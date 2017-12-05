«Михаэль». Мартовское наступление кайзеровской армии 1918 г. во Франции. Часть 1
Операция «Михаэль» или мартовское наступление в Пикардии - один из этапов Большого наступления германской армии 1918 г. во Франции. Эта стратегическая наступательная операция проводилась 21. 03. — 04. 04. 1918 г. на фронте Круазиль - Ла-Фер. Главный удар наносили 2-я и 17-я армии группы армий Кронпринца Баварского. Удар наносился по английским 3-й и 5-й армиям – для того чтобы разъединить французские и английские силы, отбросив британцев к побережью Ла-Манша. Германская 18-я армия из состава группы армий Кронпринца Прусского обеспечивала ударную группировку с юга.
Как складывалась обстановка на Французском фронте к началу последней кампании Первой мировой войны?
Кампания 1917 года заканчивалась для Германского блока безрезультатно. И хоть общесоюзное наступление, вследствие ослабления военных усилий со стороны революционной Российской республики и военных неудач на Итальянском фронте, не состоялось, кампания показала серьезную наступательную мощь союзников, усиливавшихся с каждой новой переброской американских войск на континент. В лице САСШ Антанта приобрела столь необходимый ей значительный резерв живой силы, в то время как людской ресурс Германии подходил к концу.
Внутри Германии отношение рейхстага к правительству становилось все более оппозиционным. Верховное командование в лице П. Гинденбурга и Э. Людендорфа, встав в оппозицию как к рейхсканцлеру, так и к рейхстагу, возражало против проведения внутренних реформ до достижения военной победы.
1. П. фон Гинденбург.
2. Э. фон Людендорф.
Вместе с тем, военными кругами положение Германии (впервые с начала кампании 1914 года) оценивалось как весьма благоприятное. Поводом для оптимизма Генерального штаба стали румынская и итальянская катастрофы, а также постепенный выход из войны России. Сепаратный мир с Россией и затем с Румынией стал важнейшим стратегическим фактором – у Германии наконец-то остался лишь один главный фронт. Восточный фронт прекратил свое существование, но то что за 3,5 года он уже сыграл свою роль (и время неотвратимо сработало на Антанту), а также то, что и после официальной «кончины» он продолжал оттягивать крупные силы держав Германского блока, пока в должной мере не воспринималось. Виделось одно – то что наконец-то главные силы германской армии могли быть направлены против англичан и французов, и в ходе решительного сражения на Западном фронте можно было попытаться достигнуть военной победы.
Заключение сепаратного мира с Россией и занятие хлебородной Украины разрывало кольцо блокады и давало голодной Германии доступ к богатому источнику ресурсов.
Эти события для изнуренной почти 4-х летней борьбой Германии заслонили все иные неблагоприятные стратегические факторы, предвещавшие близость грозной развязки.
Наступивший 1918 год должен был стать годом решительной схватки на западе. А каждая неделя просрочки начала германского наступления означала увеличение боевого состава войск Антанты - за счет прибывавших из-за океана американских войск. Следовало добиться победы ранее, чем американские войска полностью сосредоточатся в Европе.
Германский Генеральный штаб уже в конце 1917 года принимает план решительного наступления на Западном фронте - с целью полного разгрома противника.
Победный исход войны для стратегов Антанты был несомненен. Союзники, также планируя в ходе кампании 1918 г. довести борьбу до победного конца, это прекрасно понимали. Более благоприятное экономическое положение держав Антанты, выступление на стороне блока богатой и сильной Америки, придавали сил даже скептикам.
Но в военном отношении все было не так гладко. Если наступательный план германцев в начале 1918 года предопределялся объективной обстановкой, то у союзников дело обстояло иначе. На начало кампании отсутствовало единое военное управление войсками блока – причем даже в рамках одного ТВД. В дальнейшем, лишь критический момент кампании заставил союзников создать единое оперативное командование - отсутствие которого так тяжело сказывалось в ходе войны. А ведь уже после разгрома итальянцев при Капоретто в ноябре 1917 года было решено создать Верховный Военный Совет - высший политический орган, согласовывавший политику стран Антанты в военных вопросах. В феврале 1918 года в Версале был создан Исполнительный комитет Верховного Военного Совета - но этот орган не обладал какими-либо командными функциями. И согласованность оперативных действий со стороны союзных командований отсутствовала.
Эта ситуация стала одной из главных причин того, что в начале 1918 года союзное командование не имело определенного плана действий кампании - хотя наступление германцев считалось более чем вероятным.
Во французском Генеральном штабе вопрос о ближайшем оперативном плане ставился двояко: или немедленное наступление с целью предупредить противника или выжидательное положение - с целью накопления максимума сил, прибывающих из САСШ.
