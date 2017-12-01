09:06 01 декабря

Разгром авианосных группировок с применением ракет Х-32 и «Циркон»



На сегодня самым реалистичным изображением “Циркона” остается снимок экспериментального гиперзвукового аппарата X-51A Waveraider.

Именно фотография “Вэйврайдера” под крылом носителя (Б-52) выдается в отечественных СМИ за новейшую гиперзвуковую ракету ВМФ России. Редакторов не смущает ни англоязычный первоисточник, ни даже наличие эмблем Air Force Research, “Боинг” и DARPA на боковой поверхности фюзеляжа ЛА. Впрочем, как мы убедились в свете недавних событий, можно просто прикреплять скриншоты из игры. Главное — зрелищность. Из солидарности к труженикам пера и клавиатуры пришлось затереть название источника, в котором было опубликовано это недоразумение.


В отличие от супергероев компьютерных игр, “Вэйврайдер” существует по эту сторону экрана. Аппарат создавался в рамках концепции “быстрого глобального удара”, направленной на сокращение подлетного времени крылатых ракет. Судя по последним новостям программы, т.е. молчанию на протяжении 5 лет, очередной “гиперзвуковой эксперимент” отправился в музей ВВС.

В общем, проект X-51A как-то подозрительно заглох.

О причинах приостановки исследований можно догадаться, исходя из известных сложностей, сопутствующих аэродинамическим полетам при скорости 5М. Первый в списке — неизбежный “тепловой барьер”, готовый испепелить смельчаков, бросивших вызов скорости:

Разгром авианосных группировок с применением ракет Х-32 и «Циркон»


В своем последнем полете, в мае 2013 года, “Вэйврайдер” продержался на гиперзвуке около шести минут, установив тем самым рекорд для гиперзвуковых ЛА с прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД). За это время модель смогла развить скорость, соответствующую числу Маха 5,1, и пролетела над Тихим океаном расстояние 426 км.

Почему я говорю “модель”? Потому, что “Вэйврайдер” не был даже прототипом оружия в привычном значении этого слова. Его компоновка, в принципе, исключала наличие боевой части или систем наведения, которыми оснащаются современные крылатые ракеты. Малогабаритная (длина без ускорителя — 4 м) радиоуправляемая модель, напоминающая по форме зубило. Единственной задачей “Вэйврайдера” было набрать 5М и продержаться на этой скорости хотя бы пару минут.



Какой очевидный вывод по результатам испытаний? Существующих технологий явно недостаточно для воплощения в реальность сказки о “гиперзвуковом оружии”.

Другой известный проект, малютка “Икс-43”, резво разгонялся до девяти скоростей звука за счет 20-тонного твердотопливного ракеты-носителя “Пегас”. После чего запускался его собственный ПВРД.

После отделения от разгонного блока огненная феерия продолжалась еще целых 11 секунд, а затем обгорелые обломки Х-43А падали в океан. Всего два пуска, мировой рекорд скорости для ЛА в атмосфере, невероятные 9,6 М. Хотя бы секунда на мечту!

Рекорд так и остался рекордом. Судя по 13-летнему перерыву, программа Х-43 продемонстрировала очень большие перспективы.

Разогнаться и обуглиться

Вот и все, что позволяет современная техника в области гиперзвука.

Речь идет о полетах в стратосфере на высоте 20-30 км с использованием аэродинамических принципов полета. Т.е. при использовании несущих поверхностей (крыльев) для создания подъемной силы.

Существует множество технических средств, развивающих гиперзвуковые скорости в верхних слоях атмосферы, на высотах 50 и более км. Все они относятся к области ракетной техники.

На высоте 80 километров атмосферное давление в 100 000 раз ниже, чем у поверхности земли. Это в определённой мере устраняет опасность “теплового барьера” при движении на гиперзвуке. С другой стороны, делает невозможным работу реактивных двигателей, получающих окислитель из встречного потока воздуха. Причем даже такие высокие скорости не способны обеспечить создание подъемной силы в разряженной среде.

