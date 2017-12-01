08:58 01 декабря

Преодоление раскола УПЦ. «Раскаяние» Филарета, или Где ждать предательства



Эффект разорвавшейся бомбы: именно так можно охарактеризовать реакцию на сообщение о том, что глава непризнанной Украинской Православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет попросил прощения у Москвы. И несмотря на все последующие попытки смазать этот факт со стороны пресс-секретаря главного раскольника Украины Евстратия Зори, УПЦ КП была вынуждена признать, что факт имел место быть, хотя «это не совсем то, что все о нем подумали»…

Понять Филарета просто. В свои 88 лет ему пора задуматься о душе или о скором будущем. Доживет ли он до краха своего детища (УПЦ КП) или нет, но о чем-то думать уже пора. И он думает (всегда умным был). Вероятно, пришло осознание того, что не все так просто в этом мире и с Москвой надо считаться. Политическая ситуация на Украине может очень быстро измениться, и что в этом случае Филарету, у которого руки по локоть в крови, делать? Правильно, надо столбить место в Москве, как это сегодня делают все умные украинские «патриоты». В то же время он прекрасно понимает, что менее догадливые украинские «патриоты» в случае подписания реального соглашения с РПЦ порежут его на куски, как это уже было не раз с теми, кто продал «идеалы гидности». А потому он и его секретарь сегодня вынуждены юлить.


Начало раскола (гордыня обуяла)

История украинского раскола почти готовый сюжет для фильма. Сегодня мало кто уже помнит, что именно Филарет (Денисенко) был реальным претендентом на патриарший престол. Когда в мае 1990 года умер патриарх Пимен, именно он в сане митрополита Киевского стал местоблюстителем патриаршего престола. А это обычно прямой путь к патриаршеству.

Примечательно, что как раз в это время он усиленно борется со своими будущими «побратымами», желавшими уйти на Украине в автокефалию.

На выборах в июле 1990-го он стал только третьим, и о патриаршестве пришлось забыть. Тем временем в утешение ему Москва дала украинской церкви внутреннюю самостоятельность и способствовала избранию Филарета на должность ее главы. Но Денисенко обиделся, и его уже было не остановить. На волне событий 1991 года был задуман план полного отрыва украинского православия от русской церкви.

Преодоление раскола УПЦ. «Раскаяние» Филарета, или Где ждать предательства


1 ноября 1991 года обалдевший от происходящего в стране Архиерейский собор УПЦ провозгласил полную независимость Украинской Православной церкви. Это был сильный ход, но он стал последним большим успехом Денисенко. Москва не признала этого решения…

Через полгода 2 апреля 1992 года на Архиерейском соборе РПЦ в Москве почти все украинские архиереи отозвали свои подписи и потребовали от Филарета подать в отставку. Но тот отказался это сделать, и 25 июня 1992 года было объявлено о создании отдельной Украинской Православной церкви Киевского патриархата…



Вследствие этого Филарет был извергнут и в 1997 году предан анафеме.

Попытка номер два

Можно сказать, что история УПЦ КП как две капли воды схожа с историей Украины. За 25 лет ее существования она в унисон с политическими переворотами в Киеве то возвышалась, то уходила в тень. Как только руководство Киева начинало дружить с Москвой, о Филарете забывали, но после каждого разворота в сторону Запада именно он становился одной из центральных фигур политической жизни страны.



Так было во время первого майдана, когда УПЦ КП, полностью его поддержав, по итогу была обласкана новым режимом. Если посмотреть историю мытарств Филарета по признанию статуса УПЦ ПК в период правления Виктора Ющенко, то мы увидим полную копию сегодняшних событий. Правда, тогда еще обходилось без крови. Но суть всегда оставалась одной: любым способом оторвать украинское православие от Москвы и подчинить его константинопольскому патриарху. Если бы это было во власти последнего, то все так бы и было и уже давно. Но не срослось…

Крах надежды

Сейчас уже понятно, что киевские раскольники никогда не получат разрешения на самостоятельность. Православный мир не готов ссориться с Москвой в угоду Филарету и его компании. Думаю, это поняли и они сами. Пока Москва была слаба, или были шансы при помощи Запада сломить ее волю к сопротивлению, Филарет и его сподвижники делали все, чтобы «обрести» независимость.



Но сегодня уже видно, что Москва с каждым годом все усиливается, и очень скоро политическая ситуация в Киеве может вновь измениться. Что в этом случае делать Денисенко и Ко? Ведь и во время и после второго майдана они так «прославились», что маловероятно, что это сойдет им с рук. На Украине пойдет обратный откат, а жить в условиях прессинга священники УПЦ КП как-то не привыкли. Да и на нары никому из них не хочется.

