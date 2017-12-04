Армия «византийского Суворова»
Начало 11-го века – пик славы Византии эпохи Македонской династии. После победоносных походов императора Василия II (годы правления - 976 - 1025) Восточная Римская империя восстановила свой суверенитет над целым рядом территорий - от Армянских гор до Итальянского полуострова. Но Василию не удалось завоевать Сицилию – хоть в конце своего правления он и был близок к сицилийскому походу.
Покорение Сицилии и отвоевание ряда территорий в Сирии и Месопотамии – заслуга одного из наиболее талантливых полководцев империи - «византийского Суворова» Георгия Маниака. История знает лишь несколько примеров отвоевания христианских территорий у арабов – и Сицилия один из крупнейших.
Мы кратко писали о протоспафарии, магистре и стратиге империи Георгии Маниаке (Русы и Варанга. Часть 2 ; Против врага внутреннего. Охранная и полицейская служба Варяжской гвардии ; Секира в руках императора. Боевой путь Варанги. Часть 1). Теперь же бросим взгляд на его армию – армию, с которой он и совершил свои победоносные походы в 1031 – 1042 гг. В эти годы войска Г. Маниака взяли Эдессу, завоевали Сицилию, подавили болгарское восстание Петра Деляна, успешно сражались с норманнами в Италии.
Главным изобразительным источником по эпохе является богато иллюстрированный труд византийского хрониста Иоанна Скилицы, содержащий изображения батальных сцен, предметов вооружения и снаряжения, знамен, осадных машин и т. д. Хоть активность И. Скилицы приходится на несколько более поздний исторический период, византийский консерватизм, восходивший к старой греко-римской традиции, позволяет признать миниатюры его труда важнейшим первоисточником. Художники были лично знакомы с вооружением и военной техникой эпохи либо использовали детали предыдущих периодов, скопированные ими из более ранних изображений. Элементы вооружения и доспехов, а также военная одежда, упомянутые в литературных источниках, соответствуют материалам изобразительных источников того периода.
Крайне интересной является серия планшетов, опубликованных в вышедшем в 2005 г. труде доктора Р. Д'Амато. Они воссоздают (на основе материалов И. Скилицы, миниатюр и др. художественных и изобразительных источников 11 века) внешний облик воинов Г. Маниака периода завоевания Сицилии. Материал интересен и с источниковедческой точки зрения – в частности, он анализирует особенности и степень достоверности изобразительных источников из хроники И. Скилицы. Планшеты, с соответствующими комментариями, мы и представим читателю. Труд Р. Д'Амато является и иллюстрацией верности наших выводов, опубликованных в серии вышедших на ВО статей о Варяжской гвардии Византии (немного остановимся на этом ниже).
В 1038 г. отличившийся в ходе восточных войн протоспафарий Георгий Маниак был назначен императором Михаил IV Пафлагонцем катепаном Италии - с одновременным присвоением титула стратига. На катепана возлагалось обязательство завоевать всю Италию – отвоевав у арабов Сицилию. Уже к этому моменту Г. Маниак считался наиболее блестящим генералом своего времени: как уже отмечалось, он прекрасно зарекомендовал себя в Сирии, завоевав для империи важный опорный пункт Эдессу. Теперь настала очередь Сицилии.
Армия Г. Маниака носила комплексный характер и включала в свой состав регулярные войска фем Калабрия и Македония, 500 армянских пехотинцев и 300 кавалеристов под командованием Каталакона Кекавмена, а также наемные ломбардские войска и 300 - 500 наемных норманнских рыцарей под командованием Л. Ардуэна, братьев Дрогон и Уильяма (присланы принцем Салерно - вассалом Империи). Кроме того, в составе армии Г. Маниака воевало подразделение лучшего гвардейского полка Византии – Варяжской гвардии, состоявшее из русских и скандинавов и возглавлявшееся легендарным Харальдом Сигурдсоном.
Ранее, в одном из анонимных комментариев к нашим статьям о боевом пути Варанги некто попытался смешать понятия «скандинавский наемник в Византии» и «воин Варанги», отмечая, что Харальд – лишь командир корабля, понятие офицер в Византии отсутствовало и т. д. и т. п.