В указанном случае — только баллистическая траектория. ТТРД или двухкомпонентный ЖРД.

Впрочем, 80 км — явный перебор. Исходя из известных результатов испытаний гиперзвуковых ЛА, оснащенных ПВРД, предельная высота полета для них находится в районе 30-35 км. На больших высотах устойчивый аэродинамический полет практически нереализуем.

Существуют тихоходные высотные ЛА с крылом большого размаха: U-2, М-55 “Геофизика”, БПЛА "Зефир", способные достигать высот 20+ км. Как вы уже догадались — фокус удается благодаря непропорционально большому крылу. Но площадь крыла не может расти бесконечно. В то время как с увеличением высоты, плотность атмосферы продолжает снижаться по экспоненте.

Зато можно увеличивать скорость полета! К чему приведет? На высоте 100 км (линия Кармана) скорость, необходимая для создания подъемной силы, превзойдет по величине первую космическую. Что сделает бессмысленным само применение аэродинамики.

На высоте 30 км крылья еще цепляются за разряженный воздух. Но впереди “тепловой барьер”, готовый за считанные минуты сжечь гиперзвуковой ЛА.

Но крылья растопились в зное,
И в море, вечно голубое,
Безумец рухнул с высоты.


Что ж, введение, как всегда, затянулось. Давайте посмотрим, как на фоне зарубежных попыток прорвать скоростной барьер выглядит отечественный проект “Икар”.

Межвидовой ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой/противокорабельная ракета оперативного назначения ЗМ-22 “Циркон”.

Что на сегодняшний день известно о “Цирконе”?

1. Оснащен стартовым ускорителем и маршевым ПВРД.

2. На испытаниях смог развить скорость, соответствующую числу Маха 8, что на 60% превысило расчетную скорость 5М.

3. Оценка дальности полета варьируются в пределах 400...1000 км.

4. Ракета оснащена боевой частью массой 400 кг.

5. Массогабариты “Циркона” соответствуют КР “Калибр”, благодаря чему обеспечивается хранение и запуск из стандартной пусковой ячейки УКСК.



Информационно-развлекательный формат статьи препятствует появлению каких-либо далеких прогнозов и выводов. Единственное, что мы можем сказать на данном этапе: заявленные ТТХ “Циркона” в значительной мере расходятся с опубликованными испытаниями западных ЛА аналогичного назначения.

На фоне успехов “Циркона” можно лишь удивиться криворукости и бездарности конструкторов “Боинга” и Управления перспективных проектов (DARPA).

Стартовая масса X-51A Waverider (1814 кг “сухой вес” + 120 кг топлива) приближается к верхней границе массы КР семейства “Калибр”.

При всем этом “Вэйврайдер” не имеет боевой части. И обладает гораздо меньшей скоростью полета.

Запуск экспериментальных гиперзвуковых ЛА производится с бомбардировщика Б-52 на высоте 13 000 м при скорости полета носителя 800-900 км/ч. В таких условиях они уже в момент отделения от носителя обладают значительным запасом потенциальной и кинетической энергии. Что позволяет уменьшить требования к мощности (и, следовательно, сэкономить на массе) старатового ускорителя. *

* Прямоточный воздушно-реактивный двигатель неработоспособен на дозвуке, поэтому даже при старте из-под крыла летящего самолета гиперзвуковой ракете требуется дополнительный разгон.

В отличие от зарубежных КР воздушного базирования, “Циркон” создается для оснащения кораблей ВМФ. Это означает пуск с поверхности. И полет сквозь плотные слои воздуха (75% массы атмосферы сосредоточено в пределах 10 000 м).

Учитывая данные обстоятельства, “Циркон” должен иметь гораздо более массивный стартовый ускоритель.

