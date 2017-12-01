09:04 01 декабря

ФБР: Мы продолжим практику арестов россиян в третьих странах

В Федеральном бюро расследований США заявили о том, что от практики ареста в третьих странах граждан РФ, угрожающих безопасности Соединённых Штатов и разыскиваемых ФБР, отказываться не намерены. С таким заявлением выступил на слушаниях в Конгрессе директор ФБР Кристофер Рэй, занимающий свой пост с августа 2017 года.

Заявление директора ФБР приводит РИА Новости:
У нас нет соглашения об экстрадиции с Россией, поэтому если они остаются в России, мы не ожидаем увидеть их в США. Но если они путешествуют, у них будут сложности, поскольку это лица, скрывающиеся от правосудия и разыскиваются ФБР.


ФБР: Мы продолжим практику арестов россиян в третьих странах



По всей видимости, реакция России на эти откровенно враждебные действия со стороны США последует лишь в том случае, если на отдыхе в «третьей стране» ФБР арестует какого-либо денежного мешка или «народного избранника». Во всех остальных случаях наша страна пока ограничивается выражением «озабоченностей» и заявлениями о «возможных ответных мерах». Арестов граждан США "на отдыхе", даже если те всерьёз угрожают безопасности РФ, Россия пока не осуществляла.

Использованы фотографии: Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 39

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  1. 210окв Сегодня, 06:58
    А у наших спецслужб что уже вопросы к заштатникам закончились.Не можете достать по "закону"?Так "закон Меркадера" никто не отменял...Или импотенция все съела?
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 07:05
      Кремль и своих то не особенно ловит. Примеров тому тьма.
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 07:08
        Кто же "своих "то ловит?Тут внутри все в норме.Тишь да гладь...Только без кремлевских амбиций и вовремя денежки отслюнить..
        Цитата: сибиралт
        Кремль и своих то не особенно ловит. Примеров тому тьма.
        210окв
        1. Scoun Сегодня, 07:21
          Цитата: 210окв
          Только без кремлевских амбиций и вовремя денежки отслюнить..

          Только что-то подсказывает, что аресты россиян за рубежом теперь участятся. what в этом плане матрасники со словом не расходятся.
          ИМХА.
          Scoun
        2. dsk Сегодня, 07:33
          Давно читал аналитику, в которой была высказана мысль, о том что многие российские олигархи для Запада, как промежуточная ступень к захвату России. Им "помогли" с приватизацией, и создали систему, при которой все их счета под полным контролем (секретные офшоры - это миф). Постепенно российские олигархи "продадут" в добровольно - принудительном порядке свои активы авторам системы. Часть активов России купят официально. "Золотая Орда 2.0", интеллектуальная, хитрая - ни цепей, ни кандалов. Красиво упакованная - "демократия и свобода". Всё больше подтверждающих фактов. Придётся нашим олигархам выбирать направо или налево. Штаты уже озвучили сроки начала "зачистки". hi
          dsk
          1. андрей юрьевич Сегодня, 08:12
            ФБР: Мы продолжим практику арестов россиян в третьих странах
            зеркально,это: взять прямо в студии М.Бома ,или Грега,или Марка... а что? пропагандисты против России,провокаторы чистой воды...
            андрей юрьевич
            1. Вежливый Лось Сегодня, 08:51
              Цитата: андрей юрьевич
              зеркально,это: взять прямо в студии

              К сожалению наши возможности по беспредельным арестам п-сов, мягко говоря, несколько ограничены. Я с трудом представляю себе, как наши спецслужбы арестовывают и вывозят в Россию для справедливого суда граждан Америки, например из Чехии, Израиля, ОАЭ, ну или там из прибалтики. А аресты внутри России приведут к "Ленинградскому" (С.Шнуров) сценарию: "Перекроют нам границу. Твой туризм ..." Иностранными туристами в России станут гости из Белоруссии, солнечной Армении и Узбекистана. Лично мое мнение - зеркально ответить не получится. Бо нет возможности. Разве, что на границе с Незалежной открыть пункты приема мэриканьских громодян. Принимать их, например по 100тыс. мэриканьских рублив за голову (при наличии документа, подтверждающего гражданство сдаваемого в розницу и оптом товара), с последующей перепродажей на историческую Родину (с обменом на наших арестованных п-сами граждан) тыщ по 500.
              Вежливый Лось
      2. КОСМОС Сегодня, 08:32
        Цитата: сибиралт
        Кремль и своих то не особенно ловит.