Мы ранее неоднократно ссылались на фундаментальный труд академика В. Г. Васильевского, подтверждающий наши выводы. Подтверждает их и серия работ, представленных в западной историографии. Среди последних - доктор Д'Амато, отмечавший, что Харальд Сигурдсон был не каким-то «командиром корабля» и «вождем группы наемников», а ОФИЦЕРОМ (в труде Д'Амато используется этот термин), возглавляя ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ОТРЯД) именно из состава Варяжской гвардии – элитного полка империи. Подразделение было укомплектовано РУССКИМИ и СКАНДИНАВАМИ (то есть варяго-русами, о которых мы опять же писали ранее).
Войска Г. Маниака блестяще действовали на Сицилии, захватив 13 городов – среди них Сиракузы, Мессина, Рометта и др. В 1040 г. объединенная арабская армия Абд-Аллаха, насчитывавшая по самым скромным оценкам 60000 человек, потерпела сокрушительное поражение в полевой битве у Траины. Активно применявший «глазомер, быстроту и натиск» Г. Маниак завершил кампанию в 1041 г. – менее чем за 3 года завоевав Сицилию.
Карьеру блестящего генерала разрушили зависть и интриги.
Вначале его армию оставили норманны, недовольные дележом трофеев. Затем произошла ссора с командующим флотом Стефаном, братом императора. В итоге Г. Маниак был отстранен от командования, обвинен в государственной измене и в оковах доставлен в Константинополь.
Вскоре он был освобожден новым императором - Михаилом V - и вернулся в Италию в качестве главнокомандующего императорских войск на полуострове. Но после победоносной кампании против апулийских мятежников он вновь был оклеветан (любовником жены) и отозван Константинополь. Терпение Г. Маниака лопнуло - он провозглашает себя императором и находит смерть в 1043 году на поле боя.
Один из сицилийских замков на мысе Ортигия близ Сиракуз до сих пор носит имя одного из наиболее ярких вождей византийской Реконкисты, исполина (в прямом смысле этого слова) Георгия Маниака.
Так каковы же были внешний вид, вооружение и снаряжение бойцов армии Г. Маниака?
Георгий Маниак.
На основе миниатюр труда И. Скилицы (сцена битвы при Траине) планшет воссоздает фигуру Г. Маниака. Головной убор, плащ, поле щита – красного цвета. Стратиг мог носить ламеллярный (боевой) доспех (как на иллюстрации) либо т. н. анатомическую кирасу (как правило – парадный доспех). Ламеллы могли изготавливаться из металла, рога или вареной кожи. Ламеллярный доспех стягивался с помощью кожаных ремешков. Могли использоваться и вариации – например анатомическая кираса и чешуйчатый (или ламеллярный) доспех. Таким образом мог выглядеть представитель старшего командного состава византийской армии 11 века
Портрет Г. Маниака.
Воссоздан на основе материалов И. Скилицы, описания М. Пселла и др. источников. Г. Маниак предпочитал носить представленный на планшете головной убор. Толстые войлочные шапки появились в гардеробе ромейского пехотинца с эпохи василевса Никифора Фоки. Использовались и в качестве подшлемника кавалеристами. Красный цвет шапки – не догадка. Именно таким он предстает на изобразительных источниках. Красный цвет традиционно был любимым цветом римских военачальников и офицерства. Шапка Г. Маниака – форменный головной убор. Точно такие же мы видим на головах других византийских командиров, включая командующего флотом.
Маниак и его офицеры (слева). Одежда, доспехи и головные уборы византийского командного состава. Офицер в центре держит в руках battle-flail (боевой цеп) – оружие, особенно удобное к применению всадником. Справа – императорские гвардейцы. Цвет плащей гвардейских полков (тагмат) вел свое происхождение от цветовых различий цирковых партий Константинополя и был красным, синим или зеленым. Миниатюра. И. Скилицы.
Анатомический панцирь. Реконструкция
Элементы снаряжения: щит, металлический браслет на руку, фибула.
Византийский меч.
Конское снаряжение.
