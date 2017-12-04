Политику Путина — в жизнь! Мистер Тиллерсон сокращает Госдеп
В США подозревают, что госсекретарь мистер Тиллерсон проводит в жизнь политику Путина. Госсекретарь закрыл в собственном ведомстве, то бишь в Госдепе, отдел по координации санкций! Да и от самого Госдепа скоро мало что останется: сокращение двух тысяч ставок — это же настоящий удар по американской нацбезопасности! «Перестройка» в Госдепе очень и очень странная, и мейнстримные СМИ США, которым от Госдепа перепадают деньги, от неё попросту психуют. Несомненно, Тиллерсон — враг американского народа, следующий прямым курсом В. В. Путина.
Государственный департамент закрыл офис, контролирующий политику санкций. Это случилось несмотря на то, что администрация Дональда Трампа сталкивается с жёсткой критикой со стороны американских законодателей, недовольных действиями в сфере применения новых экономических санкций против России. Об этом сообщает «Foreign Policy».
Государственный секретарь Рекс Тиллерсон действительно сократил должность координатора по вопросам политики в области санкций, сказал источник «Foreign Policy». Вместо опытного дипломата и пяти сотрудников координацией по вопросам американских санкций в Государственном департаменте и других правительственных учреждениях теперь занимается единственный чиновник среднего уровня — Дэвид Тесслер, заместитель директора Управления планирования политики.
Фактически «офис санкций» распущен. И это произошло наряду с тем, что ранее администрация Трампа «прозевала» ключевой срок (1 октября), когда следовало ввести новые санкции против России, принятые конгрессменами ещё в августе.
Оба факта усилили «озабоченность» как демократических, так и республиканских законодателей. Шутка ли: Белый дом во временам мистера Трампа «неправильно руководит Государственным департаментом» и «подрывает роль дипломатии США»!
«Сокращение координатора санкций, по-видимому, представляет собой часть более масштабного разгрома, произошедшего в Государственном департаменте», — комментирует события Шон Бартлетт, представитель сенатора Бен Кардина, занимающего пост члена Комитета по иностранным делам Сената.
Эксперты и бывшие чиновники теперь спорят: «подорвёт» ли сокращение должности координатора по вопросам политики в области санкций способность Государственного департамента контролировать санкции в целом? Ведь санкции стали «краеугольным камнем внешней политики США в отношении таких противников, как Иран и Северная Корея», напоминает издание.
Дэниэл Фрид, отставной дипломат, который был как раз координатором политики в отношении санкций до февраля 2017 года, предостерегает, однако, от неверной интерпретации шага Тиллерсона. По его словам, мероприятия по сокращению отнюдь «не похожи на то, что [Госдеп] полностью отказывается от санкций».
Другие бывшие чиновники заявляют, что сокращение должности и передача вопроса санкций всего одному сотруднику по планированию политики «является ошибкой», особенно в то время, когда администрация «изо всех сил пытается справиться с рядом вопросов внешней политики и сформулировать свою позицию». И теперь никакая «чёткая координация» невозможна в принципе.
До сих пор Государственный департамент США играл «решающую роль в эффективном применении санкций», напоминает журнал. Должность координатора по политике санкций была создана при госсекретаре Хиллари Клинтон. Мистер Фрид напомнил, что этот офис работал в паре с Казначейством США и координировал, к примеру, работу с азиатскими союзниками в продвижении северокорейских санкций, а также в выявлении «отдельных россиян, пытающихся уклониться от целенаправленных санкций США».
«Перестройка», затеянная в Госдепе, показывает: влияние Управления планирования политики при Тиллерсоне растёт. Один из высокопоставленных чиновников Госдепартамента считает, что Тиллерсон создаёт собственную «вотчину» в ведомстве с целью обойти законодательный надзор.
Тревогу бьёт и влиятельная газета «Нью-Йорк Таймс», которая в 2016 году симпатизировала кандидату в президенты Хиллари Клинтон, а не Трампу. В редакционной статье уже в самом заголовке утверждается: «Администрация Трампа воюет с дипломатией».
Американские дипломаты, напоминает издание, за последние десятилетия «помогли добиться израильско-египетского мирного договора, мирного падения Советского Союза, объединения Германии, прекращения войны в Боснии и соглашения по сдерживанию ядерной программы Ирана». Всё это «свидетельствует о силе и влиянии Америки, а также об опыте государственных секретарей и других дипломатов, которые работали над вопросами укрепления международной стабильности и соблюдения национальных интересов».
Но при Трампе всё пошло не так. Рекс Тиллерсон прославился как человек, «плохо подходящий для дипломатического руководства». Сегодня он уничтожает «свой собственный отдел», который ранее играл ключевую функцию «в обеспечении национальной безопасности Америки».
