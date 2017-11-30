22:26 30 ноября

Эксперты: За тридцать лет Литва потеряет треть жителей

Литовский информационно-аналитический портал Baltnews.lt выходит с материалом, в котором говорится о катастрофической ситуации с демографией в Литве. Портал приводит данные, озвученные в ходе дискуссии на Литовском радио. В ходе дискуссии эксперты пришли к выводу, что при нынешнем уровне рождаемости и эмиграции, через тридцать лет в Литве останется не более двух миллионов жителей. Если верить официальной статистике, то на сегодняшний день в Литовской республике проживают около 2,88 млн человек. Для сравнения, в 1991 году в Литве проживало свыше 3,7 млн жителей.

Если к середине века литовское население сократится до 2 млн человек, то это будет примерно на уровне 30-х годов прошлого века. Полная «десоветизация»...

Эксперты: За тридцать лет Литва потеряет треть жителей



О явных проблемах литовской демографии говорит и такой фактор как строительство школ в столице республики. Указанный выше портал приводит статистику, рассказывающую о том, что со времён распада Советского Союза в Вильнюсе была построена только одна (!) школа. И это в столице...

Теперь местные власти ожидают из государственного бюджета выделения более 32 млн евро на строительство пяти новых школ. Деньги пока не выделены, но сам проект строительства школ в столице Литвы власти уже назвали «историческим событием». Если для нынешней Литвы рядовое строительство школы становится "историческим событием", то сложно найти более красноречивое описание ситуации с "развитием" страны за последние 30 лет.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/pg/D.Grybauskaite
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Комментарии 58

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  1. 1331М Сегодня, 18:53
    Справедливости для-проблемы с демографией у всей Европы,и у нас в том числе...
    1331М
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 18:55
      когда проблемы с демографией - не школы надо строить, а заниматься сексом без презерватива и с лицами противоположного пола, а не своего, как принято в европе....
      Диванный Хенераль
      1. 210окв Сегодня, 18:58
        А потом как?Без школ и кучей подросших неграмотных?Или как у цыган?Считать до десяти всегда научим?
        Цитата: Диванный Хенераль
        когда проблемы с демографией - не школы надо строить, а заниматься сексом без презерватива и с лицами противоположного пола, а не своего, как принято в европе....
        210окв
        1. Диванный Хенераль Сегодня, 19:00
          ну построят они 5 школ - а учить кого будут?
          Диванный Хенераль
          1. 210окв Сегодня, 19:14
            А вот тут уже проблема..Которую они ну никак не ждали.Сирийцев,пакистанцев,нигерийца всяких..Они не знают что такое презерватив и детишек там...Ого!.Короче.Проблему подгонит Евросоюз.
            Цитата: Диванный Хенераль
            ну построят они 5 школ - а учить кого будут?
            210окв
    2. Балу Сегодня, 18:55
      Цитата: 1331М
      За тридцать лет Литва потеряет треть жителей
      Справедливости для-проблемы с демографией у всей Европы,и у нас в том числе...


      Так это что, в Россию попросятся? Не, я против. Их шпроты нам не нужны, калининградские вкуснее, и янтарь там тоже есть.
      Балу
      1. Anarchist Сегодня, 19:32
        через тридцать лет в Литве останется не более двух миллионов жителей

        И это будут русские, неграждане!
        Вот тогда и присоедим...
        Anarchist
        1. Идущий Сегодня, 21:44
          А нам это надо? , может лучше без территорий.
          Идущий
        2. ФЕОДОР Сегодня, 21:49
          В литве с этим нет проблем ! Это латыши и горячие эстонские парни отличились !
          ФЕОДОР
          1. Идущий Сегодня, 22:11
            Да это так , но у Вас проблемы с населением , кто скоро будет жить на вашей территории ?
            Идущий
      2. LiSiCyn Сегодня, 20:20
        Цитата: Балу
        и янтарь там тоже есть.

