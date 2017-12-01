09:03 01 декабря

ВМС Аргентины прекратили операцию по спасению экипажа ДЭПЛ "Сан-Хуан"

В ВМС Аргентины объявили о прекращении операции по спасению экипажа пропавшей подводной лодки Сан-Хуан. Прекращена операция, по сообщениям пресс-службы ведомства, «в связи с потерей надежды на то, что кто-либо из членов экипажа остался жив». Отмечено, что время поиска моряков вдвое превысило «обычное время поиска при выживании человека в условиях глубины при нахождении на затонувшей субмарине».

ВМС Аргентины прекратили операцию по спасению экипажа ДЭПЛ "Сан-Хуан"


Между тем, сообщается, что операция по поиску самой ДЭПЛ «Сан-Хуан» продолжается. В порту Комодоро-Ривадавия находится корабль ВМС Аргентины, на борт которого должен быть поставлен российский глубоководный аппарат «Пантера Плюс». С помощью этого аппарата может быть исследовано дно океана на глубине до 1 км.


В упомянутом аргентинском городе находятся и российские специалисты, готовые в любой момент приступить к операции по поиску субмарины. При этом начало операции с использованием российской глубоководной техники несколько раз откладывалось. В ВМС Аргентины заявили, что дожидались военного инженера, который бы подготовил чертёж платформы для установки «Пантеры Плюс» на корабль аргентинских военно-морских сил. Инженер должен был прибыть из Буэнос-Айреса. Почему он не прибыл ещё до того, как в Комодоро-Ривадавия оказались российские специалисты, доставившие аппарат, аргентинская пресса не сообщает.

Отмечено, что возникли проблемы с наличием переводчиков для общения с российскими специалистами. Информационное агентство ТАСС сообщает, что свои услуги по переводу предложили местные жители - потомки выходцев из России.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 13

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:35
    Столько времени прошло а найти до сих пор не могут...где ж ее так угораздило утонуть??? what и все эти супер-пупер средства обнаружения до сих пор однозначно ничего не показывают ...вот такова реальность а не голливудские сказки.
    Тот же ЛЕХА
    1. хрыч Сегодня, 07:56
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      супер-пупер средства обнаружения до сих пор однозначно ничего не показывают ...вот такова реальность а не голливудские сказки.

      Однозначно так и есть, причем недалече от США. Ну и аргентинцы в своем репертуаре, нанесли бритам неприемлемые потери, дрались храбро, пилоты отчаянные, но слабая выучка и ужасная логистика не позволили англичашек разделать, как свиней. am
      хрыч
  2. 210окв Сегодня, 06:39
    Еще раз.Соболезную аргентинскому народу,родным и близким.
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 07:58
      Дмитрий, приветствую! hi Дальше заниматься самообманом что кто-то выжил бесполезно, что и признано официально. А погибших жаль, присоединяюсь к соболезнованиям...
      Джедай
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:50
    что время поиска моряков вдвое превысило «обычное время поиска при выживании человека в условиях глубины при нахождении на затонувшей субмарине»

    О чем я вчера и написал на комментарий американского военного о выживании в экстремальных условиях приведенный в статье. Еще раз соболезнования.
    rotmistr60
    1. freejack Сегодня, 07:15
      присоединяюсь... теперь даже чудо бессильно...44 молодых и здоровых жизней превратились в братскую могилу. Вечная память.
      freejack
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:05
    Так ,это давно уже не спасательная, а чисто поисковая операция. Аргентине найти лодку, даже с помощью иностранных специалистов дело чести.
    Геркулесыч
    1. Шмель_3 Сегодня, 07:25
      Геркулесыч Сегодня, 07:05. Я думаю, что дело даже не в чести. Нужно найти лодку, выяснить причины аварии и принять меры, чтобы подобное не повторилось. А экипаж, конечно же жаль!
      Шмель_3
  5. Orionvit Сегодня, 07:27
    Отмечено, что возникли проблемы с наличием переводчиков
    Я что то не понял, Российская команда полетела с оборудованием, на другой конец Земли, без переводчика? Не нашлось в министерстве обороны, ни одного человека со знанием испанского? Или институт военных переводчиков (кстати, лучший в своей области), уже не работает?
    Orionvit
    1. ver_ Сегодня, 08:25
      ...ну дык это как обычно - всё через задницу делается ... Странно то , что радиобуй не *выкинули* с лодки в пиковом положении -чай время мирное.., по логике вещей такая *приспособа* должна быть..
      ver_
      1. Orionvit Сегодня, 08:36
        Цитата: ver_
        по логике вещей такая *приспособа* должна быть

        По логике вещей, такая "приспособа", не то что должна быть, а должна срабатывать автоматически. Тут два варианта, или во флоте "великой морской державы" Аргентина, бардак, или я просто не знаю. Зато у них всё очень модно и по современному, даже женщины служат офицерами на подводных лодках, ни одна феминистическая организация не подкопается.
        Orionvit
  6. Ретвизан 8 Сегодня, 07:38
    Людей погубили, а зачем? Зачем вообще таким странам, как Аргентина подводный флот?
    Ретвизан 8
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 07:44
    Про наших ребят песня.Но-все в океане равны...Мир Вам погибшие моряки "Сан-Хуана"....... Вспоминается "КУРСК".
    ВЕРЕСК
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