22:24 30 ноября

Скончалась лётчик-испытатель Марина Лаврентьевна Попович

Сегодня пришло сообщение о кончине лётчика-испытателя Марины Попович, которую нередко называли «мадам МиГ». Марина Попович родилась 12 (по другим данным – 20) июля 1931 года в Западной области (ныне – Смоленская и Брянская области).
Марина Лаврентьевна Попович (урождённая Васильева) – доктор технических наук, лётчик-испытатель 1-го класса.
Скончалась лётчик-испытатель Марина Лаврентьевна Попович

В 1951 году Марина Лаврентьевна окончила Новосибирский авиатехникум. В течение двух лет работала на инженерной должности на заводе имени Коминтерна. Затем стала выпускницей Центральной лётно-технической школы ДОСААФ (Саранск). Добилась приёма на военную службу.
В 1955 году Марина Лаврентьевна стала супругой будущего лётчика-космонавта Павла Поповича. Кстати, она и сама могла стать космонавтом, проходила соответствующую меддиагностику, однако в отряд космонавтов всё же не попала.
В 1964 году Марина Попович стала первой женщиной-лётчиком-испытателем, преодолевшей на самолёте МиГ-21 звуковой барьер. Именно за это на Западе Марину Лаврентьевну и стали называть «мадам МиГ». В течение своей жизни легендарная лётчик-испытатель установила 102 рекорда, включая и мировой рекорд по дальности авиаперелёта для женщины лётчика.
Марина Лаврентьевна была награждена орденом Трудового Красного Знамени, орденом Знак Почёта, медалью «За безупречную службу» и другими наградами. Являлась заслуженным мастером спорта СССР и членом союза писателей России.
«Военное обозрение» выражает соболезнования родным и близким Марины Попович в связи с её кончиной.

Использованы фотографии: Википедия

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Комментарии 47

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  1. svp67 Сегодня, 19:14
    «Военное обозрение» выражает соболезнования родным и близким Марины Попович в связи с её кончиной.
    Присоединяюсь... Великие Люди уходят в ЛЕГЕНДУ...
    svp67
    1. 210окв Сегодня, 19:20
      Она ушла туда где и жила .В небо..Соболезную родным и близким..
      210окв
      1. Монос Сегодня, 20:07
        Эх. Легенды уходят. Мир становиться беднее. Грустно. Мир праху и вечная память!
        Монос
        1. Татьяна Сегодня, 20:55
          Эх, красивая была женщина - эта лётчик-испытатель Марина Лаврентьевна Попович!

          Жаль, что жизнь не вечна и что "советское поколение" неумолимо уходит на небеса!

          Наши самые искренние соболезнования родным и близким, друзьям, товарищам и подругам Марины Лаврентьевны Попович!
          Татьяна
          1. sabakina Сегодня, 21:10
            Татьяна, можете меня бить, но женщины тогда были красивее. Сужу по моей матери, она 1942 года. Жаль, нет скрина фото. Нет, вру, есть одно. Правда, как то неудобно вставлять...Если не трудно, напомните мне в другой теме.
            sabakina
    2. vovanpain Сегодня, 19:51
      Летчики не умирают,они уходят к звездам.Вечная Память и Царствие Небесное.Скорбим.
      vovanpain
      1. фигвам Сегодня, 20:03
        Ставила мировые рекорда на АН-22!
        .

        Знаменитые люди, один за одним...
        фигвам
        1. НЕКСУС Сегодня, 21:37
          Цитата: фигвам
          Ставила мировые рекорда на АН-22!

