08:59 01 декабря

В Крыму предлагают приравнять украинский национализм к нацизму

Председатель Крымской общественной палаты Григорий Иоффе выступил с инициативой по признанию радикального украинского национализма одной из форм нацизма. По словам Григория Иоффе, своими заявлениями и действиями в отношении инакомыслящих, а также представителей «нетитульных» этносов, украинские националисты полностью повторяют систему, сложившуюся во времена германского нацизма.

РИА Новости приводит заявление главы общественной палаты Республики Крым:
Крайний, как они сами говорили, интегральный, украинский национализм перешёл все грани и превратился в нацистское движение. Мы также постоянно видим его проявление и в современной Украине в создании добровольческих батальонов и различных политических структур, таких как "Правый сектор" (запрещена в РФ) партия "Свобода", Радикальная партия. Это всё части одного нацистского крайнего украинского национализма.


В Крыму предлагают приравнять украинский национализм к нацизму



По словам Григория Иоффе, Нюрнбергский трибунал осудил нацизм во всех его проявлениях, а потому то, что происходит сегодня на Украине, по сути, является нарушением принятых международных норм. Глава общественной палаты Крыма предлагает подумать о принятии надгосударственного решения по осуждению радикального украинского национализма. Вот только кто будет осуждать (помимо России), если в Европе на это стараются закрывать глаза, США и Канада всякий раз голосуют против резолюций по осуждению героизации нацизма. Выходит, что украинский радикальный национализм и взращивался именно для того, чтобы оказаться тем, чем оказался в наше время.

Использованы фотографии: dialog.ua
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Комментарии 34

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  1. Anarchist Сегодня, 07:08
    Что они там неугомонные такие? Всё, в России уже, успокойтесь! Других дел нету? Их нацизмом пусть Гаага занимается!
    Не думал, что у хвоста тоже фантомные боли случаются...
    Anarchist
    1. 210окв Сегодня, 07:10
      Александр,доброе утро.Если мы угомонимся,то наши дети превратятся в "коленек,родства не помнящих"...
      Цитата: Anarchist
      Что они там неугомонные такие? Всё, в России уже, успокойтесь!
      210окв
      1. Anarchist Сегодня, 07:16
        Доброе утро, Дмитрий! Я не про то, чтобы бездействовать, но за то чтобы не заниматься бесконечными формулировками!
        Действовать нужно, но другими методами:
        Признать ''Минский сговор'' не жизнеспособным, к примеру... Что-то на деле предпринять, а не бумагу изводить!
        Anarchist
        1. 210окв Сегодня, 07:24
          К сожалению "большая политика" не подразумевает поддержку чаяния народа..Кстати,про "нежизнеспособный минский сговор" говорят уже вовсю в руине.У нас только талдычит большой голова с высокой трибуны о "безальтернативности Минска"...А альтернатива есть-навести мир на Донбассе.
          Цитата: Anarchist
          Доброе утро, Дмитрий! Я не про то, чтобы бездействовать, но за то чтобы не заниматься бесконечными формулировками!
          Действовать нужно, но другими методами:
          Признать ''Минский сговор'' не жизнеспособным, к примеру... Что-то на деле предпринять, а не бумагу изводить!
          210окв
          1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 08:00
            Все идет к тому, что через несколько десятилетий, а может быть и значительно раньше, придется приравнивать к нацистскому режиму американскую демократию.
            ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
            1. 210окв Сегодня, 08:15
              Лев,вот что я вам скажу..При нынешней невнятной политике,отсутствии идеологии мы придем к 90-м годам прошлого века.Не дай бог конечно.А не заштатников признают нацистамиУ них политика четкая и целенаправленная..
              Цитата: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
              Все идет к тому, что через несколько десятилетий, а может быть и значительно раньше, придется приравнивать к нацистскому режиму американскую демократию.
              210окв
      2. Шурале Сегодня, 08:38
        Если бы не Крым и ДНР с ЛНР , никто бы сейчас не обсуждал украинский национализм. Если вы хотите что бы ваши дети не были "коленьками родства не помнящими", не забудьте рассказать им кому мы должны быть благодарны появлением нацистов в таком количестве на Украине.
        Шурале
    2. Геркулесыч Сегодня, 07:17
      Анархист hi -хождение с завязанными глазами может плохо для нас кончится! В Крыму правы, пора начать чистить не только нашу страну, где также сотнями от войны прячутся укронацисты, а наши власти об этом знают, но никак не реагируют, но и тотально зачищать для начала пригроничные с Россией регионы как бы укроины. Для этого нужно чтобы власти наши перестали быть аморфными, а в республиках не совались со своими указами как им не воевать -тогда в республиках сами быстро наведут порядок.
      Геркулесыч
      1. Anarchist Сегодня, 07:21
        Ударить по Прибалтике? Или брать штурмом?
        Anarchist
        1. 210окв Сегодня, 07:29
          Да кому эта Прибалтика нужна.Русские там(кто не уехал)согласились со своим статусом второго сорта.Разговор о тех республиках где русские действительно ими остались.ПМР,ЛДНР..
          Цитата: Anarchist
          Ударить по Прибалтике? Или брать штурмом?
          210окв
          1. Anarchist Сегодня, 07:40
            Я просто ответил на это, а точнее - уточнял
            Цитата: Геркулесыч
            тотально зачищать для начала пригроничные с Россией регионы