Для сравнения: при создании ПКР воздушного базирования “Брамос-А” за счет отказа от стартового ускорителя, стартовая масса ракеты сократилась на 500 кг (2,5 тонны — против 3 тонн у варианта с корабельным базированием).

В общем, как я уже говорил, никаких громких выводов делать не намерен. По моему личному убеждению, заявленные характеристики “Циркона” в виде компактной 6-маховой крылатой ракеты с ПВРД, далеки от реальности. Сами разработчики “Циркона” (НПО “Машиностроения”) также не комментируют разработку перспективной ПКР и, несмотря на международный интерес и шумиху в СМИ, до сих пор не представили даже её макета.

На сегодняшний день “Циркон” летает только в медиапространстве, сжигая авианосцы и авианосные флоты противника. В то время, пока “Хибины” выжигают электронную начинку эсминцев.

Огнехвостый дьявол

Сегодняшний рассказ будет не полон без ракеты Х-32. Вкратце её история (с точки зрения СМИ) такова.

В 1968 году “глупые” создатели ПКР Х-22, установили предельную высоту её полета на уровне 20-25 км. Современные “умные” конструкторы взяли и запустили точно такую же ракету на высоту 40-45 км. Правильно, ведь зачем летать низко, если можно лететь вдвое выше.

Увеличили потолок вдвое, не внеся ровно никаких изменений в аэродинамический облик ПКР: прежний фюзеляж, то же крыло, внешние различия отсутствуют.

Для повышения градуса интриги — давление воздуха на высоте 42 км в 17 раз ниже, чем на высоте 22 км.

Согласно теореме Жуковского, величина подъемной силы прямо пропорциональна а) плотности среды б) скорости потока воздуха и в) циркуляции воздушного потока. Итак, внимание, фокус: скорость возросла всего в 1,5 раза, параметры крыла остались прежними, воздух стал разреженнее в 17 раз. Зато подъемная сила сохранилась на прежнем уровне!

Нет, уважаемые, без шуток. Ракета Х-32 существует. Под неё даже выделен носитель — сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М3М (сер. № 4898649, борт 9804), чьё бортовое оборудование было адаптировано под модернизированную ракету.



Решение этой задачи состоит в том, что реальный профиль полета Х-32 заметно отличается от общепринятой сказки (или научной фантастики — кому как нравится). За счет сокращения массы боевой части и увеличения запасов топлива, а также внесения изменений в двигатель ракеты (подробности засекречены) появилась возможность увеличения максимальной высоты полета по баллистической кривой с 22 до 40 км.

Данный профиль полета не очень привлекателен при преодолении ПВО/ПРО корабельных соединений. На максимальной высоте ракета находится всего одно мгновение, далее следует неизбежное снижение по квазибаллистической кривой. Т.е. большую часть времени полета, Х-32, как и её предшественница, находится в зоне поражения корабельных ЗРК.

Впрочем, кому интересны эти скучные подробности!

Давайте лучше оценим результаты попадания “Циркона” в полетную палубу новейшего авианосца класса “Джеральд Форд”:

Автор: Олег Капцов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 39

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  1. Bongo Сегодня, 06:14
    Ну Олег в своём амплуа - громкий заголовок и масса ничем не подтверждённых и очень спорных заявлений. Но если это всё не воспринимать всерьёз, то получилось неплохое развлекательное чтиво. good
    Bongo
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:24
      На сегодняшний день “Циркон” летает только в медиапространстве, сжигая авианосцы и авианосные флоты противника. В то время, пока “Хибины” выжигают электронную начинку эсминцев.

      Зато как метко сказано... smile

      Полагаю нам придется подождать когда это реально произойдет...время еще есть...
      палуба Джеральд Форд так широка...трудно удержаться от сооблазна чем то большим запульнуть в нее. smile
      Тот же ЛЕХА
      1. Комментарий был удален.
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:56
          Это Капцов манипулирует для достижения максимального интереса к статье.Иными словами - ПОДЛОГ, в простонародии ОБМАН.