        Нет, там янтаря... Практически... Так, морем заносит , ну и очагово малые залежи.
        Как и в Польше. Все у нас.. laughing . Ну и лохлам досталось, чуток.. Но, это крохи. Пальмикенское м-ие п . Янтарный , толщина "синьки" , глины, где залегает янтарь доходит до 50-70 метров. 95% у нас. hi
        LiSiCyn
      3. домохозяйка Сегодня, 21:20
        Не просто "тоже", в Калининградской области 90% мировых запасов янтаря!
        домохозяйка
        1. Идущий Сегодня, 21:45
          Цитата: домохозяйка
          Не просто "тоже", в Калининградской области 90% мировых запасов янтаря!


          Это так на всякий случай.
          Идущий
    3. Primoos Сегодня, 19:04
      Дальке Грибовой никто не будет мешать на листочки глазеть. Без ансамбля.
      Primoos
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:25
        Это Далькино фото может служить отличной иллюстрацией к медицинской статье "Жизнерадостные имбецилы и их среда обитания" . wassat
        bouncyhunter
        1. Офицер запаса Сегодня, 21:00
          Паша, это постановочный кадр. Вокруг нее падают одновременно сразу пять-шесть десятков желтых листьев. Это только если над ней ведро с листьями опрокинули перед фотосессией. Причем на это ведро она и смотрит - как бы по роже не заехало.
          Все фальш - и улыбка, и натура для съемок.
          Офицер запаса
          1. bouncyhunter Сегодня, 21:03
            Лёш , я бы этой морде лица не то что ведро - железнодорожную цистерну на голову не пожалел бы . feel
            bouncyhunter
            1. Офицер запаса Сегодня, 21:05
              Как знать, может тебе такой случай и представится. Только заранее позови - вместе поржем.
              Офицер запаса
              1. bouncyhunter Сегодня, 21:11
                Замётано , Лёша . Я так думаю , что с такого поржать желающих немало найдётся . А некоторые так и поучаствовать не откажутся . yes
                bouncyhunter
        2. Подрезчик Сегодня, 21:05
          Цитата: bouncyhunter
          Это Далькино фото может служить отличной иллюстрацией к медицинской статье "Жизнерадостные имбецилы и их среда обитания" . wassat

          Паша, Вы жестоки к соседям! wink laughing Ну может они хорошие...? laughing
          Подрезчик
          1. bouncyhunter Сегодня, 21:09
            Саня , дружище ! hi drinks Ты меня знаешь : я не жестокий , я - справедливый ! soldier
            bouncyhunter
            1. Идущий Сегодня, 21:47
              Мужики , сегодня ещё не пятница не спешите , а Литва она как шегреневая кожа...
              Идущий
              1. bouncyhunter Сегодня, 22:05
                Витя , а чего с ними цацкаться ? Их в евростойло никто насильно не загонял , сами назначили Россию врагом .
                bouncyhunter
                1. Идущий Сегодня, 22:13
                  По моему , они начинают подозревать , что скоро такой национальности не будет.
                  Идущий
                  1. bouncyhunter Сегодня, 22:19
                    Цитата: Идущий
                    скоро такой национальности не будет

                    Что будет вполне закономерно . yes
                    bouncyhunter
    4. Николай Грек Сегодня, 20:43
      Цитата: 1331М
      Справедливости для-проблемы с демографией у всей Европы,и у нас в том числе...

      what what а ниче, что у евросов в предыдущие десятилетия таких катастроф не было, как у России???!!!! wassat wassat wassat
      Николай Грек
    5. Офицер запаса Сегодня, 20:56
      Прогнозы, прогнозы...А сама-то Литва будет через 30 лет? Очередные умненькие "эксперты", блин...
      Офицер запаса
      1. Антианглосакс Сегодня, 21:38
        Сама Природа избавляется от биомусора. Слишком гадливые людишки, ничего из себя не представляющие. Трындец Литве настанет гораздо раньше. А русских людей в трибалтии надо подключить к нашей демографической программе, только платить им даже больше, но чтобы не переезжали! Один лишний миллион потянем без проблем, особенно если законодательно закрепим справедливые вилки заработных плат.
        Антианглосакс
        1. Идущий Сегодня, 21:48
          Цитата: Офицер запаса
          Прогнозы, прогнозы...А сама-то Литва будет через 30 лет? Очередные умненькие "эксперты", блин...


