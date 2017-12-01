В Госдепе признали «очевидные» разногласия между Трампом и Тиллерсоном

Очевидно, что у них есть разногласия в разных областях политики, это без сомнений. Это очевидно. Госсекретарь сам об этом говорил, и это одна из причин, почему президент его нанял,

Тиллерсон служит президенту, и ему нравится его работа, он продолжает встречи, работает по своему расписанию,