Дипломатическая деятельность при Тиллерсоне «подрывается сокращением бюджета, неспособностью поставить кадры на высшие должности, нестабильным президентом и госсекретарём, который считает своим важнейшим приоритетом реорганизацию, а не политику». Если учесть «агрессивное поведение Северной Кореи, России и Китая», то мир «кажется всё более шатким с каждым днём», добавляет редакция.
Дипломатия при Трампе съёживается, а Пентагон превращается в настоящего бандита, считает издание. Бюджет Госдепартамента сократится по плану на 31 процент, при этом Конгресс намерен повысить уровень расходов Пентагона примерно на 15 процентов. Очевидно, «авианосцы и танки намного важнее дипломатических мер», резюмирует газета. Столь однобокие бюджетные приоритеты могут поспособствовать военным решениям в ущерб дипломатии.
Но мистера Тиллерсона это не останавливает. С января 2017 г. многие сотрудники Госдепа покинули место своей работы, в том числе ушло более ста высших сотрудников. Наём новых людей практически прекращён либо замедлился. Мистер Тиллерсон нарушил концепцию плавной карьеры сотрудников Государственного департамента, что в будущем «приведёт к нехватке опытных дипломатов». «Неудивительно, что моральный дух [в Госдепе] резко упал», — констатирует издание. Зато Конгресс «только что утвердил бюджет Пентагона на следующий год, который увеличит численность военных на 20.000 человек».
Планы Госдепартамента тоже сильно хромают. В Южной Корее пока нет американского посла, что ослабило способность продвигать дипломатическое решение северокорейского ядерного кризиса. Нет никаких указаний и на то, что у администрации Трампа есть план войны в Сирии — и это в тот момент, когда там «командуют Россия и Иран»!
Мистер Трамп, похоже, мало любит профессиональных дипломатов, отмечается в материале, а мистер Тиллерсон не интересуется проблемами прав человека, поскольку офис, занимающийся этими вопросами, тоже подвергся сокращениям.
У редакции «Нью-Йорк Таймс» есть лишь одна надежда: на конгрессменов. Может быть, они отменят эти зловещие новации в Госдепе. Всё больше законодателей «предупреждают об опасности, грозящей национальной безопасности». Группа сенаторов, в их числе Джон Маккейн, уже направили письмо мистеру Тиллерсону, где выразили тревогу по поводу «сомнительных методов управления» Госдепартаментом.
В другой статье в той же «Нью-Йорк Таймс» эта тема развивается. Указывается, что Тиллерсон, бывший исполнительный директор «Exxon Mobil», и не скрывает своего мнения: Государственный департамент является «раздутой бюрократией» и в целом неэффективен.
В материале сообщается, что мистер Тиллерсон не только «заморозил» наём персонала в Госдеп, но и предложил работающим сотрудникам «выходное пособие» в размере 25.000 долларов, рассчитывая, что из ведомства в 2018 г. уволится почти две тысячи карьерных дипломатов и государственных служащих. Ещё 26 пожилых сотрудников уйдут на пенсию. Срок их отставки подошёл в ноябре.
Короче говоря, Госдеп остаётся без опытных сотрудников, в том числе прорежена и его верхушка, потерявшая тех, кто имеет серьёзный дипломатический опыт.
«В чём обвиняют Тиллерсона, понятно: в нанесении ущерба державе, — пишет обозреватель МИА «Россия сегодня» Дмитрий Косырев. — В Восточной Азии «корейский кризис», а должность заместителя госсекретаря по этому региону вакантна, нет посла и в Южной Корее. В Сирии не ясно, что вообще дальше делать, а зама госсекретаря и по этому региону нет, так же как нет послов в Саудовской Аравии, Турции, Иордании, Египте и Катаре. А тут ещё в Зимбабве смена власти, а зама по африканским делам нет. Как же так? Как они там без американской дипломатии справятся?»
Удивительное дело: во времена новой холодной войны, наращивания «врагами Америки» мощи, в эпоху санкций Госдеп тощает и съёживается. Газете «Нью-Йорк Таймс» и прочим рупорам демократии впору признать на только Трампа, но и его правую руку Тиллерсона агентами Кремля.
И только Пентагону, избавившемуся от миротворца Обамы, дышится легко: гонка вооружений продолжается, расходы растут. От дипломатии остаётся только «Твиттер» мистера Трампа. Остальное всё «неэффективно».
Понять причины происходящего несложно. Оба, и Трамп, и Тиллерсон, — бизнесмены. И не просто бизнесмены, а руководители крупнейших структур. И к политике они относятся в точности как к бизнесу.
Демократическая болтовня Госдепа представляется им лишней — ну, так к чёрту её. Штат дипломатов-карьеристов кажется им разбухшей бюрократией — ну, так уволить всех.
Иное дело — Пентагон. Армия. Это же вотчина военно-промышленного комплекса. Стало быть, это бизнес. Большой бизнес! Как при мистере Рейгане, на которого равняется Трамп, экономика США поднимется на заказах ВПК.
Поэтому Госдепу будет сделан большой минус, а Пентагону будет дан большой плюс.
Государственный департамент закрыл офис, контролирующий политику санкций. Это случилось несмотря на то, что администрация Дональда Трампа сталкивается с жёсткой критикой со стороны американских законодателей, недовольных действиями в сфере применения новых экономических санкций против России. Об этом сообщает «Foreign Policy».
Государственный секретарь Рекс Тиллерсон действительно сократил должность координатора по вопросам политики в области санкций, сказал источник «Foreign Policy». Вместо опытного дипломата и пяти сотрудников координацией по вопросам американских санкций в Государственном департаменте и других правительственных учреждениях теперь занимается единственный чиновник среднего уровня — Дэвид Тесслер, заместитель директора Управления планирования политики.
Фактически «офис санкций» распущен. И это произошло наряду с тем, что ранее администрация Трампа «прозевала» ключевой срок (1 октября), когда следовало ввести новые санкции против России, принятые конгрессменами ещё в августе.
Оба факта усилили «озабоченность» как демократических, так и республиканских законодателей. Шутка ли: Белый дом во временам мистера Трампа «неправильно руководит Государственным департаментом» и «подрывает роль дипломатии США»!
«Сокращение координатора санкций, по-видимому, представляет собой часть более масштабного разгрома, произошедшего в Государственном департаменте», — комментирует события Шон Бартлетт, представитель сенатора Бен Кардина, занимающего пост члена Комитета по иностранным делам Сената.
Эксперты и бывшие чиновники теперь спорят: «подорвёт» ли сокращение должности координатора по вопросам политики в области санкций способность Государственного департамента контролировать санкции в целом? Ведь санкции стали «краеугольным камнем внешней политики США в отношении таких противников, как Иран и Северная Корея», напоминает издание.
Дэниэл Фрид, отставной дипломат, который был как раз координатором политики в отношении санкций до февраля 2017 года, предостерегает, однако, от неверной интерпретации шага Тиллерсона. По его словам, мероприятия по сокращению отнюдь «не похожи на то, что [Госдеп] полностью отказывается от санкций».
Другие бывшие чиновники заявляют, что сокращение должности и передача вопроса санкций всего одному сотруднику по планированию политики «является ошибкой», особенно в то время, когда администрация «изо всех сил пытается справиться с рядом вопросов внешней политики и сформулировать свою позицию». И теперь никакая «чёткая координация» невозможна в принципе.
До сих пор Государственный департамент США играл «решающую роль в эффективном применении санкций», напоминает журнал. Должность координатора по политике санкций была создана при госсекретаре Хиллари Клинтон. Мистер Фрид напомнил, что этот офис работал в паре с Казначейством США и координировал, к примеру, работу с азиатскими союзниками в продвижении северокорейских санкций, а также в выявлении «отдельных россиян, пытающихся уклониться от целенаправленных санкций США».
«Перестройка», затеянная в Госдепе, показывает: влияние Управления планирования политики при Тиллерсоне растёт. Один из высокопоставленных чиновников Госдепартамента считает, что Тиллерсон создаёт собственную «вотчину» в ведомстве с целью обойти законодательный надзор.
Тревогу бьёт и влиятельная газета «Нью-Йорк Таймс», которая в 2016 году симпатизировала кандидату в президенты Хиллари Клинтон, а не Трампу. В редакционной статье уже в самом заголовке утверждается: «Администрация Трампа воюет с дипломатией».
Американские дипломаты, напоминает издание, за последние десятилетия «помогли добиться израильско-египетского мирного договора, мирного падения Советского Союза, объединения Германии, прекращения войны в Боснии и соглашения по сдерживанию ядерной программы Ирана». Всё это «свидетельствует о силе и влиянии Америки, а также об опыте государственных секретарей и других дипломатов, которые работали над вопросами укрепления международной стабильности и соблюдения национальных интересов».
Но при Трампе всё пошло не так. Рекс Тиллерсон прославился как человек, «плохо подходящий для дипломатического руководства». Сегодня он уничтожает «свой собственный отдел», который ранее играл ключевую функцию «в обеспечении национальной безопасности Америки».
Дипломатическая деятельность при Тиллерсоне «подрывается сокращением бюджета, неспособностью поставить кадры на высшие должности, нестабильным президентом и госсекретарём, который считает своим важнейшим приоритетом реорганизацию, а не политику». Если учесть «агрессивное поведение Северной Кореи, России и Китая», то мир «кажется всё более шатким с каждым днём», добавляет редакция.