            Причём это можно и к Азии отнести!
            Anarchist
        2. Геркулесыч Сегодня, 07:36
          Анархист -ударить, но информационно, создав в Калининграде радиостанцию, работающию на вымираты, и вещающую на местных языках! А говарить только правду!
          Геркулесыч
          1. Anarchist Сегодня, 07:43
            Цитата: Геркулесыч
            А говарить только правду!

            Правда будет такой: русские презирают прибалтов!
            С этого трансляцию начинать?
            Anarchist
            1. 210окв Сегодня, 07:49
              Ну,можно так.."Эээ..Выии не подкаажиитее каакоооой сейчаааааас чаааааас?....."
              Цитата: Anarchist
              Цитата: Геркулесыч
              А говарить только правду!

              Правда будет такой: русские презирают прибалтов!
              С этого трансляцию начинать?
              210окв
        3. Orionvit Сегодня, 08:12
          Цитата: Anarchist
          Ударить по Прибалтике? Или брать штурмом?

          Да хоть бы и так. Все равно, судя по всему, этим и закончится, причём не Россия будет инициатором. На месте России, только за неграждан, США, всю прибалтику уже давно бы танками раскатали.
          Orionvit
    3. Подрезчик Сегодня, 07:47
      своими заявлениями и действиями в отношении инакомыслящих, а также представителей «нетитульных» этносов, украинские националисты полностью повторяют систему, сложившуюся во времена германского нацизма.

      И чего с них спрашивать??? ....
      Подрезчик
      1. Джедай Сегодня, 08:02
        Саша, привет! hi Тут не спрашивать, тут беспощадно мочить надо! am
        Джедай
    4. сибиралт Сегодня, 07:49
      " Надгосударственное решение" это как? belay
      сибиралт
    5. Orionvit Сегодня, 07:50
      Цитата: Anarchist
      Их нацизмом пусть Гаага занимается!

      Про Гаагу, это наверное новый анекдот? Что то вся демократичная Европа, в упор не замечает маршей нацистов в прибалтике и на украине. При чём со всей соответствующей символикой и атрибутами. И в ООН, дружно голосуют против предложений России, о недопустимости героизации нацизма.. Получается, что они в Европе за.
      Orionvit
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:53
        В Крыму предлагают приравнять украинский радикальный национализм к нацизму
        много слов...короче: где подписать ?
        андрей юрьевич
      2. 210окв Сегодня, 07:54
        Как хочется что бы какой нибудь."мосийчук"в Гааге принял яду..Мечты..
        Цитата: Orionvit
        Цитата: Anarchist
        Их нацизмом пусть Гаага занимается!

