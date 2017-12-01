в Крыму предлагают приравнять украинский национализм к нацизму

Крайний, как они сами говорили, интегральный, украинский национализм перешёл все грани и превратился в нацистское движение. Мы также постоянно видим его проявление и в современной Украине в создании добровольческих батальонов и различных политических структур, таких как "Правый сектор" (запрещена в РФ) партия "Свобода", Радикальная партия. Это всё части одного нацистского крайнего украинского национализма.

Председатель Крымской общественной палаты Григорий Иоффе выступил с инициативой по признанию радикального украинского национализма одной из форм нацизма. По словам Григория Иоффе, своими заявлениями и действиями в отношении инакомыслящих, а также представителей «нетитульных» этносов, украинские националисты полностью повторяют систему, сложившуюся во времена германского нацизма. РИА Новости приводит заявление главы общественной палаты Республики Крым:По словам Григория Иоффе, Нюрнбергский трибунал осудил нацизм во всех его проявлениях, а потому то, что происходит сегодня на Украине, по сути, является нарушением принятых международных норм. Глава общественной палаты Крыма предлагает подумать о принятии надгосударственного решения по осуждению радикального украинского национализма. Вот только кто будет осуждать (помимо России), если в Европе на это стараются закрывать глаза, США и Канада всякий раз голосуют против резолюций по осуждению героизации нацизма. Выходит, что украинский радикальный национализм и взращивался именно для того, чтобы оказаться тем, чем оказался в наше время.