"Илья Муромец" - универсальный арктический богатырь

Впервые за 30 лет в состав Военно-морского флота России поступил новый ледокол. В Арктике будет востребован весь комплекс его способностей: ломать лед, проводить суда, вести научные работы. Наравне с этим он может участвовать в спасательных операциях, искать затонувшие суда, ликвидировать разливы нефти и тушить пожары.











