11:12 05 декабря

Россия против НАТО. Соотношение сил тактической авиации

Для того, чтобы определиться с возможной ролью авианосцев в масштабном неядерном конфликте, попробуем разобраться с тем, каким количеством тактической авиации будут располагать РФ и НАТО в самом ближайшем будущем – скажем, к 2020 г. Автор не ставил себе задачи достичь абсолютной достоверности в подсчете ВВС, собирая их по открытым источникам, но в порядках цифр ошибаться не должен.

ВКС РФ по 2020 г включительно должны располагать:
ПАК ФА – 12 шт. Это будут машины для опытной эксплуатации в войсках, так что вряд ли их стоит учитывать в общем количестве.
Су-35С – 98 машин ориентировочно. Контракт на 48 машин уже исполнен, сейчас выполняется второй, на 50 самолетов до конца 2020 г.
Су-30 М2/СМ – по слухам, планируется довести до 180 машин к 2020 г.

Су-33 – непонятно, оставим 14 машин.
Су-27 СМ/СМ3 – 61 машина. Вообще изначально говорили о том, что модернизацию продут как минимум 100 машин, но последнее время о Су-27СМ3 что-то не слышно. Быть может, программа свернута?
МиГ-35 – 30 машин
МиГ-29СМТ – 44 машины
МиГ-29УБТ – 8 машин
МиГ-29КР – 19 машин
МиГ-29КУБР – 4 машины
МиГ-31 – 113 модернизированных к 2020 г.
Кроме этого, предположительно в составе ВВС РФ сохранится некоторое количество не модернизированных машин: 78 Су-27, 69 МиГ-31 и 120 МиГ-29.

Что касается фронтовой авиации, то тут все сложнее:

Су-34 – 124 машины до 2020 г, но возможно, что их количество увеличат еще. С учетом того, что их сейчас производят по 16-18 бортов в год, вполне возможно доведение количества самолетов до 142 самолета. Так и посчитаем.

Су-24 – 0 машин. Увы, но по имеющимся планам, Су-24 к 2020 г должны быть полностью списаны из состава ВВС. С другой стороны, в случае обострения международной обстановки, это решение могут пересмотреть. Да и, собственно, даже в случае принятия решения о выводе, можно предположить, что модернизированные Су-24 будут законсервированы, а не уничтожены. Оставим примерно половину от сегодняшнего количества Су-24 в строю - 120 машин ориентировочно.

Су-25 – может быть до 200 машин.

Ту-22М3М – планируется модернизировать 30 машин. Строго говоря, это самолеты дальней ракетоносной авиации, а не тактической, но они, с высокой долей вероятности, будут использоваться для решения задач тактической авиации, поэтому учтем их здесь.

Разумеется, есть еще и Ту-95, и Ту-160, которые теоретически могли бы выполнять нестратегические функции, но практически, в случае конфликта с НАТО вряд ли будут выступать в этой роли.

Таким образом, мы насчитали:
Истребителей – 458 шт.
Перехватчиков – 113 шт
Тактических бомбардировщиков – 262 шт.
Дальних ракетоносцев – 30 шт

А всего, получается, 863 новых или модернизированных самолетов и, кроме этого, 267 не модернизированных истребителей и перехватчиков и 200 штурмовиков – всего 1 330 машин.

Понятно, что все эти машины не могут подняться в воздух одновременно, потому что необходимость техобслуживания и ремонтов никто не отменял. Но у нас сегодня отнюдь не 90-е на дворе, поэтому можно смело предполагать, что количество не боеготовых самолетов в каждый момент времени будет находиться в разумных пределах.

А что у наших противников? Посчитаем сперва европейские страны НАТО

Германия. Формально – на сегодня в составе ВВС насчитывается 125 «Еврофайтеров» и 93 «Торнадо». По факту – способны выполнять боевые задачи 55 «Еврофайтеров» и 29 «Торнадо». Вообще говоря, Германия планировала приобрести 180 «Еврофайтеров», но в течение какого срока, и сколько их будет «на крыле» к 2020 г? Вряд ли к той дате некогда могучие ВВС смогут похвастаться хотя бы сотней боеготовых или проходящих текущий ремонт самолетов.



Франция. 167 «Миражей-2000» различных модификаций, примерно 115 «Рафалей» в ВВС к 2020 г и 44 «Рафаля» в авиации ВМС. Всего – 326 самолетов. Вроде бы – большая сила, да только боеготовы из этого числа примерно 40% самолетов.

Англия – 141 «Еврофайтер» (заказано всего 232), 76 «Торнадо». График поставки «Еврофайтеров» автору неизвестен, допустим, дотянут до 160 машин - итого получится 236 самолетов. Но нет никаких оснований считать, что положение с боеготовыми самолетами много лучше, чем во Франции или Германии.

Италия – 83 «Еврофайтера», 68 «Торнадо» в варианте истребителя-бомбардировщика, 82 легких штурмовика AMX ACOL и AMX-Т ACOL
Испания – 86 F-18 и 61 «Еврофайтер».
Греция – 156 F-16, 22- Мираж-2000, 34 «Фантом II» и 34 штурмовика «Корсар»
Турция –260 F-16 различных (в том числе – вполне современных) модификаций, 51 «Фантом II», 35 старичков F-5
Норвегия – 57 довольно старых F-16.
Нидерланды – 63 старых F-16.
Бельгия – 68 старых F-16
Дания – имеющиеся на вооружении 30 старых F-16 должны быть списаны к 2020 г. Оставим их все же
Португалия - 30 старых F-16
Венгрия и Чехия – по 12 шведских СААБ, всего – 24
Болгария – 15 МиГ-29 и 14 Су-25
Румыния – 12 F-16 и 36 МиГ-21
Словакия – 12 МиГ-29
Хорватия – 16 МиГ-21
Польша – 48 F-16. Есть еще МиГ-29 и Су-22, но их как будто бы выводят из состава ВВС.