        Про Гаагу, это наверное новый анекдот? Что то вся демократичная Европа, в упор не замечает маршей нацистов в прибалтике и на украине. При чём со всей соответствующей символикой и атрибутами. И в ООН, дружно голосуют против предложений России, о недопустимости героизации нацизма.. Получается, что они в Европе за.
        210окв
    6. Зяблицев Сегодня, 08:13
      Я дошел до того момента, что всю украинскую нацию готов прировнять...к чему нибудь...!
      Зяблицев
    7. alavrin Сегодня, 08:56
      Чему они должны успокаиваться и быть довольными? Проспекту имени гауптмана SS Шухевича в Киеве? Прославлению дивизии SS Галичина? Признанию народа Донбасса "генетическим мусором"?
      Вы вообще о чем?
      alavrin
    8. Евгений РС Сегодня, 08:59
      Надо такой закон принять в Думе, что украина фашистское гос-во, после чего свернуть все экономические связи с ним, включаю отправку заробитчан на родину.
      Евгений РС
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:10
    В Крыму предлагают приравнять украинский радикальный национализм к нацизму
    Та шо вы таке робыте ! Воны не нацисты!!! Воны националисты feel .Это я вам универсальную отмазку этих самых фашистов напечатал.Которую сам слышал тысячу раз.Правильно крымчане делают.Давно нужно украинский национализм к фашизму приравнять.И закрыть эту тему раз и навсегда.
    Наблюдатель2014
    1. Сергей-svs Сегодня, 07:39
      Цитата: Наблюдатель2014
      .Правильно крымчане делают.Давно нужно украинский национализм к фашизму приравнять.И закрыть эту тему раз и навсегда.

      По хорошему вообще - "УКРАИНСТВО", как таковое надо приравнять к нацизму, т.к. по сути это и есть нацизм! yes
      Сергей-svs
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 07:15
    части одного нацистского крайнего украинского национализма. Одна Одесса всё потвердит.ЛДНР-докажет.Уничтожение мирного населения и инфраструктуры городов и посёлков-это было прерогативой нацистов.Что сейчас и творится.Думаю,мы долго на это смотреть не будем.Может и ошибаюсь.Моё мнение.Время против нас сейчас.Что дальше-незнаю.Может руки развязать ЛДНР? Только кто на это пойдёт...
    ВЕРЕСК
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:21
      ВЕРЕСК - hi в главном вы правы -время работает против нас потому что мы молчим! ! am А мы должны были давно уже вна укроине начать реальную, а не имитационную гражданскую войну, пускай это жестоко, но только так можно и нужно полностью унечтожить бендеровщину и местных нацистов.
      Геркулесыч
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:32
        Геркулесыч! drinks Реально посылать в бой наших-я против.КГБ в таких случаях разрабатывало операции по свержению режима до секунды.Засылались спецгруппы,о которых не знал даже консул.Они своё дело делали.Что сейчас-я не понимаю.Мы стали слишком мягкие-хотя на фоне бешенного подьёма Армии могли-БЫ и создать структуру,аналогичную КГБ.Со всеми его отделами.Какими-завтра напишу.Справка пока недоступна.
        ВЕРЕСК
        1. Orionvit Сегодня, 07:58
          Цитата: ВЕРЕСК
          КГБ в таких случаях разрабатывало операции по свержению режима

          Боюсь, такие болезни, подобными лекарствами не лечатся и свержение режима здесь не поможет. Если посмотреть на уроки истории, то увидим, что на украине радикальный национализм искоренялся два раза, а в прибалтике и Германии один. И всегда этим занималась доблестная Красная Армия. Правда потом, руководители либеральных взглядов, всё по...или, в результате чего мы наблюдаем версию нацизма 2.0.
          Orionvit
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:09
            такие болезни, подобными лекарствами не лечатся Сейчас,с нашей политикой-не лечатся. hi
            ВЕРЕСК
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 08:16
    ... ответ на такой нужное предложение крымчан, уже дан в статье...
    Вот только кто будет осуждать (помимо России), если в Европе на это стараются закрывать глаза, США и Канада всякий раз голосуют против резолюций по осуждению героизации нацизма.
    a.s.zzz888
  5. anjey Сегодня, 08:26
    в Крыму предлагают приравнять украинский национализм к нацизму
    давно пора,гитлер очень ценил украинских наци за службу рейху,недаром
    скорценни ,по прямому приказу гитлера,выводил банду бандеры и самого бандеру ,зимой 1945 в Австрию через карпаты ....
    anjey
  6. demo Сегодня, 08:33
    По словам Григория Иоффе, Нюрнбергский трибунал осудил нацизм во всех его проявлениях, а потому то, что происходит сегодня на Украине, по сути, является нарушением принятых международных норм.

    Ерунда.
    На момент окончания действия трибунала оставались яркие представители националистических движений - Франко в Испании, Салазар в Португалии.
    И кто их приравнял и осудил?
    Признание может быть только международным.
    И опять же!
    Собрались три-четыре страны и признали пятую нацистами!?
    А остальные двести стран не признали!
    Пример: действия США против Ирана, Ливии, Сирии, Ирака.
    Югославии, в конце концов.
    Так что не все так просто,господин Иоффе.
    demo
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