Начальник французского Генерального штаба Ф. Фош высказывался за наступательный образ действий. Он полагал, что англичане могут усилить свою армию новыми наборами, а также рассчитывал на резервы из французских колоний. Наконец, по его мнению, и американские войска могли успеть к разгару операции. Оппонентом Ф. Фоша был главком французской армии А. – Ф. Петэн, настаивавший на оборонительной тактике. А. - Ф. Петэн считал, что пока Антанта не достигнет численного превосходства над противником (после того как американские войска в достаточном количестве прибудут во Францию), следует, чтобы не ставить свои армии под угрозу разгрома по частям, воздержаться от крупного наступательного плана.
3. Ф. Фош.
Действительно, боевой состав армий союзников к началу кампании не давал значительного численного превосходства - хотя последнее и было на стороне Антанты всю войну. К марту 1918 года союзники имели на Французском фронте 178 дивизий - 108 французских (из них 11 в феврале еще находились в Италии; сила французской пехотной дивизии в этот период – 9-10 батальонов и 16-20 батарей; 11000 бойцов), 57 английских, 10 бельгийских, 1 американская и 2 португальские.
Массовый, приток американских войск во Францию начался лишь с весны 1918 года. САСШ обязались к концу лета 1918 года перебросить во Францию 2-миллионную армию. Сосредоточения этой мощной силы и решило выждать союзное командование.
Наступательную операцию было решено провести лишь против Турции - причем французское командование возражало, опасаясь отвлечения войск с Западноевропейского ТВД. Тем не менее, английские войска во Фландрии были уменьшены на 200000 человек, переброшенных в Месопотамию и Палестину.
Британское правительство в этот период прилагало мало усилий к увеличению своей армии на Западноевропейском ТВД. Состав английских дивизий был доведен с 13-батальонного до 10-батальонного. Большие силы продолжали оставаться в Англии и на других фронтах. А ведь в январе 1918 года англичане к югу до реки Уазы удлинили свой фронт - чем, естественно, еще более себя ослабили. Чтобы предотвратить дальнейшее ослабление английского фронта во Франции, командующий Британскими экспедиционными силами во Франции Д. Хейг даже угрожал своей отставкой.
4. Д. Хейг.
В начале 1918 года союзники оставались на укрепленных позициях, тянувшихся от Северного моря через Ньюпор, Ипр, Ленс, С. Кантен, Ля-Фер, Реймс, Верден, С.-Миель, Понт-а-Муссон и далее по Эльзас-Лотарингской границе до Швейцарии.
Позиции занимались (с севера на юг): бельгийской армией (от Ньюпора до Изерского канала), южнее - четырьмя английскими армиями (2-я, 1-я, 3-я и 5-я - от Изерского канала до Уазы), далее до швейцарской границы французскими 6-й, 5-й, 4-й, 2-й, 8-й и 7-й армиями (в резерве находились 3-я армия в районе Мондидье, а 1-я армия на участке у С.-Миель могла быть сменена и переброшена в резерв).
5. Британские пехотинцы.
Продолжение следует
Как складывалась обстановка на Французском фронте к началу последней кампании Первой мировой войны?
Кампания 1917 года заканчивалась для Германского блока безрезультатно. И хоть общесоюзное наступление, вследствие ослабления военных усилий со стороны революционной Российской республики и военных неудач на Итальянском фронте, не состоялось, кампания показала серьезную наступательную мощь союзников, усиливавшихся с каждой новой переброской американских войск на континент. В лице САСШ Антанта приобрела столь необходимый ей значительный резерв живой силы, в то время как людской ресурс Германии подходил к концу.
Внутри Германии отношение рейхстага к правительству становилось все более оппозиционным. Верховное командование в лице П. Гинденбурга и Э. Людендорфа, встав в оппозицию как к рейхсканцлеру, так и к рейхстагу, возражало против проведения внутренних реформ до достижения военной победы.
1. П. фон Гинденбург.
2. Э. фон Людендорф.
Вместе с тем, военными кругами положение Германии (впервые с начала кампании 1914 года) оценивалось как весьма благоприятное. Поводом для оптимизма Генерального штаба стали румынская и итальянская катастрофы, а также постепенный выход из войны России. Сепаратный мир с Россией и затем с Румынией стал важнейшим стратегическим фактором – у Германии наконец-то остался лишь один главный фронт. Восточный фронт прекратил свое существование, но то что за 3,5 года он уже сыграл свою роль (и время неотвратимо сработало на Антанту), а также то, что и после официальной «кончины» он продолжал оттягивать крупные силы держав Германского блока, пока в должной мере не воспринималось. Виделось одно – то что наконец-то главные силы германской армии могли быть направлены против англичан и французов, и в ходе решительного сражения на Западном фронте можно было попытаться достигнуть военной победы.
Заключение сепаратного мира с Россией и занятие хлебородной Украины разрывало кольцо блокады и давало голодной Германии доступ к богатому источнику ресурсов.
Эти события для изнуренной почти 4-х летней борьбой Германии заслонили все иные неблагоприятные стратегические факторы, предвещавшие близость грозной развязки.
