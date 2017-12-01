Готовиться ли туркменской армии ко "встрече" с игиловцами после заявлений американского генерала?

Командующий вооружёнными силами НАТО и США в Афганистане генерал Джон Николсон озвучил заявление о том, что за последние несколько месяцев в разы выросла концентрация боевиков так называемого «Исламского государства» (*запрещено в РФ) на севере Афганистана. По словам американского генерала, коалиционные силы на данный момент в большей степени озабочены противодействием террористам в центральной и восточной частях страны. В это время боевики ИГИЛ (*) перебираются севернее, создавая основательную инфраструктуру, подобную той, которая ранее ими же создавалась в Сирии.Тот же генерал Николсон утверждает, что полевые командиры ИГИЛ (*), по данным американской разведки, контактируют с представителями другой террористической группировки – «Талибан» (*), причём той её части, которая находится на территории Пакистана. По словам Николсона, игиловцы ставят своей целью пополнение рядов именно с помощью готовых примкнуть к ним пакистанских талибов.Важно отметить, что генерал Николсон отвергает заявления о перемещениях выдавленных из Сирии и Ирака игиловцев в афганском направлении. По словам американского командующего, он бы «сильно удивился, если бы ситуация развивалась именно таким образом». При этом Николсон не пояснил, откуда же в таком случае «растут ноги» у существенного роста численности террористов ИГИЛ (*) в Афганистане?Ранее в США заявляли, что на афганской территории воюют преимущественно игиловцы, которые пришли в эту страну с территории Узбекистана – через провинцию Балх.В каких же именно географических регионах Афганистана отмечается повышение концентрации террористов ИГ (*), если верить заявлениям американского генерала? Главным образом, это территории афганских провинций, которые граничат с Туркменистаном. В первую очередь речь о Герате и Фарьябе.Американское военное командование заявляет о том, что готовит операцию по противодействию ИГИЛ (*) в провинциях Афганистана, примыкающих к туркменской границе. Этому заявлению вполне можно было бы поаплодировать – непримиримая борьба с терроризмом, всё такое – однако есть определённые нюансы.Учитывая все относительно недавние антиигиловские операции американских войск (включая коалиционные) против ИГИЛ (*) в Сирии и Ираке, можно отметить важную деталь. Заключается она в том, что в результате таких операций основная масса террористов не уничтожается, а выдавливается на сопредельные территории. Так было в Ракке, когда основной «контингент» боевиков был заботливо вывезен по «зелёным коридорам» в соседнюю провинцию Дейр-эз-Зор для противостояния там правительственным силам САР. Так было в ходе операции по освобождению Мосула, когда верхушка ИГИЛ (*) покинула город ещё до начала операции, и когда сотни боевиков в итоге пересекли границу соседней Сирии и тоже вступили в бой с войсками Асада и их союзниками.По удивительному стечению обстоятельств, концентрация боевиков ИГИЛ (*) растёт на том направлении, где вооружённые силы по целому ряду показателей уступают вооружённым силам соседей по региону,. Речь о Туркмении.Численность туркменских вооружённых сил не превышает 40 тысяч человек. При этом Туркменистан позиционирует себя нейтральным в военном плане государством, в военно-политические блоки не входит.А, главное, Туркменистан – богатейшая в плане энергоресурсов (углеводородов) страна Центральной Азии. Туркмения включает в себя два крупных нефтегазоносных бассейна – Туранский и Южно-Каспийский. По последним оценкам, ресурсы одной только Западно-Туркменской нефтегазоносной области, входящей в Южно-Каспийский бассейн, составляют около 5 млрд тонн нефти и не менее 3 трлн кубометров газа. Стоит обратить внимание на то, что в туркменской части Южно-Каспийского нефтегазоносного бассейна реализуются совместные проекты Туркмении и компаний из ЕС и Индии. Так, на Блоке-11, 12 (название проекта в указанном углеводородном бассейне) в Туркменистане работает датская компания Maersk, немецкая Wintershall и индийская ONGC ME. Эти компании задействованы в добыче углеводородов на туркменском шельфе Каспийского моря.Немаловажным фактом является ещё и то, что в течение длительного времени американо-натовского военного присутствия в Афганистане власти Туркмении (как при Ниязове, так и при Бердымухамедове) отказывали командованию НАТО в размещении военных баз военного блока на туркменской территории. В частности, в своё время официальный Ашхабад отказал Германии, просившей предоставить ей аэродромы для размещения военной авиации. В то же время Туркмения, как выяснилось, настолько нейтральна, что её представители (при Ниязове) вели переговоры как с представителями движения «Талибан» (*), так и с поддерживаемыми американцами проправительственными (впоследствии правительственными) силами.Все эти факторы вряд ли остались незамеченными американскими военными (и не только военными) аналитиками. Ведь если США действительно готовятся к операции «против ИГИЛ (*)» в примыкающих к Туркмении афганских провинциях, то тем самым Штаты могут убить сразу нескольких зайцев с точки зрения собственных геополитических интересов. Во-первых, прощупывается почва на предмет контактов «северных» игиловцев с талибами, с которыми ранее, как утверждает целый ряд источников, контактировал ещё ниязовский Ашхабад. В этом случае выдавливание игиловцев именно в Туркмению весьма вероятно – не без помощи в «приёме» со стороны прониязовских сил, которые после смерти Туркменбаши оказались задвинуты в политическом плане. Этакий реванш... Во-вторых, учитывая опыт деятельности игиловцев в Сирии, существует большая вероятность того, что в Туркмению они могут направиться с целью взятия под контроль именно нефтегазоносных районов. В-третьих, Туркмения граничит с Ираном на юге и с Казахстаном на севере. «Намутить» что-то в Иране – давняя мечта Вашингтона, как мечта и организовать очередной очаг нестабильности у границ России – через тот же Казахстан, в котором Нурсултан Назарбаев в качестве президента не вечен. Мало того, Туркменистан – это и выход к Каспийскому морю, а это в свою очередь прямая возможность для США расстроить юридический статус Каспия как внутреннего моря для прикаспийских государств.В общем, оставлять это геополитическое направление без внимания нельзя однозначно, иначе даже украинский конфликт под боком может показаться цветочками.Ну, и в заключении - ролик о туркменской армии. Будем считать - для "устрашения" ИГИЛ (*)...Правда, находятся скептики, утверждающие, что не всё, показанное в ролике - части туркменской армии. И пусть... - для ИГИЛ (*) "сюрприз" будет. Если будет...