Дипломатия при Трампе съёживается, а Пентагон превращается в настоящего бандита, считает издание. Бюджет Госдепартамента сократится по плану на 31 процент, при этом Конгресс намерен повысить уровень расходов Пентагона примерно на 15 процентов. Очевидно, «авианосцы и танки намного важнее дипломатических мер», резюмирует газета. Столь однобокие бюджетные приоритеты могут поспособствовать военным решениям в ущерб дипломатии.
Но мистера Тиллерсона это не останавливает. С января 2017 г. многие сотрудники Госдепа покинули место своей работы, в том числе ушло более ста высших сотрудников. Наём новых людей практически прекращён либо замедлился. Мистер Тиллерсон нарушил концепцию плавной карьеры сотрудников Государственного департамента, что в будущем «приведёт к нехватке опытных дипломатов». «Неудивительно, что моральный дух [в Госдепе] резко упал», — констатирует издание. Зато Конгресс «только что утвердил бюджет Пентагона на следующий год, который увеличит численность военных на 20.000 человек».
Планы Госдепартамента тоже сильно хромают. В Южной Корее пока нет американского посла, что ослабило способность продвигать дипломатическое решение северокорейского ядерного кризиса. Нет никаких указаний и на то, что у администрации Трампа есть план войны в Сирии — и это в тот момент, когда там «командуют Россия и Иран»!
Мистер Трамп, похоже, мало любит профессиональных дипломатов, отмечается в материале, а мистер Тиллерсон не интересуется проблемами прав человека, поскольку офис, занимающийся этими вопросами, тоже подвергся сокращениям.
У редакции «Нью-Йорк Таймс» есть лишь одна надежда: на конгрессменов. Может быть, они отменят эти зловещие новации в Госдепе. Всё больше законодателей «предупреждают об опасности, грозящей национальной безопасности». Группа сенаторов, в их числе Джон Маккейн, уже направили письмо мистеру Тиллерсону, где выразили тревогу по поводу «сомнительных методов управления» Госдепартаментом.
В другой статье в той же «Нью-Йорк Таймс» эта тема развивается. Указывается, что Тиллерсон, бывший исполнительный директор «Exxon Mobil», и не скрывает своего мнения: Государственный департамент является «раздутой бюрократией» и в целом неэффективен.
В материале сообщается, что мистер Тиллерсон не только «заморозил» наём персонала в Госдеп, но и предложил работающим сотрудникам «выходное пособие» в размере 25.000 долларов, рассчитывая, что из ведомства в 2018 г. уволится почти две тысячи карьерных дипломатов и государственных служащих. Ещё 26 пожилых сотрудников уйдут на пенсию. Срок их отставки подошёл в ноябре.
Короче говоря, Госдеп остаётся без опытных сотрудников, в том числе прорежена и его верхушка, потерявшая тех, кто имеет серьёзный дипломатический опыт.
«В чём обвиняют Тиллерсона, понятно: в нанесении ущерба державе, — пишет обозреватель МИА «Россия сегодня» Дмитрий Косырев. — В Восточной Азии «корейский кризис», а должность заместителя госсекретаря по этому региону вакантна, нет посла и в Южной Корее. В Сирии не ясно, что вообще дальше делать, а зама госсекретаря и по этому региону нет, так же как нет послов в Саудовской Аравии, Турции, Иордании, Египте и Катаре. А тут ещё в Зимбабве смена власти, а зама по африканским делам нет. Как же так? Как они там без американской дипломатии справятся?»
* * *
Удивительное дело: во времена новой холодной войны, наращивания «врагами Америки» мощи, в эпоху санкций Госдеп тощает и съёживается. Газете «Нью-Йорк Таймс» и прочим рупорам демократии впору признать на только Трампа, но и его правую руку Тиллерсона агентами Кремля.
И только Пентагону, избавившемуся от миротворца Обамы, дышится легко: гонка вооружений продолжается, расходы растут. От дипломатии остаётся только «Твиттер» мистера Трампа. Остальное всё «неэффективно».
Понять причины происходящего несложно. Оба, и Трамп, и Тиллерсон, — бизнесмены. И не просто бизнесмены, а руководители крупнейших структур. И к политике они относятся в точности как к бизнесу.
Демократическая болтовня Госдепа представляется им лишней — ну, так к чёрту её. Штат дипломатов-карьеристов кажется им разбухшей бюрократией — ну, так уволить всех.
Иное дело — Пентагон. Армия. Это же вотчина военно-промышленного комплекса. Стало быть, это бизнес. Большой бизнес! Как при мистере Рейгане, на которого равняется Трамп, экономика США поднимется на заказах ВПК.
Поэтому Госдепу будет сделан большой минус, а Пентагону будет дан большой плюс.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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