          Благодаря ее рекордам,много жизней удалось сберечь. Выдающаяся женщина и первоклассный летчик. Будут ли еще рождать наша земля таких людей?
          Соболезную родным и близким.
          НЕКСУС
      2. sabakina Сегодня, 21:13
        Володя, я в шоке, ведь уходят не просто люди, уходит эпоха, в которой было всё! и хорошего там было больше, чем плохого...А ещё, хорошо было сказано в нашем, постсоветском фильме, "Он ушёл дорогой цветов"......
        sabakina
      3. Подрезчик Сегодня, 21:40
        Вечная память..и Вечный покой! crying Большое слово--ЖЕНЩИНА!
        Подрезчик
    3. сибиралт Сегодня, 20:39
      Марина Попович удивительный Человек. И память о ней только светлая. Земля ей пухом!
      сибиралт
  2. pvv113 Сегодня, 19:16
    Очень жаль, лучшие люди уходят. Родным и близким самые искренние соболезнования
    pvv113
    1. bouncyhunter Сегодня, 19:20
      Присоединяюсь к соболезнованиям ...
      bouncyhunter
      1. pvv113 Сегодня, 19:23
        Замечательным человеком была, отважная женщина
        pvv113
      2. LSA57 Сегодня, 19:26
        Цитата: bouncyhunter
        Присоединяюсь к соболезнованиям .

        и нтересно терешкова соболезнует? она её гнобила. Павел я в плохом. расскажу в мыле. не сейчас
        LSA57
        1. sabakina Сегодня, 21:17
          Сергей, что то такое я слышал...Вот так и живём, работаем, завидуем, умираем.....
          sabakina
          1. LSA57 Сегодня, 22:16
            Цитата: sabakina
            .Вот так и живём, работаем, завидуем, умираем.....

            извини, никогда никому не завидовал. сам выбираю. очём жалею жену не сберёг.
            LSA57
      3. sabakina Сегодня, 21:15
        Паша, я плачу...Ведь совсем недавно, по РЕН ТВ она говорила про внеземные контакты.....
        sabakina
        1. bouncyhunter Сегодня, 21:16
          Слава hi Я тоже эту передачу смотрел , у самого кошки на душе скребут ...
          bouncyhunter
          1. sabakina Сегодня, 21:19
            Паш, к чёрту этикет, выпьем не чокаясь...
            sabakina
            1. bouncyhunter Сегодня, 21:22
              У меня фляжка уже на столе стоит . Помянем ...
              bouncyhunter
  3. Ил-18 Сегодня, 19:24
    Вечная память. Ушла не просто женщина. Ушла женщина, символизировавшая советский народ. Соболезную родным и близким усопшей.
    Ил-18
  4. Геркулесыч Сегодня, 19:25
    Вот это да! Не верю! Не верю что она умерла -она ушла в свой теперь уже последний полет в историю !Спасибо Вам что вы были здесь, с нами! Соболезную родным, друзьям, однополчанам, коллегам -всех кто знал Марину Лаврентьевну лично! Нам вас будет не хватать! !!! soldier hi soldier
    Геркулесыч
    1. sabakina Сегодня, 21:22
      Витальевич, как кто то тут сказал, это не мы по ней должны скорбеть, а она по нас...
      sabakina
  5. Кент0001 Сегодня, 19:31
    Земля пухом этому человеку!
    Кент0001
    1. LSA57 Сегодня, 19:44
      Цитата: Кент0001
      Земля пухом этому человеку!

      не написано, что она была Командиром женского экипажа установившего на АНах несколько мировых рекордов
      LSA57
  6. parusnik Сегодня, 19:40
    Ушла еще одна легенда в легенду....Вечная память...Эх..какие люди уходят...Соболезнования родным и близким
    parusnik
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:43
    В моей памяти она останется классной и позитивной бабулькой, ищущей невероятное но очевидное (НЛО) С неподдельным интересом смотрел с её участием передачи по этому поводу.Это говорит что ничего она в жизни не боялась.Безумно храбрым человеком была. Земля пухом. hi Уходят люди - эпоха !
    Наблюдатель2014
    1. LSA57 Сегодня, 20:01
      Цитата: Наблюдатель2014
      В моей памяти она останется классной и позитивной бабулькой, ищущей невероятное но очевидное (НЛО) С неподдельным интересом смотрел с её участием передачи по этому поводу