        За бугром своих нет, так что пусть пыль глотают...
        КОСМОС
    2. Зяблицев Сегодня, 08:17
      "Народ равнодушный до наименьшей обязанности, до наименьшей справедливости, до наименьшей правды, народ, что не признает человеческое достоинство, что целиком не признает ни свободного человека, ни свободной мысли". - об англосаксов, по-моему Наше все, Александр Сергеевич, потому что гений!
      Зяблицев
      1. Esso Сегодня, 08:41
        Значит, нашим нужна тактика ареста агентов ФСБ на территории третьих стран и депортацию их в Россию, так же необходимо поступить с WADA и Маклареном.При попытке незаконного ареста наших граждан, наши агенты должны уничтожать агентов ФСБ на месте.Далее пригрозить странам, если попытаются арестовать наших граждан по обвинениям США, будут наложены санкции, и нашим туристам будет закрыт въезд в эту страну
        Esso
    3. shark Сегодня, 08:45
      Импотенция сьела всю верхушку российской власти.От нашей цивилизованности и приверженности общечеловеческим ценностям тошнит. хорошим это не кончится. По мне, так нас разводят как лохов разговорами о патриотизме. Все играют свои роли.
      shark
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:00
    . Во всех остальных случаях наша страна пока ограничивается выражением «озабоченностей» и заявлениями о «возможных ответных мерах».

    Так и есть ...всякая мелочь Кремль не интересует и в ответ на аресты наших программистов не последовало ни одного ответного ареста какого нибудь гражданина США...сейчас им бедолагам накручивают новые сроки в тюрьме видимо за неуступчивость в вопросе предательства своей страны.
    Толи дело мошенник Родченков... сфальцифицировал кучу допинг-проб против наших спортменов и сбежал в США...получил за это сладкую банку варенья(квартиру и машину)...презираю таких до глубины души.
    А как известно безнаказанность порождает вседозволенность...двойка КРЕМЛЮ за бездействие .
    Тот же ЛЕХА
  3. samarin1969 Сегодня, 07:03
    Достойный прецедент...Как там себя чувствуют "сенатор" Пугачев и "иже с ним"...Наверное уже есть юридическая возможность посылать ребят с "незапоминающимися чертами лица". wink
    samarin1969
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:09
    Подобное лечат подобным -нужно за каждого нашего по пять янки привозить на Лубянку, а менять одного на одного, и никогда не отдовать америкосов в виде "жеста доброй воли "!И действовать нашей власти надо немедленно, хватит мямлить про какое-то " партнерство "!!!!!!!!!!!!!!!
    Геркулесыч
    1. лесовозник Сегодня, 07:21
      Так то оно так, клин клином вышибают, да только кого брать? Афериста гришку винника или майкла бома? Так за них и ломаного цента не дадут))) не ценные это для матрасов гаврики)))
      лесовозник
    2. volodya Сегодня, 07:31
      Цитата: Геркулесыч
      Подобное лечат подобным -нужно за каждого нашего по пять янки привозить на Лубянку, а менять одного на одного, и никогда не отдовать америкосов в виде "жеста доброй воли "!И действовать нашей власти надо немедленно, хватит мямлить про какое-то " партнерство "!!!!!!!!!!!!!!!

      volodya
  5. Monetniy Сегодня, 07:17
    Имеет смысл отвечать зеркально на такие выпады!
    Monetniy
    1. iliitchitch Сегодня, 07:32
      Цитата: Monetniy
      Имеет смысл отвечать зеркально на такие выпады!

      Какие уж тут зеркалки , когда в ценные бумаги этих козлов минфин вкладывается . Один раз нас уже кинули , так опять по граблям . И сдаётся мне , что это не глупость , а откровенное предательство . Пока жульё родом из 90-х вокруг Кремля и Правительства трётся , Лавров будет озабочиваться и не более . Мы будем ползать , а они в нас будут плевать - удовольствие получать .
      iliitchitch
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 07:23
    Что-то наши спецслужбы шхерятся в песочнице.Пора отлавливать граждан сша,которые "очень лояльно"к нам относятся.Жаль,КГБ ушло в небытие.Тогда американцы себе такого непозволяли.
    ВЕРЕСК
    1. Svarog51 Сегодня, 07:32
      Димыч, привет hi
      Жаль,КГБ ушло в небытие

      Это точно. У себя то в стране приструнить матрасов не могут. Чего уж про третьи страны говорить.
      Svarog51
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:38
        Сварог!Здорово!Вот в этом и есть наша слабость.Нет аналога КГБ и главное-Управления внешней контрразведки.По последним новостям-наши прокалываются везде.Их уже не назовёшь "бойцами невидимого фронта". Не думаю,что утеряли опыт.Утеряли хватку!
        ВЕРЕСК
        1. Svarog51 Сегодня, 07:51
          Да всё у них есть. Такие операции проводились с ведома Верховного, так как они люди государевы, то бишь - приказ с самого верху нужен, а его то как раз и нету.
          Svarog51
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:07
            Ты прав.Нет сейчас В.А.Крючкова.Который Сам принимал решения.
            ВЕРЕСК
  7. Геркулесыч Сегодня, 07:24
    Животное бы это что на фото, притащить в подвал Лубянки, и зажать в тиски генеталии, да посильнее, чтобы они в тисках тех и остались.
    Геркулесыч
  8. rotmistr60 Сегодня, 07:31
    Американцы без стеснения угрожают российским гражданам, морщат дипломатов и наши СМИ за рубежом, инициируют провокации - т.е открыто проводят враждебные действия против России. Во времена СССР они себе такого не позволяли и на любые их враждебные действия сразу следовали противодействия с нашей стороны. Доигрались в дружескую дипломатию и международное право.
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 07:44
      Геннадий, приветствую! hi Все эти американские поползновения изначально надо было жёстко пресекать, как было при СССР. А так США почувствовали что всё дозволено и борзеют по полной. Безнаказанность порождает беззаконие.
      Джедай
  9. PValery53 Сегодня, 07:32
    Взаимность - надёжное средство против беспредельщиков, в том числе и на международной арене. Или "кое у кого" кишкА тонкА?
    PValery53
  10. Orionvit Сегодня, 07:33
    ФБР: Мы продолжим практику арестов разыскиваемых россиян в третьих странах
    Таким образом, блюстители демократии, или попросту мировые жандармы, в очередной раз, не стесняясь, подтвердили то, что плевать они хотели на международное право с высокой колокольни. И везде молчок. Куда подевались все либероидные правозащитнички? Я так понимаю, что с их точки зрения, арест сотрудниками спецслужб одной страны, гражданина другой страны, на территории третьей страны, это нормально. Особенно, если это Русский. Представляю, какой хай до небес поднимется, если такое, позволит себе Россия.
    Orionvit
    1. Dimy4 Сегодня, 07:46
      Представляю, какой хай до небес поднимется, если такое, позволит себе Россия.