А всего, получается, 2 177 самолетов, из которых никак не менее 814 (скорее – существенно больше) – уже очень старые машины.

Поскольку 2 177 заметно больше 1 330, то вроде бы получается, что ВВС европейских стран – участников НАТО существенно сильнее ВКС РФ. Но если копнуть чуть глубже, то все становится совсем не так однозначно.

Первое – это, конечно, процент исправных машин в общем их количестве. К сожалению, этот показатель для новых самолетов ВВС РФ автору неизвестен. В то же время имеются данные по ВВС США, где уровень готовности самолетов F-15 и F-16 составляет 71-74% общей численности, а штурмовиков А-10 – даже 77% и нет никаких оснований считать, что у нас сегодня хуже.

Россия против НАТО. Соотношение сил тактической авиации


Предположим, что % исправности ВКС РФ на уровне 70%. В то же время обладатели наиболее мощных ВВС Европы, оснащенных самыми современными самолетами – Германия, Англия, Франция – имеют крайне низкие проценты исправности на уровне примерно 40%.

Получается интересно. Если сопоставить общую предположительную численность наиболее современных самолетов РФ (Су-35/30, МиГ-35/29СМТ/К), каковых, даже не принимая в расчет модернизированные МиГ-31БМ, к 2020 г должно насчитываться порядка 383 машин с самыми современными машинами НАТО (440 «Еврофайтеров» максимум, плюс 159 «Рафалей», а всего – 599 машин), то получается, что у европейских стран НАТО более чем полуторакратное преимущество. Но если сопоставить количество боеготовых машин (при 70% для ВКС РФ и путь даже 50% для НАТО), то получается 268 против 299, т.е. практически паритет.

Если предположить, что процент исправных машин в среднем по европейским странам НАТО не превосходит 50-55% против 70-75% РФ, то соотношение боеготовых самолетов составит 1 088 – 1 197 самолетов НАТО против 931-997 самолетов РФ, то есть превосходство европейских стран НАТО минимально.

Но и это еще не все. Ведь мало иметь самолеты, ими надо еще и управлять. И если ВКС РФ подчиняются единому командованию и способны с самого начала конфликта действовать как единое целое, то ВВС европейских членов НАТО (мы перечислили ВВС 19 (!) стран) ничего подобного из себя не представляют. А ведь это очень важно. Безусловно, страны НАТО проводят совместные тренировки своих ВВС, но вряд ли они достаточно интенсивны и массовы, чтобы обеспечить такое слаживание и взаимодействие авиации, которое возможно в рамках ВВС одной страны.

Вспомним также, что подготовка пилотов НАТО весьма неоднородна. Автор не располагает точными данными на тот счет, но вряд ли подготовка турецких или болгарских пилотов эквивалентна французским или английским.

Следует учитывать также и взаимоотношения стран в самом НАТО. Не так-то легко поверить, что в случае возникновения серьезного локального конфликта, европейские страны НАТО, как один, вступят в войну монолитной силой. Весьма непросто представить себе вооруженные силы Греции, до последней капли крови сражающиеся за интересы Турции.

Опять же, крайне сложно ожидать, что даже те страны, которые все-таки ввяжутся в конфликт, бросят в бой всю свою авиацию. Можно быть уверенным едва ли не наверняка, что при каком-то масштабном столкновении, допустим, в Восточной Европе, ни Англия, ни Франция не бросят в бой всю мощь своих ВВС, а ограничатся отправкой «ограниченного контингента». Безусловно, у РФ та же проблематика, потому что полностью обнажить Дальний Восток и южные границы нельзя, но в целом процент от общего числа боеспособной авиации, которая способна будет ввести в дело РФ в каком-либо конфликте, вполне может оказаться выше, чем у европейских стран НАТО.

Вопросы логистики. Нет, безусловно, аэродромная сеть Европы очень велика и насчитывает свыше 1800 аэродромов с твердым покрытием. Но дело в том, что по завершении холодной войны европейцы сильно экономят на своих военных бюджетах, что создаст для них определенные проблемы при попытке сконцентрировать мощь своих ВВС, скажем, поближе к Восточной Европе. Не то, чтобы у РФ не было подобных сложностей, но справиться с ними в пределах одной страны проще.

Все вышесказанное приводит нас к тому, что несмотря на списочное превосходство в воздухе европейских стран НАТО над РФ, фактическое соотношение сил во внезапно разгоревшемся конфликте может оказаться для европейцев совсем не таким блестящим, каковым оно выглядит на бумаге.

А если выйти за пределы собственно воздушных сил, и вспомнить столь важный фактор как ПВО?



Вооруженные силы РФ обладают очень сильной наземной ПВО, значительно превосходящей таковую у европейских стран НАТО. Не то, чтобы у НАТО совершенно нет наземных компонентов противовоздушной обороны, но раньше, во времена
Холодной войны, они традиционно делали ставку на свое превосходство в воздухе. А после того, как СССР распался и в Европе стали повсеместно урезать военные бюджеты, конечно на разработке и обновлении средств противовоздушной обороны изрядно экономили. Да и так ли нужны были в то время странам НАТО новые версии тех же ЗРК? В «замечательные» 90-е годы, если бы вдруг случился военный конфликт с РФ, вопрос был не в том, как разбить ВВС РФ, а в том, как их найти.

Однако всякая политика разоружения хороша лишь тогда, когда противник еще слабее, если же он вдруг начинает усиливаться, то… Безусловно, никакая наземная ПВО, сколь бы мощной она ни была сама по себе, не в состоянии противостоять современным ВВС. Но в качестве одного из компонентов сбалансированных вооруженных сил страны она способна сильно затруднить действия авиации противника и серьезно увеличить ее потери.

