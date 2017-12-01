09:03 01 декабря

КНДР готова вести переговоры с США при одном главном условии

В КНДР заявили о своих условиях начала переговоров с США. О такого рода условиях стало известно после того, как Пхеньян посетила делегация Государственной Думы РФ. В ходе визита состоялась встреча российских парламентариев с представителями Верховного народного собрания КНДР и лично его председателем Ким Ен Намом.

Информационное агентство «Интерфакс» сообщает о том, что северокорейская сторона высказалась за начало диалога. При этом отмечается, что Пхеньян выдвигает в отношении США одно главное условие – признание КНДР ядерной державой. Как только Вашингтон признает за Пхеньяном такой статус, северокорейские политики сразу же будут готовы сесть за стол переговоров для решения всех накопившихся вопросов мирным путём.

По словам главы российской парламентской делегации Казбека Тайсаева, Пхеньян готов вести переговоры с Вашингтоном при посредничестве Российской Федерации.


Тайсаев:
Единственная страна, к которой, на мой взгляд, ещё есть доверие в Пхеньяне, это наша страна. Они рассчитывают на нас в случае проведения переговоров (с США).


И если такое доверие со стороны КНДР к России действительно есть, то вряд ли его стоило бы сегодня игнорировать в условиях складывающихся отношений между РФ и Соединёнными Штатами Америки.

КНДР готова вести переговоры с США при одном главном условии


По сообщениям СМИ, встреча российских депутатов с главой КНДР Ким Чен Ыном не проводилась.

Использованы фотографии: kcna
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 21

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  1. 210окв Сегодня, 05:44
    Де-факто это ДА!Понятно что заштатники не признают КНДР державой.Гонор из штанов не позволит.
    210окв
    1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 06:06
      В таком случае следующими в регионе Бомбой обзаведутся японцы, они это быстро сделают. А оно надо?
      Анкыпельгыгыргын
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:08
        Цитата: 210окв
        Де-факто это ДА!Понятно что заштатники не признают КНДР державой.Гонор из штанов не позволит.
        коллектив гаражного кооператива,не признаёт нового товарища,купившего гараж и автомобиль, членом кооператива...
        андрей юрьевич
        1. 210окв Сегодня, 06:52
          wassat drinks Проставляться надо!А не отделять себя от "коллектива"..
          Цитата: андрей юрьевич
          Цитата: 210окв
          Де-факто это ДА!Понятно что заштатники не признают КНДР державой.Гонор из штанов не позволит.
          коллектив гаражного кооператива,не признаёт нового товарища,купившего гараж и автомобиль, членом кооператива...
          210окв
      2. 210окв Сегодня, 06:14
        А вот за японцев я почему то спокоен...Они на своей шкуре испытали это.Пхеньян делает это для необходимости защиты.На Россию в следствии изменчивости политики надежды нет,Китай тоже может начать "свою оперу"
        Цитата: Анкыпельгыгыргын
        В таком случае следующими в регионе Бомбой обзаведутся японцы, они это быстро сделают. А оно надо?
        210окв
        1. ochakow703 Сегодня, 06:25
          Правда ничему не научились в результате "испытаний", америкосия их как тараканов травила, а они ей опу целуют. Не самураи, однако!
          ochakow703
          1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 07:05
            Не самураи, но тамагочи.
            Анкыпельгыгыргын
    2. dsk Сегодня, 06:17
      Цитата: 210окв
      не признают КНДР державой

      Здравстуйте Дмитрий! Штатовский бизнес "вложилися" в олимпийские игры и сорвать их не захочет, туристы не поедут в "горячую точку". Будут угрозы, заявления ит.д. Когда игры закончатся, всё может быть. hi
      dsk
      1. dsk Сегодня, 06:22
        "Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о готовности России к военному развитию ситуацию вокруг КНДР. Он признал, что действия Северной Кореи представляют угрозу для России. Он напомнил, что РФ и КНДР имеют общую границу (по воде - ред.). В этой связи РФ заинтересована, чтобы "все было решено политико-дипломатическим способом", пояснил он. По словам Патрушева, Россия просчитывает все варианты развития событий и готовится к ним. Военное развитие ситуации с КНДР "не будет для нас неожиданностью", добавил он." Николай Патрушев дал комментарий РИА Новости. hi
        dsk
      2. 210окв Сегодня, 06:30
        Сергей hi Я частично с Вами соглашусь...Но и после проведения ОИ обстановка будет прежняя..Ни мира,ни войны.Если только заштатники не устроят инцидент.Навроде тонкийского..
        Цитата: dsk
        Цитата: 210окв
        не признают КНДР державой

