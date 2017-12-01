ВКС РФ получили очередной Ту-22М3 после контрольно-восстановительных работ в Казани

30 ноября 2017 года самолет покинул лётно-испытательную станцию Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова - филиала ПАО «Туполев». В цехах предприятия на Ту-22М3 выполнен весь перечень запланированных контрольно-восстановительных работ, а на летно-испытательной станции завода специалистами проведены все наземные испытания. Так же успешно прошли предъявительские, приемо-сдаточные и ознакомительный полёты

Компания «Туполев» передала в авиапарк Дальней авиации Воздушно-космических сил РФ очередной дальний бомбардировщик Ту-22М3. Офицеры военного представительства в Казани совместно с представителями предприятия-изготовителя провели контрольно-восстановительные работы очередного дальнего бомбардировщика.- сообщили в пресс-службе предприятия.После передачи самолёта заказчику борт, традиционно совершив полёт над предприятием, отправился по месту назначения.