Эксперты: За тридцать лет Литва потеряет треть жителей
Литовский информационно-аналитический портал Baltnews.lt выходит с материалом, в котором говорится о катастрофической ситуации с демографией в Литве. Портал приводит данные, озвученные в ходе дискуссии на Литовском радио. В ходе дискуссии эксперты пришли к выводу, что при нынешнем уровне рождаемости и эмиграции, через тридцать лет в Литве останется не более двух миллионов жителей. Если верить официальной статистике, то на сегодняшний день в Литовской республике проживают около 2,88 млн человек. Для сравнения, в 1991 году в Литве проживало свыше 3,7 млн жителей.
Если к середине века литовское население сократится до 2 млн человек, то это будет примерно на уровне 30-х годов прошлого века. Полная «десоветизация»...
О явных проблемах литовской демографии говорит и такой фактор как строительство школ в столице республики. Указанный выше портал приводит статистику, рассказывающую о том, что со времён распада Советского Союза в Вильнюсе была построена только одна (!) школа. И это в столице...
Теперь местные власти ожидают из государственного бюджета выделения более 32 млн евро на строительство пяти новых школ. Деньги пока не выделены, но сам проект строительства школ в столице Литвы власти уже назвали «историческим событием». Если для нынешней Литвы рядовое строительство школы становится "историческим событием", то сложно найти более красноречивое описание ситуации с "развитием" страны за последние 30 лет.
Если к середине века литовское население сократится до 2 млн человек, то это будет примерно на уровне 30-х годов прошлого века. Полная «десоветизация»...
О явных проблемах литовской демографии говорит и такой фактор как строительство школ в столице республики. Указанный выше портал приводит статистику, рассказывающую о том, что со времён распада Советского Союза в Вильнюсе была построена только одна (!) школа. И это в столице...
Теперь местные власти ожидают из государственного бюджета выделения более 32 млн евро на строительство пяти новых школ. Деньги пока не выделены, но сам проект строительства школ в столице Литвы власти уже назвали «историческим событием». Если для нынешней Литвы рядовое строительство школы становится "историческим событием", то сложно найти более красноречивое описание ситуации с "развитием" страны за последние 30 лет.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/pg/D.Grybauskaite
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