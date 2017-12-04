Малоизвестный предшественник АК: автомат Судаева

Алексей Иванович Судаев

7,62-мм патрон образца 1943 года

Автомат системы Судаева – опытный образец 1944 года (Модель 1). Вид слева

Автомат системы Судаева – опытный образец 1944 года (Модель 1), вид справа. В – части автомата, Г – части затвора

Автомат системы Судаева – опытный образец 1944 года (Модель 4). Вид справа

Источники информации:

http://warspot.ru/2823-neizvestnyy-predshestvennik-ak

http://zonwar.ru/avtomat/AS-44.html

http://weaponscollection.com/8/8122-ai-sudaeva-proekt-ego-avtomata.html

Материалы из открытых источников

Мало кто сегодня знает о том, что у знаменитого автомата Калашникова имелись предшественники, которые вполне могли побороться с ним на испытательных полигонах. Одним из таких автоматов был автомат Судаева (АС-44), разработанный советским конструктором Алексеем Ивановичем Судаевым в 1944 году. Разработанный им автомат стал первым в СССР оружием под промежуточный патрон конструкции Н. М. Елизарова и Б. В. Сёмина, который вошел в историю под обозначением 7,62-мм патрон образца 1943 года (7,62х39 мм).Анализ боевых операций в годы Великой Отечественной войны продемонстрировал, что при насыщении воющих армий механизированными средствами передвижения самые напряженные бои для пехоты начинают разворачиваться на небольших дистанциях и проходят обычно скоротечно. Так как пехотинцы не всегда могут рассчитывать на поддержку со стороны артиллерии и иных мощных огневых средств, необходимо было обеспечить повышение мощности пехотного огня с помощью компактного и легкого оружия. Отчасти с этой задачей справлялись пистолеты-пулеметы, так как они обладали эффективным поражающим действием и сравнительно небольшой массой. Но дальность их эффективного огня была крайне ограничена и не превышала 200-300 метров из-за использования пистолетных патронов.Винтовочные патроны создавались, исходя из убойной силы пули на дальностях до 2000 метров и даже более. Однако в ходе реального боя стрельба из стрелкового оружия на такую дальность не велась и из станковых пулеметов, поэтому стало очевидно, что винтовочные патроны обладают избыточной мощностью. Попытки разработки легких ручных пулеметов и автоматических винтовок под существующие винтовочные патроны показали, что большой импульс отдачи индивидуального автоматического оружия создает трудности при стрельбе стоя, с колена или в движении. Назревал вопрос о разработке нового патрона, который по своим баллистическим характеристикам, габаритам и массе занял бы промежуточное положение между пистолетным и винтовочным патронами.В июле 1943 года на специальном заседании Наркомата вооружений состоялось обсуждение, которое было посвящено немецким автоматическим карабинам MKb.42(H) калибра 7,92x33 мм (диаметр основания гильзы 11,9 мм), они были захвачены советскими бойцами на Волховском фронте зимой 1942-1943 годов, а также полученным из США карабинам M1 Carbine калибра 7,62x33 мм (диаметр основания гильзы 9,04 мм). По результатам состоявшихся обсуждений было решено разработать в СССР стрелковое оружие аналогичного класса с эффективной дальностью ведения огня около 400-500 метров, а также разработать патрон к нему.В рекордные сроки разработка базового варианта нового патрона была проведена конструкторами Н. М. Елизаровым и Б. В. Сёминым. Уже в октябре 1943 года на совещании в Наркомате вооружений было принято решение принять для дальнейшей разработки именно их патрон уменьшенной мощности 7,62х41 мм (диаметр основания гильзы 11,26 мм), обладавший остроконечной оболочечной пулей со свинцовым сердечником и гильзой бутылочной формы без выступающей закраины. Варианты с патронами калибров 5,6 мм и 6,5 мм, которые также рассматривались, были отклонены. Стоит отметить, что патрон 7,62х41 мм в дальнейшем трансформировался в 7,62х39 мм (разработка была полностью завершена только к 1949 году) и именно в таком виде он и вошел в историю.Дульная энергия нового боеприпаса, который получил в ГРАУ индекс «57-Н-231», достигала 2200 Дж, что равнялось примерно 2/3 от дульной энергии штатного винтовочного патрона 7,62х54 мм (диаметр основания гильзы 12,37 мм). В боевых условиях стрельба обычно велась на дальности не более 600-800 метров (за исключением станковых пулеметов). На такой дистанции новый промежуточный боеприпас обеспечивал пробитие трех сосновых досок толщиной 2,25 см, пуля обладала энергией около 196 Дж и импульсом порядка 2 кгм/с. По сравнению с американским патроном 7,62x33 мм с дульной энергией 1300 Дж советский патрон 7,62х41 мм обладал значительно лучшей баллистикой, обеспечивая лучшее пробивное действие (легкие преграды) и большую эффективную дальность стрельбы. Уже в декабре 1943 года в Советском Союзе была готова пробная партия промежуточных патронов. Тогда же были составлены и первые тактико-технические требования к новому стрелковому оружия для вооружения пехоты. Именно приятие на вооружение промежуточного патрона образца 1943 года открыло в СССР новые перспективы в создании автоматического оружия.