков, которые не принадлежали к числу попавших в американские списки для эвакуации из Ракки по специально созданным «зелёным» коридорам.


Сколько мирных граждан погибли в САР и Ираке от авиаударов американской коалиции?


Свыше 2-х тысяч гражданских лиц (и это по самым скромным оценкам) погибли от бомб и ракет американской коалиции в иракском Мосуле.

Но даже если оперировать указанным самими США значением о 801-й жертве среди мирного населения, то и это однозначный повод для подготовки резолюции о фактическом совершении военных преступлений коалиционными силами. Резолюция вполне могла бы быть подготовлена, учитывая, что США в Сирии действуют как без мандата Совбеза ООН, так и без соответствующей санкции со стороны официального Дамаска.

Использованы фотографии: https://en.wikipedia.org
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 24

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  1. Anarchist Сегодня, 16:30
    Всё нормально, это сопутствующие потери! Говорят, что демократия того стоит... Что сирийский народ, как и народ в Ираке, готов пожертвовать жизнью ради западных ценностей..!
    Это со слов ''несущих демократию'', а не самих арабов, конечно же...
    Anarchist
    1. Chertt Сегодня, 16:34
      Читал статистику "белых касок" по жертвам среди мирных жителей в Сирии. 1 место САА Асада. 2 ВКС России 3 ВВС коалиции США 4 ИГИЛ......Не знаю кто сошел с ума
      Chertt
      1. Anarchist Сегодня, 16:47
        Цитата: Chertt
        Не знаю кто сошел с ума

        От созерцания того, что творят Янки по всему миру, у меня уже Левый глаз красный! А правый Вообще боюсь показывать...
        Anarchist
        1. Chertt Сегодня, 16:49
          Без чувства юмора, в нашем сумасшедшем доме никак :)))
          Chertt
          1. Anarchist Сегодня, 16:52
            Согласен, коллега! Как в песне: ''... Кто может первым посмеяться над собой...''!
            Петь не обязательно...
            Anarchist
            1. Идущий Сегодня, 17:05
              Цитата: Anarchist
              Всё нормально, это сопутствующие потери! .


              А когда они аборигенов считали за людей.
              Идущий
              1. Anarchist Сегодня, 17:15
                Дай им волю, они всех арабов в резервации... Сами же поселят своеи компании на этой Благодатной, для нефтяного бизнеса земле. И сделают себе второй праздник - ''День благодарения 2''!
                Anarchist
                1. Идущий Сегодня, 17:18
                  Тут не до смеха , им надо подбирать себе территорию.
                  Идущий
    2. хрыч Сегодня, 17:31
      Цитата: Anarchist
      Всё нормально, это сопутствующие потери! Говорят, что демократия того стоит...

      Даже от прекрасного умирают
      хрыч
  2. 1331М Сегодня, 16:31
    "Но даже если оперировать указанным самими США значением о 801-й жертве среди мирного населения, то и это однозначный повод для подготовки резолюции о фактическом совершении военных преступлений коалиционными силами."
    Полностью согласен,да только им эти все резолюции ...
    1331М
  3. Геркулесыч Сегодня, 16:31
    Погибли сотни тысяч человек, но вот у сша и шавок (каолидзыи) с математикой гадко, ибо они видят из сотни погибших максимум одного.
    Геркулесыч
  4. voyaka uh Сегодня, 16:41
    У них, хоть и заниженный, но отчет все же публикуется...
    У МО России таких отчетов отродясь не было и не будет.
    Хотя точно так же бомбят города и поселки. Причем ФАБами, а
    не точным оружием.
    voyaka uh
    1. сибиралт Сегодня, 16:55
      А с какой радости наши ВКС должны подсчитывать потери от своих бомбардировок, помимо тех, которых бомбили? belay Этим должны заниматься сирийские власти. А сведениями других "счетоводов" можно смело подтереться.
      сибиралт
      1. ИмПерц Сегодня, 17:07
        Цитата: сибиралт
        А с какой радости наши

        Их подсчитывают другие. На основании чего это делается примерно понятно, непонятен фактор достоверности.
        Цитата: voyaka uh
        У них, хоть и заниженный, но отчет все же публикуется...