Офицер Варяжской гвардии.Мы писали о снаряжении и вооружении варангов. Автор планшета акцентирует внимание на том, что прототипом для иллюстрации стал 23-летний Харальд Сигурдсон, изображенный в униформе офицера Византийской империи с особенностями, присвоенными Варяжской гвардии. Реконструкция облика варангианского офицера основана на предлагаемом ниже изображении в мюнхенской глиптотеке. По свидетельству источника, Харальд имел полную защиту корпуса. Обратите внимание на характерный сегментный шлем (темно-синий цвет отмечен источниками для всего подразделения Харальда на Сицилии) с бармицей в форме птериг, офицерский плащ с обозначением ранга, шапочку – куколь (она же и подшлемник), боевой топор и круглый скандинавский щит с полковой эмблемой в виде ворона. Об этих деталях мы писали в статьях, посвященных снаряжению и вооружению Варанги (Гвардейские секироносцы. Вооружение, снаряжение, униформа Варанги. Ч. 1 ; Пешие катафракты. Вооружение, снаряжение, униформа Варанги. Ч. 2 ; "Черный ворон - вейся надо мной". Вооружение, снаряжение, униформа Варанги. Ч. 3). Более того, автор планшета, ссылаясь на работы А. Н. Кирпичникова, говорит о русском происхождении куколи. Знаки ранга наносились и на переднюю часть ламеллярных офицерских лат. Цвет ламелл – сочетание золотого и синего. Характерной деталью снаряжения является и своеобразная разгрузка - т. н. «Варяжский лифчик».
Офицер Варяжской гвардии. Мюнхенская глиптотека. Иллюстрация использовалась нами в одной из статей, посвященных Варанге.
Офицерская кираса.
Меч. Реконструкция.
Обувь варанга и т. н. «варяжские портянки».
Ломбардский пехотинец фемы Лангобардия. На голове цельнометаллический шлем, защита корпуса – чешуйчатый панцирь из 16-ти рядов чешуек золотистого металла. Крепление чешуек к коже или льняной ткани - реконструировано в соответствии с идентичными образцами А. Н. Кирпичникова. Копье оснащено «крыльями». Поверхность круглого щита оливково-зеленого цвета, центр – красный.
Изображение в Пизанском соборе (копия капуанского изображения 1059 года).
Чешуйчатый панцирь и щит пехотинца. Реконструкция.
Так выглядели бойцы армии Георгия Маниака во время Сицилийской капании, армии, которую талантливый полководец 10 лет вел от победы к победе.
Покорение Сицилии и отвоевание ряда территорий в Сирии и Месопотамии – заслуга одного из наиболее талантливых полководцев империи - «византийского Суворова» Георгия Маниака. История знает лишь несколько примеров отвоевания христианских территорий у арабов – и Сицилия один из крупнейших.
Мы кратко писали о протоспафарии, магистре и стратиге империи Георгии Маниаке (Русы и Варанга. Часть 2 ; Против врага внутреннего. Охранная и полицейская служба Варяжской гвардии ; Секира в руках императора. Боевой путь Варанги. Часть 1). Теперь же бросим взгляд на его армию – армию, с которой он и совершил свои победоносные походы в 1031 – 1042 гг. В эти годы войска Г. Маниака взяли Эдессу, завоевали Сицилию, подавили болгарское восстание Петра Деляна, успешно сражались с норманнами в Италии.
Главным изобразительным источником по эпохе является богато иллюстрированный труд византийского хрониста Иоанна Скилицы, содержащий изображения батальных сцен, предметов вооружения и снаряжения, знамен, осадных машин и т. д. Хоть активность И. Скилицы приходится на несколько более поздний исторический период, византийский консерватизм, восходивший к старой греко-римской традиции, позволяет признать миниатюры его труда важнейшим первоисточником. Художники были лично знакомы с вооружением и военной техникой эпохи либо использовали детали предыдущих периодов, скопированные ими из более ранних изображений. Элементы вооружения и доспехов, а также военная одежда, упомянутые в литературных источниках, соответствуют материалам изобразительных источников того периода.
