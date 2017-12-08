«Михаэль». Мартовское наступление кайзеровской армии 1918 г. во Франции. Часть 4

Усиленные перевозки американских войск во Францию заставили Э. Людендорфа выбрать март месяц в качестве оптимального срока для перехода в наступление.Германская ударная группировка включала: 62 дивизии, 950 легких батарей, 701 тяжелую батарею и 55 тяжелых батарей особого назначения (около 6 тыс. орудий, из них 2,5 тыс. тяжелых, 1 тыс. минометов, 1 тыс. самолетов).10 марта последовала директива Главной квартиры о наступлении «Михаэль». Она гласила:«1) Атака «Михаэль» состоится 21-го марта. Наступление на первую неприятельскую позицию – в 9 часов 40 минут утра.2) Первым стратегическим заданием группы кронпринца Рупрехта является охват англичан в секторе Камбрэ и занятие района севернее реки Оминьон, впадающей в Сомму, до линии Круазиль – Бапом - устье Оминьона. При удачном ходе атаки на правом крыле (17-я армия), ее следует продолжить за Круазиль.Дальнейшей задачей группы является атака в направлении Аррас - Альбер, опираясь при этом левым крылом на Сомму у Перрона. Имея центр тяжести на правом крыле, надлежит поколебать английский фронт и перед 6-й армией, освобождая расположенные здесь на позиции германские силы для маневренной войны. В этом случае должны быть немедленно подтянуты все дивизии, стоящие за 4-й и 6-й армиями.3) Группа германского кронпринца вначале продвигается до Соммы и Крозатского канала южнее Соммы. При быстром продвижении 18-й армии надлежит захватить переправы через Сомму и канал. Вместе с тем, 18-я армия должна быть готова распространить свое правое крыло до Перрона. Группа заботится об усилении левого крыла 18-й армии дивизиями 7-й, 1-й и 3-й армий.4) 2-й гвардейской, 26-й и 12-й пехотными дивизиями распоряжается Верховное командование.5) Окончательные решения об атаках «Марс» и «Эрженгель» Верховное командование оставляет за собой в зависимости от хода операции».Т. о., группа Кронпринца Баварского (17-я и 2-я армии) получила задачу отбрасывать английский фронт в северо-западном направлении, а 18-я армия, удлинив правый фланг до Перрона, должна была взять на себя обеспечение левого фланга операции на линии реки Соммы.10-го марта началось боевое снабжение ударных дивизий (сила дивизии - 9 батальонов и 11 - 14 батарей, до 12000 бойцов). От 3-х до 7-ми дивизий были объединены в армейские корпуса.В это время союзники не менее интенсивно готовились к обороне.Накладывало, как мы отмечали, отпечаток отсутствие единого командования.По мнению А.-Ф. Петэна, первая линия обороны должна была лишь временно сдержать наступление противника, а главное сопротивление следовало оказывать на второй линии. Но многие командующие считали недопустимым сдать позиции, захваченные столь дорогой ценой в 1915 году.При отсутствии точных сведений о направлении вражеского удара, трудно было выбрать нужные пункты для сосредоточения сильных резервов на вероятных направлениях германского наступления. Французское командование ожидало германское наступление либо против английского фронта у Камбрэ, либо против французских армий у Реймса. 39 дивизий должны были, по мысли Ф. Фоша, составить общий резерв. Ф. Фош предлагал этот резерв расположить тремя группами: в Дофине, в районе Парижа и в районе Амьена (за наиболее слабым участком английской 5-й армии).Англичане отказались выделить требуемые от них 7 дивизий в общий резерв - и идея осталась лишь идеей. Национальные армии готовились к отражению германского наступления самостоятельно.Французское командование ожидало наступления германцев лишь частично против правого фланга англичан, и, главным образом, против своих армий в районе р. Марна.В феврале покров неизвестности стал постепенно спадать - разведывательные данные говорили о сосредоточении значительных сил германцев в изгибе фронта у Лаона. В конце февраля воздушная разведка сообщала о крупных железнодорожных перевозках, об усиленном дорожно-мостовом строительстве и увеличении числа военных складов на всем германском фронте от Лилля до Уазы - особенно заметном на участке от Арраса до Ля-Фер, т. е. против фронта английских 3-й и 5-й армий.Британское командование решило, что наступление германцев последует 19 марта на фронте южнее Арраса. От двух германских перебежчиков стало известно, что атака начнется на фронте Аррас - С.-Кантен.Таким образом, мартовское наступление германцев не было неожиданным для англичан.В январе 1918 года англичане занимали 220-километровый фронт от Ипра до Уазы силами 57 дивизий - 40 дивизий находилось в первой линии, 10 дивизий - в армейских резервах и 7 дивизий - в резерве фельдмаршала Д. Хейга.Английское командование придавало наиболее серьезное значение северному участку своего фронта. Направления к портам Дюнкерк, Кале и Булонь признавались наиболее важными - и подлежащими прочному обеспечению. 2-я и 1-я армии занимали, соответственно, от Ипра до Арраса наиболее сжатые фронты, имея в тылах достаточные резервы.Иначе оценивался южный участок - к югу от Арраса. Здесь считалось возможным отступить на линию р. Соммы – и без каких-либо серьезных стратегических последствий. Очевидно, что в обеспечении стыка с французами и пролегающего у него кратчайшего направления на Париж англичане были заинтересованы значительно меньше, чем в обеспечении своих приморских баз и коммуникаций.В итоге фронт от Арраса до р. Уазы оказался занят английскими войсками наиболее слабо. 39-км участок от р. Скарпа до Гузокур занимала 3-я армия, имевшая в первой линии 10 и в резерве 7 дивизий (сила английской дивизии - 12 батальонов и 12 - 18 батарей; около 13000 бойцов). 62-км фронт от Гузокур до Баризи (южнее Ля-Фера) занимала 5-я армия, имевшая в первой линии 11 дивизий и в резерве 3 пехотные и 3 кавалерийские дивизии.Таким образом, 31 английская пехотная дивизия должна была противостоять силам германцев, превосходившим их ровно в 2 раза. Англичане располагали 3 тыс. орудий, 216 танками, около 500 самолетами.Остается вопросом, почему Д. Хейг, осведомленный о направлении германского наступления, не предпринял мер к усилению южного (угрожаемого) фланга. Причем он сам признавал, что 5-я армия была слишком слаба. Оправдывая себя, английский главком писал, что при большом протяжении фронта не представляется возможным быть достаточно сильными во всех угрожаемых пунктах. «Являлось поэтому необходимым, во-первых, прочно обеспечить наиболее важное направление» - а таковым признавалось северное, как кратчайшее к морю.На южном участке Д. Хейг рассчитывал на возможность быстрой поддержки со стороны французов. Но последние выражали свое недовольство мероприятиями фельдмаршала. Отмечалось, что «Хейг был загипнотизирован мнимой угрозой своему левому флангу и поэтому не имел в районе между Скарпой и Уазой никаких стратегических резервов». Но при этом французы забывали, что и их резервы (кроме 3-й армии в районе Мондидье) были рассредоточены к востоку.Располагая свои резервы, союзники рассчитывали, что артиллерийская подготовка выявит направление германского удара и даст им время для подтягивания сил и средств. Короткая артиллерийская подготовка в продолжение лишь нескольких часов стала полной неожиданностью для англо-французов.И на рассвете 21-го марта рев тысячи германских орудий оповестил мир о начале последнего акта Первой мировой войны – начале кампании 1918 года.