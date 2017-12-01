Ситуация в Сирии
Террористы вели бои сразу на нескольких фронтах и понесли серьезные потери в провинции Хама. Курды опровергли сведения о сворачивании программы США по финансированию SDF. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В восточных окрестностях Дамаска в минувшие сутки продолжались вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными группировками, связанными с террористами. Бои идут на окраине населенного пункта Хараста, близ городов Кафр Батна и Ан-Нашабия, а также вблизи восточных районов Дамаска – Айн Тарма и Джобар.
Отряды террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» активизировали попытки контратак позиций правительственных сил на юге провинции Алеппо в предместьях города Ханассер. Сообщалось, что отряды «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) отбили у войск САР стратегическую высоту Абесан, расположенную ближе к границе с Идлибом. Однако эти сведения до сих пор не получили официального подтверждения. Турецкая сторона продолжает наращивать боевую мощь в районе у границы с курдским анклавом на северо-западе САР, который сформирован вокруг города Африн. Накануне на окраину приграничной турецкой провинции Килис были передислоцированы новые бронетранспортеры, гаубицы, а также дополнительные подразделения армии Турции.
Представитель Демократических сил Сирии (SDF), состоящих в основном из курдских вооруженных формирований, заявил о том, что США продолжают сотрудничать с ними и, соответственно, продолжают оказывать им поддержку, в том числе военную. Дело в том, что в последние дни во многих СМИ все активнее звучал вопрос о прекращении финансирования курдов со стороны официального Вашингтона.
ВВС западной коалиции во главе с США нанесли серию авиаударов по городу Хаджин, находящемуся на востоке от Евфрата в южной части провинции Дейр-эз-Зор. Информации об итогах авианалета пока не поступало.
В Ракке в прошедшие сутки в результате разрыва очередной мины, оставленной террористами ИГ (группировка запрещена в РФ) перед отступлением, погиб еще один человек. На этот раз – наемник Оливер Холл родом из британского Портсмута, который воевал в составе курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Силы западной коалиции, участвовавшие в более чем четырехмесячном штурме Ракки, сокращают военное присутствие в этом районе и понемногу покидают город. Накануне разрушенный административный центр оставили около 400 морских пехотинцев США.
В минувшие сутки в северной части Хамы боевики террористической коалиции под руководством «ан-Нусры» вели бои сразу на нескольких фронтах. В первой половине дня отмечались вооруженные стычки «ан-Нусры» с некоторыми другими исламистскими группировками. На северо-востоке от города Хама группировка вела бои с отрядами ИГ. Кроме того, радикалы смогли помешать членам подпольной группы ИГ достичь территориального анклава игиловцев в этом регионе. Практически все «подпольщики» были уничтожены. Впрочем, потери в живой силе понесли обе стороны. На северо-западе провинции силы формирования совершили нападение на опорные пункты сирийской «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), ликвидировав в ходе пулеметных обстрелов нескольких членов террористической организации.
В восточных окрестностях Дамаска в минувшие сутки продолжались вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными группировками, связанными с террористами. Бои идут на окраине населенного пункта Хараста, близ городов Кафр Батна и Ан-Нашабия, а также вблизи восточных районов Дамаска – Айн Тарма и Джобар.
Отряды террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» активизировали попытки контратак позиций правительственных сил на юге провинции Алеппо в предместьях города Ханассер. Сообщалось, что отряды «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) отбили у войск САР стратегическую высоту Абесан, расположенную ближе к границе с Идлибом. Однако эти сведения до сих пор не получили официального подтверждения. Турецкая сторона продолжает наращивать боевую мощь в районе у границы с курдским анклавом на северо-западе САР, который сформирован вокруг города Африн. Накануне на окраину приграничной турецкой провинции Килис были передислоцированы новые бронетранспортеры, гаубицы, а также дополнительные подразделения армии Турции.
Представитель Демократических сил Сирии (SDF), состоящих в основном из курдских вооруженных формирований, заявил о том, что США продолжают сотрудничать с ними и, соответственно, продолжают оказывать им поддержку, в том числе военную. Дело в том, что в последние дни во многих СМИ все активнее звучал вопрос о прекращении финансирования курдов со стороны официального Вашингтона.
ВВС западной коалиции во главе с США нанесли серию авиаударов по городу Хаджин, находящемуся на востоке от Евфрата в южной части провинции Дейр-эз-Зор. Информации об итогах авианалета пока не поступало.
В Ракке в прошедшие сутки в результате разрыва очередной мины, оставленной террористами ИГ (группировка запрещена в РФ) перед отступлением, погиб еще один человек. На этот раз – наемник Оливер Холл родом из британского Портсмута, который воевал в составе курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Силы западной коалиции, участвовавшие в более чем четырехмесячном штурме Ракки, сокращают военное присутствие в этом районе и понемногу покидают город. Накануне разрушенный административный центр оставили около 400 морских пехотинцев США.
В минувшие сутки в северной части Хамы боевики террористической коалиции под руководством «ан-Нусры» вели бои сразу на нескольких фронтах. В первой половине дня отмечались вооруженные стычки «ан-Нусры» с некоторыми другими исламистскими группировками. На северо-востоке от города Хама группировка вела бои с отрядами ИГ. Кроме того, радикалы смогли помешать членам подпольной группы ИГ достичь территориального анклава игиловцев в этом регионе. Практически все «подпольщики» были уничтожены. Впрочем, потери в живой силе понесли обе стороны. На северо-западе провинции силы формирования совершили нападение на опорные пункты сирийской «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), ликвидировав в ходе пулеметных обстрелов нескольких членов террористической организации.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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