Крайне интересной является серия планшетов, опубликованных в вышедшем в 2005 г. труде доктора Р. Д'Амато. Они воссоздают (на основе материалов И. Скилицы, миниатюр и др. художественных и изобразительных источников 11 века) внешний облик воинов Г. Маниака периода завоевания Сицилии. Материал интересен и с источниковедческой точки зрения – в частности, он анализирует особенности и степень достоверности изобразительных источников из хроники И. Скилицы. Планшеты, с соответствующими комментариями, мы и представим читателю. Труд Р. Д'Амато является и иллюстрацией верности наших выводов, опубликованных в серии вышедших на ВО статей о Варяжской гвардии Византии (немного остановимся на этом ниже).
В 1038 г. отличившийся в ходе восточных войн протоспафарий Георгий Маниак был назначен императором Михаил IV Пафлагонцем катепаном Италии - с одновременным присвоением титула стратига. На катепана возлагалось обязательство завоевать всю Италию – отвоевав у арабов Сицилию. Уже к этому моменту Г. Маниак считался наиболее блестящим генералом своего времени: как уже отмечалось, он прекрасно зарекомендовал себя в Сирии, завоевав для империи важный опорный пункт Эдессу. Теперь настала очередь Сицилии.
Армия Г. Маниака носила комплексный характер и включала в свой состав регулярные войска фем Калабрия и Македония, 500 армянских пехотинцев и 300 кавалеристов под командованием Каталакона Кекавмена, а также наемные ломбардские войска и 300 - 500 наемных норманнских рыцарей под командованием Л. Ардуэна, братьев Дрогон и Уильяма (присланы принцем Салерно - вассалом Империи). Кроме того, в составе армии Г. Маниака воевало подразделение лучшего гвардейского полка Византии – Варяжской гвардии, состоявшее из русских и скандинавов и возглавлявшееся легендарным Харальдом Сигурдсоном.
Ранее, в одном из анонимных комментариев к нашим статьям о боевом пути Варанги некто попытался смешать понятия «скандинавский наемник в Византии» и «воин Варанги», отмечая, что Харальд – лишь командир корабля, понятие офицер в Византии отсутствовало и т. д. и т. п.
Мы ранее неоднократно ссылались на фундаментальный труд академика В. Г. Васильевского, подтверждающий наши выводы. Подтверждает их и серия работ, представленных в западной историографии. Среди последних - доктор Д'Амато, отмечавший, что Харальд Сигурдсон был не каким-то «командиром корабля» и «вождем группы наемников», а ОФИЦЕРОМ (в труде Д'Амато используется этот термин), возглавляя ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ОТРЯД) именно из состава Варяжской гвардии – элитного полка империи. Подразделение было укомплектовано РУССКИМИ и СКАНДИНАВАМИ (то есть варяго-русами, о которых мы опять же писали ранее).
Войска Г. Маниака блестяще действовали на Сицилии, захватив 13 городов – среди них Сиракузы, Мессина, Рометта и др. В 1040 г. объединенная арабская армия Абд-Аллаха, насчитывавшая по самым скромным оценкам 60000 человек, потерпела сокрушительное поражение в полевой битве у Траины. Активно применявший «глазомер, быстроту и натиск» Г. Маниак завершил кампанию в 1041 г. – менее чем за 3 года завоевав Сицилию.
Карьеру блестящего генерала разрушили зависть и интриги.
Вначале его армию оставили норманны, недовольные дележом трофеев. Затем произошла ссора с командующим флотом Стефаном, братом императора. В итоге Г. Маниак был отстранен от командования, обвинен в государственной измене и в оковах доставлен в Константинополь.
Вскоре он был освобожден новым императором - Михаилом V - и вернулся в Италию в качестве главнокомандующего императорских войск на полуострове. Но после победоносной кампании против апулийских мятежников он вновь был оклеветан (любовником жены) и отозван Константинополь. Терпение Г. Маниака лопнуло - он провозглашает себя императором и находит смерть в 1043 году на поле боя.
Один из сицилийских замков на мысе Ортигия близ Сиракуз до сих пор носит имя одного из наиболее ярких вождей византийской Реконкисты, исполина (в прямом смысле этого слова) Георгия Маниака.
Так каковы же были внешний вид, вооружение и снаряжение бойцов армии Г. Маниака?
Георгий Маниак.
