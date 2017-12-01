В Госдепе признали «очевидные» разногласия между Трампом и Тиллерсоном
У президента США Дональда Трампа и у госсекретаря Рекса Тиллерсона есть разногласия в разных областях политики, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.
По ее словам, у Тиллерсона и Трампа было две встречи в четверг.
В то же время представитель ведомства отметила, что госсекретарь продолжит выполнять свою работу, пока президент не примет решения об обратном.
В Белом доме также подтвердили, что Тиллерсон по-прежнему возглавляет госдепартамент, и «пока нет никаких объявлений о кадровых перестановках».
Ранее американская пресса сообщала о разочарованности Трампа в работе госсекретаря и готовности Тиллерсона оставить эту должность. Среди возможных кандидатов на рост главы ведомства называли постпреда США при ООН Никки Хейли.
Очевидно, что у них есть разногласия в разных областях политики, это без сомнений. Это очевидно. Госсекретарь сам об этом говорил, и это одна из причин, почему президент его нанял,сказала Науэрт на брифинге.
По ее словам, у Тиллерсона и Трампа было две встречи в четверг.
В то же время представитель ведомства отметила, что госсекретарь продолжит выполнять свою работу, пока президент не примет решения об обратном.
Тиллерсон служит президенту, и ему нравится его работа, он продолжает встречи, работает по своему расписанию,подчеркнула она.
В Белом доме также подтвердили, что Тиллерсон по-прежнему возглавляет госдепартамент, и «пока нет никаких объявлений о кадровых перестановках».
Ранее американская пресса сообщала о разочарованности Трампа в работе госсекретаря и готовности Тиллерсона оставить эту должность. Среди возможных кандидатов на рост главы ведомства называли постпреда США при ООН Никки Хейли.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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