        До попадания на сайт Викликс историй с расстрелами свадеб, похоронных процессий, эти данные публиковались?
        ИмПерц
    2. vovanpain Сегодня, 16:55
      Цитата: voyaka uh
      них, хоть и заниженный, но отчет все же публикуется.

      А Израиль публикует сколько в секторе Газа погибло от ваших бомбардировок, feel
      vovanpain
      1. voyaka uh Сегодня, 17:00
        Конечно. Очень скурпулезно. Рассматривают каждый
        случай ударов по мирным жителям (а они бывают) ,
        который выдвигают разнообразные правозащитные
        организации. Со снимками и видео. Посылают адвокатов
        в Европу с этим материалом и доказывают (иногда успешно
        иногда - нет), что была непреднамеренная ошибка или
        погибшие - вооруженные люди. А иногда извиняемся.
        voyaka uh
    3. Fedalex Сегодня, 17:02
      Да, всё равно, от чего подыхать - хоть, от ФАБ-500, хоть, от высокоточной ракеты... hi
      Так, чё в Сирии делают америкоы?! Разрешение СБ ООН - есть?! Приглашение властей САР - есть?! Основание, хоть, какое нибудь, есть?! tongue
      Fedalex
    4. А. Привалов Сегодня, 17:06
      Цитата: voyaka uh
      У них, хоть и заниженный, но отчет все же публикуется...
      У МО России таких отчетов отродясь не было и не будет.
      Хотя точно так же бомбят города и поселки. Причем ФАБами, а
      не точным оружием.

      Вы что, не знаете, что в ВКС достигли высочайшего мастерства бомбардировки ФАБами? Они поражают игиловцев исключительно в глаз, как белок. Даже шкурку не портят. Коалиция же, как известно из российских СМИ, бомбит исключительно школы и больницы, но для разнообразия -- рынки и жилые кварталы.
      А. Привалов
      1. Геркулесыч Сегодня, 17:12
        Примерно как вы" террористов" -мирного араба зацепили, если выжил, может быть и извенились, если убили -назвали террористом !
        Геркулесыч
      2. vovanpain Сегодня, 17:30
        Цитата: А. Привалов
        Они поражают игиловцев исключительно в глаз, как белок. Даже шкурку не портят

        Да Александр ясен пень Алеппо не город был,а сплошной госпиталь request ,а Мосуле и Ракке одни сплошные террористы wink Ох как их высокоточным оружием,прямо в глаз good А уж в Кундузе,просто БРАВО,не ушли медики террористы от наказания ишь людей лечить вздумали.
        vovanpain
  5. изя топ Сегодня, 16:42
    от демократических бомб гибнут только террористы,а весь мирняк гибнет от тоталитарных wassat
    изя топ
  6. prior Сегодня, 16:43
    Сведения о жертвах бомбардировок произведенных коалицией без санкции ООН, для рассмотрения в ООН не принимаются.
    Куда как интересней слушать сказки дочки кувейтского посла о злодеяниях иракских военных или рассказы Пауэла о происхождении пробирки с белым порошком.
    prior
  7. Николай Петров Сегодня, 17:03
    Да кто их считал?! Это же не "продвинутые родители №1,2, или существа третьего пола. Там рулил "диктатор" с нефтью. А если у тебя есть нефть, но ты трудишься для народа- значит у тебя нет демократии.
    Нейтрализовать "диктатора" - купить союзников (бывшее руководство СССР, ибо никто упырям противостоять не может (исключение тов. Ын). Да и 1! гейропейский извращенец, погасит и башню в Париже, и Брандербургские ворота в Берлине, и т.д. и т.п. Ну а погибшие детки и бабы в Донбассе - так это сепаратисты. Когда всё на места станет? Виссарионыч, хватит спать!!!!
    Николай Петров
  8. Anyone Сегодня, 17:19
    Вранье стало нормой на любой войне. Никто давно не заморачивается относительно предъявляемых в лицо фактов и/или документов. МО РФ ничем в этом плане не лучше (и не хуже) МО США.
    Anyone
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