На основе миниатюр труда И. Скилицы (сцена битвы при Траине) планшет воссоздает фигуру Г. Маниака. Головной убор, плащ, поле щита – красного цвета. Стратиг мог носить ламеллярный (боевой) доспех (как на иллюстрации) либо т. н. анатомическую кирасу (как правило – парадный доспех). Ламеллы могли изготавливаться из металла, рога или вареной кожи. Ламеллярный доспех стягивался с помощью кожаных ремешков. Могли использоваться и вариации – например анатомическая кираса и чешуйчатый (или ламеллярный) доспех. Таким образом мог выглядеть представитель старшего командного состава византийской армии 11 века
Портрет Г. Маниака.
Воссоздан на основе материалов И. Скилицы, описания М. Пселла и др. источников. Г. Маниак предпочитал носить представленный на планшете головной убор. Толстые войлочные шапки появились в гардеробе ромейского пехотинца с эпохи василевса Никифора Фоки. Использовались и в качестве подшлемника кавалеристами. Красный цвет шапки – не догадка. Именно таким он предстает на изобразительных источниках. Красный цвет традиционно был любимым цветом римских военачальников и офицерства. Шапка Г. Маниака – форменный головной убор. Точно такие же мы видим на головах других византийских командиров, включая командующего флотом.
Маниак и его офицеры (слева). Одежда, доспехи и головные уборы византийского командного состава. Офицер в центре держит в руках battle-flail (боевой цеп) – оружие, особенно удобное к применению всадником. Справа – императорские гвардейцы. Цвет плащей гвардейских полков (тагмат) вел свое происхождение от цветовых различий цирковых партий Константинополя и был красным, синим или зеленым. Миниатюра. И. Скилицы.
Анатомический панцирь. Реконструкция
Элементы снаряжения: щит, металлический браслет на руку, фибула.
Византийский меч.
Конское снаряжение.
Офицер Варяжской гвардии.Мы писали о снаряжении и вооружении варангов. Автор планшета акцентирует внимание на том, что прототипом для иллюстрации стал 23-летний Харальд Сигурдсон, изображенный в униформе офицера Византийской империи с особенностями, присвоенными Варяжской гвардии. Реконструкция облика варангианского офицера основана на предлагаемом ниже изображении в мюнхенской глиптотеке. По свидетельству источника, Харальд имел полную защиту корпуса. Обратите внимание на характерный сегментный шлем (темно-синий цвет отмечен источниками для всего подразделения Харальда на Сицилии) с бармицей в форме птериг, офицерский плащ с обозначением ранга, шапочку – куколь (она же и подшлемник), боевой топор и круглый скандинавский щит с полковой эмблемой в виде ворона. Об этих деталях мы писали в статьях, посвященных снаряжению и вооружению Варанги (Гвардейские секироносцы. Вооружение, снаряжение, униформа Варанги. Ч. 1 ; Пешие катафракты. Вооружение, снаряжение, униформа Варанги. Ч. 2 ; "Черный ворон - вейся надо мной". Вооружение, снаряжение, униформа Варанги. Ч. 3). Более того, автор планшета, ссылаясь на работы А. Н. Кирпичникова, говорит о русском происхождении куколи. Знаки ранга наносились и на переднюю часть ламеллярных офицерских лат. Цвет ламелл – сочетание золотого и синего. Характерной деталью снаряжения является и своеобразная разгрузка - т. н. «Варяжский лифчик».
Офицер Варяжской гвардии. Мюнхенская глиптотека. Иллюстрация использовалась нами в одной из статей, посвященных Варанге.
Офицерская кираса.
Меч. Реконструкция.
Обувь варанга и т. н. «варяжские портянки».
Ломбардский пехотинец фемы Лангобардия. На голове цельнометаллический шлем, защита корпуса – чешуйчатый панцирь из 16-ти рядов чешуек золотистого металла. Крепление чешуек к коже или льняной ткани - реконструировано в соответствии с идентичными образцами А. Н. Кирпичникова. Копье оснащено «крыльями». Поверхность круглого щита оливково-зеленого цвета, центр – красный.
Изображение в Пизанском соборе (копия капуанского изображения 1059 года).
Чешуйчатый панцирь и щит пехотинца. Реконструкция.
Так выглядели бойцы армии Георгия Маниака во время Сицилийской капании, армии, которую талантливый полководец 10 лет вел от победы к победе.
Автор: Олейников Алексей
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти