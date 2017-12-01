ФБР: Мы продолжим практику арестов россиян в третьих странах

У нас нет соглашения об экстрадиции с Россией, поэтому если они остаются в России, мы не ожидаем увидеть их в США. Но если они путешествуют, у них будут сложности, поскольку это лица, скрывающиеся от правосудия и разыскиваются ФБР.

В Федеральном бюро расследований США заявили о том, что от практики ареста в третьих странах граждан РФ, угрожающих безопасности Соединённых Штатов и разыскиваемых ФБР, отказываться не намерены. С таким заявлением выступил на слушаниях в Конгрессе директор ФБР Кристофер Рэй, занимающий свой пост с августа 2017 года.Заявление директора ФБР приводит РИА Новости По всей видимости, реакция России на эти откровенно враждебные действия со стороны США последует лишь в том случае, если на отдыхе в «третьей стране» ФБР арестует какого-либо денежного мешка или «народного избранника». Во всех остальных случаях наша страна пока ограничивается выражением «озабоченностей» и заявлениями о «возможных ответных мерах». Арестов граждан США "на отдыхе", даже если те всерьёз угрожают безопасности РФ, Россия пока не осуществляла.