Украинские парни бегают от призыва в воюющую армию

В четверг на Украине завершился очередной призыв на службу в вооружённые силы страны. Армию должны пополнить 12000 новобранцев. В отличие от мобилизации, набор этот плановый, однако он столкнулся с той же проблемой, что и при формировании подразделений для так называемой антитеррористической организации (АТО) на востоке страны, — украинские парни уклоняются от службы в армии и не спешат умирать за идеи вдохновителей Майдана. По крайней мере, после двух попыток оповестить новобранцев о призыве, сделанных через почту и жилищные конторы, на призывные пункты пришли только 3,95 процента призывников.Это данные по киевскому городскому военкомату. Они стали достоянием общественности после того, как комиссариат вынужден был объясняться за свои методы выполнения плана по призыву. Местные правозащитники возбудились после рейда полиции и военных в киевский ночной клуб Jugendhub.Вроде бы искали наркотики, но по факту из клуба на сборный пункт доставили 32 призывников, уклоняющихся от службы в армии. Эта облава перепугала уклонистов и их родственников своим масштабом. Прежняя практика была достаточно индивидуальной. Военкомат формировал списки уклонистов, передавал их полиции. Та занималась розыском.В этой схеме ещё со времён первой волны мобилизации (всего их было шесть) была достаточно широкая возможность для манёвра. Прежде всего, возможность выехать из страны, в том числе, по специально организованным туристским турам. Иные предпочитали купить медицинскую справку, защищающую от тягот войны и службы.Правда, дело это весьма затратное. Когда власти арестовали в Черновцах врача за торговлю фальшивыми справками, выяснилось, что предприимчивый эскулап брал 3,5 тысячи евро за документ об освобождении по медицинским показаниям от воинских обязанностей. Эксперты сошлись на том, что это обычная такса. Меж тем, она сопоставима с годовой зарплатой квалифицированного рабочего.Не каждый мог себе позволить так потратиться. Потому уже ко второй волне мобилизации, например, в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях 60% мужчин трудоспособного возраста оказались за пределами Украины. В Киеве число уклонистов от воинской повинности доходило до 95 %.Сейчас ситуация на войне не столь острая. Больше того, новобранцев обещают не привлекать для участия в АТО. Но все понимают, что возможна эскалация конфликта. Власти почти ежедневно выступают с угрозами в адрес непризнанных республик. Если эти угрозы станут реальностью, реализовывать их придётся тем самым призывникам, которые сегодня старательно прячутся от военкоматов.В ответ военные демонстрируют удивительную изобретательность в поисках уклонистов. Облавы прошли не только в столичных клубах для молодёжи. Ночной рейд военных и полиции, например, провели во Львове. Было это через неделю после киевской облавы. Её печальный урок, вызвавший возмущение общественности, учли. Потому двенадцать бедолаг, попавших в сети рекрутёров, не отправили прямо в казармы. Им только вручили повестки для явки на призывной пункт.Конечно, столь скромные цифры выявленных уклонистов, возможно, не отражают всех проблем нынешней призывной кампании на Украине. Более наглядно это видно на другой акции того же Львовского военкомата. На своей страничке в Facebook он опубликовал полный список тех, кто уклоняется от службы в армии, — получилось 15 000 человек (больше, чем план осеннего призыва по всей Украине). Были указаны фамилии призывников, их имена, отчества и другие личные данные.Позже оказалось, что не все из них уклонисты. Многие даже не получали повесток. Представитель Львовского облвоенкомата Роман Поронюк пояснил, что «это список лиц, подлежащих призыву на военную службу. По закону они должны были явиться на призывные участки для проверки своих данных». Снова разразился скандал, и список удалили с сайта военкомата.Похожие истории случились практически во всех регионах Украины. Власти бегали за призывниками, чтобы поставить их под ружьё. Те, в свою очередь, не торопились на сборные пункты, увиливая от свалившейся на них воинской повинности. Эту игру в кошки -мышки каждая сторона объясняет по-своему.Представитель управления по связям с общественностью министерства обороны Украины Юзеф Венскович оправдывает действия военных тем, что «нельзя допустить срыва выполнения указа президента по призыву в 2017 году». У призывников мотивация совершенно очевидная. Они не хотят стать пушечным мясом киевского режима.