Самозарядная винтовка ArmaLite AR-7 Explorer (США)



Винтовка ArmaLite AR-7 и магазины разной емкости. Фото Wikimedia Commons



Ствольная коробка со снятой крышкой ударно-спускового механизма. Фото Wikimedia Commons



Размещение деталей винтовки в прикладе-чехле. Рисунок Henryusa.com



Сложенная винтовка AR-7 от компании Henry Repeating Arms. Фото Henryusa.com



Реплики исторического оружия от компании Hy Hunter. Фото Weaponland.ru



Современные винтовки марки Henry. Фото Henryusa.com



AR-7 в версии для израильских ВВС. Фото Milsurps.com



Самозарядный пистолет Explorer II. Фото Wikimedia Commons

По материалам сайтов:

https://armalite.com/

http://modernfirearms.net/

http://weaponland.ru/

https://americanrifleman.org/

https://henryusa.com/

В 1956 году на вооружение военно-воздушных сил США была принята винтовка выживания ArmaLite MA-1 Survival Rifle. Это оружие предназначалось для включения в носимый аварийный запас летчиков и имело ряд характерных черт, прямо связанных с такими задачами. По экономическим причинам ВВС не смогли сделать заказ на серийные винтовки нового типа, и дальнейшая судьба оригинального проекта была предопределена – он не имел перспектив, и от него следовало отказаться. Тем не менее, компания-разработчик нашла выход из этой ситуации. Через несколько лет на прилавках оружейных магазинов появилась гражданская винтовка ArmaLite AR-7 Explorer.Напомним, специальная винтовка MA-1, на стадии проектирования носившая рабочее обозначение AR-5, представляла собой компактное облегченное оружие под малокалиберный патрон, предназначенное для охоты и самообороны. Для облегчения транспортировки оружие разбиралось, и пара крупных агрегатов помещалась внутрь приклада. С таким оружием сбитый летчик мог охотиться на мелкую дичь и добывать пропитание, ожидая спасателей. Кроме того, с ним пилот мог попытаться отбиться от противника. К середине пятидесятых годов на вооружении ВВС США уже состояло два образца подобного оружия, и новая винтовка MA-1 должна была дополнить их или, в перспективе, заменить.В середине пятидесятых опытные винтовки AR-5 / MA-1 прошли испытания и были рекомендованы к принятию на вооружение. В 1956 году руководство Пентагона издало соответствующий приказ. В самое ближайшее время предприятие ArmaLite должно было получить заказ на серийное производство, однако подобный контракт так и не был подписан. Военное ведомство не нашло требуемые финансы, а кроме того, на вооружении уже имелась пара подобных образцов. Винтовка MA-1 потеряла свои перспективы в контексте перевооружения ВВС.Не желая отказываться от неплохого образца, оставшегося без будущего не по своей вине, конструкторы во главе с Юджином Стоунером решили создать новый вариант существующей винтовки, изначально предназначенный для гражданского рынка. Новый проект стартовал в 1957-58 годах и получил фирменное обозначение AR-7. Впоследствии винтовка вышла на рынок именно под этим названием. Также буквенно-цифровой индекс дополнили именем Explorer («Исследователь»).Новый проект AR-7 предусматривал сохранение ряда основных идей предыдущего. Одновременно с этим имеющуюся конструкцию предлагалось доработать в соответствии с последними достижениями и запросами рынка. Такой подход привел к сохранению разборной конструкции с полым прикладом-чехлом, но заставил использовать новый патрон и переработать конструкцию механизмов. Помимо изменения размеров деталей в соответствии с требованиями нового боеприпаса в проекте появилась автоматика.Компоновка новой гражданской винтовки осталась прежней. Детали автоматики, ударно-спусковой механизм и магазин помещались в компактной ствольной коробке. На ее переднем срезе имелись крепления для съемного ствола, а сзади к этой детали присоединялся крупный пластиковый приклад винтовочного типа.Ствольная коробка для винтовки AR-7 основывалась на существующих наработках. Она имела цилиндрический верхний элемент, сопряженный с прямоугольным нижним агрегатом. Доступ в цилиндр обеспечивался при помощи съемной задней заглушки, тогда как нижний агрегат получил боковую крышку, которую так же можно было снимать с оружия. Верхняя часть ствольной коробки вмещала затвор и возвратную пружину, нижняя предназначалась для магазина и ударно-спускового механизма. В правой стенке коробки имелось крупное переднее окно для выброса гильз. За ним находилась горизонтальная прорезь для рукоятки взведения затвора.