До недавнего времени авиация НАТО имело определенное превосходство в тактическом управлении, ракетном оружии и средствах РЭБ, а кроме того – в подготовке летчиков. Но общеизвестно, что в ГПВ 2011-2020 гг. очень большое внимание уделено вопросам связи и управления войсками, так что можно рассчитывать на то, что если мы и не уравнялись по данному вопросу, то хотя бы сократили отставание. В части ракетного оружия ситуация также постепенно стабилизируется, так, например, к 2020 г следует ожидать поступления в войска заметного количества РВВ-СД. Что же до средств РЭБ, то здесь отставание полностью ликвидировано, и можно с большой долей вероятности предположить, что сейчас в догоняющих оказалось НАТО. По вопросу боевой подготовки ситуация также существенно улучшилась – мало того, что ВКС РФ стали расходовать на обучение значительно большие ресурсы, так еще и война в Сирии позволила многим пилотам приобрести боевой опыт. И хотя «бармалеи», конечно, не являются серьезным противником для ВВС, но все же, как минимум, можно говорить об «учениях, приближенных к боевым условиям».

С учетом всего вышесказанного, автор настоящей статьи может сделать вывод, что ВКС РФ (при наличии достаточного количества подготовленных пилотов) в самом ближайшем будущем может получить не просто паритет с ВВС европейских стран НАТО, но даже неплохие шансы на завоевание превосходства в воздухе на начальном этапе гипотетического военного конфликта.

Разумеется, все это верно ровно до того момента, пока мы не вспомним о ВВС США. Даже не беря в расчет F-35, которые, скорее всего, по состоянию на 2020 г так и останутся в полубоеспособном состоянии, ВВС США располагает 1 560 истребителями (184 F-22; 449 F-15 и 957 F-16 различных модификаций) а также 398 штурмовиками, включая 287 А-10 и 111 AV-8В. И это не считая 247 F-18, и 131 AV-8В авиации морской пехоты, и 867 F-18 палубной авиации. США имеет в своем распоряжении 3203 самолета тактической авиации, и по части воздушной мощи США, пожалуй, превосходит европейские страны НАТО и ВКС РФ вместе взятые.



Таким образом, можно говорить о том, что США в воздухе обладают подавляющим превосходством. Но… как говорит одна очень мудрая пословица: «если Ваш пистолет лежит на миллиметр дальше, чем Вы можете дотянуться, то пистолета у Вас нет».

В настоящее время США разместили на европейских базах 136 боевых самолетов F-15 и F-16, не считая транспортной и разведывательной авиации. Эта авиагруппа не может принципиально повлиять на соотношение сил в Европе. Обеспечение превосходства в воздухе целиком будет зависеть от скорости переброски американских ВВС с территории США в Европу.

Казалось бы, а что тут такого – заправился, сел за штурвал, да и перелетел через Атлантику… Но такое бывает разве что в третьесортных боевиках. Даже самые неприхотливые боевые самолеты требуют обслуживания из расчета 25 человеко-часов на один час полета. Нужны люди, нужно оборудование, нужно прикрытие аэродромов, на которых будут разворачиваться перебрасываемые авиакрылья, нужно топливо, боеприпасы и многое, многое другое. И проблема заключается в том, что ничего этого сейчас у американцев в Европе нет. И у европейцев, кое-как поддерживающих процент исправных машин на уровне 40-50%, нет тоже. А доставить все это из США в Европу – совсем не такое простое дело, как может показаться.

Вспомним операцию «Щит пустыни»

Перевозки продолжались с начала августа 1990 г по середину января 1991 г. Было переброшено 729 самолетов тактической авиации и 190 самолетов корпуса морской пехоты, а всего – порядка 900 самолетов тактической авиации сухопутного базирования (729+190 = 919 самолетов, но часть «Харриеров» морской пехоты действовала с палуб десантных кораблей), а также 5 дивизий, 4 бригады и 1 отдельный полк сухопутных войск и морской пехоты. К началу «Бури в пустыне» данный контингент был обеспечен всеми необходимыми припасами на один месяц ведения боевых действий. Это, вне всякого сомнения, выдающийся результат. Но на создание этой группировки ушло больше пяти месяцев – переброски шли в период с 7 августа 1990 г по 17 января 1991 г!

Конечно, речь идет не только о переброске авиации, но и о крупных контингентах сухопутных войск, но ведь в случае какого-то масштабного конфликта эти самые сухопутные войска крайне понадобятся США на континенте. Дело в том, что с сухопутными войсками у европейских стран НАТО примерно та же проблема, что и с ВВС – вроде бы на бумаге и много, а пока сосредоточишь в нужном месте, война уж трижды закончится успеет. Мы уже упоминали состояние некогда грозного бундесвера, имеющего сегодня всего три дивизии при 95 боеспособных танках. У Франции – две танковых дивизии при трех полках сил специальных операций и еще – иностранный легион, но в случае внезапного конфликта очень проблематично будет извлечь его части из Таити, Джибути и аналогичных мест. Тремя дивизиями располагает Италия, двумя (и несколькими бригадами) – Великобритания… В совокупности европейские страны НАТО располагают весьма внушительными по меркам XXI века сухопутными силами, но лишь при одном условии – если собрать их все в одном месте, а с этим в случае внезапного военного конфликта будут очень большие проблемы.

Если изложенные выше резоны верны, то в обозримом будущем Российская Федерация может добиться паритета в воздухе с НАТО в случае внезапного широкомасштабного конфликта. И США понадобятся даже не недели, а месяцы, чтобы реализовать свое военно-воздушное превосходство. Совсем другое дело, если конфликту будет предшествовать длительный (несколько месяцев) период обострения отношений – в таком случае война может начаться с полутора-, а то и двукратного преимущества НАТО в воздухе.

Продолжение следует...
Автор: Андрей из Челябинска


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Россия против НАТО. Предпосылки конфликта
Россия против НАТО. Роль авианосцев в ядерном конфликте
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Комментарии 38

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  1. Котище Сегодня, 06:25
    Уважаемый Андрей спасибо за обзор!
    Держите удар, сейчас начнется!!!
    Котище
    1. kenig1 Сегодня, 06:41
      Только начали вы.
      kenig1
    2. Андрей из Челябинска Сегодня, 07:54
      Спасибо, будем держаться:)
      Андрей из Челябинска
      1. Сергей-svs Сегодня, 08:36
        Спасибо, хорошая аналитическая статья! good Жду продолжения. yes
        Сергей-svs
      2. Проксима Сегодня, 09:54
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Спасибо, будем держаться:)

        Добротная статья! Лично мне нравится, когда автор не только грузит статистикой (которую без труда можно самому посмотреть), но и производит анализ выложенных фактов и высказывает свою позицию. Вам всё это удалось в полной мере! hi
        Проксима
      3. СкептикЦиник Сегодня, 09:58

        Самой главной критикой статьи будет отсутствие критики. Уже более двух лет в чате не отмечались имеющие отношения к военной авиации. На их ники я и тогда внимания не обращал (т.к. я далекий от авиа человек потому комментировать их статьи считал неуместным) и просто не отсвечивал. Но то что статья в плане аналитики безупречная это очевидно и автор может легко претендовать на место колумниста в англоязычном издании. Автор прав на столько на сколько возможно доверять заявлениям чиновников. Какое имеет отношение к действительности не знаю, но скепсис есть. Жаль что сделали сайт неинтересным для военных спецов, коих было предостаточно ещё лет 9 назад.
        СкептикЦиник
  2. Victor_B Сегодня, 06:52
    Толково!
    Но постепенно, потихоньку, наращивают.
    Victor_B
    1. Victor_B Сегодня, 06:58
      А вообще-то у Вас кроме прекрасных исторических статей и военно-политические обзоры очень толково получаются.
      Victor_B
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 07:57
        Цитата: Victor_B
        А вообще-то у Вас кроме прекрасных исторических статей и военно-политические обзоры очень толково получаются.

        Многие так не считают:))) Но тут я уже неоднократно говорил, что в исторических статьях я излагаю факты и немного собственного мнения о них, а в аналитических получается фактов куда меньше, размышлений - больше:)
        Андрей из Челябинска
  3. рюрикович Сегодня, 06:58
    Браво good
    Вот только помнится мне, с почти год назад,прошлой зимой, была полемика по статье Капцова,который на полном серьёзе утверждал,ЕМНИП, что орды заправщиков в небе способны ликвидировать авианосцы как класс и сделать обладающего таким флотом гегемоном на планете laughing Посмеялись,конечно,хорошо. То ж Олег...
    Вполне доходчиво, логика вполне здравая и понятная,основанная на приземленных реальностях, а не на полётах фантазии. И если брать в расчёт ещё и огромную сложность современных пепелацев по сравнению с этажерками ВМВ.то подсчёты ,в принципе, даже приблизительные,дают вполне реальную картину.
    К чему ведёт автор из-статьи к статье, мне уже давно всё ясно,потому ещё раз,Николаич,браво!Без пафоса drinks hi
    рюрикович
    1. Victor_B Сегодня, 07:05
      А куда он подевался, кстати?
      С ним было как-то живее.
      Victor_B
      1. рюрикович Сегодня, 07:06
        Выдает,но редко.... what request
        рюрикович
    2. Андрей из Челябинска Сегодня, 08:24
      Приветствую, уважаемый рюрикович! drinks
      Андрей из Челябинска
    3. EvilLion Сегодня, 08:44
      А причем тут заправщики и авианосцы? К доставке самолетов на ТВД они имеют околонулевое отношение. Имеют значение транспорты, которые повезут боеприпасы и топливо, плюс персонал. И выгрузить потом из них всё это можно тупо краном, это в разы проще и дешевле авианосцев.
      EvilLion
      1. д^Амир Сегодня, 09:54
        выгрузить потом из них всё это можно тупо краном

        и трибалтийская сволота им в этом с удовольствием поможет... и порты и краны предоставит... будем сидеть и смотреть до последнего как нато разворачивается у границ... как и с уже действующими базами в трибалтике и пшекии так и вновь создаваемыми....
        д^Амир
  4. g1washntwn Сегодня, 07:14
    А что F-35 не посчитали по НАТО которые уже анонсированы на замену до 2020 г? А ведь это потенциальные малозаметные носители американского ТЯО, на применение которого натаскивают практически всех натовских пилотов (и неядерных стран, на секундочку, тоже).
    g1washntwn
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 07:57
      Цитата: g1washntwn
      А что F-35 не посчитали по НАТО которые уже анонсированы на замену до 2020 г?

