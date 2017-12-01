14:20 01 декабря

National Interest: в случае ядерного удара по Вашингтону погибнут около полумиллиона человек

Аналитики журнала National Interest после очередного ракетного испытания в Северной Корее оценили возможные последствия ядерного удара по Вашингтону, передает РИА Новости.



Как отмечают специалисты в сфере ракетных разработок, не стоит недооценивать возможности Пхеньяна. После недавнего запуска, ученые провели подсчеты и пришли к выводу, что заявления КНДР о том, что «Хвансон-15» может достигнуть любой точки США, абсолютно верны «при условии, что ракета будет держаться заданной траектории, и ее оснастят легкой боеголовкой».


За основу анализа они взяли бомбу мощностью 250 килотонн в тротиловом эквиваленте. Получилось, что от взрыва такого заряда в центре американской столицы «погибнут почти 413 тысяч человек, еще 527 тысяч пострадают».

Кроме того, «полностью будут уничтожены Белый дом, Международный музей шпионажа, Монумент Вашингтона, Капитолий и все остальные здания и достопримечательности в радиусе действия ударной волны».

Согласно расчетам, «находящиеся в центральной части города люди не будут иметь шанса на выживание», а что касается окраин города, то «взрыв унесет жизни от 50 до 90 процентов находящихся в этих районах людей».

При этом издание отмечает, что КНДР продолжает развивать собственные ракетную и ядерную программы все же «не для нанесения первого удара в ядерной войне, а для сдерживания США от военной операции или недопущения смены режима в стране».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 55

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  1. Anarchist Сегодня, 09:32
    Зачем Вашингтон? Нужно бить по Нью-Йорку! Вообще по промышленным центрам!
    Только не умный будет планировать первоочередной удар по столице, в которой, кроме овального кабинета, ничего нет!
    Anarchist
    1. Chertt Сегодня, 09:36
      Или по Нью-Йорку и Вашингтону
      Chertt
      1. maxim947 Сегодня, 10:09
        Они как мазохисты напрашиваются, или провоцируют?
        Кстати интересный факт С.Корея лидирует по количеству подводных лодок, конечно необходимо учитывать техническое состояние, класс и т.п. но все же))
        maxim947
      2. словак Сегодня, 13:43
        Не ограничивайте фантазию! Это National Interest ожидает почему- то только 1 ракету. США - страна, на территории которой очень много привлекательных для корейских ракет мест. Поэтому, желательно (при необходимости) посетить все.
        словак
    2. Джедай Сегодня, 09:37
      Саша, все эти американские признания возможностей КНДР служат для оправдания дальнейшего нагнетания обстановки на Корейском полуострове. negative
      Джедай
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 09:43
        Доброго времени суток, уважаемые. hi
        Как и мне кажется - готовят общественное мнение. Или просто смотрят на наличие "социального запроса" по поводу войнушки с СК.
        Одним из факторов нанесения ядерного удара по Японии, например, и являлся именно "социальный запрос".
        Другое дело, что подобные "социальные запросы" успешно подготавливаются в наше время. Сформировать общественное мнение при наличии такого количества СМИ это достаточно просто и не проблемно.
        КОТ БАЮН
        1. Джедай Сегодня, 09:46
          Привет, Вася! hi Может ты и прав, но в 1945 Япония не могла дать сдачи по причине отсутствия ЯО. А у КНДР оно есть, так что ответка будет.
          Джедай
      2. 210окв Сегодня, 09:45
        Пытаются найти повод..А могут и сами Вашингтон взорвать.Опыт есть
        210окв
        1. Джедай Сегодня, 09:49
          Цитата: 210окв
          А могут и сами Вашингтон взорвать.Опыт есть

          Это точно, ради достижения своих целей США не станут считать собственные жертвы.
          Джедай
          1. Ил-18 Сегодня, 10:30
            Посчитают каждого, ещё и припишут для убедительности.
            Ил-18
            1. Джедай Сегодня, 10:35
              Как раз в их стиле. А Голливуд соответствующую драматичную постановку сбацает.
              Джедай
      3. Leeds Сегодня, 09:45
        Цитата: Джедай
        Саша, все эти американские признания возможностей КНДР служат для оправдания дальнейшего нагнетания обстановки на Корейском полуострове. negative

        Абсолютно точно. Замутить горячую точку под боком у России и Китая, в тысячах миль от своей территории, при полнейшей безопасности, так как любая корейская болванка будет вынесена на взлёте, не причинив никакого вреда штатам.
        Leeds
        1. Anarchist Сегодня, 09:51
          Цитата: Leeds
          любая корейская болванка будет вынесена на взлёте, не причинив никакого вреда штатам.

