17:38 30 ноября

Киев угрожает санкциями всем компаниям, связанным с Крымским мостом

Киев продолжает запугивать Россию санкциями США и ЕС из-за строительства Крымского моста. Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что все компании, привлеченные к строительству Крымского моста, попадут под международные санкции.

Это четкая позиция наших американских и европейских партнеров, это серьезный аргумент
— пояснил глава Минюста. Также он пообещал, что операции "с украинским имуществом" на территории Крыма получат оценку в международных судах.

Киев угрожает санкциями всем компаниям, связанным с Крымским мостом



Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал Запад остановить возведение моста через Керченский пролив, усилив санкционное давление на Россию. По его словам, строительство негативно влияет на экономику страны и мешает проходу судов в украинские порты.

Эту позицию поддержала посол США на Украине Мари Йованович. По ее словам, мост ограничит доставку грузов в украинские порты в Азовском море. Она подчеркнула, что этот регион очень важен для транспортировки товаров "на пути к внутренним и международным рынкам".

Напомним, что ранее Украина несколько раз призывала остановить строительство Крымского моста. Власти Украины неоднократно заявляли, что строительство негативно влияет на экономику страны и мешает проходу судов в украинские порты, передает РИА Новости

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 26

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  1. Андрей К Сегодня, 17:00
    Киев угрожает санкциями всем компаниям, связанным с Крымским мостом

    Новый анекдот good
    ...Это четкая позиция наших американских и европейских партнеров, это серьезный аргумент...

    Это слова партнёров, а Павел Петренко передастом работает, хозяева свои "аргументы" сами уже озвучить не в состоянии?
    Андрей К
    1. Chertt Сегодня, 17:02
      wink Ну вот и доигрались, теперь сносить придется и ВеликимУкрам платить и каяться
      Chertt
      1. Тралл Сегодня, 17:31
        Скоро свидомых ждет перемога. Они давно требуют прекращения строительства Крымского моста. А когда он будет построен - строительство, соответственно, прекратится smile
        Тралл
    2. ИНТЕР Сегодня, 17:04
      Цитата: Андрей К
      Киев угрожает санкциями всем компаниям, связанным с Крымским мостом

      Новый анекдот good

      Пусть студии Мосфильма угрожают санкциями)
      ИНТЕР
    3. 210окв Сегодня, 17:05
      Какой он новый?Уже минимум два года грозится..
      Цитата: Андрей К
      Киев угрожает санкциями всем компаниям, связанным с Крымским мостом

      Новый анекдот good
      210окв
      1. Идущий Сегодня, 17:11
        Не , они сначала говорили Мосфильм показывает , ничего не построят , а теперь заголосили , когда мост почти готов.
        Идущий
    4. volodya Сегодня, 17:07
      Цитата: Андрей К
      Новый анекдот

      . Хоть бы улыбнулись, перед тем как ерунду городить!
      volodya
    5. vovanpain Сегодня, 17:10
      Также он пообещал, что операции "с украинским имуществом" на территории Крыма получат оценку в международных судах

      Угу,конечно получат,такую например. fellow
      vovanpain
    6. сибиралт Сегодня, 17:24
      Передать украинские азовские порты в ЛДНР и делу конец. laughing
      Долго ли кое -кому позвонить Захарченко. Связь то уже налажена, однако.
      сибиралт
    7. НЕКСУС Сегодня, 17:26
      Цитата: Андрей К
      Это слова партнёров, а Павел Петренко передастом работает, хозяева свои "аргументы" сами уже озвучить не в состоянии?

      А хозяева,в частности Франция,Англия ,Германия будут в тряпочку молчать,тк нервы то у нас тоже не железные и мы можем ,в состоянии аффекта ,и вентель то газовый закрутить. А если это же самое с Украиной случится,то европейскому сообществу по барабану...
      НЕКСУС
  2. Лена Петрова Сегодня, 17:01
    А что, кто-то не даёт свободного прохода?
    Лена Петрова
    1. 210окв Сегодня, 17:06
      Конечно не дают..Проходу алчности,и гонор якорями там цепляется..
      Цитата: Лена Петрова
      А что, кто-то не даёт свободного прохода?
      210окв
  3. Комментарий был удален.
  4. _Jack_ Сегодня, 17:09
    Власти Украины неоднократно заявляли, что строительство негативно влияет на экономику страны и мешает проходу судов в украинские порты

    Они конкретно что-то разъясняют, как именно мост мешает проходу судов в украинские порты, они по высоте не проходят или как? Может действительно есть какие-то ограничения или очередной бред?
    _Jack_
    1. vovanpain Сегодня, 17:21
      Цитата: _Jack_
      Может действительно есть какие-то ограничения или очередной бред?

      Ограничения были когда ставили ж/д и автомобильную арки и все. hi
      vovanpain
      1. _Jack_ Сегодня, 17:22
        Ну и как на этом основании можно что-то предъявлять? Какие миллиарды долларов за 2 дня? Видимо они что-то ещё придумали, вот интересно что.
        _Jack_
  5. Геркулесыч Сегодня, 17:09
    Уже противно слушать бредятину от укрочиновников! Когда же мы наконец то отберем назад наши земли?
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 17:21
      Отбирать нельзя.Еще больше озвереют.А вот леща хорошего для улучшения мировосприятия дать не мешает..
      Цитата: Геркулесыч
      Уже противно слушать бредятину от укрочиновников! Когда же мы наконец то отберем назад наши земли?
      210окв
  6. Идущий Сегодня, 17:09
    По его словам, строительство негативно влияет на экономику страны и мешает проходу судов в украинские порты.


    А вот на этом их можно просто размазать по их экономике.
    Идущий
  7. ando_bor Сегодня, 17:09
    Мосту в Крым ничего не страшно, он уникальный, - это единственный в мире мост, который невозможно построить.
    ando_bor
    1. _Jack_ Сегодня, 17:23
      если это юмор, то непонятный, почему невозможно то?
      _Jack_
  8. Черный_Ватник Сегодня, 17:19
    Киев угрожает - так должно начинаться выступление Клары Новиковой)
    Черный_Ватник
  9. pvv113 Сегодня, 17:23
    мост ограничит доставку грузов в украинские порты в Азовском море

    Ну пусть тогда себе другое море выкопают, им же не впервой lol
    pvv113
  10. Волька Сегодня, 17:24
    не удивлюсь, если в обозримом будущем азовское море будет внутренним Российским
    Волька
  11. nPuBaTuP Сегодня, 17:28
    Вы уж определитесь.....строим мы мост или не строим....
    А то у себя в раде одно трындите, а у нас другое....Народ то ваш знает что вы требуете?
    nPuBaTuP
  12. Немезида Сегодня, 17:29
    России пора отправить домой всех заробитчан. Россия не обязана и не должна кормить иностранцев. Пусть своих граждан кормит Порошенко. Хватит поддерживать экономику больных русофобией иностранных государств за счет и в ущерб России.
    Немезида
  13. Оверлок Сегодня, 17:32
    по барабану этот Киев со своими санкциями. Собака лает, караван идет
    Оверлок
  14. Sergey53 Сегодня, 17:35
    Поздно пить боржоми панове Окраинцы.
    Sergey53
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