      Я не считаю, что эти самолеты будут боеготовы к 2020 г
      Андрей из Челябинска
  5. Одиссей Сегодня, 07:18
    Статья,увы,сомнительная.
    1) Масштабная война между НАТО и РФ очень быстро перерастет в ядерную,поэтому все расчеты не включающие этот фактор носят абсолютно виртуальный характер.
    2)Не учитывается главный стратегический фактор-крупнейшая военная сила НАТО-США находиться за океаном вне досягаемости для обычного вооружения (за исключением Аляски).Своих же сателлитов (прежде всего восточноевропейских) им совершенно не жалко,они спокойно могут использовать их в качестве пушечного мяса.
    3) Если даже принять во внимание строго виртуальные подсчеты автора,то они ,надо признать честно,крайне завышают возможности ВВС РФ и крайне занижают возможности ВВС стран НАТО.
    Например,откуда у нас к 2020 году будет 120 Миг-29 и 69 Су-27 ? В реальности -0. Миг-29 уже только в Эребуни,Су-27С еще еле-еле тянут сирости ради,но в 2020 и их спишут.По Су-30СМ- откуда 180 ? Тут известно точное число-116 Су-30СМ и 20 Су-30 М2 .Откуда -30 Миг-35 ?
    По НАТО -же полностью игнорируется F-35.Число бортов дано на 2017,а не 2020 год.Совершенно произвольно считается,что боеготовность их самолетов ниже чем наша.Причем делается такой вывод только на основании публикаций о открытой прессе относительно состояния ВВС ФРГ.Однако боюсь если у нас опубликовали точное число боеготовых (а это даже не летнопригодные) самолетов в ВВС автор был бы очень разочарован...
    Наконец полностью игнорируется фактор того,что страна у нас в несколько раз больше чем вся Европа и авиация в ней разбросана по огромной площади,соединить же ее вместе задача не менее сложная чем ВВС США перебросить свои силы в Европу.
    Так что по факту мы имеем на Запада считанное число авиаполков с маленьким кол-вом самолетов.
    4) Не учитывается фактор-а кто на кого нападет ? Поскольку очень трудно представить себе масштабное нападение России на НАТО вероятнее всего нападать будет НАТО. В таком случае нас ждет внезапный (скажем 2 января) удар огромного числа КР (которых у нас мизер) ,"будение" ПВО тысячами беспилотников и затем налет очень крупной группировки ВВС НАТО.Боюсь при таком раскладе наш единственный шанс-ЯО.
    P.S. Ну а на практике современные власти в РФ живут в этой самой Европе,покупают там недвижимость и готовы удовлетвориться Крымом просто отдав США остальную Украину. Мы за Донбасс боимся вписываться (за Донбасс,Карл !). О какой "войне с НАТО" при таких раскладах говорит автор мне непонятно.
    Одиссей
    1. Rijaz-SS Сегодня, 07:42
      полностью с вами согласен. подтянули пи... к носу.
      Rijaz-SS
    2. Андрей из Челябинска Сегодня, 08:23
      Цитата: Одиссей
      Масштабная война между НАТО и РФ очень быстро перерастет в ядерную,поэтому все расчеты не включающие этот фактор носят абсолютно виртуальный характер.

      Интересно, каким образом расчеты численности на начало конфликта должны учитывать его перерастание в ядерный. Тем более, что я две предыдущие статьи извел на тему, что в ядерном конфликте необходимость обычных вооружений никто не отменял.
      Цитата: Одиссей
      Не учитывается главный стратегический фактор-крупнейшая военная сила НАТО-США находиться за океаном вне досягаемости для обычного вооружения

      ??? Я тут для кого разоряюсь о сложности переброски техники?
      Цитата: Одиссей
      Если даже принять во внимание строго виртуальные подсчеты автора,то они ,надо признать честно,крайне завышают возможности ВВС РФ и крайне занижают возможности ВВС стран НАТО.

      Попробуем разобраться
      Цитата: Одиссей
      Например,откуда у нас к 2020 году будет 120 Миг-29 и 69 Су-27 ? В реальности -0

      Дело в том, что некоторое количество немодернизированных Су-27 и МиГ-29 у нас все еще состоит на вооружении и, предположительно, останется там и в 2020 г.
      Цитата: Одиссей
      По Су-30СМ- откуда 180 ? Тут известно точное число-116 Су-30СМ и 20 Су-30 М2

      Точное количество в 116 Су-30СМ - это если считать крайним контракт на 36 машин от 3 апреля 2016 г с окончанием в 2018 г. Тем не менее ходят слухи о том, что производство их продолжится и в 2019-20 гг
      Цитата: Одиссей
      о НАТО -же полностью игнорируется F-35.

      Потому что к 2020 г по мнению автора он все еще не будет боеспособным
      Цитата: Одиссей
      Число бортов дано на 2017,а не 2020 год.

      Перечитайте статью, там есть добавки еврофайтеров.
      При этом Вы почему-то не пожелали обратить внимание, что для НАТО количество самолетов принято без учета их списания до 2020 г, даже там, где такие планы есть
      Цитата: Одиссей
      Совершенно произвольно считается,что боеготовность их самолетов ниже чем наша.Причем делается такой вывод только на основании публикаций о открытой прессе относительно состояния ВВС ФРГ

      А также Франции и Англии
      Цитата: Одиссей
      Однако боюсь если у нас опубликовали точное число боеготовых (а это даже не летнопригодные) самолетов в ВВС автор был бы очень разочарован...

      Так опубликуйте, расстройте автора:)))
      Цитата: Одиссей
      Наконец полностью игнорируется фактор того,что страна у нас в несколько раз больше чем вся Европа и авиация в ней разбросана по огромной площади,соединить же ее вместе задача не менее сложная чем ВВС США перебросить свои силы в Европу.

      Сможете это как-то доказать?
      Цитата: Одиссей
      Так что по факту мы имеем на Запада считанное число авиаполков с маленьким кол-вом самолетов.

      Может все же в цифрах как-то?:)
      Цитата: Одиссей
      Не учитывается фактор-а кто на кого нападет ?

      Вам сюда https://topwar.ru/130549-rossiya-protiv-nato-pred
      posylki-konflikta.html
      Цитата: Одиссей
      Поскольку очень трудно представить себе масштабное нападение России на НАТО вероятнее всего нападать будет НАТО. В таком случае нас ждет внезапный (скажем 2 января) удар огромного числа КР

      И дальше начинаются фантазии, уж извините. Впрочем, в предыдущей статье цикла изложены определенные резоны и причины начала войны, если Вы с ними не согласны и можете опровергнуть - поговорим
      Андрей из Челябинска
    3. Rokossovsky Сегодня, 08:35
      Цитата: Одиссей
      Статья,увы,сомнительная.
      1) Масштабная война между НАТО и РФ очень быстро перерастет в ядерную,поэтому все расчеты не включающие этот фактор носят абсолютно виртуальный характер.