          Фиг его знает! У КНДР и ПВО имеется! А собьют или нет, науке это неизвестно...
          Anarchist
        2. Geisenberg Сегодня, 10:35
          Цитата: Leeds
          Цитата: Джедай
          Саша, все эти американские признания возможностей КНДР служат для оправдания дальнейшего нагнетания обстановки на Корейском полуострове. negative

          Абсолютно точно. Замутить горячую точку под боком у России и Китая, в тысячах миль от своей территории, при полнейшей безопасности, так как любая корейская болванка будет вынесена на взлёте, не причинив никакого вреда штатам.


          Им тогда замутят по разлому СанАндреа и по Йелоустоунской кальдере.
          Geisenberg
      4. Azim77 Сегодня, 09:59
        Вероятнее всего готовят подушку для Трампа, вдруг обратку придется включить. Если не получится нагнуть Ына, то скажут, что "свобода и демократия превыше всего, но на такие жертвы пойти не можем". Чтобы не заподозрили в недокрутости. Ну, а если получится, то ес-но крутость просто зашкалит.
        Azim77
    3. Зяблицев Сегодня, 09:46
      Маловато будет....! laughing Как только речь заходит о США во мне просыпается не делающая мне честь кровожадность!
      Зяблицев
      1. 210окв Сегодня, 10:23
        А я вообще становлюсь людоедом! angry
        Цитата: Зяблицев
        Маловато будет....! laughing Как только речь заходит о США во мне просыпается не делающая мне честь кровожадность!
        210окв
    4. Венд Сегодня, 09:53
      Все в руках США. Будут продолжать провоцировать КНДР, то могут получить и ракету.
      Венд
      1. Chertt Сегодня, 10:16
        Цитата: Венд
        Все в руках США.

        Вот ща Патриарх напрягся, Ему все по другому в семинарии объясняли wink
        Chertt
        1. Венд Сегодня, 10:19
          Цитата: Chertt
          Цитата: Венд
          Все в руках США.

          Вот ща Патриарх напрягся, Ему все по другому в семинарии объясняли wink

          А чего ему напрягаться, "Если Бог хочет кого-то наказать, он делает его "слепым и глухим" hi
          Венд
    5. Geisenberg Сегодня, 10:33
      Цитата: Anarchist
      Зачем Вашингтон? Нужно бить по Нью-Йорку! Вообще по промышленным центрам!
      Только не умный будет планировать первоочередной удар по столице, в которой, кроме овального кабинета, ничего нет!


      А чем ЛА не цель ? Санфранциско ? Солтлейксити ?? Там что народу мало ? Фашингтон с Нью-Йорком сами себя сожрут после того как эти города со всем населением отправятся в ад.

      Если уж говорить о логике то удар надо наносить по населённым городам и промышленным центрам, а это не фашингтон совсем.
      Geisenberg
      1. Mestny Сегодня, 11:55
        По атомным станциям и большим энергетическим узлам, промышленным районам. Максимально увеличить возможный ущерб, создать максимально неблагоприятные условия для выживших. Каковые в условиях разрушенной связи, поставок энергии, транспорта, начинают убивать друг-друга на заражённых территориях.
        Это не я такой кровожадный. Это именно так и планировались ядерные удары по СССР, а сейчас наверное планируются по России.
        Mestny
  2. Росомаха Сегодня, 09:37
    При этом издание отмечает, что КНДР продолжает развивать собственные ракетную и ядерную программы все же «не для нанесения первого удара в ядерной войне, а для сдерживания США от военной операции или недопущения смены режима в стране».

