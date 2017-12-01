09:00 01 декабря

1 декабря стартовал новый учебный год в Вооружённых силах России

Сегодня (1 декабря) в Вооружённых силах стартовал новый учебный год. По сообщению департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ, обучение в 2017-2018 учебном году будет направлена на повышение уровня профподготовки всех категорий военнослужащих.

1 декабря стартовал новый учебный год в Вооружённых силах России


Из сообщения пресс-службы:
Основным приоритетом боевой учёбы станет повышение качества проведения мероприятий боевой подготовки войск, совершенствование подготовки органов военного управления, штабов различного уровня в умении руководить подчиненными подразделениями, используя самые современные автоматизированные комплексы управления и средства связи. Важное место в подготовке войск (сил) будет уделяться организации межвидовой подготовки войск, организации взаимодействия на поле боя соединений и воинских частей Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-Морского Флота, совершенствованию маршевой подготовки, выполнению задач по всестороннему обеспечению подразделений.



Отмечено, что и в новом учебном году в Вооружённых силах РФ будет продолжена практика внезапных проверок. Подразделения и соединения будут заниматься перегруппировкой и выдвижением на незнакомые военные полигоны для проведения различного рода маневров.

Департамент информации Минобороны России:
Запланировано дальнейшее совершенствование учебной материальной базы полигонов и учебных центров для проведения занятий в составе экипажей, боевых расчетов и в целом подразделений тактического звена до соединения включительно. В 2017 году усовершенствовано более 50 полигонов, введено в строй более 3,5 тысяч единиц полигонного оборудования, более 170 тренажерных комплексов.


Отмечено, что в 2018 году пройдут 4-е Международные армейские игры. Они будут проведены в августе на десятках полигонов различных военных округов РФ. 70 государств получили приглашение для своих военнослужащих для участия в Играх.

Из сообщения пресс-службы:
В следующем году войска (силы) продолжат борьбу за право получить наименование «ударный». Его будут удостоены подразделения, которые добьются высоких показателей в боевой подготовке, воинской дисциплине при выполнении специальных задач и мероприятий повседневной деятельности. По итогам 2017 года более 200 воинских коллективов завоевали право носить высокое звание «ударный». В 2017 году для совершенствования выучки проведено свыше трех тысяч тактических и командно-штабных учений, 16% учений носили двусторонний характер, на 15% была повышена интенсивность межвидовой подготовки. Наиболее значимым мероприятием стало совместное стратегическое учение Вооруженных Сил России и Республики Беларусь «Запад-2017». В рамках учения были успешно решены поставленные учебно-боевые задачи по защите объединенного государства.


Отмечается, что в новом учебном году запланировано проведение 8 тыс. учебных мероприятий различного уровня, включая масштабные маневры «Восток-2018» и учения «Мирная миссия» при участии военнослужащих стран ШОС.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 10

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  1. 210окв Сегодня, 06:16
    Учится,учится и еще раз учится...Тяжело в учении-легко в бою..Прописные истины однако.Враг у ворот.
    210окв
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:17
      Цитата: 210окв
      1 декабря стартовал новый учебный год в Вооружённых силах России

      на "второй год" оставлять надо, иначе-деньги на ветер. год-ниочём-только "пирожки мамины выйдут". через год службы,только начинают приходить знания и навыки.
      андрей юрьевич
  2. andr327 Сегодня, 06:20
    Старый девиз: Боевая учеба - наш ратный труд!
    andr327
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:51
    Остается поздравить с началом нового учебного года и пожелать, чтобы не было войны. А учиться необходимо постоянно.
    rotmistr60
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:02
    А лучший экзоменатор, это сама жизнь, как например, в Сирии!
    Геркулесыч
  5. Serg65 Сегодня, 07:16
    Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, товарищи офицеры, товарищи генералы и адмиралы, поздравляю вас с началом учебного годааа!!!! Ураааа soldier
    Serg65
  6. colonel Сегодня, 07:35
    Первые числа декабря, три дня дурдома, как вспомню, так вздрогну. wink
    colonel
  7. 1vlad19 Сегодня, 07:51
    Хм, у нас назывался осенне-зимний период обучения.
    1vlad19
  8. Комментарий был удален.
  9. AlexVas44 Сегодня, 08:09
    Цитата: colonel
    Первые числа декабря, три дня дурдома, как вспомню, так вздрогну.

    Могу согласиться, что было, то было.
    Кстати, кто-нибудь помнит или знает, когда 1 декабря стало началом уч.года? Мне как-то кажется, что это было в 60-70-х годах.
    Сегодняшним воинам можно только пожелать словами В.Ленина: учиться военному делу настоящим образом.
    AlexVas44
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:21
      Цитата: AlexVas44
      Сегодняшним воинам можно только пожелать словами В.Ленина: учиться военному делу настоящим образом.

      дык наши грузинам то же советовали...
      андрей юрьевич
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