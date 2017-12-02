«Белые каски» - как жена Цезаря?
Попытка узурпации права на истину провалилась в Женеве. Странно то, что эта попытка была предпринята организацией, чьей задачей как раз является обеспечение свободы слова.
Швейцарское отделение «Репортеров без границ» выступило против проведения конференции о скандальном движении «Белые каски». Это – то самое движение, на которое сейчас опираются политики Вашингтона и его союзников, продолжая антисирийские действия.
Сомнение в истинности того, что выдают в эфир «Белые каски», по мнению их покровителей из «Репортеров без границ» недопустимо. Еще бы! Они же «герои»! Детишек спасают из-под обстрелов «коварной» России и «кровавого сирийского режЫма». Фильм об этих «Белых касках» даже получил премию «Оскар». Неприкосновенные! Как жена Цезаря – вне подозрений!
А тут их вздумали критиковать. В Швейцарском клубе прессы. Перед началом очередного раунда переговоров по Сирии. Неслыханно! Недопустимо! Разве можно подвергать критике «героев»?
На конференцию о «Белых касках» была приглашена британская журналистка Ванесса Белей, которая занималась расследованием деятельности этой сомнительной организации. Она сняла фильм, разоблачающий «героизм» псевдоволонтеров, в котором четко видно – они занимаются фальсификацией «зверств режима» и тесно связаны с террористами радикальных группировок.
И вот после того, как объявили дату проведения конференции (28 ноября) – глава Швейцарского Клуба прессы Ги Меттан получил послание от швейцарского отделения «Репортеров без границ». Эта «независимая организация» потребовала, ни много, ни мало, отменить конференцию. Якобы это – «российская пропаганда», которая «повредит имиджу». Они даже пытались шантажировать тем, что отзовут свое членство в Швейцарском клубе прессы, если их требование не будет выполнено.
Ги Меттан отреагировал на этот шантаж должным образом:
И запланированная конференция все же состоялась. Хотя у нее нашлись и другие критики, помимо «Репортеров без границ». Среди этих критиков был экс-посол США в Сирии Роберт Форд – тот самый, который в начале сирийской войны поддерживал так называемое «восстание» против властей Сирии и активно «тусовался» среди вооруженных группировок «оппозиции». Форд сыронизировал, что на конференцию придут «ради бесплатных напитков».
Ванесса Белей в связи с этой кампанией, развязанной вокруг мероприятия, в интервью агентсту «РИА Новости» напомнила, что в Британии ее попытки разоблачить ложь «Белых касок» часто наталкивались на непонимание. Она даже получала угрозы.
- заявила она.
«Белые каски» были главными обвинителями сирийского руководства в якобы произошедшей химической атаке в Хан-Шейхуне (провинция Идлеб) 4 апреля текущего года. Не проверив эти обвинения, полагаясь только на мнение сомнительной организации, Вашингтон тогда осуществил неприкрытый акт агрессии против Сирии, ее достоинства и суверенитета – массированные удары по авиабазе Шайрат. Теперь, так толком и не расследовав инцидент, США и их сателлиты пытаются этим инцидентом оправдать дальнейшие агрессивные меры против официального Дамаска.
Кроме того, «Белые каски» были одними из главных критиков операции по освобождению Алеппо от террористических группировок. Нельзя не вспомнить, какой вой в эфире стоял в то время, когда освобождали второй по значимости сирийский город. В каких только «зверствах» не обвиняли Сирию и Россию! Однако, если присмотреться внимательнее к материалам, которые выдавали «волонтеры-спасатели» - то видно, как они несколько раз спасали одну и ту же девочку. «Трупы» якобы «убитых» мирных жителей внезапно «оживали» и приоткрывали глаза. Но картинка, рассчитанная на западного обывателя, работала. Общественное мнение настраивалось против Сирии, а заодно – и против России и ее антитеррористической операции, проводимой при полном согласии сирийских властей.
Много «красивых картинок», полностью укладывающихся в то, что говорят о Сирии западные политики, сняли «Белые каски». Но и у них там, на Западе, нашлись критики, которые подвергают сомнению все эти хорошо смонтированные, трогательные фильмы.
