Американский стандарт номер стопятьсот. Кассетные бомбы

Честно, ждал наступления календарной зимы с некоторым интересом. Дело не в том, что календарь как-то связан с реальной зимой. Даже не в том, что декабрь завершает очередной год. Все гораздо проще и прозаичнее.На различных международных площадках, особенно в последнее время, представители США во главе с президентом Трампом в хвост и гриву поносят северокорейского лидера, обвиняя его во всех смертных грехах. Особенно достается Ким Чен Ыну за его агрессивность и человеконенавистничество. Ядерные боеприпасы, а особенно ракеты, способные накрыть Вашингтон и все остальные города США, явно испугали бесстрашных янки.Да и агрессивность, хотя после корейской войны, где корейцы потеряли благодаря американским бомбам несколько миллионов человек, как-то ни разу не вылилась в реальные действия. Этакая агрессивность, агрессивная в потенциале. Есть большая армия, значит, государство агрессивно. Хотя, следуя логике США, получается, что самыми агрессивными армиями у нас являются китайская и американская. Про американскую спорить не буду, а вот с китайской точно что-то не так. Как и корейская — агрессивна в потенциале.Теперь о событии, которое должно пройти незаметно. По крайней мере, этого очень желают в Вашингтоне и Пентагоне. Рутинное, в общем, событие. Из разряда вполне обычных для администраций США любого "посола".Читатели постарше помнят кампании, которые проводила западная пресса, естественно, с чьей-то подачи, о варварском вооружении. Посыл был прекрасен. Человечество должно воевать только таким оружием, которое не калечит и не убивает мирных жителей. Войну должны вести воины, а мирные жители должны жить! Этакий Древний Рим в современном варианте. Или Древняя Русь. Вышли в поле рати противников и померились силами. А лучше просто выставили богатырей и решили спор в поединке этих двух бойцов. Правда, красиво? Главное, как по-человечески.Особенное беспокойство западной прессы вызывали действительно варварские боеприпасы — кассетные авиабомбы. Оружие достаточно серьезное и действительно гадкое. Именно от применения этих бомб, а также некоторых видов мин, погибает огромное количество мирного населения. И не в момент самого удара, а потом. Через дни, месяцы и даже годы. Неразорвавшиеся кассеты уносят жизни людей. Всё дело в том, что неразорвавшихся кассет от такого вооружения остается достаточно большой процент. А войны чаще всего ведутся в таких государствах, где у правительств просто нет или не остается после проигрыша возможности реально разминировать все "минные поля" в короткие сроки.Сколько фотодокументов было в печати начала века! Одноногие дети из какого-то африканского государства, играющие в футбол. Крестьянин, лежащий убитым возле плуга. Обезображенные тела женщин, которые как раз "нашли" одну из таких вот кассет. Жуткие кадры убитых тел, вызывающие даже не жалость, а огромное желание перевести все армии мира на детское, не стреляющее и не убивающее даже насекомых оружие.Даже не предлагаю погадать о том, какое государство было во главе этой кампании. Как вы понимаете, старая русская поговорка о воре и горящей шапке сработала. Вашингтон так искренне предлагал всем миром бороться с варварами, что ему действительно поверили. Такая кампания с такими политическими фигурами во главе с самим президентом не могла не внушить веру в справедливость и желание сохранить жизни простых граждан.В 2008 году американский президент Джордж Буш-младший подписывает закон, согласно которому США больше не поставляют на внешний рынок кассетные боеприпасы! Представляете? Это же потери "великого доллара"! А Вашингтон на это пошел. Правда, учитывая действительно эффективную работу таких боеприпасов, в законе была сделана "лазейка". Если кассетное вооружение обеспечивает 99%-ю взрываемость кассет, такие боеприпасы под действия закона не попадают.Вслед за США о варварском оружии стали говорить и в других странах. Разговоры перешли на самый верх международной политики. В конечном итоге 30 мая 2008 года в Дублине был представлен проект Конвенции по кассетным боеприпасам. А 3 декабря этого же года в Осло началось подписание уже готового документа. Реально Конвенция стала действовать с 1 августа 2010 года. После того, как документ ратифицировали 30 стран.Коротко: в Конвенции говорилось о кассетном вооружении, которое использовало суббоеприпасы (кассеты) весом менее 20 кг. Такое вооружение запрещалось применять, разрабатывать, производить, приобретать у других государств, хранить и передавать другим. Фактически это означало отказ от производства и разработки таких боеприпасов.Конвенцию подписали более 100 государств! И опять угадайка. Кто не подписал? Тот самый "тип с горящей шапкой" — США. Кстати, государства из числа уже подписавших Конвенцию, но пребывающие в статусе друзей великой демократии, отказались её ратифицировать. Но это детали.Президент Буш-младший сделал реверанс. Мы не будем применять, потому что гуманисты, но ровно до того момента, когда наши яйцеголовые не придумают способ взрываться эти пресловутые 99% суббоеприпасов. Но в своем заявлении Буш подложил свинью американским военным и разработчикам вооружений. Дело в том, что он указал конкретный срок отказа от применения кассетного оружия — 1 января 2019 года.Всё вполне в стиле американской политики. К 2019-му Буш уже точно не будет президентом. А следующие владельцы американского ядерного чемоданчика смогут вполне искренне говорить своим оппонентам, что человек, допустивший подписание такого неисполнимого документа, уже уволен и не работает в администрации главы государства.А ведь, по некоторым данным, задача, поставленная перед учеными, пока не решена. И американские разработчики склоняются к мысли, что реального решения при существующих технологиях нет. На карту ставятся безопасность тех, кто применяет, и тех, против кого. Повышая чувствительность взрывателей, увеличиваем вероятность подрыва при транспортировке.Дело, на сегодняшний момент на 1 декабря 2017 года, закончилось очередным американским меморандумом. Подписанным первым заместителем министра обороны США Патриком Шанаханом в четверг. Цитирую по сообщению ТАСС: "Кассетные боеприпасы — оружие, которое применяется на законных основаниях с конкретными военными целями. Хотя минобороны стремится принять на вооружение новое поколение более надежных боеприпасов, мы не можем пойти на риск провала операции, равно как на потенциальный рост военных и гражданских потерь, отказываясь использовать наилучшие возможности".Вот это и называется двойные, тройные и прочие -ные стандарты. Когда у США появляется вооружение, способное "переплюнуть" уже существующее, пусть и эффективное оружие, мир начинают сотрясать вопли "несчастных матерей" и "суровые слезы отцов". Пора прекратить! Сохраним наш мир таким, какой он есть сегодня! Долой варваров в армии!Но когда выясняется, что новое вооружение хуже, чем планировалось, американцы дружно выполняют команду "кругом". Без всяких сантиментов вроде благородства, совести и прочего устаревшего "хлама". Такие вот стандарты у тех, кто старается устанавливать стандарты для остального мира.