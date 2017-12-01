1 декабря стартовал новый учебный год в Вооружённых силах России
Сегодня (1 декабря) в Вооружённых силах стартовал новый учебный год. По сообщению департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ, обучение в 2017-2018 учебном году будет направлена на повышение уровня профподготовки всех категорий военнослужащих.
Из сообщения пресс-службы:
Отмечено, что и в новом учебном году в Вооружённых силах РФ будет продолжена практика внезапных проверок. Подразделения и соединения будут заниматься перегруппировкой и выдвижением на незнакомые военные полигоны для проведения различного рода маневров.
Департамент информации Минобороны России:
Отмечено, что в 2018 году пройдут 4-е Международные армейские игры. Они будут проведены в августе на десятках полигонов различных военных округов РФ. 70 государств получили приглашение для своих военнослужащих для участия в Играх.
Из сообщения пресс-службы:
Отмечается, что в новом учебном году запланировано проведение 8 тыс. учебных мероприятий различного уровня, включая масштабные маневры «Восток-2018» и учения «Мирная миссия» при участии военнослужащих стран ШОС.
Из сообщения пресс-службы:
Основным приоритетом боевой учёбы станет повышение качества проведения мероприятий боевой подготовки войск, совершенствование подготовки органов военного управления, штабов различного уровня в умении руководить подчиненными подразделениями, используя самые современные автоматизированные комплексы управления и средства связи. Важное место в подготовке войск (сил) будет уделяться организации межвидовой подготовки войск, организации взаимодействия на поле боя соединений и воинских частей Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-Морского Флота, совершенствованию маршевой подготовки, выполнению задач по всестороннему обеспечению подразделений.
Отмечено, что и в новом учебном году в Вооружённых силах РФ будет продолжена практика внезапных проверок. Подразделения и соединения будут заниматься перегруппировкой и выдвижением на незнакомые военные полигоны для проведения различного рода маневров.
Департамент информации Минобороны России:
Запланировано дальнейшее совершенствование учебной материальной базы полигонов и учебных центров для проведения занятий в составе экипажей, боевых расчетов и в целом подразделений тактического звена до соединения включительно. В 2017 году усовершенствовано более 50 полигонов, введено в строй более 3,5 тысяч единиц полигонного оборудования, более 170 тренажерных комплексов.
Отмечено, что в 2018 году пройдут 4-е Международные армейские игры. Они будут проведены в августе на десятках полигонов различных военных округов РФ. 70 государств получили приглашение для своих военнослужащих для участия в Играх.
Из сообщения пресс-службы:
В следующем году войска (силы) продолжат борьбу за право получить наименование «ударный». Его будут удостоены подразделения, которые добьются высоких показателей в боевой подготовке, воинской дисциплине при выполнении специальных задач и мероприятий повседневной деятельности. По итогам 2017 года более 200 воинских коллективов завоевали право носить высокое звание «ударный». В 2017 году для совершенствования выучки проведено свыше трех тысяч тактических и командно-штабных учений, 16% учений носили двусторонний характер, на 15% была повышена интенсивность межвидовой подготовки. Наиболее значимым мероприятием стало совместное стратегическое учение Вооруженных Сил России и Республики Беларусь «Запад-2017». В рамках учения были успешно решены поставленные учебно-боевые задачи по защите объединенного государства.
Отмечается, что в новом учебном году запланировано проведение 8 тыс. учебных мероприятий различного уровня, включая масштабные маневры «Восток-2018» и учения «Мирная миссия» при участии военнослужащих стран ШОС.
Использованы фотографии: МО РФ
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