      Для особо одарённых в начале статьи автор чётко указал:
      Для того, чтобы определиться с возможной ролью авианосцев в масштабном неядерном конфликте, попробуем разобраться с тем, каким количеством тактической авиации будут располагать РФ и НАТО в самом ближайшем будущем – скажем, к 2020 г.


      Не учитывается главный стратегический фактор-крупнейшая военная сила НАТО-Для того, чтобы определиться с возможной ролью авианосцев в масштабном неядерном конфликте, попробуем разобраться с тем, каким количеством тактической авиации будут располагать РФ и НАТО в самом ближайшем будущем – скажем, к 2020 г. итов (прежде всего восточноевропейских) им совершенно не жалко,они спокойно могут использовать их в качестве пушечного мяса.

      Учитывается. Внимательнее читайте статью!

      Если даже принять во внимание строго виртуальные подсчеты автора,то они ,надо признать честно,крайне завышают возможности ВВС РФ и крайне занижают возможности ВВС стран НАТО.
      Например,откуда у нас к 2020 году будет 120 Миг-29 и 69 Су-27 ? В реальности -0. Миг-29 уже только в Эребуни,Су-27С еще еле-еле тянут сирости ради,но в 2020 и их спишут.По Су-30СМ- откуда 180 ? Тут известно точное число-116 Су-30СМ и 20 Су-30 М2 .Откуда -30 Миг-35 ?
      По НАТО -же полностью игнорируется F-35.Число бортов дано на 2017,а не 2020 год.Совершенно произвольно считается,что боеготовность их самолетов ниже чем наша.Причем делается такой вывод только на основании публикаций о открытой прессе относительно состояния ВВС ФРГ.Однако боюсь если у нас опубликовали точное число боеготовых (а это даже не летнопригодные) самолетов в ВВС автор был бы очень разочарован...
      Наконец полностью игнорируется фактор того,что страна у нас в несколько раз больше чем вся Европа и авиация в ней разбросана по огромной площади,соединить же ее вместе задача не менее сложная чем ВВС США перебросить свои силы в Европу.
      Так что по факту мы имеем на Запада считанное число авиаполков с маленьким кол-вом самолетов.

      И снова ваша невнимательность!
      Автор в начале статьи указывает на это и сразу оговаривается,что не считает свои рассуждения истиной в последней инстанции!
      А проблемы с логистикой и переброска сил на линию конфликта будет проблемой для всех его сторон!
      По Ф-35
      Скажите,сколько сейчас самолётов в Европе? А сколько будет через 2-3 года? Если вы в курсе,то скорее всего сотрудник НАТО))) Можете написать статью со своими данными и разнести Андрея в пух и прах!
      Не учитывается фактор-а кто на кого нападет ? Поскольку очень трудно представить себе масштабное нападение России на НАТО вероятнее всего нападать будет НАТО. В таком случае нас ждет внезапный (скажем 2 января) удар огромного числа КР (которых у нас мизер) ,"будение" ПВО тысячами беспилотников и затем налет очень крупной группировки ВВС НАТО.Боюсь при таком раскладе наш единственный шанс-ЯО.

      На сегодняшний день данный сценарий маловероятен. В основном по причине неспособности США нанести этот самый глобальный массированный удар.
      P.S. Ну а на практике современные власти в РФ живут в этой самой Европе,покупают там недвижимость и готовы удовлетвориться Крымом просто отдав США остальную Украину. Мы за Донбасс боимся вписываться (за Донбасс,Карл !). О какой "войне с НАТО" при таких раскладах говорит автор мне непонятно.

      Наверное для вас будет секретом,но мы уже более 3-х лет вписываемся за Донбасс!

      P.S. Статья хорошая! Спасибо Андрею!
      Rokossovsky
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 08:42
        И Вам большое спасибо за добрые слова! hi
        Андрей из Челябинска
    4. EvilLion Сегодня, 08:46
      МиГ-29 еще вроде как остаются на базах хранения и отдельные машины в центрах боевого применения, или как летающие лаборатории.
      EvilLion
    5. EvilLion Сегодня, 08:50
      За Донбасс уже вписались, хватит про недвижимость в Европе заливать. Мир не настолько примитивен.

      удар огромного числа КР


      Ты хоть знаешь сколько их всего было произведено? До "огромного числа" и близко не дотягивает.

      внезапный (скажем 2 января) удар


      Ты не понимаешь, что несешь. Никакие КР или орды беспилотников скрытно не сосредоточить. А попытка может привести к тому, что по ним последует предупредительный (ядерный) удар.
      EvilLion
  6. TonyGUN Сегодня, 08:42
    Отличный обзор.Спасибо
    TonyGUN
  7. TonyGUN Сегодня, 08:46
    И ещё уважаемые знатоки,на сколько мне известно ещё со срочной службы(ВВС РФ служил на боевом аэродроме обеспечение полётов СУ 24) Полная мобилезация всех родов войск занимает от 7 до 12 дней в РФ а НАТО
    TonyGUN
  8. TonyGUN Сегодня, 08:47
    Так вот а у НАТО от 2 до 3 месяцев.......
    TonyGUN
  9. EvilLion Сегодня, 09:10
    С МиГ-35 всё крайне мутно, с другой стороны возможно появление 1-2 строевых эскадрилий Су-57.

    116 СУ-30СМ до 2018-го года и 20 Су-30М2. До 180 надо набирать 44 машины за 2 года. 22 шт в год. Таких количеств "Иркут" просто не выдавал. Может выдать, но пик пройден. Более менее, проблему численности решили, сейчас рвать зад никто не будет. Либо "все Су-30" включает в себя прототипы, принадлежащие КБ и нестроевым частям. В частности мне неизвестно ничего о судьбе первых 5 Су-30, может списаны по износу, а может и нет.

    По Су-35, построено 3 летных прототипа, 901, 902 сейчас, я их давно не видел, видимо, используются для опытов, 904 потерян в 2009-ом. Тем не менее, списание 2 машин, позировавших на всех аэрошоу, до запуска в серию, крайне маловероятно.

