1 декабря стартовал новый учебный год в Вооружённых силах России

Основным приоритетом боевой учёбы станет повышение качества проведения мероприятий боевой подготовки войск, совершенствование подготовки органов военного управления, штабов различного уровня в умении руководить подчиненными подразделениями, используя самые современные автоматизированные комплексы управления и средства связи. Важное место в подготовке войск (сил) будет уделяться организации межвидовой подготовки войск, организации взаимодействия на поле боя соединений и воинских частей Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-Морского Флота, совершенствованию маршевой подготовки, выполнению задач по всестороннему обеспечению подразделений.

Запланировано дальнейшее совершенствование учебной материальной базы полигонов и учебных центров для проведения занятий в составе экипажей, боевых расчетов и в целом подразделений тактического звена до соединения включительно. В 2017 году усовершенствовано более 50 полигонов, введено в строй более 3,5 тысяч единиц полигонного оборудования, более 170 тренажерных комплексов.

В следующем году войска (силы) продолжат борьбу за право получить наименование «ударный». Его будут удостоены подразделения, которые добьются высоких показателей в боевой подготовке, воинской дисциплине при выполнении специальных задач и мероприятий повседневной деятельности. По итогам 2017 года более 200 воинских коллективов завоевали право носить высокое звание «ударный». В 2017 году для совершенствования выучки проведено свыше трех тысяч тактических и командно-штабных учений, 16% учений носили двусторонний характер, на 15% была повышена интенсивность межвидовой подготовки. Наиболее значимым мероприятием стало совместное стратегическое учение Вооруженных Сил России и Республики Беларусь «Запад-2017». В рамках учения были успешно решены поставленные учебно-боевые задачи по защите объединенного государства.