        Здравстуйте Дмитрий! Штатовский бизнес "вложилися" в олимпийские игры и сорвать их не захочет, туристы не поедут в "горячую точку". Будут угрозы, заявления ит.д. Когда игры закончатся, всё может быть. hi
        210окв
    3. лаврентий павлович Сегодня, 08:51
      Конфронтация рано или поздно приведет к войне, но договариваться с полосатиками еще хуже, они нарушают все договоренности, когда им надо, так что даже если о чем и договорятся с полосатиками, то все равно надо будет ждать удара.
      лаврентий павлович
  2. Волька Сегодня, 05:51
    хотим мы этого или нет, но КНДР вопреки стала ядерной державой...
    Волька
    1. Orionvit Сегодня, 07:20
      Цитата: Волька
      хотим мы этого или нет, но КНДР вопреки стала ядерной державой...

      Назовите хоть одного члена "ядерного клуба", который бы стал ядерной державой при всеобщей поддержке? Кроме конечно Франции и Англии, которых поддерживали США (в том числе и технологически), как союзников по НАТО.
      Orionvit
  3. Геркулесыч Сегодня, 05:58
    Сша , естественно, не признают КНДР ядерной державой, иначе создадут нежелательный для себя прицендент, когда многие страны, тот же Иран, вдруг, в случае признания статуса ядерной державы КНДР также заявят о своем желании получить статус ядерной державы, и понесется по свету волна. ...
    Геркулесыч
    1. ochakow703 Сегодня, 06:35
      А америка, в смысле эта страна с абривиатурой - сша, вообще ни на что не согласится кроме белого флага над КНДР и судилища над Ыном в гаагском трибунале. Ни На Что!!! Они в принципе не договороспособны, лживы и страшно агрессивны (из за своей тупости наверное (по Задорнову))
      ochakow703
  4. Вежливый Лось Сегодня, 06:47
    Единственная страна, к которой, на мой взгляд, ещё есть доверие в Пхеньяне, это наша страна. Они рассчитывают на нас в случае проведения переговоров (с США).

    Если мы еще пару раз поддержим антикорейские санкции, единственной страной, к которой будет доверие в Пхеньяне, станет Северная Корея.
    Вежливый Лось
  5. Александр 3 Сегодня, 06:53
    В Мире все поменялось и проспавшим эти изменения необходимо жить и принимать состоявшееся изменения.,как бы им этого не хотелось.
    Александр 3
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:02
    признание КНДР ядерной державой

    Американцы неофициально уже признали КНДР ядерной державой заявив, что теперь корейские ракеты могут долететь до территории Сша. А на громогласное официальное признание конечно не пойдут (посчитают большим унижением "великой" державы), на что корейцы и рассчитывают.
    rotmistr60
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:41
      rotmistr60 Сегодня, 07:02
      ... да, мерикатосы посчитают ниже своего гонора вести переговоры с северянами, но не исключено что через посредников и начнётся какое либо шевеление, ведь им так же не хочется получить Идрёну ракету где нибудь на Гуаме, или ещё ближе на своей территории... bully
      a.s.zzz888
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 08:39
    ...прорисовывается картина маслом... до этого были домыслы, а теперь очевидное и официальное - Россия во внешней политике МОЖЕТ ВСЁ... и если к нам подтянуться северяне, а это по факту уже так, то плохи твои дела мерикатосия... пора бы уже начинать ручонки вверх подтягивать... bully
    a.s.zzz888
  8. Azazelo Сегодня, 08:39
    Доброе слово и пистолет гораздо лучше просто доброго слова....
    Azazelo
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