    Наконец то здравые мысли со стороны американских изданий, очко оказывается не железное...
    Росомаха
  3. askort154 Сегодня, 09:42
    Запугивают "недоступных", чтобы они не возникали и не скупились, если Белый дом решиться на войну с КНДР,
    askort154
  4. павлентий Сегодня, 09:44
    А как же противоракетная хрень, которая должна все сбивать?
    павлентий
    1. Ил-18 Сегодня, 10:33
      Тут ключевое слово ПРОТИВОРАКЕТНАЯ или ХРЕНЬ? Или ДОЛЖНА? Могут и не сбить.
      Ил-18
  5. andrej-shironov Сегодня, 09:46
    Ещё одна попытка столкнуть лбами?
    andrej-shironov
  6. Чёрная вода Сегодня, 09:50
    вот бестолковые, собственное население перепугают только....не удивлюсь если после этой "новости" в супермаркетах всё скупят ))))...психологи готовьтесь к наплывы пациентов с атомофобией....или как там боязнь ЯВ правильно называется....у янки наверняка такая есть ))))...а если нет, то надо срочно придумать и лечить !!!! 413 тыс клиентов !!!! Клондайк прямо...
    Чёрная вода
    1. Orionvit Сегодня, 10:21
      Цитата: Чёрная вода
      надо срочно придумать и лечить !!!! 413 тыс клиентов !!!! Клондайк прямо..

      Вы забыли про самый страшный вариант, в который в америке, свято верит добрая половина населения. Зомбоапокалипсис. Который точно наступит, в случае чего то там. Уже на полном серьёзе, в школах проводят уроки, как защититься от зомби. laughing
      Orionvit
      1. Ил-18 Сегодня, 10:35
        Значит, туда надо закинуть вирус для зомбирования. Компьютерный laughing
        Ил-18
  7. Дратуй Сегодня, 09:52
    Подсчитывает жертвы! Это плохой звонок!
    Дратуй
    1. Geisenberg Сегодня, 10:35
      Цитата: Дратуй
      Подсчитывает жертвы! Это плохой звонок!


      Это просто нагнетание истерии.
      Geisenberg
    2. Ил-18 Сегодня, 10:39
      Для американцев, да. А американские ракеты, направленные на КНДР, собьют российское и китайское ПРО под предлогом, что траектория полёт американских боеголовок позволяла предполагать, что они могут попасть на территории обеих стран.
      Ил-18
  8. Alexey-74 Сегодня, 09:57
    Гипотетически Ын не будет запускать одну ракету, а запустит практически все что у него есть....если ПРО США не справится, то последствия для США будут катастрофические, хотя и для КНДР тоже...янки так просто не оставят это , и скорее всего КНДР исчезнет.
    Alexey-74
    1. Ил-18 Сегодня, 10:40
      Жаль, что КНДР не на побережье Мексиканского залива.
      Ил-18
  9. rotmistr60 Сегодня, 09:57
    «полностью будут уничтожены Белый дом, Международный музей шпионажа, Монумент Вашингтона, Капитолий и все остальные здания и достопримечательности в радиусе действия ударной волны»
    Ну такой потери Сша точно не переживут. Для полноты картины и сравнительного анализа им нужно было еще привести возможное количество потерь от одной российской ракеты прилетевшей в это же место. После чего сделать соответствующие выводы.
    rotmistr60
    1. макс702 Сегодня, 10:12
      Цитата: rotmistr60
      «полностью будут уничтожены Белый дом, Международный музей шпионажа, Монумент Вашингтона, Капитолий и все остальные здания и достопримечательности в радиусе действия ударной волны»
      Ну такой потери Сша точно не переживут. Для полноты картины и сравнительного анализа им нужно было еще привести возможное количество потерь от одной российской ракеты прилетевшей в это же место. После чего сделать соответствующие выводы.

      Давно посчитали, одна "Сатана" и минус 80% промышленного потенциала США с соответствующими человеческими потерями..
      макс702
      1. Вадим237 Сегодня, 10:38
        Такое может быть, только в сказке.
        Вадим237
  10. rocket757 Сегодня, 09:59
    Цитата: павлентий
    А как же противоракетная хрень, которая должна все сбивать?