    Су-27СМ было 55 шт, из них 7, видимо, прототипы. 2 Машины разбилось. 12 Су-27СМ3 построено с нуля. Насчет остальных, то, видимо, Су-27 при капиталке молча переделываются в СМ, т. к. там только и остается, что полностью выкинуть советскую начинку. При этом процесс списания Су-27 по износу уже идет.

    МиГ-29 с баз хранения, очевидно, годны только на запчасти, при правильной консервации, их мгновенно не извлечешь, и персонала, знакомого с такой техникой всё меньше и меньше.

    Увеличение численности Су-34 маловероятно, уж очень экономить начали. Да и процесс это не быстрый.

    В общем и целом же конфликт более чем с 2-4 странами евронаты рассматривать нет смысла, мы на них не нападем, а то победим, так еще кормить их придется, греки же и, тем более, какие-нибудь испанцы из-за Восточной Европы пальцем не пошевелят. В этом плане ситуация такова, что никто никого забомбить не может, для этого просто нет ни бомб, ни самолетов. Для действительно серьезных налетов нужны сотни машин.
    EvilLion
  10. andrej-shironov Сегодня, 09:34
    Господи! Опять чужие против хищника! Андрей, не наигрались ещё в компьютер?
    andrej-shironov
  11. Джек О’Нилл Сегодня, 09:36
    Автор почему то те же F-16 кладет все в одну корзину.
    Например у Греции не только старые Block-30, но так же Block-50/52, а это очень серьезные машины (мини Су-35), если можно так сказать.
    У Турции так же есть полторы сотни Block-50!
    У Польши, как ни странно, так же есть Block-52, да еще поляки активно закупают AIM-9X. Block-52 > AMRAAM, Sidewinder 9X (тоже Block-2) - очень серьезно!

    В настоящее время США разместили на европейских базах 136 боевых самолетов F-15 и F-16, не считая транспортной и разведывательной авиации. Эта авиагруппа не может принципиально повлиять на соотношение сил в Европе. Обеспечение превосходства в воздухе целиком будет зависеть от скорости переброски американских ВВС с территории США в Европу.

    Вполне может, и куда больше, чем к примеру Испания. А далее будут только пополняться. Так же не стоит забывать про АУГ, которые так же несут F/A-18E.

    Но как тут писали - все зависит от того, кто на кого нападает в данном сценарии. Если НАТО на Россию, то американцы подтянут свои ВВС к началу игры, если же мы нападаем, то в основном будем летать с европейцами.
    Джек О’Нилл
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 09:58
      Цитата: Джек О’Нилл
      Автор почему то те же F-16 кладет все в одну корзину.

      Почему? Там где старье - я указываю, что старье
      Цитата: Джек О’Нилл
      ак же не стоит забывать про АУГ, которые так же несут F/A-18E.

      До них дойдет:)
      Андрей из Челябинска
      1. Джек О’Нилл Сегодня, 10:09
        Почему? Там где старье - я указываю, что старье

        Вы не указываете модификации, что в случае с F-16 довольно важно. Тот же Block-52+ совершенно другая машина, в сравнении с Block-30.
        Да и какие старые? Есть и Block-15 у европейцев (забыл у кого), а есть вполне себе и Block-30, которые и старыми назвать трудно, и новыми.
        Так что распределение по "Блокам" тут довольно критично.

        До них дойдет:)

        laughing
        Джек О’Нилл
  12. voyaka uh Сегодня, 10:23
    "Даже не беря в расчет F-35, которые, скорее всего, по состоянию на 2020 г так и
    останутся в полубоеспособном состоянии"////

    А что с ними такое? Не летают? Аварии? У нас с конца месяца уже начнут воевать.
    А у американцев какие-то проблемы, о которых Вы знаете? Они уже участвуют
    в учениях в Корее, размещены в Японии.
    voyaka uh
  13. voyaka uh Сегодня, 10:32
    "И проблема заключается в том, что ничего этого сейчас [инфраструктуры] у американцев в Европе нет.
    И у европейцев, кое-как поддерживающих процент исправных машин на уровне 40-50%, нет тоже."////

    Вы совершенно забываете, с какой скоростью американцы умеют перебрасывать технику, боеприпасы
    и авиацию, когда их припрет. Это, собственно, их главный козырь. Можно спорить о том, кто будет
    побеждать в воздушных схватках, справится ли российское ПВО с многочисленными налетами авиации...
    Но то что, в небе в Европе будет "черно" от американских самолетов - гарантированно.
    И у них будут и техники, и бомбы/ракеты, и топливо - логистика уамериканцев на высоте с 19-века и до наших дней.
    voyaka uh
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 10:59
      Цитата: voyaka uh
      Вы совершенно забываете, с какой скоростью американцы умеют перебрасывать технику, боеприпасы
      и авиацию, когда их припрет.