Раскаяние или игра

Думаю, именно понимание неизбежности будущих политических изменений на Украине и толкнуло Филарета написать то письмо, которое уже вызвало бурную дискуссию в России и на Украине. Не от хорошей жизни и не под влиянием раскаяния все это было написано, а ради попытки уйти от ответственности в будущем.

Филарет пытается оставить для себя вилку решений, а потому, вероятнее всего, переговоры, какими бы они ни были, затянутся. «Патриотической» тусовке все это будет преподнесено как попытка мирно договориться с Москвой о независимости УПЦ КП.

В это же время будут идти переговоры ни о чем в Москве до того момента, пока политические расклады не определят победителя. Если в конфликте на Украине все останется как сейчас, Филарет выйдет из переговоров не моргнув глазом, если победит Москва, бросится ей на грудь.

Конечно, это можно назвать подлостью и приспособленчеством, но именно в подлости и приспособленчестве жили раскольники УПЦ КП все 25 лет своего существования, а потому для них здесь нет ничего нового.

Как бы там ни случилось, но сам факт случившегося говорит о фундаментальных политических сдвигах в ситуации на Украине. Сила Москвы растет, и этого уже никто не пытается оспаривать. Филарет и священники УПЦ КП уловили эти изменения и спешат обезопасить себя на будущее.

И не более того…

P. S. Мне сейчас интересно другое: как на эту новость отреагируют националисты? Они как раз и могут заставить Филарета отказаться от своего плана. Они это умеют. Будет интересно за всем этим наблюдать.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 24

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  1. василий50 Сегодня, 06:31
    Довольно смешно смотреть на все эти игрища церковников если только понять что эти служители церкви интригуют и пихаются между собой за вполне себе материальные ценности. Получается для них *здесь и сейчас* важнее принципов и служения Христу?
    василий50
    1. Chertt Сегодня, 07:13
      Не в обиду Вам. просто для размышления
      У некоторых пород свиней, так устроен позвоночник, что она не может поднять голову,. Но это не значит что небо обман.
      Chertt
    2. сибиралт Сегодня, 07:13
      Слабо верится в чистосердечное раскаяние Филарета. Но уж, если такой упертый начал прогибаться, то что-то действительно кардинально меняется. Похоже, начался передел православного церковного бизнеса.
      сибиралт
      1. Сергей-svs Сегодня, 07:56
        Цитата: сибиралт
        Слабо верится в чистосердечное раскаяние Филарета....

        Согласен, я и сам не очень верю в искренность его слов. yes Скорее всего мы имеем дело, с очередной провокацией, такой же, как было появление самой т.н. УПЦ КП. Ну подумайте сами, с чего бы вдруг раскольник, благословлявший карателей АТО, вдруг озаботился братскими узами? request Раскаялся? Тогда номером первым в его письме, должно было бы стать покаяние в содеянном, а именно: в церковном расколе, благословении убийств мирян. Но этого в письме - нет! negative
        Скорее... это всего лишь - хуторская украинская хитрозадость, видимо Филарет что то учуял, вот и захрюкал о примирении... yes
        P.S. Того гляди, скоро услышим, как бандеровские упыри заорут: - "Филаряку на гиляку!" laughing
        Сергей-svs
        1. Zibelew Сегодня, 08:09
          Помирает старый бандеровец, зовёт сыновей....
          -Привезите мне секретаря партийного...
          Привезли, мешок с головы сдёрнули...
          -Прымай меня в партию, красный!
          -Ты что, чтобы тебя-в партию?
          В затылок упирается ствол, секретарь дрожащими
          руками выписывает партбилет, берёт взносы
          и сваливает, пока сынки стоят обалдевшие.
          -Помираю я сынки....Ещё одним коммунякой меньше будет!
          Zibelew
    3. bober1982 Сегодня, 07:18
      Цитата: василий50
      Довольно смешно смотреть на все эти игрища церковников

      Денисенко со своими товарищами не имеет отношения к церковникам.
      Цитата: василий50
      если только понять

      Не надо напрягаться.
      bober1982
      1. dsk Сегодня, 08:37
        Цитата: bober1982
        Не надо напрягаться.