Наступивший 1918 год должен был стать годом решительной схватки на западе. А каждая неделя просрочки начала германского наступления означала увеличение боевого состава войск Антанты - за счет прибывавших из-за океана американских войск. Следовало добиться победы ранее, чем американские войска полностью сосредоточатся в Европе.
Германский Генеральный штаб уже в конце 1917 года принимает план решительного наступления на Западном фронте - с целью полного разгрома противника.
Победный исход войны для стратегов Антанты был несомненен. Союзники, также планируя в ходе кампании 1918 г. довести борьбу до победного конца, это прекрасно понимали. Более благоприятное экономическое положение держав Антанты, выступление на стороне блока богатой и сильной Америки, придавали сил даже скептикам.
Но в военном отношении все было не так гладко. Если наступательный план германцев в начале 1918 года предопределялся объективной обстановкой, то у союзников дело обстояло иначе. На начало кампании отсутствовало единое военное управление войсками блока – причем даже в рамках одного ТВД. В дальнейшем, лишь критический момент кампании заставил союзников создать единое оперативное командование - отсутствие которого так тяжело сказывалось в ходе войны. А ведь уже после разгрома итальянцев при Капоретто в ноябре 1917 года было решено создать Верховный Военный Совет - высший политический орган, согласовывавший политику стран Антанты в военных вопросах. В феврале 1918 года в Версале был создан Исполнительный комитет Верховного Военного Совета - но этот орган не обладал какими-либо командными функциями. И согласованность оперативных действий со стороны союзных командований отсутствовала.
Эта ситуация стала одной из главных причин того, что в начале 1918 года союзное командование не имело определенного плана действий кампании - хотя наступление германцев считалось более чем вероятным.
Во французском Генеральном штабе вопрос о ближайшем оперативном плане ставился двояко: или немедленное наступление с целью предупредить противника или выжидательное положение - с целью накопления максимума сил, прибывающих из САСШ.
Начальник французского Генерального штаба Ф. Фош высказывался за наступательный образ действий. Он полагал, что англичане могут усилить свою армию новыми наборами, а также рассчитывал на резервы из французских колоний. Наконец, по его мнению, и американские войска могли успеть к разгару операции. Оппонентом Ф. Фоша был главком французской армии А. – Ф. Петэн, настаивавший на оборонительной тактике. А. - Ф. Петэн считал, что пока Антанта не достигнет численного превосходства над противником (после того как американские войска в достаточном количестве прибудут во Францию), следует, чтобы не ставить свои армии под угрозу разгрома по частям, воздержаться от крупного наступательного плана.
3. Ф. Фош.
Действительно, боевой состав армий союзников к началу кампании не давал значительного численного превосходства - хотя последнее и было на стороне Антанты всю войну. К марту 1918 года союзники имели на Французском фронте 178 дивизий - 108 французских (из них 11 в феврале еще находились в Италии; сила французской пехотной дивизии в этот период – 9-10 батальонов и 16-20 батарей; 11000 бойцов), 57 английских, 10 бельгийских, 1 американская и 2 португальские.
Массовый, приток американских войск во Францию начался лишь с весны 1918 года. САСШ обязались к концу лета 1918 года перебросить во Францию 2-миллионную армию. Сосредоточения этой мощной силы и решило выждать союзное командование.
Наступательную операцию было решено провести лишь против Турции - причем французское командование возражало, опасаясь отвлечения войск с Западноевропейского ТВД. Тем не менее, английские войска во Фландрии были уменьшены на 200000 человек, переброшенных в Месопотамию и Палестину.
Британское правительство в этот период прилагало мало усилий к увеличению своей армии на Западноевропейском ТВД. Состав английских дивизий был доведен с 13-батальонного до 10-батальонного. Большие силы продолжали оставаться в Англии и на других фронтах. А ведь в январе 1918 года англичане к югу до реки Уазы удлинили свой фронт - чем, естественно, еще более себя ослабили. Чтобы предотвратить дальнейшее ослабление английского фронта во Франции, командующий Британскими экспедиционными силами во Франции Д. Хейг даже угрожал своей отставкой.
4. Д. Хейг.
В начале 1918 года союзники оставались на укрепленных позициях, тянувшихся от Северного моря через Ньюпор, Ипр, Ленс, С. Кантен, Ля-Фер, Реймс, Верден, С.-Миель, Понт-а-Муссон и далее по Эльзас-Лотарингской границе до Швейцарии.
Позиции занимались (с севера на юг): бельгийской армией (от Ньюпора до Изерского канала), южнее - четырьмя английскими армиями (2-я, 1-я, 3-я и 5-я - от Изерского канала до Уазы), далее до швейцарской границы французскими 6-й, 5-й, 4-й, 2-й, 8-й и 7-й армиями (в резерве находились 3-я армия в районе Мондидье, а 1-я армия на участке у С.-Миель могла быть сменена и переброшена в резерв).
5. Британские пехотинцы.
Продолжение следует
Автор: Олейников Алексей
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