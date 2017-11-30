Киев угрожает санкциями всем компаниям, связанным с Крымским мостом
Киев продолжает запугивать Россию санкциями США и ЕС из-за строительства Крымского моста. Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что все компании, привлеченные к строительству Крымского моста, попадут под международные санкции.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал Запад остановить возведение моста через Керченский пролив, усилив санкционное давление на Россию. По его словам, строительство негативно влияет на экономику страны и мешает проходу судов в украинские порты.
Эту позицию поддержала посол США на Украине Мари Йованович. По ее словам, мост ограничит доставку грузов в украинские порты в Азовском море. Она подчеркнула, что этот регион очень важен для транспортировки товаров "на пути к внутренним и международным рынкам".
Напомним, что ранее Украина несколько раз призывала остановить строительство Крымского моста. Власти Украины неоднократно заявляли, что строительство негативно влияет на экономику страны и мешает проходу судов в украинские порты, передает РИА Новости
Это четкая позиция наших американских и европейских партнеров, это серьезный аргумент— пояснил глава Минюста. Также он пообещал, что операции "с украинским имуществом" на территории Крыма получат оценку в международных судах.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал Запад остановить возведение моста через Керченский пролив, усилив санкционное давление на Россию. По его словам, строительство негативно влияет на экономику страны и мешает проходу судов в украинские порты.
Эту позицию поддержала посол США на Украине Мари Йованович. По ее словам, мост ограничит доставку грузов в украинские порты в Азовском море. Она подчеркнула, что этот регион очень важен для транспортировки товаров "на пути к внутренним и международным рынкам".
Напомним, что ранее Украина несколько раз призывала остановить строительство Крымского моста. Власти Украины неоднократно заявляли, что строительство негативно влияет на экономику страны и мешает проходу судов в украинские порты, передает РИА Новости
Использованы фотографии: РИА Новости
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти