14:20 01 декабря

Патрушев: военное решение северокорейского кризиса не станет для Москвы неожиданностью

В России просчитывают последствия потенциального военного разрешения ситуации с КНДР и готовятся к этому, так что подобное развитие событий не станет неожиданностью, передает РИА Новости заявление секретаря Совбеза Николая Патрушева.



На вопрос, существует ли из-за действий Пхеньяна угроза для России, он ответил: «Есть, конечно».


Мы находимся практически на границе вместе с ними. Поэтому мы заинтересованы, чтобы все было решено политико-дипломатическим способом,
сказал Патрушев.

Мы это просчитываем, готовимся. Это не будет для нас неожиданностью,
сказал он, отвечая на вопрос, готовят ли России меры на случай военного решения проблемы.

Напомним, КНДР в ночь на среду провела пуск новой баллистической ракеты «Хвасон-15». Высота полета в максимальной точке составила 4475 км, дальность полета – 950 км. Полет продолжался 53 минуты, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори. Согласно предварительному анализу военных специалистов США, Японии и Южной Кореи, испытанная в среду ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие.

Ранее Россия и Китай предложили Пхеньяну объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но Вашингтон эту инициативу проигнорировал.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. andrej-shironov Сегодня, 09:10
    Слава богу что власть это осознаёт. Как бы не сбылся мой прогноз про костёр в третьей стране с подкидыванием дров и переводом в третью и заключительную мировую.
    andrej-shironov
    1. Чёрный Сегодня, 09:13
      Просчитывать необходимо все варианты - это правильно. Но в военное решение я не верю. Для чего это США? Ну хорошо, допустим они укатают КНДР, что дальше? Чем будут оправдывать наличие военных баз на территории ЮК и Японии?....Лично я считаю, что КНДР американцам глубоко фиолетово. Чем дольше можно будет пугать мир северокорейским режимом, тем больше будет поводов визжать о необходимости наличия баз в ЮК. а против кого они направленны и так ясно...
      Чёрный
      1. Anarchist Сегодня, 09:16
        По-моему, это просто понты, что готовы...
        Готовы сделать, предпринять, что? В случае военного продолжения проблемы... Воевать с США, с помощью Китая или снова озаботиться?
        Если воевать с США, то готовы ли ещё к тому, что воевать в Европе? Но уже в одиночку!
        Страшно даже подумать...!
        Anarchist
        1. Leeds Сегодня, 10:05
          Цитата: Anarchist
          По-моему, это просто понты, что готовы...
          Готовы сделать, предпринять, что? В случае военного продолжения проблемы... Воевать с США, с помощью Китая или снова озаботиться?
          Если воевать с США, то готовы ли ещё к тому, что воевать в Европе? Но уже в одиночку!
          Страшно даже подумать...!

          За Корею что-ли?)) Если США и долбанут мощно по корейским ядерным и военным объектам, то мы не озаботимся, а выразим протест, твёрдый и решительный, призовём к переговорам - это максимум, что мы сможем сделать. А получившая по щам Северная Корея усомнится в своём Киме, и начнётся заваривание уже знакомых компотов. Итог понятный.

          «- Я-то знаю, за кого я, белым крышка. Я за черных, конечно.»

          Залечь на дно в Брюгге
          Leeds
          1. solzh Сегодня, 10:31
            А получившая по щам Северная Корея усомнится в своём Киме, и начнётся заваривание уже знакомых компотов. Итог понятный.

            Вы маленько в тему войдите. Почитайте, что-нибудь, про КНДР, про их потенциал, а потом комментируйте.
            solzh
      2. andrej-shironov Сегодня, 09:16
        Уважаемый Чёрный! Согласен-просчитывать надо, как надо принимать меры к минимизации плохих последствий, всё же там живут наши люди, а этого пока не видно, хотя может и не говорят. А вот по поводу военного решения не уверен что оно не возможно.
        andrej-shironov
        1. Чёрный Сегодня, 09:22
          Цитата: andrej-shironov
          А вот по поводу военного решения не уверен что оно не возможно.

          Теоретически возможно ВСЁ!! Но выгод от существования КНДР для США гораздо больше, чем от её уничтожения....тем более, что американцы далеко не уверенны в том, что хотя бы один ядерный боезаряд не разорвётся на территории США. А это для их властей конец!
          Чёрный
          1. Джедай Сегодня, 09:26
            hi
            Цитата: Чёрный
            Но выгод от существования КНДР для США гораздо больше, чем от её уничтожения....