Казалось бы, такая организация, как «Репортеры без границ», должна стоять на страже свободы слова, а на деле – была попытка защитить «Белые каски» от разоблачения лжи.
А ложь-то эта – вовсе не так безобидна, поскольку на нее продолжают опираться сторонники жестких мер в отношении сирийских властей. Опираясь на эту ложь, США пытаются остаться в Сирии после разгрома «Исламского государства» (организация, запрещенная в РФ). Опираясь на эту ложь, Вашингтон пытается протащить через Совбез ООН резолюцию со ссылкой на главу 7 Устава ООН (а это уже означало бы прямое насилие в отношении Сирии). Россию, которая блокирует подобные попытки, пытаются лишить права вето – а это уже ставит мир на грань более серьезного конфликта.
Конференция в Швейцарии все же состоялась, несмотря на все попытки ее сорвать. Проводить ее пришлось при усиленных мерах безопасности – была реальная опасность, что «невинными» выступлениями «Репортеров без границ» дело не ограничится. На ней выступили сирийцы, которые свидетельствовали, что эти так называемые волонтеры - переодетые террористы.
А в адрес России идут уже новые обвинения – от еще одной «шарашкиной конторы». Так называемый «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» обвиняет Москву… в убийстве 53 человека в населенном пункте Аш-Шаафа провинции Дейр-эз-Зор. Министерство обороны РФ назвало подобные обвинения полной фальшивкой.
Этот «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» известен тем, что базируется в Лондоне, и его единственным сотрудником является некий Рами Абдуррахман, который вещает с самого начала сирийского конфликта. Ему-то из Лондона виднее, как соблюдаются права человека… Его неоднократно ловили на лжи, но проблема в том, что эта ложь становится основой для различных докладов о ситуации в Сирии. И, основываясь на этих докладах, а также постановочных фильмах «Белых касок», продолжается кровавая и гнусная антисирийская кампания.
Швейцарское отделение «Репортеров без границ» выступило против проведения конференции о скандальном движении «Белые каски». Это – то самое движение, на которое сейчас опираются политики Вашингтона и его союзников, продолжая антисирийские действия.
Сомнение в истинности того, что выдают в эфир «Белые каски», по мнению их покровителей из «Репортеров без границ» недопустимо. Еще бы! Они же «герои»! Детишек спасают из-под обстрелов «коварной» России и «кровавого сирийского режЫма». Фильм об этих «Белых касках» даже получил премию «Оскар». Неприкосновенные! Как жена Цезаря – вне подозрений!
А тут их вздумали критиковать. В Швейцарском клубе прессы. Перед началом очередного раунда переговоров по Сирии. Неслыханно! Недопустимо! Разве можно подвергать критике «героев»?
На конференцию о «Белых касках» была приглашена британская журналистка Ванесса Белей, которая занималась расследованием деятельности этой сомнительной организации. Она сняла фильм, разоблачающий «героизм» псевдоволонтеров, в котором четко видно – они занимаются фальсификацией «зверств режима» и тесно связаны с террористами радикальных группировок.
И вот после того, как объявили дату проведения конференции (28 ноября) – глава Швейцарского Клуба прессы Ги Меттан получил послание от швейцарского отделения «Репортеров без границ». Эта «независимая организация» потребовала, ни много, ни мало, отменить конференцию. Якобы это – «российская пропаганда», которая «повредит имиджу». Они даже пытались шантажировать тем, что отзовут свое членство в Швейцарском клубе прессы, если их требование не будет выполнено.
Ги Меттан отреагировал на этот шантаж должным образом:
«Я поражен и никогда такого не видел, чтобы организация, занимающаяся защитой свободы прессы, требовала от меня цензуры в отношении пресс-конференции. Обычно давление с требованием запретить пресс-конференцию идет из страны с жесткой диктатурой».
И запланированная конференция все же состоялась. Хотя у нее нашлись и другие критики, помимо «Репортеров без границ». Среди этих критиков был экс-посол США в Сирии Роберт Форд – тот самый, который в начале сирийской войны поддерживал так называемое «восстание» против властей Сирии и активно «тусовался» среди вооруженных группировок «оппозиции». Форд сыронизировал, что на конференцию придут «ради бесплатных напитков».