Первым разработку своего автомата под новый промежуточный патрон образца 1943 года, тогда еще 7,62х41 мм, начал молодой конструктор-оружейник и создатель, пожалуй, лучшего пистолета-пулемета Второй мировой войны Алексей Иванович Судаев. Он уже в 1944 году представил военным свою разработку, получившую обозначение АС-44.Автомат конструкции Судаева работал на принципе отвода пороховых газов через отверстие, расположенное в верхней стенке ствола (такой же принцип был использован и в автомате Калашникова), и обладал толстостенным стволом с компенсатором. Газовый поршень был расположен над стволом. Применение толстостенных стволов, которые даже возле мушки и дульного среза имели внешний диаметр от 17 до 20 мм, было характерно для всех опытных образцов Алексея Судаева. Это положительным образом сказывалось на точности огня, но в то же время отрицательным образом влияло на массогабаритные характеристики оружия. Ствол автомата АС-44 был помещен в кожух, имевший 32 отверстия одинакового диаметра – 7,5 мм. Запирание канала ствола производилось перекосом затвора в вертикальной плоскости. Масса подвижных частей (затворная рама с газовым поршнем и сам затвор) равнялась 715 граммам.Рукоятка затвора размещалась слева, она была закреплена на остове затворной рамы. Это было необычным решением и предполагало передергивание затвора левой рукой. Возвратно-боевая пружина с направляющим стержнем передней своей частью размещалась в отверстии в остове затвора, а головка стержня фиксировалась в задней стенке ствольной коробки. Использованный ударно-спусковой механизм позволял стрелку вести из АС-44 как одиночный, так и непрерывный огонь. Был применен переводчик режимов огня флажкового типа, который был схож с установленным на автомате Калашникова. Переводчик огня, совмещенный с предохранителем, располагался на ствольной коробке с левой стороны. Рукоятка управления огнем пистолетного типа, выполненная из дерева, с размещенным в ней ударно-спусковым механизмом откидывалась вниз (похожая конструкция использовалась и на другом творении Судаева – его пистолете-пулемете ППС-43).Питание АС-44 патронами происходило из отъемных коробчатых магазинов с двухрядным расположением патронов, емкость магазина – 30 патронов. Прицельные приспособления были представлены мушкой на стойке, в круглом намушнике и секторным целиком. Отличительной особенностью автомата были складные сошки, которые крепились на стволе оружия перед цевьем. Для крепления штыка в конструкции был предусмотрен прилив под стволом. В технологии производства нового автомата и других опытных образцов широко использовалась штамповка, что было характерно для всех моделей судаевского оружия.Вторая модель автомата Судаева повторяла первую, но изменениям была подвержена форма газовой камеры. Также несколько видоизменился затвор оружия, переключатель режимов огня и предохранитель были представлены двумя отдельными органами управления, первый находился в спусковой скобе, а второй над рукояткой управления огнем. Автомат получил съемную штампованную крышку ствольной коробки, что несколько упрощало процесс его разборки.Третья модель автомата АС-44 отличалась от предыдущих укороченным стволом и цевьем, отсутствовала возможность установки штыка. Существенно была изменена конструкция затвора, ударно-спусковой механизм позволял вести только автоматический огонь, роль предохранителя выполняла пылезащитная откидная крышка на ствольной коробке справа, которая имела два выреза для установки рукоятки затвора на предохранитель в походном положении. В остальном автомат по своей конструкции повторял предыдущую модель.Четвертая модель автомата Судаева была представлена сразу тремя вариантами (условно это были и четвертая, и пятая, и шестая модели), которые отличались друг от друга только длиной ствола. Технически четвертая модель АС-44 представляла собой газоотводный автомат, запирание осуществлялось перекосом затвора в вертикальной плоскости. Отличие от предыдущих моделей оружия заключалось в модернизированном ударно-спусковом механизме и предохранителе, усовершенствованном затворе и измененной форме пылезащитной крышки. Использованный конструктором предохранитель кнопочного типа находился над рукояткой управления огнем, переводчик огня – слева на цевье оружия. На этой модели снова появились сошки, а также место для возможного крепления штыка. Масса подвижных частей снизилась до 660 грамм, а на стволе отсутствовал дульный тормоз-компенсатор.