          УУУУ...Олег нехорошо ....народ разводить как лохов нехорошо am ...я злопамятен.
          Тот же ЛЕХА
    2. Santa Fe Сегодня, 06:52
      Цитата: Bongo
      масса ничем не подтверждённых и очень спорных заявлений

      Вот безупречный материал -
      https://topwar.ru/113537-novaya-ugroza-pro-ssha-c
      irkon-dostig-8-skorostey-zvuka.html
      Santa Fe
    3. тлауикол Сегодня, 07:26
      Скорее МО и журналисты в своем амплуа — громкие заголовки и ничем не подтвержденные заявления. Олег просто указывает на то, что это мягко говоря неправда, с помощью законов физики и здорового смысла
      тлауикол
  2. андрей юрьевич Сегодня, 06:17
    На сегодняшний день “Циркон” летает только в медиапространстве,
    request серьёзно? а как же испытания,а как же "Нахимов", модернизация которого с размещением "цирконов" планируется? и в конце концов, на 18 год запланировано серийное производство-это всё не так? и да...картинка хороша...
    андрей юрьевич
    1. Santa Fe Сегодня, 07:16
      Цитата: андрей юрьевич
      а как же испытания

      В следующий раз напишут - превысила 9 скоростей звука.
      Цитата: андрей юрьевич
      и в конце концов, на 18 год запланировано серийное производство-это всё не так?

      Существование крылатой ракеты с указанным набором характеристик -
      скорость 6-8М, дальность полета 4000...1000 км, стартовая масса - 3 тонны

      вызывает сомнение
      Santa Fe
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:56
        Цитата: Santa Fe
        вызывает сомнение

        это нормально. сомнения-адекватная человеческая реакция. НО,то что Штаты всполошились,свидетельствует о том,что "циркон" скорее жив,чем мёртв.
        андрей юрьевич
    2. тлауикол Сегодня, 07:30
      На Нахимове циркона не будет, да и не выйдет он в 18году
      тлауикол
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:58
        Цитата: тлауикол
        На Нахимове циркона не будет, да и не выйдет он в 18году

        доказательства ? у МО-другое мнение.
        андрей юрьевич
        1. тлауикол Сегодня, 08:47
          Другое мнение это не раньше 21го
          тлауикол
          1. андрей юрьевич Сегодня, 08:59
            Цитата: тлауикол
            На Нахимове циркона не будет,

            определитесь уже будет или не будет... request
            андрей юрьевич
  3. Deck Сегодня, 06:47
    На фоне успехов “Циркона” можно лишь удивиться криворукости и бездарности конструкторов “Боинга” и Управления перспективных проектов (DARPA).

    На сегодняшний день “Циркон” летает только в медиапространстве, сжигая авианосцы и авианосные флоты противника.


    Не понял автора: в чем успех "Циркона"? В полетах в медиапространстве? А где криворукий “Боинг” летает? Там же?
    Deck
  4. DrVintorez Сегодня, 06:59
    Очень хочется Олегу посмотреть на циркон. А нельзя, форма допуска не позволяет. Из-за этого делается вывод-раз не видел, значит не существует и невозможно.
    DrVintorez
    1. Santa Fe Сегодня, 07:21
      Цитата: DrVintorez
      А нельзя, форма допуска не позволяет

      На Калибр, Искандер и корабельный стрельбовый комплекс можно посмотреть в мельчайших деталях


      А на Циркон, который пиарят ШЕСТОЙ ГОД подряд, нельзя даже взглянуть издалека
      Может потому что Калибр не нарушает физических законов и существует в реальности, в отличие от Циркона
      Santa Fe
      1. Alex_59 Сегодня, 07:49
        Цитата: Santa Fe
        Может потому что Калибр не нарушает физических законов и существует в реальности, в отличие от Циркона

        Древний как гуано мамонта МиГ-31 судя по всему нарушает законы физики, потому что его РЛЭ нигде нет в открытом доступе. На МиГ-25РБ - пожалуйста. А на 31-й - нет. А еще нет РЛЭ на Су-35, Су-34 и даже Су-27. Вот на Су-27СК РЛЭ есть - это настоящий аэроплан, а остальные - вымысел. Логично, фигле. good
        Alex_59
        1. Santa Fe Сегодня, 08:01
          Цитата: Alex_59
          МиГ-31 судя по всему нарушает законы физики, потому что его РЛЭ нигде нет в открытом доступе

          Достаточно имеющихся данных, любая деталь в подробностях
          МиГ-31БМ:

          РЛС с ФАР
          Дальность обнаружения целей - 320 км (240 км согласно плакату на выставке техники в Кубинке 02.04.2009 г.)
          Дальность сопровождения целей - до 280 км
          Количество одновременно сопровождаемых целей - 24 (10 по данным Минобороны) целей с одновременным обстрелом 6 целей (согласно плакату на выставке техники в Кубинке 02.04.2009 г. и сообщениям Минобороны)


          БЦВМ (МиГ-31):
          БЦВМ "Аргон-К" / "Аргон-15" / А-15
          - масса - 53 кг
          - производительность - 100000 оп/с
          - ОЗУ - 4 кб
          - ПЗУ - 72 кб
          - скорость суммирования 1,2 мкс
          - умножения - 10 мкс
          - время наработки на отказ - 500 часов
          Управляет пуском ракет, определяет и сопровождает 4 цели

          ИК-пеленгатор
          теплопеленгатор передней полусферы 8ТК / 8ТП на выдвижной турели (дальность обнаружения - до 50 км, сектор обзора по горизонтали 120 град., по вертикали - от -13 до +6 град.)
          Santa Fe
          1. Alex_59 Сегодня, 08:02
            Цитата: Santa Fe
            Все есть

            Ты знаешь что такое РЛЭ? Двоешник, ты выясни вначале а потом клавиатуру мучай )))))))
            Alex_59
            1. Santa Fe Сегодня, 08:04
              Цитата: Alex_59
              РЛЭ

              тут даже макет не дают посмотреть

              Или просто плакат с выставки, ведь столько о ней говорят
              Santa Fe
              1. Alex_59 Сегодня, 08:25
                Цитата: Santa Fe
                тут даже макет не дают посмотреть

                Ты свои посты задним числом подправлять мастер я смотрю ))) Вертишься как уж на сковородке. ))))))))))
                Детский сад... Игра в войнушку... Нафига тебе плакат? Там тебе агитаторы такое вундерваффе нарисуют, закачаешься. Потом опять писать будешь - а-я-я-й, вранье! Ты пиши хоть честно - я не шарю, физику не изучаю, расчеты не делаю, к КД или РЛЭ доступа не имею, но считаю что такое невозможно и всё это вымысел. Вот это честно будет. ))
                Alex_59
    2. андрей юрьевич Сегодня, 07:59
      Цитата: DrVintorez
      Очень хочется Олегу посмотреть на циркон. А нельзя, форма допуска не позволяет. Из-за этого делается вывод-раз не видел, значит не существует и невозможно.

      классика..."этого не может быть,потому,что не может быть никогда.." Чехов Палыч (С)
      андрей юрьевич
      1. Santa Fe Сегодня, 08:19
        Цитата: андрей юрьевич
        классика..."этого не может быть,потому,что не может быть никогда.." Чехов Палыч (С)

        Х-32 - о ней известно все, включая б/н самолета-носителя
        Циркон - шесть лет обещаний, ни макета, ни конкретики, ни заявлений официальных лиц
        Santa Fe
        1. DrVintorez Сегодня, 08:23
          Кто нибудь видел капцова? Сколько букв, а ни макета, ни конкретики, ни заявлений официальных лиц. Наверное его не существует.
          DrVintorez
          1. Alex_59 Сегодня, 08:27
            Цитата: DrVintorez
            Кто нибудь видел капцова? Сколько букв, а ни макета, ни конкретики, ни заявлений официальных лиц. Наверное его не существует.

            laughing laughing laughing Ааааа, я валялся реально смешно ))))))))))
            Alex_59
        2. андрей юрьевич Сегодня, 09:04
          Цитата: Santa Fe
          Циркон - шесть лет обещаний, ни макета, ни конкретики, ни заявлений официальных лиц

          да ладно...! на Вашем Острове нет никакой связи? информации (доступной) хватает.
          андрей юрьевич
  5. Alex_59 Сегодня, 07:01
    Впрочем, кому интересны эти скучные подробности.
    Возьми любой баллистический калькулятор и посчитай сколько времени данная ракета может находится на траектории, близкой к баллистической, в диапазоне высот от 40 до 50 километров (при средней около 45) а потом пиши свой антинаучный бред.
    Alex_59
    1. Santa Fe Сегодня, 07:31
      Цитата: Alex_59
      Возьми любой баллистический калькулятор и посчитай сколько времени данная ракета может находится на траектории, близкой к баллистической, в диапазоне высот от 40 до 50 километров

      0 секунд

      Во всех источниках указана максимальная высота полета 40 км
      http://militaryrussia.ru/blog/topic-756.html
      http://naukatehnika.com/kryilataya-raketa-x-32-pr
      inyata-na-vooruzhenie-vks-rossii.html
      Santa Fe
      1. Alex_59 Сегодня, 07:46
        Цитата: Santa Fe
        0 секунд
        Отклонено. Расчеты в студию. Иначе - свободен.
        Цитата: Santa Fe
        Во всех источниках указана максимальная высота полета 40 км

        Ссылки попсовые. Выложи скан "наставления по эксплуатации". Там реально точные ТТХ. Очень жду скан.
        Alex_59
        1. Serg65 Сегодня, 07:54
          Цитата: Alex_59
          Ссылки попсовые. Выложи скан "наставления по эксплуатации". Там реально точные ТТХ. Очень жду скан.

          laughing Вот это запрещённый приём!!!!
          Приветствуем Алексей hi
          Serg65
          1. Alex_59 Сегодня, 08:14
            Цитата: Serg65
            Приветствуем Алексей

            День добрый. Вот, развлекаемся тут... )))))))))
            Alex_59
        2. Santa Fe Сегодня, 07:56
          Цитата: Alex_59
          Выложи скан "наставления по эксплуатации". Там реально точные ТТХ. Очень жду скан.

          Сразу после того, как выложишь скан про высоту полета 50 км
          Santa Fe
          1. Alex_59 Сегодня, 08:04
            Цитата: Santa Fe
            Сразу после того, как выложишь скан про высоту полета 50 км
            А я разве ссылался на ТТХ и какие-то левые ссылки?
            Могу выложить расчеты из баллистического калькулятора которые показывают что продолжительный полет ракеты с энергетикой, массой и размерами Х-32 на переменной высоте от 40 до 50 км не отрицают законов физики. Но потом, это время занимает, а сейчас не до этого, я тут как бы деньги зарабатываю ))))))
            Alex_59
            1. Santa Fe Сегодня, 09:05
              Цитата: Alex_59
              А я разве ссылался на ТТХ

              Ты сейчас серьезно?
              Цитата: Alex_59
              ракеты с энергетикой, массой и размерами Х-32

              Откуда ты взял её массу и размеры. А также тягу и массовый расход компонентов жрд
              Цитата: Alex_59
              от 40 до 50 км не отрицают законов физики

              мы говорим про конкретное изделие. откуда брал данные для расчета
              Santa Fe
        3. тлауикол Сегодня, 07:57
          Наставления по эксплуатации чего? Изделия которого нет? У вас очень удобная позиция для спора, не находите?
          тлауикол
          1. Alex_59 Сегодня, 08:35
            Цитата: тлауикол
            Наставления по эксплуатации чего?

