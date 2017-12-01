Путин преподаст США и Израилю урок арабского. «Сюрпризы» только начинаются

Источники информации:

http://www.bbc.com/russian/features-42182897

http://www.dsnews.ua/world/egipet-otdal-svoi-bazy-pod-rossiyskie-istrebiteli-30112017140000

https://news.rambler.ru/army/38536874-sudan-gotov-razmestit-rossiyskuyu-voennuyu-bazu/

Не перестают радовать своей масштабностью и военно-политической значимостью последние события, происходящие на переднеазиатском условном театре военных действий. Ведь, по большому счёту, наблюдаемая сегодня на сирийском ТВД, а также в северо-восточной Африке оперативно-стратегическая картина стала плодом исключительных способностей представителей наших внешнеполитического и оборонного ведомств в плане введения любых переговоров в выгодное Москве русло. Более того, в нашу пользу продолжает работать и общая геополитическая ситуация на Ближнем Востоке, где по вине израильской и американской сторон продолжает страдать сразу несколько арабских государств, расположенных в Передней Азии и северо-восточной Африке.Одной из главных жертв антииранского «хитрого плана» Тель-Авива и Вашингтона стало суннитское государство на северо-востоке Африки — Судан, где под предлогом поддержки Хартумом движения ХАМАС (включая лицензионное производство первых модификаций ОТБР «Шихаб» мощностями производственного комплекса «Ярмук» для передачи данной организации) израильские ВВС (Хель Хаавир) провели ударную операцию против данного предприятия. Также на протяжении более чем 30 лет действующий президент Омар аль-Башир и ВС Судана сталкиваются с проблемой серьёзной военной поддержки боевиков из проамериканских «Суданского освободительного движения», «Движения за справедливость и равенство», а также так называемых Дарфурских повстанцев со стороны Чада, Эритреи и стран Запада. Очевидно, что после строительства в Порт-Судане крупной военно-морской базы ВМФ России, защищённой несколькими рубежами эшелонированной ПРО, а также мотострелковыми подразделениями, желание нарушать воздушное пространство этой страны, наносить ракетные удары силами Военно-воздушных сил Израиля, а также чинить беспредел с привлечением повстанческих формирований желания уже не возникнет. Сама же база вместе с китайской ВМБ Джибути станет отличной зоной A2/AD для полного ограничения действий американских авианосных ударных группировок, пытающихся быстро проникнуть в Средиземноморье через акваторию Красного моря и Суэцкий канал.Моменты, связанные с базой в Порт-Судане, мы частично рассмотрели в нашей предыдущей работе, сегодня же сфокусируемся на возврате в ближневосточный раунд «Большой игры» Египта, действия которого снова внушают вполне обоснованный страх особо «горячим головам» еврейского государства. Как стало известно сегодня, неофициальный визит делегации Минобороны РФ на борту Ил-62М в Каир, состоявшийся на прошедшей неделе, был связан не только с предупреждением Абдул-Фаттаха ас-Сиси о скором появлении нового военного объекта на побережье Красного моря в Судане, но и с более важным военно-политическим событием регионального значения. Речь идёт о достижении договорённости между Москвой и Каиром на использование авиабаз на территории Египта тактической авиацией Воздушно-космических сил России. Проект соглашения, рассчитанный на 5-летний период, уже подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым 28 ноября, был опубликован Правительством России днём позже, и не сопровождался какими-либо комментариями со стороны высокопоставленных лиц оборонного ведомства Египта. Следовательно, всё уже заранее предопределено.Известно, что ещё в середине 50-х гг. ХХ века, в ходе Суэцкого кризиса, когда Египет подвергся англо-франко-израильской агрессии, по требованию тогдашнего президента Гамаля Абделя Насера в страну был переброшен ограниченный по численности военный контингент ВС СССР, представленный преимущественно инструкторами по применению истребителей МиГ-14бис, фронтовых бомбардировщиков Ил-28 и танков Т-34, а также другими специалистами для обучения инженерных подразделений и т.