Правда, президент Порошенко клятвенно заверял страну, что новобранцы не попадут в зону АТО, а будут охранять военные склады (на них всё чаще стали случаться пожары), заниматься боевой подготовкой, осваивать технику и вооружения. Меж тем, призванные весной вскоре оказались на строительстве инженерных сооружений в зоне боевых действий на востоке страны.Слух об этом широко разошёлся по Украине, что только увеличило поток уклонистов. Власти через СМИ постоянно напоминают им об ответственности за уклонение от воинской повинности. Набор карающих мер колеблется от штрафа примерно в двести гривен — до лишения свободы на срок до трёх лет.Впрочем, реальный срок призывники получают крайне редко. Суды в основном штампуют условные наказания, но даже они в будущем серьёзно скажутся на жизненных перспективах человека. С судимостью он не сможет работать на государственной и муниципальной службе, в бюджетной сфере и т.д.Не всем такая перспектива нравится. Поэтому призывники проявляют чудеса изворотливости, чтобы не попасть на службу в армию. В начале ноября украинские СМИ рассказали о случае в Винницкой области. Там 22-летний местный житель женился на 80-летней бабушке. Эта история получила огласку не только из-за редкого мезальянса.Новобрачная оказалась внучатой тёткой находчивого призывника. Её сестра была родной бабушкой уклониста. Как рассказали журналистам в местном сельсовете, брачующаяся даже не знала, что выходит замуж. Её под предлогом переоформления имущества на наследников повезли в город, где и состоялось это незабываемое бракосочетание.В тот же день счастливый молодожён представил в военкомат документ, подтверждающий, что он теперь должен заботиться о супруге — инвалиде первой группы — и потому заслуживает отсрочки от призыва. Винницкая история позабавила местную публику. Вызвала шквал язвительных комментариев в социальных сетях. Хотя особо резвиться тут не стоит.Киевский режим поставил призывников перед непростым выбором: стать участником гражданской войны или нарушить закон о воинской обязанности. Этот выбор между обещанием украинского президента оставить новобранцев в тылу войны и суровой реальностью. Как свидетельствует знакомый с ситуацией волонтер Мирослав Гай, на передовой «нехватка офицеров, как и солдат, в армии катастрофическая».Гай так отреагировал на обращение министра обороны Украины Степана Полторака к военным пенсионерам с просьбой вернуться на службу. В осенний призыв просьба министра трансформировалась в план призыва на офицерские должности выпускников гражданских вузов, обучавшихся на военных кафедрах. В рамках этой разнарядки минобороны ставит в строй тысячу таких офицеров.Что бы там ни говорили, но современную украинскую армию население связывает не с охраной складов и военного имущества, а с войной на Донбассе. Она становится серьёзным раздражителем украинского общества. Не так давно лидер компартии Украины Пётр Симоненко в эфире телеканала «Звезда» заявил, что, несмотря на массированную пропагандистскую обработку об «агрессии России», всё большая часть населения страны понимает: война на Донбассе идёт против своих же граждан.Симоненко сослался на последние замеры общественного мнения. Опросы социологов показывают: порядка 70% жителей Украины демонстрируют теперь антивоенные настроения. Вызвано это большими потерями (более 10 тысяч человек погибли в результате военных действий на Донбассе), финансовыми затратами (каждый день войны обходится в 5-7 миллионов долларов) и осознанием внутреннего характера этого гражданского конфликта.Эксперты приводят и другие показательные цифры, но все их перевешивает один общеизвестный факт: в 2013 году тогдашний президент Украины Виктор Янукович отменил призыв в армию и стал формировать её на контрактной основе. Постмайданная власть обязательную воинскую повинность восстановила, как только расселась в киевских государственных кабинетах.С тех пор призыв в армию стал одним из основных факторов общественного напряжения. К нему можно относиться по-разному. Однако любому объективному наблюдателю ясно: отсутствие у большинства призывников мотивации идти на службу в армию говорит, прежде всего, о том, что нынешняя власть в Киеве не может рассчитывать на поддержку общества. Молодежь не хочет защищать интересы этого режима и откровенно уклоняется от возложенной на неё воинской повинности.