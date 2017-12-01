КНДР готова вести переговоры с США при одном главном условии

Единственная страна, к которой, на мой взгляд, ещё есть доверие в Пхеньяне, это наша страна. Они рассчитывают на нас в случае проведения переговоров (с США).

В КНДР заявили о своих условиях начала переговоров с США. О такого рода условиях стало известно после того, как Пхеньян посетила делегация Государственной Думы РФ. В ходе визита состоялась встреча российских парламентариев с представителями Верховного народного собрания КНДР и лично его председателем Ким Ен Намом.Информационное агентство «Интерфакс» сообщает о том, что северокорейская сторона высказалась за начало диалога. При этом отмечается, что Пхеньян выдвигает в отношении США одно главное условие – признание КНДР ядерной державой. Как только Вашингтон признает за Пхеньяном такой статус, северокорейские политики сразу же будут готовы сесть за стол переговоров для решения всех накопившихся вопросов мирным путём.По словам главы российской парламентской делегации Казбека Тайсаева, Пхеньян готов вести переговоры с Вашингтоном при посредничестве Российской Федерации.Тайсаев:И если такое доверие со стороны КНДР к России действительно есть, то вряд ли его стоило бы сегодня игнорировать в условиях складывающихся отношений между РФ и Соединёнными Штатами Америки.По сообщениям СМИ, встреча российских депутатов с главой КНДР Ким Чен Ыном не проводилась.