    А вот это интересный вопрос ... они ж "защитились" и от нас и от Китая, а от человека ракеты Кима защиты как бы НЕТ??? Смешно, впрочем понятно, нужно больше бабла для военных корпораций, да и общественное мнение "раскрутить" на превентивный удар!!!
    Шот ребята "исключительные" слишком много хотят выиграть за одну, или чуть больше, ракет товарища Кима!!! Вот же затейники ... как мне кажется у них может и "прокатить" подобный сценарий, по крайне мере за бабло, наверняка.
    rocket757
  11. ROM1077 Сегодня, 10:03
    ракету собьют американцы а потом сотрут кнр с лица земли
    ROM1077
    1. shans2 Сегодня, 14:09
      им нечем сбивать, и КНДР не ставит радиомаячки на свои ракеты)
      shans2
  12. anjey Сегодня, 10:06
    ри этом издание отмечает, что КНДР продолжает развивать собственные ракетную и ядерную программы все же «не для нанесения первого удара в ядерной войне, а для сдерживания США от военной операции или недопущения смены режима в стране»
    удивительно что иногда все же и здравые мысли озвучивают сми сша....
    anjey
  13. Altona Сегодня, 10:10
    Цитата: Anarchist
    Зачем Вашингтон? Нужно бить по Нью-Йорку! Вообще по промышленным центрам!

    --------------------------------------
    Калифорнии с Аляской вполне достаточно. Далее всё остальное у амеров будет считаться неприемлимыми потерями. Кстати, Северная Корея имеет право на бомбардировку США. Такое алаверды им за 1950-е годы.
    Altona
  14. Altona Сегодня, 10:13
    Цитата: Leeds
    так как любая корейская болванка будет вынесена на взлёте, не причинив никакого вреда штатам.

    ----------------------------
    Это как это? Пока США умеют сбивать то, что заранее известно. И вообще система глобального удара построена на нанесение самими превентивного обезоруживающего удара и сбивание остаточного потенциала противника.
    Altona
  15. Dimy4 Сегодня, 10:19
    Музей шпионажа это да, без этого они точно не выживут, а остальное так, статистика потерь.
    Dimy4
  16. prior Сегодня, 10:24
    "в случае ядерного удара по Вашингтону погибнут около полумиллиона человек"
    Если человек, то да, немыслимо, жалко, недопустимо, а если американцев, ну и хрен с ними. Давно заслужили.
    prior
  17. sergo1914 Сегодня, 10:26
    Свиньи, склонные к бесчинству,
    На земле, конечно, есть.
    Но уверен я, что свинству
    Человечества не съесть.

    С.Маршак
    sergo1914
  18. Egorovich Сегодня, 10:26
    А почему посчитали только одну ракету? Может ведь полететь и десять на всю матрасию,Да крепко их ЫН запугал, уже последствия подсчитывают. Браво Ын!!!
    Egorovich
    1. винторез Сегодня, 11:48
      Ему надо в покер играть.(Ыну)
      винторез
  19. серафимамурский Сегодня, 10:27
    А что американцы вообще от слова совсем не надеются на свою систему ПВО, которая не сможет сбить одну ракету?
    серафимамурский
  20. Старый26 Сегодня, 10:31
    Цитата: макс702
    Давно посчитали, одна "Сатана" и минус 80% промышленного потенциала США с соответствующими человеческими потерями..

    Такие подсчеты говорят только об одном.Или подсчет заказной, или тот кто считал едва-едва сдал ЕГЭ
    Старый26
  21. rocket757 Сегодня, 10:57
    Цитата: ROM1077
    ракету собьют американцы а потом сотрут кнр с лица земли

    А вот тут вопрос - Кто первый нажмёт кнопку пуска?
    Какой бы шум не шёл от разных заявлений, Ким говорит что будет именно защищаться ... на маньяка и самоубийцу не похож, так что сомневаться причин нет.
    А вот янки, доверия не вызывают никакого. Имелись прецеденты и в прошлом и совсем недавно .... так что большой БУМ, эт вполне реальная перспектива!
    rocket757
  22. AtenON Сегодня, 11:58
    Там есть люди?
    AtenON
  23. faterdom Сегодня, 12:19
    Ага, отложили в сторону мегафон с ультиматумами и взялись за калькулятор. Это уже обнадеживает, ведь калькулятор если мозг и не заменит, то на какие-то выводы его результаты натолкнут.
    faterdom
  24. den3080 Сегодня, 13:07
    Рассуждения/расчёты сорта: А если по Вашингтону...., то....
    Беллетристика рассчитанная на СМИ и широкие массы населения.
    smile
    den3080
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