          Хороший вопрос , есть большие сомнения.
          Идущий
    6. alexmach Сегодня, 22:03
      Ещё стоит заметить, что уезжают в большей степени "представители нетитульной нации".
      В Эстонии вот с вступлением страны в ЕС сбылись сразу 2 мечты местных националистов
      - Русские по выучивали язык. (это надо было что бы получить паспорт гражданина)
      - И Уехали из Эстонии... при том уехали те, кто повыучивал, те кто не осилил - остался

      А насчет новых школ - А зачем их стоить то? В Вашем родном городе много новых школ за последние 20 лет настроили? СССР школами обеспечил всех везде и в городах и в селах а с тех времен количество детей только уменьшалось и не разу не превзошло количество их в советские времена.
      alexmach
  2. svp67 Сегодня, 18:55
    Эксперты: За тридцать лет Литва потеряет треть жителей
    Мечты нашего "финансово-экономического блока" сбываются в Прибалтике... Как там один из его "старых лидеров" говаривал, что России для обслуживания "трубы" и 20 000 000 хватит, а остальные "ЛИШНИЕ"
    svp67
    1. Chertt Сегодня, 19:22
      Маргарет Тетчер, году эдак в 87, в интервью,тогда еще советскому журналисту сказала, что в России целесообразно проживать 15 млн. жителей. Охреневший журналист переспросил 50 млн ?..Нет сер, 15ти
      Chertt
      1. svp67 Сегодня, 19:24
        Цитата: Chertt
        .Нет сер, 15ти

        О другая Леди из США, заявила, что НЕ ПО ПРАВУ это Россия то Сибирью владеет, ой не ПО ПРАВУ...."Жирно" ей это будет то.
        svp67
        1. Идущий Сегодня, 21:49
          Таких желающих нам "добра" пруд пруди.
          Идущий
  3. словак Сегодня, 19:08
    Даля опять без туалетной бумаги осталась? Ближе к природе будет, хотя канадцы обидятся- подтираться кленовым листом, символом Канады не по- братски
    словак
  4. san4es Сегодня, 19:33
    через тридцать лет в Литве останется не более двух миллионов жителей

    stop ...Ну это смотря под кем будет am
    san4es
  5. Геркулесыч Сегодня, 19:37
    Школы им зачем-Русский язык и летературу нашу учить будут? lol Так Даля на трассе работая lol хорошо наш мат выучила! !! lol
    Геркулесыч
  6. parusnik Сегодня, 19:45
    Европа мигрантов завезет..или экологический заповедник устроит с животными без жителей....
    parusnik
  7. Волька Сегодня, 19:49
    собственное правительство убивает государство и его народ, но народ достоин той власти которую выбирает, так кто или что первично, власть или народ, философия однако...
    Волька
  8. Sergey53 Сегодня, 19:51
    А почему только у Литвы. Это происходит у всех прибалтов.
    Sergey53
  9. Немезида Сегодня, 19:54
    Меня это не печалит...
    Немезида
    1. Николай Грек Сегодня, 20:46
      Цитата: Немезида
      Меня это не печалит...

      догадываюсь, что большинство тут печалится не будет по этому поводу!! yes wassat laughing laughing laughing
      Николай Грек
  10. aries2200 Сегодня, 20:14
    а дале на это ...начхать...да она и сама к этому времени переберется или на кладбище или в америку
    aries2200
  11. ибирус Сегодня, 20:15
    Честно скажу - мне глубоко наср*ть на проблемы прибалтийских недогосударств.
    ибирус
    1. Идущий Сегодня, 21:50
      Цитата: ибирус
      Честно скажу - мне глубоко наср*ть на проблемы прибалтийских недогосударств.