      Знаю, "Щит пустыни" называется. Результаты приведены в статье
      Андрей из Челябинска
  14. Вован 73 Сегодня, 10:47
    Как человек с военным авиационным образованием хотел бы отметить ряд факторов не обозначенных в статье.Количество ЛА на момент начала конфликта не есть показатель определяющий боеготовность ВВС к боям. Он лишь отражает расклад сил на начальном этапе.
    Так вот неучтенные факторы:
    1. Наличие резерва самолетов.
    Давайте вспомним о том, что в случае чего потери будут достаточно большими с обеих сторон. И здесь на один из первых планов выходит возможность быстрого пополнения бортами. Вспомните печальную участь наших баз хранения авиатехники. А у тех же ов в пустынях стоят на консервации даже еще въетнамские А 6 Интрудер. Машина древняя, спору нет, но в нужный момент они могут поставить их в строй в достаточном количестве. И он хотя и древний самолет, но взлетит и бомбовую нагрузку доставит. У нас в свое время ударными темпами покончали МиГ-27, Су-17 разных модификаций в т.ч. относительно свежие м4. Т.е резерва по ударной авиации у нас , по большому счету - нет. Аналогичная ситуация характерна в целом для всей ФА.
    2. Наличие резерва подъемного состава.
    Не секрет, что в советское время пилоты аэрофлота были горячим резервом ДА. В настоящее время у ДА такого резерва нет. Весь аэрофлот летает на арбасах и боингах, навыки работы на аэродромах у которых из средств аэронавигационного обеспечения взлета и посадки есть только СП-6 и какой-нить РСБН у них нет. Летать "на руках" они уже разучились, ибо подбного элемента подготовки у нынешних авиакомпаний уже нет. Т.е даже в случае времени "Ч" и последующей мобилизации они - мертвый резерв. Ибо неспособны выполнить боевую задачу что называется с ходу. А времени нам, как вы понимаете, на переподготовку вряд ли предоставят. С подготовкой резерва летного состава ФА проблем еще больше. Его просто нет. В странах же запада достаточно хорошо развита сеть любительской авиации и в принципе любой пилот легкомоторной цесны способен на выполнение простейшей программы полета на самолете фронтовой авиации. Т.е у супостата количество людей с первоначальной летной подготовкой гораздо больше и это тот самый резерв.
    3. Наличие мощностей для воспроизводства потерь. Тут я думаю комментарии излишни.
    Мой вывод таков при наличии длительного конфликта наши ВВС окажутся в ситуации. когда быстро восстановить людские и материальные потери будет невозможно.
    Ну и на последок. В боевом уставе ВВС во всяком случае раньше, было сказано, что первое что делает авиация в случае время "Ч" - это перебазирование на запасные аэродромы. К сожалению с этим у нас тоже пичалька. Аэродромная сеть заброшена, местное население плиты со взлеток растаскивает для своих хоз.нужд. Соответственно ВПП не пригодны для базирования современных ЛА.
    Это только в кратце, про то что сделали с сетью авиационных училищ даже вспоминать не хочется..... Это мое видение текущего состояния моб. резерва ВВС.
    Каску одел, к прилету табуреток - готов
    Вован 73
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 11:04
      Цитата: Вован 73
      А у тех же ов в пустынях стоят на консервации даже еще въетнамские А 6 Интрудер

      Это верно, но они вряд ли смогут им воспользоваться - даже тот авиапарк, который "на крыле" перебросить будет очень тяжело. А кроме того в статье прямо сказано, что при массированной переброске ВВС США в Европу ВКС РФ кирдык - просто задавят численностью
      Цитата: Вован 73
      Наличие резерва подъемного состава.

      Это, безусловно, так - я не располагаю данными о количестве пилотов, но надеюсь, что действующие самолеты ими укомплектованы
      Цитата: Вован 73
      Наличие мощностей для воспроизводства потерь. Тут я думаю комментарии излишни.

      Это сегодня уже не показатель - самолет делается порядка года, столько современный конфликт длиться не будет. Воевать будем (и мы и НАТО) тем, что есть в частях
      Цитата: Вован 73
      Аэродромная сеть заброшена, местное население плиты со взлеток растаскивает для своих хоз.нужд.

      Безусловно, тут вся надежда на действующие гражданские аэродромы
      Спасибо за квалифицированный комментарий! hi
      Андрей из Челябинска
  15. Vadmir Сегодня, 10:50
    В статье рассматривается внезапный конфликт с НАТО. Однако США так не действует, обычно они долго готовятся, концентрируют силы и только после этого атакуют. По другому НАТО не рискнет, тем более с такой страной как Россия.
    Если предположить нападение России на НАТО, то для нападения нужно численное превосходство, которого нет. А значит мобилизация и концентрация войск у границы, которая не останется незамеченной и приведет к зеркальной концентрации со стороны НАТО.
    Вариант неожиданного, не подготовленного конфликта крайне маловероятен.
    Предположим такой вариант - на Украине к власти приходят абсолютные неадекваты и начинают войну с Россией или масштабные этнические чистки русских по всей стране. Может НАТО вмешаться после оккупации Украины Россией? Думаю, что такой вариант возможен, хотя и маловероятен. Однако, даже при вмешательстве НАТО, оно будет происходить после длительной подготовки и концентрации сил, вся первоначальная война будет происходить только в прессе, для подготовки общественного мнения.
    Тот же вариант и при нападении на одну из стран НАТО со стороны России - сначала подготовка а уж потом война. Или кто-то испытывает иллюзии, что война может начаться из жалости к мирному населению захваченной страны или какой-либо национальности? Нет, политики слишком циничны.
    Поэтому иметь дело придется с уже сконцентрированной военной силой, что впрочем, открывает новые перспективы - внезапный удар по сконцентрированным войскам и особенно авиации, может дать очень неплохие шансы даже менее сильной стороне конфликта, важно лишь выбрать правильный момент и успеть ударить первым. Это нивелирует вечное географическое преимущество США, когда большая часть их вооруженных сил неуязвима для первого удара.
    Современную технику так сложно, дорого и долго изготовлять, что потери первых дней и часов войны не удастся восполнить и к концу этой войны.
    В любом случае, большая война с НАТО, начавшись с авиацией и высоко технологичными вооружениями, закончится миллионами пехотинцев с автоматами. Однако это приведет к недопустимым для Запада потерям, а значит к неизбежному применению сначала тактического ядерного оружия, а затем и к обмену глобальными ядерными ударами.
    Единственный вариант неядерной войны - это короткое, ограниченное в пространстве столкновение итогом которого будет нанесение катастрофического поражения вооруженным силам одной из сторон конфликта с последующим переводом конфликта в процесс переговоров, при условии, конечно, что проигравшая сражение сторона будет готова пойти на уступки.
    Vadmir
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