            Полностью согласен. Вся американская свистопляска вокруг КНДР здорово отдаёт театральной постановкой. Вот только могут заиграться, ведь Ын - ещё та загадка.
            Джедай
            1. san4es Сегодня, 10:18
              Цитата: Джедай
              ... Ын - ещё та загадка.

              ...Только не для этого "рентгена"...Привет Макс wink
              san4es
              1. Джедай Сегодня, 10:22
                Саня hi
                Цитата: san4es
                Только не для этого "рентгена"...

                Так ведь не стоит забывать корни Патрушева. wink
                Джедай
          2. andrej-shironov Сегодня, 09:28
            Вы понимаете, на мой дилетантский взгляд, в США "созрели" условия для реального применения ядерных боеприпасов даже при частичном ущербе для себя. Факты мои такие: Трампа сильно загнали и ему, чтоб реабилитироваться, необходимо поиграть мускулами, США кровно заинтересовано в локальном конфликте у границ и России и Китая, для их ослабления. Да и обмен ударами может состоятся без участия США а с помощью Ю.Корее и Японии. США в очередной раз элегантно будут подбрасывать дровишки в костёр чужими руками.
            andrej-shironov
            1. Чёрный Сегодня, 09:48
              Цитата: andrej-shironov
              Трампа сильно загнали и ему, чтоб реабилитироваться, необходимо поиграть мускулами,

              Играть "мускулами" одно, а начать реальную войну с государством, имеющим ЯО - другое
              Да и обмен ударами может состоятся без участия США а с помощью Ю.Корее и Японии.
              Вряд ли. ЮК далеко не в восторге от перспектив начала войны , да и КНДР не так уж наивны и не раз заявляли, что при любом военном раскладе по США они шмальнут. Так , что сценарий войны между Севером и Югом южнокорейцам крайне не выгоден.( тем более, что Сеул находится рядом с границей , в зоне поражения ствольной артиллерии)
              Чёрный
              1. andrej-shironov Сегодня, 09:51
                И всё же вероятность провокаций никто не отменял.
                andrej-shironov
      3. Orionvit Сегодня, 10:30
        Цитата: Чёрный
        Лично я считаю, что КНДР американцам глубоко фиолетово

        А вот это совершенно точно. Не даром штаты, на протяжении десятилетий, всячески подкармливали Северную Корею. С одной стороны поругивают, а со спины всякую гуманитарку кораблями отправляют. Штатам, кровь из носа, нужен ещё один вооруженный конфликт в стратегическом регионе, где сталкиваются интересы Китая, России , и Японии, которых можно столкнуть лбами. И тут, Северная Корея в роли катализатора, просто идеальна. НЕ удивлюсь, если Ын, в сговоре со штатами.
        Orionvit
      4. AID.S Сегодня, 10:47
        Цитата: Чёрный
        Чем будут оправдывать наличие военных баз на территории ЮК и Японии?....

        Наивно, штаты давно не оправдываются, кто с них спросит.
        AID.S
        1. Чёрный Сегодня, 11:04
          Цитата: AID.S
          , кто с них спросит.
          Китай, например. smile
          Чёрный
          1. AID.S Сегодня, 13:44
            Цитата: Чёрный
            Китай, например.

            НО кАК?
            AID.S
    2. Зяблицев Сегодня, 09:25
      Главное, что бы это не стало неожиданностью для нашего Дальнего Востока, для тамошних жителей...а то как то не уютно жить рядом со страной по которой вот вот жахнут ядренной бомбой безумные англосаксы!
      Зяблицев
    3. Мар.Тира Сегодня, 09:25
      Ещё в прошлом году выкладывали видео,о массовой переброске железнодорожными эшелонами всех видов ЗРК ПВО к границе с КНДР в Приморском крае.Думаю с того времени они кратно увеличились.С сегодняшнего дня начались совместные с Китаем проработки обьединения системы ПВО,и ПРО.А так же компьютерное моделирование различных ситуаций во время Ч.,и варианты их блокирования.
      Мар.Тира
    4. To be or not to be Сегодня, 11:47
      У России богата история побед !Пусть это помнят нам за буграми...
      1 декабря 1896 г. родился Г.К.Жуков - советский военачальник, четырежды Герой Советского Союза, великий полководец, один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне.
      To be or not to be
  2. Ихрек Сегодня, 09:12
    Не будет военного решения! Полосатые слишком трусливы, чтобы ввязываться в войну с теми кто хоть немного сможет нанести им урон, дать сдачу. Хоть ястребы там и отмороженные, но на это они не пойдут.
    Ихрек
    1. AID.S Сегодня, 13:55
      Цитата: Ихрек
      Не будет военного решения! Полосатые слишком трусливы

