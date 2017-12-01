14:22 01 декабря

США рискуют проиграть России и Китаю в развитии «военного» ИИ

Соединенные Штаты могут проиграть России и Китаю в сфере искусственного интеллекта и создания робототехнических комплексов, полагает обозреватель канала CNN Закари Коэн.

США рискуют проиграть России и Китаю в развитии «военного» ИИ


Коэн подчеркнул, что Москва и Пекин заметили «важность разведки с использованием искусственного интеллекта для экономики и обороноспособности».


Журналист напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который 1 сентября на всероссийском «открытом уроке» заявил, что мировое лидерство будет у той страны, которая опередит другие государства в разработке искусственного интеллекта.

Российская армия разрабатывает роботов, системы уничтожения беспилотников и крылатые ракеты, которые могли бы анализировать данные радаров и самостоятельно решать, какую им принять скорость или высоту и в каком направлении лететь,
приводит слова Коэна РИА Новости.

В свою очередь Пекин назвал развитие и применение этих технологий приоритетной задачей государства.

Однако, согласно недавнему докладу бывшего заместителя главы Пентагона Роберта Уорка, в США «ощущается недостаток инвестиций для развития и внедрения искусственного интеллекта». Он опасается, что у Вашингтона нет четкого плана, чтобы поспевать за другими странами, «несмотря на прогнозы, что эти технологии наряду с ядерным оружием, авиацией, компьютерами и биотехнологиями могут стать преобразующими в обеспечении национальной безопасности».

Использованы фотографии: РИА Новости / Валерий Мельников
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Комментарии 33

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  1. п-к Опарышев Сегодня, 10:07
    На снимке интеллектуальное чудо дымит как то сильно.Видимо кольца залегли или колпачки стёрлись.Вот так губит интеллект какая то мелочь.
    п-к Опарышев
    1. Leeds Сегодня, 10:10
      Роботы это, безусловно, хорошо, но предлагаю сначала оснастить летающий беспилотник хотя бы пистолетом Макарова и произвести выстрел, чтобы наконец встать в ряд обладателей ударных БПЛА....
      Leeds
      1. kpd Сегодня, 10:15
        Для начала было бы неплохо сделать именно беспилотник, а не имеющиеся сейчас дистанционно управляемые дроны.
        Ну а ударные беспилотники на вооружении состоят с 1964 года (Ту-123 «Ястреб»). :)
        kpd
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:13
      п-к Опарышев Сегодня, 10:07

      ... походу это дым завеса за " интеллектуальным чудом", и получилось наложение...
      a.s.zzz888
    3. askort154 Сегодня, 10:14
      п-к Опарышев...На снимке интеллектуальное чудо дымит как то сильно.


      Явно дым не от него. Скорее, это аэрозольно-дымовая завеса.
      askort154
      1. п-к Опарышев Сегодня, 10:21
        Синий дым явно маслянный.Ну будем надеятся,что вариант,дохленькой дым защиты.
        п-к Опарышев
    4. Alexey-74 Сегодня, 10:21
      На снимке остатки пороховых газов после выстрелов, а дымить по любому будут, все зависит от топлива, не на спирту же ездят, и не электромобили это.
      Alexey-74
      1. п-к Опарышев Сегодня, 10:29
        Когда же роботу дадут бездымный порох?На дымном как стрёмно стрелять в наше время.
        п-к Опарышев
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:45
        Alexey-74 Сегодня, 10:21 ↑ Новый
        На снимке остатки пороховых газов после выстрелов,

        ... да, вероятно от пушки, которой не видно из-за ракурса фото...
        a.s.zzz888
    5. Chertt Сегодня, 10:21
      Да матрасники не только в ИИ проигрывают, ощущение что и с простым И у них проблемы
      Chertt
    6. СкептикЦиник Сегодня, 10:39
      Цитата: п-к Опарышев
      На снимке интеллектуальное чудо дымит как то сильно.Видимо кольца залегли или колпачки стёрлись.Вот так губит интеллект какая то мелочь.

      Пороховые газы, бездымный порох не совсем бездымный.
      СкептикЦиник
      1. п-к Опарышев Сегодня, 10:42
        Видимо стреляли в безветренное,что бы результаты были "правильными".При ветре робот косячит мимо,как новобранец.
        п-к Опарышев
    7. Mestny Сегодня, 10:56
      Двигатель дизельный, естественно дымит на определённых режимах работы.
      Но конечно в лучезарном Оплоте Демократии всё не так. У них то поди всё на самых волшебных аккумуляторах работает.
      Это известно всем малолетним поклонникам Fallout - можно из батарейки, двух проводков и деревянной палочки соорудить мегадевайс.
      Mestny
    8. сибиралт Сегодня, 10:59
      Я за искусственный интеллект. Может только он сможет додуматься как заасфальтировать разбитые дороги в наших городах. laughing
      сибиралт
      1. п-к Опарышев Сегодня, 13:14
        А что тут думать.Хороший способ ремонта отвергли,при нём малые откаты.
        п-к Опарышев
    9. PROXOR Сегодня, 12:36
      А ничего что это дым от огня из пушки 2А42.
      PROXOR
  2. askort154 Сегодня, 10:08
    Эх, нам бы их печатный станок.
    askort154
    1. п-к Опарышев Сегодня, 10:13
      Зачем?10 трилликов руб, лежит в закромах не использованные.
      п-к Опарышев
    2. iliitchitch Сегодня, 10:15
      Цитата: askort154
      Эх, нам бы их печатный станок.