Винтовку оснастили нарезным стволом длиной 16 дюймов (406 мм) или 72 калибра. Ствол состоял из внешнего алюминиевого кожуха и внутреннего лейнера, выполненного из нержавеющей стали. В казенной части ствола имелся патронник под боеприпас .22 Long Rifle (5,6х15 мм R). В дульной части ствола имелся гребень, служивший основанием для мушки. Казенник получил утолщение, входившее в ствольную коробку. На своем месте ствол закреплялся крупной гайкой.Изделие AR-7 Explorer оснастили простейшей автоматикой на основе свободного затвора. Внутри ствольной коробки помещался цилиндрический затвор достаточной массы, позади которого находились две возвратные пружины. В соответствующем канале затвора имелся подвижный ударник. На правом боку затвора высверливалось гнездо для рукоятки взведения. Какие-либо средства запирания не предусматривались: при выстреле затвор прижимался к стволу силой возвратной пружины.Был разработан простейший ударно-спусковой механизм куркового типа, состоявший из нескольких деталей. В его составе имелись Т-образный спусковой крючок, качающийся курок с боевой пружиной и предохранитель в виде подвижного рычажка. Блокировка УСМ осуществлялась при помощи флажка, выведенного на правую сторону ствольной коробки над прикладом. Смещаясь назад, флажок перемещал внутренний рычаг, блокировавший перемещение спускового крючка.Винтовка нового типа должна была использовать патроны .22 LR. Базовое армейское оружие было разработано под боеприпас .22 Hornet, но в новом проекте от него отказались. Менее мощный патрон 5,6х15 мм R пользовался большей популярностью среди потенциальных покупателей, и потому мог положительным образом сказаться на перспективах оружия.Изначально винтовку AR-7 решили комплектовать отъемными коробчатыми магазинами на 8 патронов. Впоследствии силами компании ArmaLite и других производителей были созданы новые магазины иной емкости, вплоть до 20-25 патронов. Вне зависимости от объема, магазин должен помещаться в приемную шахту в передней части ствольной коробки. На своем месте магазин фиксировался подпружиненной защелкой. Управление последней осуществлялось при помощи клавиши, расположенной внутри скобы спускового крючка.Конструкция прицельных приспособлений претерпела минимальные изменения. На дульной части ствола сохранилась мушка с возможностью подстройки под боковой ветер. В отличие от винтовки AR-5, мушка располагалась на сравнительно длинном гребне. В задней части ствольной коробки поместили регулируемый по высоте целик.Гражданское оружие получило приклад, имевший минимальные отличия от использовавшегося на базовом «авиационном» образце. Пластиковый приклад винтовочного типа имел U-образную переднюю часть, охватывавшую ствольную коробку. За ней имелась шейка с пистолетным выступом. Основная часть приклада сзади закрывалась резиновым затыльником. Эта деталь также служила крышкой внутренних отсеков, в которые для транспортировки предлагалось укладывать ствол, ствольную коробку и пару магазинов.Подобно винтовке AR-5 / MA-1, новый «Исследователь» мог разбираться на три основных устройства: ствол, ствольную коробку и приклад. Ствол с коробкой соединялись при помощи крупной гайки. Ствольная коробка и приклад скреплялись винтом, проходившим через шейку последнего. Разобрав два винтовых соединения, стрелок мог уложить ствол и коробку в соответствующие полости приклада и закрыть их затыльником. Легкий пластиковый приклад с крупными воздушными камерами был герметичным и мог держаться на воде.В транспортном положении габариты винтовки AR-7 Explorer определялись исключительно размерами приклада. Ее длина при этом составляла всего 368 мм. В боевом положении изделие имело длину 889 мм. Масса без боекомплекта – не менее 1,13 кг. В зависимости от типа патрона, его навески и т.д., начальная скорость пули достигала 350-390 м/с. Эффективная дальность стрельбы – 100 м. Такие характеристики позволяли использовать оружие как для развлекательной стрельбы, так и в охоте на мелкую дичь.Первые серийные винтовки ArmaLight AR-7 Explorer отправились в оружейные магазины в 1958 году. Лояльный к новинкам американский рынок быстро оценил это изделие, результатом чего стали многочисленные новые заказы на очередные партии винтовок. Несмотря на специфический облик и некоторое неудобство эксплуатации, винтовки AR-7 быстро отвоевали свою долю рынка. Такое оружие приобреталось стрелками-любителями, охотниками, туристами и другими потенциальными эксплуатантами, которых интересовали легкие и простые в обращении системы.Вскоре стало ясно, что винтовка AR-7 является наиболее успешным творением компании ArmaLite. Новые заказы и неизменный интерес стрелкового сообщества позволил продолжать серийное производство вплоть до начала семидесятых годов. Последние изделия Explorer от компании-разработчика сошли с конвейера только в 1973 году – через полтора десятилетия после старта производства.Примечательно, что прекращение выпуска винтовок AR-7 под маркой ArmaLite не поставило точку в истории интересного проекта. В 1973 году документация по винтовке была продана компании Charter Arms, которая продолжила серийное производство, а также стала развивать исходный проект. Выпуская новые винтовки и создавая оригинальные модификации, новый «хозяин» проекта применял те или иные технические либо технологические решения. Винтовки Charter AR-7 производились до 1990 года.Но и на этот раз выпуск оружия не прекратился. Лицензии на производство удачной малокалиберной винтовки еще несколько раз продавались другим производителям, и благодаря этому новые AR-7 до сих пор продолжают сходить с конвейера. Сейчас они производятся американским предприятием Henry Repeating Arms Company. По разным данным, с конца пятидесятых годов было выпущено не менее 22-23 тысяч винтовок AR-7 Explorer всех версий и модификаций. Нынешняя деятельность компании «Генри Репитинг Армс» позволяет предположить, что это число продолжит увеличиваться.По мере серийного производства AR-7 становилась основой для новых образцов стрелкового оружия. Некоторые из них представляют определенный интерес. К примеру, компания Hy Hunter решила использовать автоматику самозарядной винтовки при воссоздании других образцов стрелкового оружия. Она представила реплики систем M1 Carbine, Thompson и Mauser C-96, основанные на автоматике малокалиберной винтовки Ю. Стоунера. От базового «Исследователя» они отличались, в первую очередь, фурнитурой, соответствующей облику копируемого изделия.Компания Charter Arms использовала конструкцию от ArmaLite при создании оригинального пистолета под названием Explorer II. Как и в случае с проектами от «Хай Хантер», замене подверглись лишь некоторые детали, тогда как автоматика и системы боепитания остались прежними.Особый интерес представляет модификация AR-7, созданная по заказу израильских военно-воздушных сил. Приняв во внимание наработки США, Израиль вооружил своих летчиков специальной версией серийной AR-7. Новый вариант винтовки оснащался пистолетной рукояткой от изделия FN FAL и комплектовался телескопическим проволочным прикладом. Позже на основе винтовки для израильских ВВС было создано оружие для гражданского рынка Соединенных Штатов.Главными причинами коммерческого успеха винтовки ArmaLite AR-7 Explorer и многочисленных образцов на ее основе можно считать удачную конструкцию и правильный выбор боеприпаса. Потенциальным покупателям представили компактную, легкую и простую в эксплуатации винтовку с неплохими огневыми характеристиками, подходящими даже для охоты. При этом оружие использовало один из самых популярных патронов. Разборная конструкция в таком случае стала дополнительным фактором, способным повлиять на выбор покупателя.Винтовка AR-7 смогла быстро реализовать свой коммерческий потенциал, показать высокие продажи и получить широкое распространение. Больше того, интерес к такому оружию не угасает до сих пор, о чем говорят сохранение производства и регулярное появление новых доработанных модификаций, повторяющих основные черты базового образца.Винтовка компании ArmaLite под названием AR-7 Explorer имела весьма примечательную историю, которая особенно интересно выглядит в свете результатов предыдущего проекта AR-5 / MA-1. По экономическим причинам заказчик не смог инициировать серийное производство оружия для ВВС, и проект в существующем виде был закрыт за ненадобностью. Тем не менее, компания-подрядчик продолжила развитие проекта, результатом чего стало появление коммерчески успешного гражданского оружия. Винтовка AR-7 и ее варианты уже полвека сохраняют свои позиции на рынке и, по всей видимости, в ближайшее время не оставят их.