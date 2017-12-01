Патрушев: военное решение северокорейского кризиса не станет для Москвы неожиданностью
В России просчитывают последствия потенциального военного разрешения ситуации с КНДР и готовятся к этому, так что подобное развитие событий не станет неожиданностью, передает РИА Новости заявление секретаря Совбеза Николая Патрушева.
На вопрос, существует ли из-за действий Пхеньяна угроза для России, он ответил: «Есть, конечно».
Напомним, КНДР в ночь на среду провела пуск новой баллистической ракеты «Хвасон-15». Высота полета в максимальной точке составила 4475 км, дальность полета – 950 км. Полет продолжался 53 минуты, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори. Согласно предварительному анализу военных специалистов США, Японии и Южной Кореи, испытанная в среду ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие.
Ранее Россия и Китай предложили Пхеньяну объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но Вашингтон эту инициативу проигнорировал.
На вопрос, существует ли из-за действий Пхеньяна угроза для России, он ответил: «Есть, конечно».
Мы находимся практически на границе вместе с ними. Поэтому мы заинтересованы, чтобы все было решено политико-дипломатическим способом,сказал Патрушев.
Мы это просчитываем, готовимся. Это не будет для нас неожиданностью,сказал он, отвечая на вопрос, готовят ли России меры на случай военного решения проблемы.
Напомним, КНДР в ночь на среду провела пуск новой баллистической ракеты «Хвасон-15». Высота полета в максимальной точке составила 4475 км, дальность полета – 950 км. Полет продолжался 53 минуты, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори. Согласно предварительному анализу военных специалистов США, Японии и Южной Кореи, испытанная в среду ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие.
Ранее Россия и Китай предложили Пхеньяну объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но Вашингтон эту инициативу проигнорировал.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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