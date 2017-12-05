«Михаэль». Мартовское наступление кайзеровской армии 1918 г. во Франции. Часть 1

Операция «Михаэль» или мартовское наступление в Пикардии - один из этапов Большого наступления германской армии 1918 г. во Франции. Эта стратегическая наступательная операция проводилась 21. 03. — 04. 04. 1918 г. на фронте Круазиль - Ла-Фер. Главный удар наносили 2-я и 17-я армии группы армий Кронпринца Баварского. Удар наносился по английским 3-й и 5-й армиям – для того чтобы разъединить французские и английские силы, отбросив британцев к побережью Ла-Манша. Германская 18-я армия из состава группы армий Кронпринца Прусского обеспечивала ударную группировку с юга.Как складывалась обстановка на Французском фронте к началу последней кампании Первой мировой войны?Кампания 1917 года заканчивалась для Германского блока безрезультатно. И хоть общесоюзное наступление, вследствие ослабления военных усилий со стороны революционной Российской республики и военных неудач на Итальянском фронте, не состоялось, кампания показала серьезную наступательную мощь союзников, усиливавшихся с каждой новой переброской американских войск на континент. В лице САСШ Антанта приобрела столь необходимый ей значительный резерв живой силы, в то время как людской ресурс Германии подходил к концу.Внутри Германии отношение рейхстага к правительству становилось все более оппозиционным. Верховное командование в лице П. Гинденбурга и Э. Людендорфа, встав в оппозицию как к рейхсканцлеру, так и к рейхстагу, возражало против проведения внутренних реформ до достижения военной победы.2. Э. фон Людендорф.Вместе с тем, военными кругами положение Германии (впервые с начала кампании 1914 года) оценивалось как весьма благоприятное. Поводом для оптимизма Генерального штаба стали румынская и итальянская катастрофы, а также постепенный выход из войны России. Сепаратный мир с Россией и затем с Румынией стал важнейшим стратегическим фактором – у Германии наконец-то остался лишь один главный фронт. Восточный фронт прекратил свое существование, но то что за 3,5 года он уже сыграл свою роль (и время неотвратимо сработало на Антанту), а также то, что и после официальной «кончины» он продолжал оттягивать крупные силы держав Германского блока, пока в должной мере не воспринималось. Виделось одно – то что наконец-то главные силы германской армии могли быть направлены против англичан и французов, и в ходе решительного сражения на Западном фронте можно было попытаться достигнуть военной победы.Заключение сепаратного мира с Россией и занятие хлебородной Украины разрывало кольцо блокады и давало голодной Германии доступ к богатому источнику ресурсов.Эти события для изнуренной почти 4-х летней борьбой Германии заслонили все иные неблагоприятные стратегические факторы, предвещавшие близость грозной развязки.Наступивший 1918 год должен был стать годом решительной схватки на западе. А каждая неделя просрочки начала германского наступления означала увеличение боевого состава войск Антанты - за счет прибывавших из-за океана американских войск. Следовало добиться победы ранее, чем американские войска полностью сосредоточатся в Европе.Германский Генеральный штаб уже в конце 1917 года принимает план решительного наступления на Западном фронте - с целью полного разгрома противника.Победный исход войны для стратегов Антанты был несомненен. Союзники, также планируя в ходе кампании 1918 г. довести борьбу до победного конца, это прекрасно понимали. Более благоприятное экономическое положение держав Антанты, выступление на стороне блока богатой и сильной Америки, придавали сил даже скептикам.Но в военном отношении все было не так гладко. Если наступательный план германцев в начале 1918 года предопределялся объективной обстановкой, то у союзников дело обстояло иначе. На начало кампании отсутствовало единое военное управление войсками блока – причем даже в рамках одного ТВД. В дальнейшем, лишь критический момент кампании заставил союзников создать единое оперативное командование - отсутствие которого так тяжело сказывалось в ходе войны. А ведь уже после разгрома итальянцев при Капоретто в ноябре 1917 года было решено создать Верховный Военный Совет - высший политический орган, согласовывавший политику стран Антанты в военных вопросах. В феврале 1918 года в Версале был создан Исполнительный комитет Верховного Военного Совета - но этот орган не обладал какими-либо командными функциями. И согласованность оперативных действий со стороны союзных командований отсутствовала.Эта ситуация стала одной из главных причин того, что в начале 1918 года союзное командование не имело определенного плана действий кампании - хотя наступление германцев считалось более чем вероятным.Во французском Генеральном штабе вопрос о ближайшем оперативном плане ставился двояко: или немедленное наступление с целью предупредить противника или выжидательное положение - с целью накопления максимума сил, прибывающих из САСШ.Начальник французского Генерального штаба Ф. Фош высказывался за наступательный образ действий. Он полагал, что англичане могут усилить свою армию новыми наборами, а также рассчитывал на резервы из французских колоний. Наконец, по его мнению, и американские войска могли успеть к разгару операции. Оппонентом Ф. Фоша был главком французской армии А. – Ф. Петэн, настаивавший на оборонительной тактике. А. - Ф. Петэн считал, что пока Антанта не достигнет численного превосходства над противником (после того как американские войска в достаточном количестве прибудут во Францию), следует, чтобы не ставить свои армии под угрозу разгрома по частям, воздержаться от крупного наступательного плана.Действительно, боевой состав армий союзников к началу кампании не давал значительного численного превосходства - хотя последнее и было на стороне Антанты всю войну. К марту 1918 года союзники имели на Французском фронте 178 дивизий - 108 французских (из них 11 в феврале еще находились в Италии; сила французской пехотной дивизии в этот период – 9-10 батальонов и 16-20 батарей; 11000 бойцов), 57 английских, 10 бельгийских, 1 американская и 2 португальские.Массовый, приток американских войск во Францию начался лишь с весны 1918 года. САСШ обязались к концу лета 1918 года перебросить во Францию 2-миллионную армию. Сосредоточения этой мощной силы и решило выждать союзное командование.Наступательную операцию было решено провести лишь против Турции - причем французское командование возражало, опасаясь отвлечения войск с Западноевропейского ТВД. Тем не менее, английские войска во Фландрии были уменьшены на 200000 человек, переброшенных в Месопотамию и Палестину.Британское правительство в этот период прилагало мало усилий к увеличению своей армии на Западноевропейском ТВД. Состав английских дивизий был доведен с 13-батальонного до 10-батальонного. Большие силы продолжали оставаться в Англии и на других фронтах. А ведь в январе 1918 года англичане к югу до реки Уазы удлинили свой фронт - чем, естественно, еще более себя ослабили. Чтобы предотвратить дальнейшее ослабление английского фронта во Франции, командующий Британскими экспедиционными силами во Франции Д. Хейг даже угрожал своей отставкой.В начале 1918 года союзники оставались на укрепленных позициях, тянувшихся от Северного моря через Ньюпор, Ипр, Ленс, С. Кантен, Ля-Фер, Реймс, Верден, С.-Миель, Понт-а-Муссон и далее по Эльзас-Лотарингской границе до Швейцарии.Позиции занимались (с севера на юг): бельгийской армией (от Ньюпора до Изерского канала), южнее - четырьмя английскими армиями (2-я, 1-я, 3-я и 5-я - от Изерского канала до Уазы), далее до швейцарской границы французскими 6-й, 5-й, 4-й, 2-й, 8-й и 7-й армиями (в резерве находились 3-я армия в районе Мондидье, а 1-я армия на участке у С.-Миель могла быть сменена и переброшена в резерв).