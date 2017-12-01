ВМС Аргентины прекратили операцию по спасению экипажа ДЭПЛ "Сан-Хуан"
В ВМС Аргентины объявили о прекращении операции по спасению экипажа пропавшей подводной лодки Сан-Хуан. Прекращена операция, по сообщениям пресс-службы ведомства, «в связи с потерей надежды на то, что кто-либо из членов экипажа остался жив». Отмечено, что время поиска моряков вдвое превысило «обычное время поиска при выживании человека в условиях глубины при нахождении на затонувшей субмарине».
Между тем, сообщается, что операция по поиску самой ДЭПЛ «Сан-Хуан» продолжается. В порту Комодоро-Ривадавия находится корабль ВМС Аргентины, на борт которого должен быть поставлен российский глубоководный аппарат «Пантера Плюс». С помощью этого аппарата может быть исследовано дно океана на глубине до 1 км.
В упомянутом аргентинском городе находятся и российские специалисты, готовые в любой момент приступить к операции по поиску субмарины. При этом начало операции с использованием российской глубоководной техники несколько раз откладывалось. В ВМС Аргентины заявили, что дожидались военного инженера, который бы подготовил чертёж платформы для установки «Пантеры Плюс» на корабль аргентинских военно-морских сил. Инженер должен был прибыть из Буэнос-Айреса. Почему он не прибыл ещё до того, как в Комодоро-Ривадавия оказались российские специалисты, доставившие аппарат, аргентинская пресса не сообщает.
Отмечено, что возникли проблемы с наличием переводчиков для общения с российскими специалистами. Информационное агентство ТАСС сообщает, что свои услуги по переводу предложили местные жители - потомки выходцев из России.
Между тем, сообщается, что операция по поиску самой ДЭПЛ «Сан-Хуан» продолжается. В порту Комодоро-Ривадавия находится корабль ВМС Аргентины, на борт которого должен быть поставлен российский глубоководный аппарат «Пантера Плюс». С помощью этого аппарата может быть исследовано дно океана на глубине до 1 км.
В упомянутом аргентинском городе находятся и российские специалисты, готовые в любой момент приступить к операции по поиску субмарины. При этом начало операции с использованием российской глубоководной техники несколько раз откладывалось. В ВМС Аргентины заявили, что дожидались военного инженера, который бы подготовил чертёж платформы для установки «Пантеры Плюс» на корабль аргентинских военно-морских сил. Инженер должен был прибыть из Буэнос-Айреса. Почему он не прибыл ещё до того, как в Комодоро-Ривадавия оказались российские специалисты, доставившие аппарат, аргентинская пресса не сообщает.
Отмечено, что возникли проблемы с наличием переводчиков для общения с российскими специалистами. Информационное агентство ТАСС сообщает, что свои услуги по переводу предложили местные жители - потомки выходцев из России.
Использованы фотографии: Твиттер
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти