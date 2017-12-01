14:20 01 декабря

Фрегат "Адмирал Григорович" возвращается в Средиземное море

Фрегат "Адмирал Григорович", неоднократно наносивший удары по позициям террористов в Сирии, вновь направляется в Средиземное море, сообщил командующий Черноморским флотом Александр Витко.

В настоящее время подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино" выполняют задачи в Средиземном море, туда же направляется фрегат "Адмирал Григорович"
— сказал Витко в интервью газете "Красная Звезда".

Фрегат "Адмирал Григорович" возвращается в Средиземное море



В июле нынешнего года "Адмирал Григорович" вернулся в Севастополь после четырехмесячного похода, в ходе которого он в составе постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море выполнял задачи у берегов Сирии.

Корабли проекта 1135.6 предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений. Они обладают универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны.

Фрегаты имеют водоизмещение 4 тысячи тонн, скорость хода — 30 узлов, автономность — 30 суток, экипаж — 200 человек. На вооружении кораблей находятся крылатые ракеты повышенной дальности "Калибр" или "Оникс", ракетный комплекс "Штиль", артиллерийская установка калибра 100 миллиметров, зенитный комплекс "Кортик", торпеды, вертолет Ка-31, передает РИА Новости.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Мар.Тира Сегодня, 10:09
    Вот теперь пусть и думают в "коалиции" во главе с США,зачем он туда идёт,пополнив запас ракет!?
    Мар.Тира
    1. сибиралт Сегодня, 11:08
      В отличие от "Кузи" этот фрегат - настоящий невидимка в радиусе 100 километров из-за отсутствия дыма.Так уж получается. США залезли в Черное море, а Россия осваивает Средиземное, для контроля "горлышка от бутылки" соединяющее оба моря.
      сибиралт
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:14
    ... рано ещё ставить надолго у своих пирсов фрегаты, рано...
    a.s.zzz888
  3. Chertt Сегодня, 10:19
    Слушайте, может все эти разговоры про БМТО в Судане не просто треп ?!
    Chertt
  4. Burbon Сегодня, 10:24
    в Средиземке уже должен Макаров волны резать, а туда опять Григоровича((
    Burbon
    1. next322 Сегодня, 11:44
      судя по всему,Макаров еще год резать иногда волну будет на балтике))
      next322
    2. PSih2097 Сегодня, 12:42
      Цитата: Burbon
      в Средиземке уже должен Макаров волны резать, а туда опять Григоровича((

      у макарова РЛС сопровождения и целеуказания еще не готова, ее вроде как обещают с середине 18 года в серию пустить в составе "полимент редута".
      PSih2097
      1. Burbon Сегодня, 13:58
        Цитата: PSih2097
        у макарова РЛС сопровождения и целеуказания еще не готова, ее вроде как обещают с середине 18 года в серию пустить в составе "полимент редута"

        на царскую версию полимет?.....что то новое в датском королевстве....путаете с серией Горшкова, на Макарове штиль-1
        Burbon
  5. Captain Nemo Сегодня, 10:31
    Интересно, мы по суммарному числу универсальных пусковых ячеек для крылаток на кораблях к США хоть в ближайшие 10 лет приблизимся?
    Captain Nemo
    1. rotmistr60 Сегодня, 10:35
      А может лучше качеством и ТТХ чем количеством?
      rotmistr60
      1. Vlad.by Сегодня, 11:21
        Одно другому никак не мешает
        Vlad.by
    2. PSih2097 Сегодня, 12:50
      Цитата: Captain Nemo
      Интересно, мы по суммарному числу универсальных пусковых ячеек для крылаток на кораблях к США хоть в ближайшие 10 лет приблизимся?

      было бы место куда их впихнуть эти 56 штук... но увы это пока возможно только на "Орланах".
      PSih2097
  6. san4es Сегодня, 10:35
    Прогулка по фрегату Адмирал Григорович. Севастополь soldier
    san4es
    1. Romario_Argo Сегодня, 11:53
      кстати, фрегат пр. 11356 как освоенный верфью, можно модернизировать, без увеличения габаритов
      - поставить неподвижные АФАР
      - БК ЗРК Штиль-1 получит ЗУР 9М317МД с АГСН (Бук М3)
      - АК-630 заменить на ЗРАК Панцирь
      - вместо РБУ, увеличить УВП под 16 ПКР/ПЛУР/КРМБ
      - 533мм ДТА заменить на ПТЗ Пакет-НК
      Romario_Argo
  7. bratchanin3 Сегодня, 10:41
    Красота и мощь!
    bratchanin3
Картина дня