      А что есть те кому то это по другому?
      Идущий
  12. Черный_Ватник Сегодня, 20:22
    Вот это новость. Для понимания ситуации нужно быть экспертом? Отнюдь! достаточно посмотреть демографическую шкалу Литвы после распада СССР
    Черный_Ватник
  13. kefan Сегодня, 20:24
    Захотели шпротники независимости от России, так пусть ею и "насладятся", как говорится по полной программе.
    kefan
  14. Симон Сегодня, 20:34
    Ой! Я думал, что они хотят пять предприятий построить, а они на пять школ выделить деньги не могут! laughing
    Симон
  15. Симон Сегодня, 20:38
    Цитата: parusnik
    Европа мигрантов завезет..или экологический заповедник устроит с животными без жителей....

    Ага, арабских беженцев поселит. Тогда точно Прибалтике хана будет! laughing
    Симон
  16. Симон Сегодня, 20:41
    Цитата: 210окв
    А потом как?Без школ и кучей подросших неграмотных?Или как у цыган?Считать до десяти всегда научим?
    Цитата: Диванный Хенераль
    когда проблемы с демографией - не школы надо строить, а заниматься сексом без презерватива и с лицами противоположного пола, а не своего, как принято в европе....

    А им зачем грамотные, все равно предприятий уже нет и скоро людей уже не будет, последние в Европу убегут. Там грамотных не надо laughing
    Симон
  17. Симон Сегодня, 20:43
    Цитата: Диванный Хенераль
    когда проблемы с демографией - не школы надо строить, а заниматься сексом без презерватива и с лицами противоположного пола, а не своего, как принято в европе....

    Ну, в точку попал! good
    Симон
  18. Федя2017 Сегодня, 20:44
    Мне нет дела, сколько населения потеряет Литва. Но сколько населения потеряет за 30 лет Россия, начиная например с 2000 года ?... Хотя конечно, у нас импортозамещение... Таджико-узбеки и прочие.
    Федя2017
  19. Ajevgenij Сегодня, 20:48
    Как раз лично я живу в Вильнюсе, являюсь проектировщиком зданий, ситуацию знаю не из пиар акций и а-ля журналистских статеек. В Вильнюсе численность населения стабильна с 85-го года, около 650 тыс. а вот другие города и села литвы очень опустели. Тут сразу несколько причин, причем характерных для многих стран мира, в том числе и для РФ.
    1 Стремительное разрастание мегаполисов за счет периферии. (В РФ аналогигно)
    2 Низкая рождаемость местного население (В РФ если брать славянское население, так же аналогично)
    3 Высокая эмиграция ( В РФ аналогично, только меньше чувствуется из за масштабов страны)
    А школ более менее в Вильнюсе хватает, в остальных городах они незаполнены.
    Ajevgenij
  20. APASUS Сегодня, 21:10
    через тридцать лет в Литве останется не более двух миллионов жителей. Если верить официальной статистике, то на сегодняшний день в Литовской республике проживают около 2,88 млн человек. Для сравнения, в 1991 году в Литве проживало свыше 3,7 млн жителей.

    Помогите перевести на литовский : ПЕРЕМОГА!
    APASUS
    1. ФЕОДОР Сегодня, 21:51
      Пяргале ! Ура -- валё !
      ФЕОДОР
      1. APASUS Сегодня, 21:57
        Цитата: ФЕОДОР
        Пяргале ! Ура -- валё !

        Не понятно ,но все же +
        APASUS
  21. Alex20042004 Сегодня, 21:24
    Это во всём у них Путин виноват.
    Alex20042004
  22. рюрикович Сегодня, 22:02
    Гм..... what ...Если предположить, что с учётом падения нравов и понижения внимания сильных мира сего к прибалтийским еврошестёркам отток населения увеличится, то лет через 30-40 можно будет попросту забрать себе пустующие земли fellow Что б не пропали feel И заселить заново winked
    рюрикович
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