Ванесса Белей в связи с этой кампанией, развязанной вокруг мероприятия, в интервью агентсту «РИА Новости» напомнила, что в Британии ее попытки разоблачить ложь «Белых касок» часто наталкивались на непонимание. Она даже получала угрозы.
«Я не обращаю внимания на подобную травлю и угрозы, потому что всегда сравниваю ситуацию с тем, что переживают люди в Сирии, которые находятся под бомбежками. И продолжаю работать»,
- заявила она.
«Белые каски» были главными обвинителями сирийского руководства в якобы произошедшей химической атаке в Хан-Шейхуне (провинция Идлеб) 4 апреля текущего года. Не проверив эти обвинения, полагаясь только на мнение сомнительной организации, Вашингтон тогда осуществил неприкрытый акт агрессии против Сирии, ее достоинства и суверенитета – массированные удары по авиабазе Шайрат. Теперь, так толком и не расследовав инцидент, США и их сателлиты пытаются этим инцидентом оправдать дальнейшие агрессивные меры против официального Дамаска.
Кроме того, «Белые каски» были одними из главных критиков операции по освобождению Алеппо от террористических группировок. Нельзя не вспомнить, какой вой в эфире стоял в то время, когда освобождали второй по значимости сирийский город. В каких только «зверствах» не обвиняли Сирию и Россию! Однако, если присмотреться внимательнее к материалам, которые выдавали «волонтеры-спасатели» - то видно, как они несколько раз спасали одну и ту же девочку. «Трупы» якобы «убитых» мирных жителей внезапно «оживали» и приоткрывали глаза. Но картинка, рассчитанная на западного обывателя, работала. Общественное мнение настраивалось против Сирии, а заодно – и против России и ее антитеррористической операции, проводимой при полном согласии сирийских властей.
Много «красивых картинок», полностью укладывающихся в то, что говорят о Сирии западные политики, сняли «Белые каски». Но и у них там, на Западе, нашлись критики, которые подвергают сомнению все эти хорошо смонтированные, трогательные фильмы.
Казалось бы, такая организация, как «Репортеры без границ», должна стоять на страже свободы слова, а на деле – была попытка защитить «Белые каски» от разоблачения лжи.
А ложь-то эта – вовсе не так безобидна, поскольку на нее продолжают опираться сторонники жестких мер в отношении сирийских властей. Опираясь на эту ложь, США пытаются остаться в Сирии после разгрома «Исламского государства» (организация, запрещенная в РФ). Опираясь на эту ложь, Вашингтон пытается протащить через Совбез ООН резолюцию со ссылкой на главу 7 Устава ООН (а это уже означало бы прямое насилие в отношении Сирии). Россию, которая блокирует подобные попытки, пытаются лишить права вето – а это уже ставит мир на грань более серьезного конфликта.
Конференция в Швейцарии все же состоялась, несмотря на все попытки ее сорвать. Проводить ее пришлось при усиленных мерах безопасности – была реальная опасность, что «невинными» выступлениями «Репортеров без границ» дело не ограничится. На ней выступили сирийцы, которые свидетельствовали, что эти так называемые волонтеры - переодетые террористы.
А в адрес России идут уже новые обвинения – от еще одной «шарашкиной конторы». Так называемый «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» обвиняет Москву… в убийстве 53 человека в населенном пункте Аш-Шаафа провинции Дейр-эз-Зор. Министерство обороны РФ назвало подобные обвинения полной фальшивкой.
Этот «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» известен тем, что базируется в Лондоне, и его единственным сотрудником является некий Рами Абдуррахман, который вещает с самого начала сирийского конфликта. Ему-то из Лондона виднее, как соблюдаются права человека… Его неоднократно ловили на лжи, но проблема в том, что эта ложь становится основой для различных докладов о ситуации в Сирии. И, основываясь на этих докладах, а также постановочных фильмах «Белых касок», продолжается кровавая и гнусная антисирийская кампания.
Автор: Елена Громова
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