National Interest: в случае ядерного удара по Вашингтону погибнут около полумиллиона человек
Аналитики журнала National Interest после очередного ракетного испытания в Северной Корее оценили возможные последствия ядерного удара по Вашингтону, передает РИА Новости.
Как отмечают специалисты в сфере ракетных разработок, не стоит недооценивать возможности Пхеньяна. После недавнего запуска, ученые провели подсчеты и пришли к выводу, что заявления КНДР о том, что «Хвансон-15» может достигнуть любой точки США, абсолютно верны «при условии, что ракета будет держаться заданной траектории, и ее оснастят легкой боеголовкой».
За основу анализа они взяли бомбу мощностью 250 килотонн в тротиловом эквиваленте. Получилось, что от взрыва такого заряда в центре американской столицы «погибнут почти 413 тысяч человек, еще 527 тысяч пострадают».
Кроме того, «полностью будут уничтожены Белый дом, Международный музей шпионажа, Монумент Вашингтона, Капитолий и все остальные здания и достопримечательности в радиусе действия ударной волны».
Согласно расчетам, «находящиеся в центральной части города люди не будут иметь шанса на выживание», а что касается окраин города, то «взрыв унесет жизни от 50 до 90 процентов находящихся в этих районах людей».
При этом издание отмечает, что КНДР продолжает развивать собственные ракетную и ядерную программы все же «не для нанесения первого удара в ядерной войне, а для сдерживания США от военной операции или недопущения смены режима в стране».
Как отмечают специалисты в сфере ракетных разработок, не стоит недооценивать возможности Пхеньяна. После недавнего запуска, ученые провели подсчеты и пришли к выводу, что заявления КНДР о том, что «Хвансон-15» может достигнуть любой точки США, абсолютно верны «при условии, что ракета будет держаться заданной траектории, и ее оснастят легкой боеголовкой».
За основу анализа они взяли бомбу мощностью 250 килотонн в тротиловом эквиваленте. Получилось, что от взрыва такого заряда в центре американской столицы «погибнут почти 413 тысяч человек, еще 527 тысяч пострадают».
Кроме того, «полностью будут уничтожены Белый дом, Международный музей шпионажа, Монумент Вашингтона, Капитолий и все остальные здания и достопримечательности в радиусе действия ударной волны».
Согласно расчетам, «находящиеся в центральной части города люди не будут иметь шанса на выживание», а что касается окраин города, то «взрыв унесет жизни от 50 до 90 процентов находящихся в этих районах людей».
При этом издание отмечает, что КНДР продолжает развивать собственные ракетную и ядерную программы все же «не для нанесения первого удара в ядерной войне, а для сдерживания США от военной операции или недопущения смены режима в стране».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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