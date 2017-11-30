ЦИАМ продолжает сертификационные испытания лопастей вертолета Ми-38-2
28 ноября 2017 года в Научно-испытательном центре Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») в Московской области продолжились сертификационные испытания лопастей рулевого винта вертолета Ми-38-2 в условиях классического обледенения на стенде Ц-2, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе ЦИАМ
Для подтверждения эффективности защиты авиационной техники от воздействия условий обледенения должны быть выполнены испытания на специальных климатических стендах. Одним из них является стенд НИЦ ЦИАМ – Ц-2.
В настоящее время на стенде Ц-2 выполняются сертификационные испытания элементов вертолета Ми-38-2 в условиях обледенения. Испытываются модели несущей и рулевой лопастей вертолета, оснащенные противообледенительной системой».
По словам заместителя директора НИЦ ЦИАМ по подготовке и проведению испытаний, кандидата технических наук Евгения Павлюкова, испытания показали эффективность защиты испытуемых элементов от воздействия условий обледенения.
Испытания рулевой лопасти вертолета будут продолжены в декабре 2017 года.
Согласно авиационным правилам, вся авиационная техника должна быть сертифицирована на выполнение полетов в условиях обледенения. При полетах в сложных климатических условиях, при низких температурах от 0 до минус 30-40 C◦, летательный аппарат может подвергаться воздействию жидко-капельных атмосферных облаков. Эти условия сложны с точки зрения аэродинамики, поскольку состояние вещества неустойчиво (метастабильно)- пояснил начальник отдела ЦИАМ Алексей Горячев.
Для подтверждения эффективности защиты авиационной техники от воздействия условий обледенения должны быть выполнены испытания на специальных климатических стендах. Одним из них является стенд НИЦ ЦИАМ – Ц-2.
В настоящее время на стенде Ц-2 выполняются сертификационные испытания элементов вертолета Ми-38-2 в условиях обледенения. Испытываются модели несущей и рулевой лопастей вертолета, оснащенные противообледенительной системой».
По словам заместителя директора НИЦ ЦИАМ по подготовке и проведению испытаний, кандидата технических наук Евгения Павлюкова, испытания показали эффективность защиты испытуемых элементов от воздействия условий обледенения.
Испытания рулевой лопасти вертолета будут продолжены в декабре 2017 года.
Использованы фотографии: ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»
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