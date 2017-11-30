Скончалась лётчик-испытатель Марина Лаврентьевна Попович

Сегодня пришло сообщение о кончине лётчика-испытателя Марины Попович, которую нередко называли «мадам МиГ». Марина Попович родилась 12 (по другим данным – 20) июля 1931 года в Западной области (ныне – Смоленская и Брянская области).Марина Лаврентьевна Попович (урождённая Васильева) – доктор технических наук, лётчик-испытатель 1-го класса.В 1951 году Марина Лаврентьевна окончила Новосибирский авиатехникум. В течение двух лет работала на инженерной должности на заводе имени Коминтерна. Затем стала выпускницей Центральной лётно-технической школы ДОСААФ (Саранск). Добилась приёма на военную службу.В 1955 году Марина Лаврентьевна стала супругой будущего лётчика-космонавта Павла Поповича. Кстати, она и сама могла стать космонавтом, проходила соответствующую меддиагностику, однако в отряд космонавтов всё же не попала.В 1964 году Марина Попович стала первой женщиной-лётчиком-испытателем, преодолевшей на самолёте МиГ-21 звуковой барьер. Именно за это на Западе Марину Лаврентьевну и стали называть «мадам МиГ». В течение своей жизни легендарная лётчик-испытатель установила 102 рекорда, включая и мировой рекорд по дальности авиаперелёта для женщины лётчика.Марина Лаврентьевна была награждена орденом Трудового Красного Знамени, орденом Знак Почёта, медалью «За безупречную службу» и другими наградами. Являлась заслуженным мастером спорта СССР и членом союза писателей России.