        Здравствуйте Владимир!
        "сам факт случившегося говорит о фундаментальных политических сдвигах в ситуации на Украине. Сила Москвы растет, и этого уже никто не пытается оспаривать."
        "Факты - упрямая вещь." hi
        dsk
        1. bober1982 Сегодня, 08:47
          Здравствуйте!
          Не совсем понял, что вы имеете ввиду.Если ......о фундаментальных политических сдвигах в ситуации на Украине....., то грабежи и бандитизм по отношению к Церкви там только усиливаются,такие вот сдвиги получаются.Сама группа Денисенко большой роли не играла ,и не играет - там таких пруд пруди.
          bober1982
    4. василий50 Сегодня, 07:40
      О как верующие стали высказываться. Скоро и инквизицию вернут, очень уж агрессивны и наглы христианские фанатики. Кстати среди фанатиков очень уж много уголовников или отсидевших. С чего бы это?
      василий50
      1. dsk Сегодня, 08:41
        Цитата: василий50
        очень уж агрессивны и наглы.

        Здравствуйте Дмитрий! Вы давно в зеркало смотрели? hi
        Вам костёр тут не угрожает. Все мы рано или поздно закончим свой земной путь. Для некоторых будет большой неожиданностью, что Господь Бог, который сотворил всю вселенную и их самих, не выдумка "мракобесов", а суровая реальность. И придётся отвечать Отцу Небесному за все свои слова и дела. А вернуться и исправить что-то, будет уже невозможно. hi
        dsk
    5. Зяблицев Сегодня, 08:29
      Все верно - 88 лет...Может и искренне! Скоро к шефу на ковер для разбора полетов, нужно как то, хоть малость подстраховаться... laughing
      Зяблицев
  2. inkass_98 Сегодня, 07:05
    У украинских церковников довольно богатые традиции предательства, какой бы веры они ни были. Достаточно вспомнить написанные как под копирку приветственные письма Шептицкого сначала победоносным войскам Гитлера, а позже - еще более победоносным войскам Красной Армии и Сталину лично.

    inkass_98
    1. Chertt Сегодня, 07:18
      Я беседовал с одним церковным служителем, за рюмкой водки, и спросил, Почему среди Иерархов церкви так много людей, так скажем, не самых праведных.....Он ответил, Эти люди передний край битвы с Дьяволом, и самая первая его цель
      Chertt
      1. Alex66 Сегодня, 07:50
        Но если они ранены или погибли их надо спасать, вывозить с переднего края иначе вся оборона рухнет, если их место не займет здоровый.
        Alex66
      2. inkass_98 Сегодня, 08:06
        Я с разными православными служителями выпивал, было дело wink , даже с бывшим секретарем нынешнего патриарха, служившим у Кирилла в бытность того еще митрополитом в Питере. Вынес из всего этого одно - обычные люди, подверженные тем же слабостям.
        Но вся беда в том, что они проповедуют одно, а делают зачастую совсем другое, это и отталкивает от церкви многих. Хотя и достойных людей там немало, но как раз паршивые овцы все стадо портят.
        inkass_98
        1. Chertt Сегодня, 08:11
          Всё таки надо отделять "богу богово" Я наблюдал монаха за чаем и его же на службе, (передам смысл не точно) это разные люди-состояния
          Chertt
  3. В. Ушаков Сегодня, 07:25
    ...Где ждать предательства???
    ...Там, где хохол, там и предательство...
    В. Ушаков
  4. Трезвый Сегодня, 07:35
    Автор хорошо напомнил перепитии Денисенко. Наверно, он в своих предположениях прав. Но, всё-таки хочется думать ,что старичек, предчувствуя свой смертный час, страшась Высшего Суда, решил покаяться.
    А, вот реакция в Киеве ,так сказать, патриотов, действительно ожидается интересной.
    Трезвый
  5. Alex66 Сегодня, 07:48
    Ну какое это раскаяние, он должен был снять сан и на коленях ползти замаливать грехи в монастырь в какой укажет патриарх (хоть в Тикси) и больше не напоминать о себе. А это торг, хотя на что он надеется 88 лет, а веры так и не обрел.
    Alex66
  6. gavrila2984 Сегодня, 07:55
    Будет интересно за всем этим наблюдать.
    Запасаемся попкорном!
    gavrila2984
  7. andrej-shironov Сегодня, 08:13
    Попы они тоже обычные люди.
    andrej-shironov
  8. Vard Сегодня, 08:15
    Похоже основное в происходящем, то что эти люди, а они гораздо более информированы, чем даже официальные власти, поняли... грядут перемены на Украине и вот решили принять некоторые меры что бы остаться наплаву... Другими словами с корабля Украина побежали крысы...
    Vard
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 08:34
    ... если это не фейк, то тогда придётся кровавому пастору-куриное гузно "поднимать упавший прапор"... чудны твои дела, Господи!... bully
    a.s.zzz888
  10. Умничка Сегодня, 08:55
    C предателями не договариваются, даже если ждут какие-то потери - в случае договорённости потом всегда теряешь больше. Батюшка нацистов покаялся... Не верю.
    Умничка
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