      Что мы самая жестокая-прежестокая диктатура нагло попирающая демократические права и свободы граждан во всем мире и во все времена. Примерно так.
      Dimy4
      1. Orionvit Сегодня, 08:04
        Цитата: Dimy4
        Что мы самая жестокая-прежестокая диктатура

        Ха, это мы и так каждый день слышим. Мне интересно, у русософобии есть предел? Или она бесконечна в своём маразме. Если бесконечна, то тогда она (русофобия), попадает в раздел какой то извращённой философии, которую исповедуют на западе.
        Orionvit
  11. Dimy4 Сегодня, 07:43
    Так скоро и официальных лиц начнут арестовывать, на международное право они давно плюнули.
    Dimy4
  12. Altona Сегодня, 07:51
    Цитата: dsk
    Придётся нашим олигархам выбирать направо или налево. Штаты уже озвучили сроки начала "зачистки".

    ------------------------------------
    Некоторое время назад, мое предложение "каждого олигарха к стенке и под пулеметную очередь" шокировало общественность, но сейчас находит самое горячее понимание. Даже даются предложения в стиле "ишшо чего, пули тратить на них, веревку, мыло и на сук". Пример Березовского в Англии показателен,хозяева же и задушили,Полонского отравили.
    Altona
  13. Altona Сегодня, 07:53
    Цитата: Dimy4
    Так скоро и официальных лиц начнут арестовывать, на международное право они давно плюнули.

    ---------------------------
    Ну дык Керимову, сенатору, члену СовФеда если точнее, кинули предъяв на 400 млн евро неуплаченных где-то налогов. Путина хотели арестовать на встрече с Трампом в Дананге.
    Altona
  14. Sergey53 Сегодня, 08:05
    Либеральное правительство и ими управляемые силовые структуры ничего предпринимать не будут.
    Sergey53
  15. andrej-shironov Сегодня, 08:09
    Ну что ж право сильного. Когда мы были сильны даже не выкрадывали а просто ледорубом по башке.
    andrej-shironov
  16. Vard Сегодня, 08:20
    У меня предложение... всё продаётся за деньги... если не продаётся... то значит денег мало... А предложить всем кто имеет доступ к информации по допингу в западных странах, поделиться за деньги... Я думаю даже сотня миллионов не цена за возможность макнуть лицом всех этих астматиков в свои продукты жизнедеятельности...
    Vard
  17. капрал Сегодня, 08:21
    .
    Цитата: rotmistr60
    без стеснения угрожают российским гражданам

    Интересно, на граждан скольких стран, помимо России, они позволяют себе "охотиться"?
    Что-то про китайцев ничего не слышал. Неужели Китай не позволяет такого к себе отношения?
    капрал
  18. a.s.zzz888 Сегодня, 08:22
    Арестов граждан США "на отдыхе", даже если те всерьёз угрожают безопасности РФ, Россия пока не осуществляла.

    ... а уже давно пора бы...
    a.s.zzz888
  19. demo Сегодня, 08:40
    По всей видимости, реакция России на эти откровенно враждебные действия со стороны США последует лишь в том случае, если на отдыхе в «третьей стране» ФБР арестует какого-либо денежного мешка или «народного избранника».

    Ну вот ни капельки не волнуюсь за аресты денежных мешков.
    А про народных избранников даже думать страшно - был бы рад.
    Еще можно губернаторов, министров, мэров и представителей Фемиды(во всех проявлениях).
    Вот это было бы здорово.

    Учительница из Башкирии или сталевар из Липецкой области на Мальдивах не отдыхают. И в Пальма-де-Майорка не просаживают потом заработанные копейки.
    Как отец, понимаю то, что сын в американской тюрьме - это ужас.
    Но как человек - считаю что господин Селезнев сейчас вспоминает те моменты когда необходимо было наставлять мальчика на путь истинный.
    Слушался бы папку и жил бы на свободе.
    demo
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