      Про Ирак тоже так говорили....
      AID.S
  3. Дедкастарый Сегодня, 09:13
    ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори.
    почему все твердят об этом? там-международные воды,там нет "экономической японской зоны".! подпевают что ли японцам с янки? а чтоб "устранить угрозу" достаточно отстать от КНДР,и не проводить янковских учений в этом районе.-ВСЁ!.
    Дедкастарый
  4. Alexey-74 Сегодня, 09:18
    Американцы не дурачки( в некоторых случаях), конечно они осознают, что ответка со стороны КНДР будет жесткая, они не полезут пока не будут убеждены на все 300% в своем превосходстве...ну а то что Россия готовится и к военному развитию сценария я уверен. Мое мнение, главное создать надежную защиту в небе ПВО/ПРО от случайных "сюрпризов" от обеих сторон конфликта (США/КНДР), ну и конечно усилить сухопутную границу тяжелым вооружением и личным составом и авиацией.
    Alexey-74
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 09:21
    Мы это просчитываем, готовимся. Это не будет для нас неожиданностью,
    сказал он, отвечая на вопрос, готовят ли России меры на случай военного решения проблемы.

    ... Наивный вопрос задал корреспондент Н.Патрушеву... ага, мол сидим, семечки лузгаем и ждём с моря погоды..
    a.s.zzz888
  6. Shuttle Сегодня, 09:22
    Высота полета в максимальной точке составила 4475 км

    O'RLY?
    Shuttle
  7. rotmistr60 Сегодня, 09:23
    Это не будет для нас неожиданностью,
    Что немного успокаивает. А вот как бы для самих Сша не стала неожиданностью ответка КНДР на американскую военную авантюру.
    rotmistr60
  8. Вежливый Лось Сегодня, 09:25
    Патрушев: военное решение северокорейского кризиса не станет для Москвы неожиданностью

    Лучше бы он сказал: "Любая попытка военного решения северокорейского кризиса станет для Вашингтона неожиданностью".
    Вежливый Лось
  9. Zubr Сегодня, 09:48
    Максимальная высота полёта составила 4475 километров, а дальность 950 км. Что то брехнёй попахивает... negative С дальность ещё соглашусь.
    Zubr
    1. Вадим237 Сегодня, 10:33
      Наши эту ракету то же отслеживали - так что правда.
      Вадим237
  10. Миханище Сегодня, 09:53
    Молодец Патрушев!
    Когда видишь такое лицо, то понимаешь - этот человек ни перед чем не остановится! Аскет. Бессеребренник. Все мысли о Родине, каждую минуту, какждую секунду. Павка Корчагин. Путин в нём не ошибся.
    Эх...таких бы людей в школы, чтобы дети научились уважать старшее поколение, которое оставило нам цветущую, богатую страну. Чтобы ребёнок видел пример с первого класса! Чтобы вздрагивал даже о мысли об УЧИТЕЛЕ, о НАСТАВНИКЕ!
    Миханище
    1. Кент0001 Сегодня, 11:04
      Сын его тоже молодец,крепкий хозяйственик. Россельхозбанк возглавляет. Распределяет бюджетные деньги во благо процветания АПК Державы!
      Кент0001
  11. Livonetc Сегодня, 10:20
    Цитата: Миханище
    Молодец Патрушев!
    Когда видишь такое лицо, то понимаешь - этот человек ни перед чем не остановится! Аскет. Бессеребренник. Все мысли о Родине, каждую минуту, какждую секунду. Павка Корчагин. Путин в нём не ошибся.
    Эх...таких бы людей в школы, чтобы дети научились уважать старшее поколение, которое оставило нам цветущую, богатую страну. Чтобы ребёнок видел пример с первого класса! Чтобы вздрагивал даже о мысли об УЧИТЕЛЕ, о НАСТАВНИКЕ!

    Не удивлюсь если эту тираду прихватизирует комеди клаб.
    Livonetc
  12. 3vs Сегодня, 10:26
    Вентиляторы на границе поставят, радиоактивную пыль от нашей границы отгонять?
    3vs
  13. shans2 Сегодня, 13:50
    Карачун тогда конгрессу США во главе с сионистами... и всем США в совокупности...
    shans2
  14. словак Сегодня, 13:51
    Россия не может передавать ядерные технологи и непосредственно ядерное оружие. Но договором не запрещена передача носителей. Заряды у Кореи есть, а с далеко летающими ракетами проблема. Решение на поверхности.
    словак
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