      Через 20 лет такими же кретинами стали бы .
      iliitchitch
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:13
    Соединенные Штаты могут проиграть России и Китаю в сфере искусственного интеллекта и создания робототехнических комплексов, полагает обозреватель канала CNN Закари Коэн.

    А только сегодня "всё знающий" Грэг Вайнер в унисон с недоучившимися в школе украинскими "экспертами-политологами" доказывал, что в России отсутствую какие-либо технологии. Какие-то у американцев разночтения получаются.
    интеллектуальное чудо дымит как то сильно
    Опарышев, а вы не подумали, что "чудо" просто стреляет?
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 10:20
      согласно недавнему докладу бывшего заместителя главы Пентагона Роберта Уорка, в США «ощущается недостаток инвестиций для развития и внедрения искусственного интеллекта».

      Вот и весь секрет: слова обозревателя - заказ от производителей и разработчиков.
      Джедай
    2. п-к Опарышев Сегодня, 10:23
      Подумал,что для начала заряжали дымным порохом.Научатся стрелять дадут бездымный.
      п-к Опарышев
    3. hydrox Сегодня, 10:30
      Ну что Вы, ротмистр!
      Этот Грег из той же колоды, что и укропейцы - всегда что-то слышали, но никогда ничего не знают, зато какое высокое напряжение истерики создают!! laughing

      Цитата: rotmistr60
      Опарышев, а вы не подумали, что "чудо" просто стреляет?

      А Опарышев Вам сейчас возразит, что в ВС РФ просто не может быть такого дымного пороха. smile
      hydrox
  4. Миханище Сегодня, 10:13
    Цитата: askort154
    Эх, нам бы их печатный станок.

    Приветствую, Владислав! hi
    Да ладно, это дело преходящее. Посмотрим, как всё будет лет эдак через пяток. Когда удастся сбросить ярмо олигархов. А к этому всё и идёт!!! И тогда вполне можно будет поехать отдохнуть в забугорье, с пятьюстами рублями в кармане. И ещё останется.
    Для этого и печатать не надо, все предпосылки к этому созданы в общих чертах. Осталось лишь закончить начатое.
    Может быть, к этому времени и Штатов на карте не будет. Будет Нью-Йоркская область.
    Миханище
    1. Клебер Сегодня, 10:19
      Цитата: Миханище

      Да ладно, это дело преходящее. Посмотрим, как всё будет лет эдак через пяток. Когда удастся сбросить ярмо олигархов. А к этому всё и идёт!!! И тогда вполне можно будет поехать отдохнуть в забугорье, с пятьюстами рублями в кармане. И ещё останется.
      Для этого и печатать не надо, все предпосылки к этому созданы в общих чертах. Осталось лишь закончить начатое.
      Может быть, к этому времени и Штатов на карте не будет. Будет Нью-Йоркская область.


      Мдя .... давно я ненаучную фантастику не читал )))))))))
      Клебер
  5. Вождь краснокожих Сегодня, 10:17
    По ходу все забыли "библию по искуственному интелекту" - "ТЕРМИНАИТОР". А там исход известен))))
    Вождь краснокожих
  6. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 10:21
    Цитата: п-к Опарышев
    На снимке интеллектуальное чудо дымит как то сильно.Видимо кольца залегли или колпачки стёрлись.Вот так губит интеллект какая то мелочь.


    Похоже, что это газовое облако выстрела.
    Стегозавр Бронтозавров
  7. chidoryan Сегодня, 10:22
    это мы то обгоним США в создании военного ИИ, серьезно? А,точно,у нас же есть FEDOR
    chidoryan
    1. Mestny Сегодня, 11:45
      Вы не обгоните, не беспокойтесь.
      Российские специалисты вполне возможно это сделают.
      Mestny
  8. Клебер Сегодня, 10:24
    в США «ощущается недостаток инвестиций для развития и внедрения искусственного интеллекта».


    Вообщем то ради чего и писалась статья.
    Клебер
  9. К0щей Сегодня, 12:03
    «ощущается недостаток инвестиций для развития и внедрения искусственного интеллекта»

    ох уж эти распилы гос бюджета good
    К0щей
  10. Лена Петрова Сегодня, 12:12
    Цитата: Клебер
    в США «ощущается недостаток инвестиций для развития и внедрения искусственного интеллекта».


    Вообщем то ради чего и писалась статья.

    Потому что выделенных 700 млд. на этот год, - катастрофически не хватает. Даёшь - 1 трл.!
    Лена Петрова
  11. den3080 Сегодня, 12:58
    Все эти Грэги Вайнеры и прочие Закари/Ариэли Коэны(Валерий Коган), говорящие на чистом русском языке, а также примкнувший к ним Николай Злобин, которому пора бы имя сменить на... Никлас Слоун, например, не вызывают ни капли доверия))
    У "Слоуна" вообще какие-то комплексы... забавные. Престарелый метро-сексуал laughing остатки волос своих красит регулярно в разные цвета, раз в неделю... примерно. Главная проблема у него похоже, как у женщин - что одеть на очередной вечер с Соловьёвым и какой макияж сегодня будет наиболее подходящим.
    den3080
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