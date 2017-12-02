«Белые каски» - как жена Цезаря?

«Я поражен и никогда такого не видел, чтобы организация, занимающаяся защитой свободы прессы, требовала от меня цензуры в отношении пресс-конференции. Обычно давление с требованием запретить пресс-конференцию идет из страны с жесткой диктатурой».



«Я не обращаю внимания на подобную травлю и угрозы, потому что всегда сравниваю ситуацию с тем, что переживают люди в Сирии, которые находятся под бомбежками. И продолжаю работать»,

