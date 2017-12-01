09:02 01 декабря

В Госдепе признали «очевидные» разногласия между Трампом и Тиллерсоном

У президента США Дональда Трампа и у госсекретаря Рекса Тиллерсона есть разногласия в разных областях политики, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.



Очевидно, что у них есть разногласия в разных областях политики, это без сомнений. Это очевидно. Госсекретарь сам об этом говорил, и это одна из причин, почему президент его нанял,
сказала Науэрт на брифинге.


По ее словам, у Тиллерсона и Трампа было две встречи в четверг.

В то же время представитель ведомства отметила, что госсекретарь продолжит выполнять свою работу, пока президент не примет решения об обратном.

Тиллерсон служит президенту, и ему нравится его работа, он продолжает встречи, работает по своему расписанию,
подчеркнула она.

В Белом доме также подтвердили, что Тиллерсон по-прежнему возглавляет госдепартамент, и «пока нет никаких объявлений о кадровых перестановках».

Ранее американская пресса сообщала о разочарованности Трампа в работе госсекретаря и готовности Тиллерсона оставить эту должность. Среди возможных кандидатов на рост главы ведомства называли постпреда США при ООН Никки Хейли.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:14
    Тиллерсон стукачёк-с?Да на кол его!Нашего ставленника пытается очернить,редиска! wassat
    ВЕРЕСК
    1. Зяблицев Сегодня, 08:19
      Как не крути, Трампа, выбрал народ США, а Тиллерсон, пусть и высокопоставленный, но всего лишь, наемный работник...Поэтому у Трампа поболее....Как говорится, сколько волка не корми, у медведя все равно толще будет! laughing
      Зяблицев
      1. 210окв Сегодня, 08:23
        Все верно.Подчиненный должен иметь вид глуповатый,дабы не смущать начальника своим умом.Только в их случае уж куда глупее..
        Цитата: Зяблицев
        Как не крути, Трампа, выбрал народ США, а Тиллерсон, пусть и высокопоставленный, но всего лишь, наемный работник...Поэтому у Трампа поболее власти....Как говорится, сколько волка не корми, у медведя толще будет! laughing
        210окв
        1. хрыч Сегодня, 08:43
          Цитата: 210окв
          не смущать начальника своим умом

          Рэксик мягкотелый и добрый, а тут такая грызня, Ын ракеты пускает, русские оборзели, Вайнштейн всех звезд отчпокал wassat
          хрыч
          1. 210окв Сегодня, 08:51
            ....и только где то в углу заплакал Маккейн.. crying Кругом проблемы..
            Цитата: хрыч
            Цитата: 210окв
            не смущать начальника своим умом

            Рэксик мягкотелый и добрый, а тут такая грызня, Ын ракеты пускает, русские оборзели, Вайнштейн всех звезд отчпокал wassat
            210окв
            1. хрыч Сегодня, 08:58
              Цитата: 210окв
              в углу заплакал Маккейн

              заплакал и покакал (на истеблишмент) wassat
              хрыч
  2. Chertt Сегодня, 08:15
    А не кажется что это универсальное состояние описывающее любого американского политика_____Разногласие между (.....нужное ФИО вписать....) и головным мозгом
    Chertt
  3. хрыч Сегодня, 08:16
    Никки Хейли - чучело несусветное, хотя до Саманты ей еще на метле летать и летать am
    хрыч
    1. Джедай Сегодня, 08:17
      У президента США Дональда Трампа и у госсекретаря Рекса Тиллерсона есть разногласия в разных областях политики

      А не являются ли эти разногласия следствием того, что оба - представители враждующих кланов? wink
      Джедай
      1. хрыч Сегодня, 08:27
        Цитата: Джедай
        представителями враждующих кланов?

        У Госдепа почти 70 тысяч сотрудников и годовой бюджет под 70 млрд долларов belay Пока эти конюшни прочистишь и срок Президента уже подойдет к концу, поэтому они представители "глубинного государства", да еще на рыло по миллиону баксов в год тратится, конечно будут стараться сохранить курс. У ЦРУ бюджет меньше 30 млрд и то пришлось в здание, в Лэнгли несколько тысяч морпехов загонять для дератизации laughing Хоть и Рэкс, но не Тиранозаурус оказался, вот папа и не доволен, Иванку бы туда laughing
        хрыч
        1. Джедай Сегодня, 08:34
          Да там в этих США сам чёрт ногу сломит с их бюрократией и коррупцией!
          Цитата: хрыч
          У ЦРУ бюджет меньше 30 млрд и то пришлось в здание в Лэнгли несколько тысяч морпехов загонять для дератизации

          Надо было морпехам заодно и дезинсекцию провесть... lol
          Джедай
          1. хрыч Сегодня, 08:38
            Цитата: Джедай
            Надо было морпехам заодно и дезинсекцию провесть...

            Дустом бы их...
            хрыч
            1. Джедай Сегодня, 08:44
              Так они там не знают что такое "дуст".
              Джедай
              1. хрыч Сегодня, 08:45
                Цитата: Джедай
                Так они там не знают что такое "дуст".

                Тогда ДДТ wassat Дихлордифенилтрихлорэтан (в просторечье «Для домашней твари», он же «Дуст» и есть). wassat
                хрыч
                1. Джедай Сегодня, 08:46
                  А вот это по-нашему! good drinks
                  Джедай
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 08:19
      хрыч Сегодня, 08:16 Новый
      Никки Хейли - чучело несусветное, хотя до Саманты ей еще на метле летать и летать

      ... да, эта латинос ещё та штучка, и как понимаете это выражение в очень мягкой форме... bully
      a.s.zzz888
      1. хрыч Сегодня, 08:32
        Цитата: a.s.zzz888
        эта латинос

        Она из пенджабских сикхов wassat Так, что шашкой зарубить может wassat
        Цитата: a.s.zzz888
        как понимаете это выражение в очень мягкой форме...

        Это точно smile
        хрыч
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 08:17
    У президента США Дональда Трампа и у госсекретаря Рекса Тиллерсона есть разногласия в разных областях политики
    ... дыма без огня не бывает и "разлука" светит им обоим... по болоту продолжают расходится круги... bully
    a.s.zzz888
Картина дня