            Ок. Пусть КД выложит.
            Я почему такой упорный. Потому что не раз сравнивал что пишут в какой-нибудь Википедии и в настоящих документах. Например рассекречены практически все служебные документы на МиГ-29 - и РЛЭ, и "Практическая аэродинамика", и все наставления. Это конечно диверсия и свинство, но это так. А еще я худо-бедно осваивал комплекс 9К72. И руками брал и читал настоящую документацию по нему, тогда она еще была с грифом ДСП. Объем информации в ней такой, что его обыватель просто не осилит, это никому не интересно. Поэтому в этих Википедиях пишут оооочень грубо приближенные данные. Это всё научно-поппулярные развлекательные материалы. А истина - она в документах, по которым реально эта техника эксплуатируется. Но их найти на современные образцы нельзя - секретно. И это правильно.
            Alex_59
  6. Старый26 Сегодня, 08:23
    Цитата: андрей юрьевич
    серьёзно? а как же испытания,а как же "Нахимов", модернизация которого с размещением "цирконов" планируется? и в конце концов, на 18 год запланировано серийное производство-это всё не так? и да...картинка хороша...

    Испытания да, идут. А в остальном Олег прав. Полеты более всего в медиапространстве, где эта ракета уже стала очередной "Вундерваффе".
    "Нахимов" разумеется модернизируют, но никто и никогда не утверждал, что под "Циркон". Просто вместо пусковых для "Гранитов" ставят универсальные пусковые, в которых могут располагаться и "Ониксы", и ракеты семейства "Калибр", и "Цирконы", если они к моменту завершения модернизации будут приняты на вооружение и соответственно на крейсере появится корабельная часть этой системы оружия
    Старый26
  7. Serg65 Сегодня, 08:33
    laughing За два дня целых 2 статьи о "Конце авианосцев" good
    Щас народ начитается этих бредней и решит что, нам море по колено!!! Нафига нам вкладываться в новые корабли 1-го и 2-го рангов, когда мы с Тушки Цирконами всех зафигачем???!!!
    А давайте друзья мои, поиграем в виртуальную войнушку? Приход авианосцев к российским берегам - это сказки для школьников! Лучший американский авианосец в Европе - это авиабаза в Рамштайне wink . Сами же авианосцы будут заниматься охраной конвоев из Атлантического экспресса, исходя из этого и рассмотрим действия российских ТУ- 22М3М. Дальность полёта бомбера без дозаправки 7 тысяч с копейками, летать ему придётся "Из за угла", т.е под постоянным воздействием ПВО НАТО, сколько ТУшек прорвёт рубеж ПВО только Аллаху известно! Так что ТУ-22М3М как не прискорбно, придётся исключить из игры почти полностью crying . Остаются у нас Ясени, Нахимов и возможно часть Варшавянок ( bully советую американцам делать поправку на пофигизм русских подводников), ну и кто из них прорвётся на просторы Атлантики выбирайте друзья мои. сами!
    Вариант второй!
    Доблестная Российская армия в душевном порыве отправляется в турпоход к берегам Бискайского залива и по окончание турпохода в игру вступают и ТУ-22, и Ясени со товарищами, но это уже совсем другая история hi
    Serg65
  8. Джек О’Нилл Сегодня, 08:48
    При Союзе, помниться, выделяли два (два) полка Ту-22 с Х-22.
    ну а про "Циркон", то и так понятно, что это просто развод. Слов много, а в железе ничего не представлено. Мол "Циркон" есть, просто верьте нам. laughing
    Статье плюс!
    Джек О’Нилл
  9. МорякЧФ Сегодня, 08:49
    Ну вот,всё встало на место,а то предедущая статья "ВМФ России больше не нужны корабли" как то не укладывалась в его амплуа.
    МорякЧФ
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