Седьмая модель автомата Судаеве представляла собой модифицированную четвертую модель, но с автоматикой, которая работала по принципу отдачи свободного затвора, с газовым тормозом.На испытаниях нового автомата в мае 1944 года Алексей Судаев представил первую и четвертую модели своего АС-44, причем первая модель более других представленных на конкурс образцов удовлетворяла предъявленным к оружию требованиям. В том числе по надежности своей работы. Весной 1945 года опытная партия новых автоматов АС-44 была выпущена на Тульском оружейном заводе, после чего отправлена для прохождения войсковых испытаний, которые состоялись летом того же года в Московском, Ленинградском, Среднеазиатском и Закавказском военных округах, а также в группе советских войск в Германии и на Высших офицерских курсах «Выстрел».Автомат конструкции Судаева вполне удовлетворял требованиям по кучности стрельбы при использовании с сошек, почти не уступая на дальности до 600 метров пулемету ДП и намного превосходя по эффективности стрельбы стоящие на тот момент на вооружении армии пистолеты-пулеметы. В то же время кучность и точность стрельбы одиночными выстрелами была намного хуже, чем у винтовки Мосина. Также к значительным недостаткам автомата АС-44 относили его вес. После завершения войсковой стадии испытаний комиссией было сделано следующие заключение: «Автомат АС-44 под патрон образца 1943 года может занять соответствующее ему место в системе стрелкового вооружения в армии и заменить штатные пистолеты-пулеметы (ППД-40, ППШ-41 и ППС-43) при том условии, что автомат не будет уступать последним по кучности автоматической стрельбы и по маневренным качествам». Также некоторые детали автомата: стопор газового поршня, ударник, выбрасыватель демонстрировали невысокую надежность. Отдельным пунктом комиссии отметила и сложность разборки АС-44 первой модели.В октябре 1945 года Алексей Судаев представил военным модернизированный вариант своего автомата, использовав в качестве базы вторую модель. Эта модель известна также как ОАС – Облегченный Автомат Судаева. Помимо присущих второму варианту особенностей с него исчезли сошки. Благодаря такому простому решению удалось сэкономить существенную часть массы оружия. Однако предварительные испытания продемонстрировали резкое снижение кучности стрельбы. Причиной была существенно возросшая отдача из-за снижения массы оружия. Помимо этого ряд деталей обновленного автомата демонстрировали неудовлетворительную живучесть. Комиссия вынесла решение нецелесообразности производства серии автоматов ОАС для проведения полноценных полигонных испытаний без устранения всех недостатков, которые были выявлены на заводских испытаниях.Кто знает, как сложилась бы история автоматического стрелкового оружия в нашей стране, если бы Алексей Иванович Судаев продолжил совершенствование своей разработки. К большому сожалению этот молодой и талантливый конструктор серьезно заболел, болезнь сразила его в 1946 году. Уже попав в больницу, конструктор продолжал работать и улучшать различные узлы своего перспективного автомата. По воспоминаниям современников, его больничная палата больше походила на рабочий кабинет, она была наполнена чертежами, схемами и различными документами. 17 августа 1946 года в самом расцвете творческих сил 33-летний конструктор скончался в Москве в Кремлевской больнице, так и не успев доработать свой автомат АС-44.В связи со смертью конструктора проект разработки АС-44 был остановлен, а сами автоматы больше не участвовали в конкурсе. Несмотря на это нельзя сказать, что вся его работа была напрасной. Некоторые решения, предложенные, реализованные и проверенные самим Судаевым, в будущем будут применены при создании уже других образцов автоматического оружия. Во втором туре испытаний примет участие уже другой конструктор Михаил Тимофеевич Калашников, который добьется в них успеха со своим вариантом автомата АК-46.До наших дней сохранилось не так много образцов автомата Алексея Ивановича Судаева. Как и многие другие уникальные образцы отечественного стрелкового оружия, они хранятся сегодня в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи (Санкт-Петербург) и Тульском государственном музее оружия. А вот судьба автоматов АС-44, которые были произведены для проведения войсковых испытаний, достоверно неизвестна. Скорее всего, после завершения испытаний они были отправлены на хранение, а затем просто утилизированы.Тактико-технические характеристики АС-44 модели 1:Калибр – 7,62 мм.Патрон – 7,62х41 мм.Общая длина – 1033 мм (без штыка).Длина ствола – 505 мм.Длина прицельной линии – 583 мм.Масса с сошками и пустым магазином, без штыка – 5670 г.Емкость магазина – 30 патронов.Прицельная дальность стрельбы – 800 м.