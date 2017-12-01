США рискуют проиграть России и Китаю в развитии «военного» ИИ

Российская армия разрабатывает роботов, системы уничтожения беспилотников и крылатые ракеты, которые могли бы анализировать данные радаров и самостоятельно решать, какую им принять скорость или высоту и в каком направлении лететь,

Соединенные Штаты могут проиграть России и Китаю в сфере искусственного интеллекта и создания робототехнических комплексов, полагает обозреватель канала CNN Закари Коэн.Коэн подчеркнул, что Москва и Пекин заметили «важность разведки с использованием искусственного интеллекта для экономики и обороноспособности».Журналист напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который 1 сентября на всероссийском «открытом уроке» заявил, что мировое лидерство будет у той страны, которая опередит другие государства в разработке искусственного интеллекта.приводит слова Коэна РИА Новости В свою очередь Пекин назвал развитие и применение этих технологий приоритетной задачей государства.Однако, согласно недавнему докладу бывшего заместителя главы Пентагона Роберта Уорка, в США «ощущается недостаток инвестиций для развития и внедрения искусственного интеллекта». Он опасается, что у Вашингтона нет четкого плана, чтобы поспевать за другими странами, «несмотря на прогнозы, что эти технологии наряду с ядерным оружием, авиацией, компьютерами и биотехнологиями могут стать преобразующими в обеспечении национальной безопасности».