д. Позднее, начиная с октября 1967 года, после разгрома египетской армии силами ВС Израиля, Каир получил от Советского Союза ещё 60 истребителей-бомбардировщиков Су-7, сотню истребителей МиГ-21Ф-13, а также 50 двухдвигательных МиГ-19. В этом же году, по просьбе президента Насера и Правительства Египта, в стратегически важное ближневосточное государство было направлено сводное воинское формирование советских войск, которое на протяжении всей «Войны на истощение» (египетско-израильский конфликт малой интенсивности с 1967 по 1970 год) оказывало значительную инженерно-техническую поддержку египетской армии, что в итоге позволило египтянам более технично проявить себя в ходе «Войны судного дня» (1973 год), несмотря на итоговое поражение. После окончания «Войны судного дня» личный состав ВС СССР присутствовал в зоне конфликта лишь в рамках миротворческого контингента ООН на Ближнем Востоке (UNEF II).Поэтому нынешняя договорённость об использовании египетских аэродромов тактическими истребителями ВКС России знаменует практически полноценное восстановление присутствия Москвы в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке. В частности, нахождение на египетских авиабазах высокоточных фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 и многоцелевых истребителей Су-30СМ позволяет сформировать вплоть до середины Средиземного моря дальние противокорабельные и противовоздушные рубежи A2/AD, перекрывающие доступ кораблям Военно-морских сил США, Объединённых ВМС НАТО, а также противолодочной и тактической авиации стран Североатлантического альянса. Прикрываются дальние подступы не только к российским военным объектам на территории Египта, но к инфраструктуре ПМТО (пункта материально-технического обеспечения) Тартус, а также авиабазы Хмеймим. Контроль удалённых участков воздушно-космического пространства (в моменты роста напряжённости в регионе) над Средиземным морем будет осуществляться операторами самолётов ДРЛОиУ А-50У, эскортируемых звеньями Су-30СМ или Су-35С с АвБ Хмеймим. Воздушные радары А-50У будут действовать именно с сирийских аэродромов, поскольку самолёты РЛДН в документе об использовании инфраструктуры египетских авиабаз отсутствуют.Во-вторых, регулярное присутствие в Египте тактической авиации российских ВКС (с возможностью базирования флотских противолодочных самолётов Ил-38Н) и иных вспомогательных средств оптико-электронной, радиоэлектронной и гидроакустической разведки, даст возможность пресечь попытки проникновения в Египет спецподразделений США и Великобритании («Морские котики», SAS и т.д.) посредством компактных высокоскоростных катеров «Циклон», надувных резиновых лодок CRRC, судов на воздушной подушке, либо подводных модулей-мини-субмарин SDV, действующих из унифицированных док-камер типа «Dry Deck Shelter», адаптированных для использования на модернизированных многоцелевых атомных подлодках класса «Los Angeles» и сверхмалошумных атомных субмаринах класса «Virginia». Именно эти средства могут быть использованы Военно-морскими силами США для попытки блокирования Суэцкого канала и военно-морской базы Порт-Судан в Красном море.В-третьих, развёртывание дополнительных истребительных эскадрилий или даже авиаполков российских Воздушно-космических сил ещё и в Египте способно оказать отрезвляющий эффект на Израиль перед разработкой каких-либо масштабных силовых акций против Вооружённых сил Ливана или Сирии. Полностью подконтрольное российской боевой авиации нейтральное воздушное, расположенное южнее Кипра, станет для командования Хель Хаавир мощнейшим сдерживающим фактором. Что же касается прямой пользы для обстановки в Северо-Восточной Африке от российского присутствия в Египте, то она, несомненно, будет на уровне пользы от базы в Порт-Судане. Это и уменьшение численности группировок исламистов на суданско-египетской границе, и меньшая вероятность возникновения конфликта на почве борьбы за водные ресурсы притоков Нила. Возвращение российского влияния на Ближний Восток в наблюдаемых сегодня масштабах (от Эритреи до Дамаска) окончательно сводит к нулю «ключевой эффект» от новых этапов старого американского плана под кодовым названием «Рожава», целью которого является разделение Передней Азии на массу недогосударств-группировок суннитского и шиитского происхождения (по «балканскому сценарию»). Разделить регион они смогут, в то время как стратегические сектора контроля в районе важнейшего Суэцкого канала продолжат оставаться в руках у Москвы.