      читал и зачитывался её статьями в журнале "Наука и жизнь"
      LSA57
  8. Horla Сегодня, 19:44
    Соболезную. Земля пусть будет пухом.
    Horla
  9. Sergey53 Сегодня, 19:48
    Много выпало на женскую долю. Преклониться перед ней не стыдно. Вечная память Марина.
    Sergey53
  10. merkava-2bet Сегодня, 19:55
    Вечный полёт,в небесах.
    merkava-2bet
    1. sabakina Сегодня, 21:26
      merkava-2bet, она ушла дорогой цветов......
      sabakina
  11. ЗВС Сегодня, 19:57
    Светлая память прекрасному человеку, женщине-легенде........
    ЗВС
  12. Стропорез Сегодня, 20:03
    Сегодня пришло сообщение о кончине лётчика-испытателя Марины Попович, которую нередко называли «мадам МиГ». Марина Попович родилась 12 (по другим данным – 20) июля 1931 года в Западной области (ныне – Смоленская и Брянская области).
    Марина Лаврентьевна Попович (урождённая Васильева) – доктор технических наук, лётчик-испытатель 1-го класса.
    Вечная Вам Память, Марина Лаврентьена.
    Стропорез
  13. lexa333 Сегодня, 20:26
    Очень жаль.Вечная память.
    lexa333
  14. SPLV Сегодня, 20:35
    Военное обозрение, слава богу, перестало ставить звёздочки-плюсики к таким новостям. Но вот здесь самое место для минусов. Я бы отдал свой минус за эту и любую подобную новость в знак сожаления о потере. Как раз тот случай, когда не хочется писать, а только молча выразить соболезнования или скорбь.
    SPLV
  15. Curious Сегодня, 20:42

    Лишь одна у лётчика мечта -
    Высота, высота.
    Curious
  16. Симон Сегодня, 20:57
    Жалко, что уходят от нас такие люди. Светлая память нашим героям летчикам испытателям! soldier
    Симон
  17. Monroz Сегодня, 21:00
    Царствие небесное Марине Лаврентевне моя мама её хорошо знала по г. Саранску соболезную замечательный человек и специалист.
    Monroz
  18. APASUS Сегодня, 21:04
    Странная ситуация в нашей стране с воспитанием .
    У нас реально людей узнают после смерти.Почему их труды не перепадают в школах ,где эти аналоги ДОСААФ?Получается ,что это кусок дерьма Бузову знают пол страны,а кто такая лётчик-испытатель Марина Попович ..................................я даже боюсь предположить кто ответит на этот вопрос
    APASUS
    1. sabakina Сегодня, 21:29
      Pavo, что странного? Наши старшеклассники/студенты говорят, что в ВОВ главнокомандующим был М. Кутузов!!!
      sabakina
      1. APASUS Сегодня, 21:51
        Цитата: sabakina
        Pavo, что странного? Наши старшеклассники/студенты говорят, что в ВОВ главнокомандующим был М. Кутузов!!!

        В Финляндии есть аналог нашей передачи : Поле чудес! Хотя я точно не знаю кто у кого спер эту идею,но суть не в том.Там отгадывают не слово а целое предложение и когда человек называет букву............................................
        ..Мы вырастим детей сразу ,на уровне приматов похоже
        APASUS
  19. домохозяйка Сегодня, 21:08
    Я опечалена! Царствие небесное Героине и прекрасному человеку.
    домохозяйка
  20. NKVD Сегодня, 21:17
    Сколько доброты было в глазах у Советских людей.
    NKVD
    1. sabakina Сегодня, 21:30
      И злости! ( в хорошем смысле слова).
      sabakina
  21. СКАД Сегодня, 21:49
    Светлая память !
    СКАД
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