22:29 30 ноября

ЦИАМ продолжает сертификационные испытания лопастей вертолета Ми-38-2

28 ноября 2017 года в Научно-испытательном центре Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») в Московской области продолжились сертификационные испытания лопастей рулевого винта вертолета Ми-38-2 в условиях классического обледенения на стенде Ц-2, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе ЦИАМ

Согласно авиационным правилам, вся авиационная техника должна быть сертифицирована на выполнение полетов в условиях обледенения. При полетах в сложных климатических условиях, при низких температурах от 0 до минус 30-40 C◦, летательный аппарат может подвергаться воздействию жидко-капельных атмосферных облаков. Эти условия сложны с точки зрения аэродинамики, поскольку состояние вещества неустойчиво (метастабильно)
- пояснил начальник отдела ЦИАМ Алексей Горячев.

ЦИАМ продолжает сертификационные испытания лопастей вертолета Ми-38-2



Для подтверждения эффективности защиты авиационной техники от воздействия условий обледенения должны быть выполнены испытания на специальных климатических стендах. Одним из них является стенд НИЦ ЦИАМ – Ц-2.

В настоящее время на стенде Ц-2 выполняются сертификационные испытания элементов вертолета Ми-38-2 в условиях обледенения. Испытываются модели несущей и рулевой лопастей вертолета, оснащенные противообледенительной системой».

По словам заместителя директора НИЦ ЦИАМ по подготовке и проведению испытаний, кандидата технических наук Евгения Павлюкова, испытания показали эффективность защиты испытуемых элементов от воздействия условий обледенения.

Испытания рулевой лопасти вертолета будут продолжены в декабре 2017 года.

Использованы фотографии: ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»
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Комментарии 20

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  1. 210окв Сегодня, 19:38
    Поясните,что это за зверь такой-Ми38?
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 19:53
      Дим , это замена Ми-8 и Ми-17 . Подробнее вот здесь : https://militaryarms.ru/vertolety/vertolet-mi-38/
      bouncyhunter
      1. 210окв Сегодня, 20:02
        Спасибо.Вертолет красавец.
        Цитата: bouncyhunter
        Дим , это замена Ми-8 и Ми-17 . Подробнее вот здесь : https://militaryarms.ru/vertolety/vertolet-mi-38/
        210окв
      2. san4es Сегодня, 20:23
        Привет Паш.
        это замена Ми-8 и Ми-17

        ...с X-образным рулевым винтом soldier
        san4es
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:25
          Саня , салют ! hi Ты в своём репертуаре , как всегда ! good drinks
          bouncyhunter
          1. san4es Сегодня, 20:31
            ...Заменил видос. Чтоб со звуком пилотажhi
            san4es
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:35
              А я без звука смотрел : у меня телевизор новости вместо радио транслирует . lol
              bouncyhunter
        2. APASUS Сегодня, 20:49
          Цитата: san4es
          ...с X-образным рулевым винтом

          Что то не найти инфы про новый винт для вертолета с ломанной конфигурацией,был первичная заявка, что дает + тонну тяги на МИ-8 при установке .Вроде как только испытывается
          APASUS
          1. san4es Сегодня, 21:39
            Цитата: APASUS
            Что то не найти инфы про новый винт для вертолета с ломанной конфигурацией,

            ...Там всё сложно. Не вникал:
            Изобретения относятся к авиастроению и касаются создания лопастей винтов винтокрылых летательных аппаратов. Лопасть характерна тем, что аэродинамические фокусы профилей ее поперечных сечений находятся на линии с изогнутой или ломаной формой в плане. Эти фокусы расположены относительно...

            http://www.findpatent.ru/patent/214/2145293.html©
            %20FindPatent.ru%20-%20патентный%20поиск,%202012-
            2017
            http://www.freepatent.ru/MPK/B/B64/B64C/B64C27/B6
            4C2746
            san4es
    2. Primoos Сегодня, 19:53
      Статья скучная, но проблема борьбы с обледенением важная. От этого зависит, долитишь ты до пункта назначения, или тебя будут доставать из под обломков. Кто летал на вертушках, тот об этом думал. Успеха вам, разработчики.
      Primoos
    3. Trevis Сегодня, 19:54


      Может быть будущая замена восьмерке? Выглядит очень красиво!
      Trevis
    4. papas-57 Сегодня, 20:53
      Офигенная новость. Скоро на сайте будут сообщать о каждом выточенном болте для военной технике, о каждом метре сварки при изготовлении кораблей и самолётов. Может хватит мусорить.
      papas-57
      1. Primoos Сегодня, 21:09
        Цитата: papas-57
        Офигенная новость. Скоро на сайте будут сообщать о каждом выточенном болте для военной технике, о каждом метре сварки при изготовлении кораблей и самолётов. Может хватит мусорить.

        Анекдоты по другому адресу.
        Primoos
  2. Геркулесыч Сегодня, 19:41
    А такую сертификацию вся техника проходит, ил только так называемые "полярные варианты "?
    Геркулесыч
    1. тол100в Сегодня, 20:01
      Цитата: Геркулесыч
      А такую сертификацию вся техника проходит,

      Мне одно непонятно. Может на ВО начнут расписывать и стат. и динам. испытания нашей авиационной техники? Все трудности создания, и их преодоления? Тогда , я не сомневаюсь, что у наших аналоамериканских партнеров в скором времени будут успехи .
      тол100в
  3. Сергей Аверченков Сегодня, 20:50
    А в МИ-6 противообледенительная была на спирту. Эх...
    Сергей Аверченков
    1. Piramidon Сегодня, 21:05
      Цитата: Сергей Аверченков
      А в МИ-6 противообледенительная была на спирту. Эх...

      То фигня. Вот МиГ-25 это был "летающий гастроном". 180 литров спиртоводяной смеси ("массандра") на борту. И Ту-22 с его 200 литрами "шпаги"
      Piramidon
      1. Сергей Аверченков Сегодня, 21:09
        Слышал такое. В МИ-6 спирт мешали с глицерином - сладенький такой... и немного тягучий. :)
        Сергей Аверченков
    2. Ил-18 Сегодня, 21:08
      И лом для приготовления ликера "шасси". drinks
      Ил-18
  4. Симон Сегодня, 21:03
    Да, я думаю, что у этого вертолета конкуренции не будет! good
    Симон
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