Фрегат "Адмирал Григорович" возвращается в Средиземное море

В настоящее время подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино" выполняют задачи в Средиземном море, туда же направляется фрегат "Адмирал Григорович"

Фрегат "Адмирал Григорович", неоднократно наносивший удары по позициям террористов в Сирии, вновь направляется в Средиземное море, сообщил командующий Черноморским флотом Александр Витко.— сказал Витко в интервью газете "Красная Звезда".В июле нынешнего года "Адмирал Григорович" вернулся в Севастополь после четырехмесячного похода, в ходе которого он в составе постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море выполнял задачи у берегов Сирии.Корабли проекта 1135.6 предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений. Они обладают универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны.Фрегаты имеют водоизмещение 4 тысячи тонн, скорость хода — 30 узлов, автономность — 30 суток, экипаж — 200 человек. На вооружении кораблей находятся крылатые ракеты повышенной дальности "Калибр" или "Оникс", ракетный комплекс "Штиль", артиллерийская установка калибра 100 миллиметров, зенитный комплекс "Кортик", торпеды, вертолет Ка-31, передает РИА Новости