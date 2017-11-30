ЦИАМ продолжает сертификационные испытания лопастей вертолета Ми-38-2

Согласно авиационным правилам, вся авиационная техника должна быть сертифицирована на выполнение полетов в условиях обледенения. При полетах в сложных климатических условиях, при низких температурах от 0 до минус 30-40 C◦, летательный аппарат может подвергаться воздействию жидко-капельных атмосферных облаков. Эти условия сложны с точки зрения аэродинамики, поскольку состояние вещества неустойчиво (метастабильно)

28 ноября 2017 года в Научно-испытательном центре Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») в Московской области продолжились сертификационные испытания лопастей рулевого винта вертолета Ми-38-2 в условиях классического обледенения на стенде Ц-2, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе ЦИАМ- пояснил начальник отдела ЦИАМ Алексей Горячев.Для подтверждения эффективности защиты авиационной техники от воздействия условий обледенения должны быть выполнены испытания на специальных климатических стендах. Одним из них является стенд НИЦ ЦИАМ – Ц-2.В настоящее время на стенде Ц-2 выполняются сертификационные испытания элементов вертолета Ми-38-2 в условиях обледенения. Испытываются модели несущей и рулевой лопастей вертолета, оснащенные противообледенительной системой».По словам заместителя директора НИЦ ЦИАМ по подготовке и проведению испытаний, кандидата технических наук Евгения Павлюкова, испытания показали эффективность защиты испытуемых элементов от воздействия условий обледенения.Испытания рулевой лопасти вертолета будут продолжены в декабре 2017 года.