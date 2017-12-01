14:24 01 декабря

ВКС РФ получили очередной Ту-22М3 после контрольно-восстановительных работ в Казани

Компания «Туполев» передала в авиапарк Дальней авиации Воздушно-космических сил РФ очередной дальний бомбардировщик Ту-22М3. Офицеры военного представительства в Казани совместно с представителями предприятия-изготовителя провели контрольно-восстановительные работы очередного дальнего бомбардировщика.

ВКС РФ получили очередной Ту-22М3 после контрольно-восстановительных работ в Казани


30 ноября 2017 года самолет покинул лётно-испытательную станцию Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова - филиала ПАО «Туполев». В цехах предприятия на Ту-22М3 выполнен весь перечень запланированных контрольно-восстановительных работ, а на летно-испытательной станции завода специалистами проведены все наземные испытания. Так же успешно прошли предъявительские, приемо-сдаточные и ознакомительный полёты
- сообщили в пресс-службе предприятия.


После передачи самолёта заказчику борт, традиционно совершив полёт над предприятием, отправился по месту назначения.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 38

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  1. п-к Опарышев Сегодня, 10:10
    200 литров спирто-водяной смеси в воздухе.Или ополовинили.
    п-к Опарышев
    1. kirgiz58 Сегодня, 10:17
      Цитата: п-к Опарышев
      200 литров спирто-водяной смеси в воздухе.Или ополовинили.

      Какова концентрация основного компонента в смеси (крепость laughing)? Какие еще присадки (добавки laughing ) применены для улучшения эксплуатационных качеств(вкусовых показателей laughing ) данного вида спец.жидкостей? Ну перспективы дальнейшего совершенствования и улучшения данного вещества? laughing laughing good drinks
      kirgiz58
      1. п-к Опарышев Сегодня, 10:25
        Ну раз Вы живы,видимо ингридиенты явно пищевые в смеси.
        п-к Опарышев
        1. kirgiz58 Сегодня, 10:32
          Цитата: п-к Опарышев
          Ну раз Вы живы

          Ну вообще-то я задавал вопрос, так как не знаком очно с сим "продуктом". Это ли не легендарный "ликер шасси" ? request
          kirgiz58
          1. п-к Опарышев Сегодня, 10:39
            Ликёр шасси добывался из тормозной жидкости.А СВ смесь готовится для обледенения.Эта смесь для питья пригодна иначе бы портавили весь подъёмный и наземный состав.
            п-к Опарышев
            1. kirgiz58 Сегодня, 10:43
              Цитата: п-к Опарышев
              Ликёр шасси добывался из тормозной жидкости.А СВ смесь готовится для обледенения

              Ооо! Какой огромный пробел в моем образовании smile . Придется заняться самосовершенствованием в часы самоподготовки и практических занятий smile
              kirgiz58
              1. п-к Опарышев Сегодня, 10:45
                Почитайте мои комменты,в них достаточно знаний для Вашего образования.
                п-к Опарышев
                1. kirgiz58 Сегодня, 10:49
                  Цитата: п-к Опарышев
                  Почитайте мои комменты,в них достаточно знаний для Вашего образования.

                  К данной статье или вообще ко всем? А если я начну опонировать и критиковать, Вы обидитесь? Например
                  Цитата: п-к Опарышев
                  СВ смесь готовится для обледенения.

                  Может против или в другой формулировке "для борьбы с обледенением".
                  kirgiz58
                  1. п-к Опарышев Сегодня, 12:22
                    Специально так написал,для краткости.
                    п-к Опарышев
            2. AlexVas44 Сегодня, 12:11
              Цитата: п-к Опарышев
              Ликёр шасси добывался из тормозной жидкости

              Самое интересное, что ликер шасси (в известном фильме), из показанной матчасти полка, а это были ПЕ-2, добыть было невозможно. Нет там тормозухи. Но интересно для сюжета. laughing laughing laughing
              AlexVas44
            3. Piramidon Сегодня, 13:39
              Цитата: п-к Опарышев
              А СВ смесь готовится для обледенения

              Противообледенительная система на Ту-22М3 электрическая. Спиртоводяная смесь используется для обеспечения температурного режима блоков ракетной аппаратуры наведения. Всего ее там около 60 литров. 200 литров "шпаги", которая использовалась в системе кондиционирования, нёс Ту-22.
              Piramidon
              1. ССИ Сегодня, 14:20
                Цитата: Piramidon
                Спиртоводяная смесь используется для обеспечения температурного режима блоков ракетной аппаратуры наведения. Всего ее там около 60 литров.

                Прошу прощения, но в "золотой балке" чистый спирт был... Литраж не помню... А балок - три...
                ССИ
          2. ССИ Сегодня, 11:56
            Цитата: kirgiz58
            Ну вообще-то я задавал вопрос, так как не знаком очно с сим "продуктом". Это ли не легендарный "ликер шасси" ?

            На будущее - "шпага" (иногда называют иначе: "шлемка"....)...
            ССИ
    2. Chertt Сегодня, 10:23
      Я чувствую по коментариям в ВО, пятница уже в разгаре drinks
      Chertt
      1. kirgiz58 Сегодня, 10:39
        Цитата: Chertt
        пятница уже в разгаре

        В некоторых местах она уже приближается к естественному завершению с соответствующим состояние отдельных индивидуумов. smile
        kirgiz58
        1. п-к Опарышев Сегодня, 10:51
          Надеюсь это не относится к слабопьющим.
          п-к Опарышев
    3. Piramidon Сегодня, 13:42
      Цитата: п-к Опарышев
      200 литров спирто-водяной смеси в воздухе.Или ополовинили.

      На Ту-22М3 "шпаги" больше 60 литров не было, а вот на Ту-22 - 200 литров.
      Piramidon
  2. Миханище Сегодня, 10:16
    Молодцы, чётко наши работают.
    Реально Ту-22 убийца авианосцев, насколько я понял, США осознали их полную беззащитность перед нашими Ту-22 и просто сейчас идёт вялый распил/попил на этой теме. Что и ожидалось, статьи об этом уже были несколько раз на сайте.
    Миханище
    1. Alexey-74 Сегодня, 10:18
      не понял, кто кого пилит?
      Alexey-74
    2. Burbon Сегодня, 10:27
      Цитата: Миханище
      Реально Ту-22 убийца авианосцев,

      сколько он(Ту-22м3) убил авианосцев?, даже не смешно.....Виталий - ты ли это? belay
      Burbon
      1. п-к Опарышев Сегодня, 10:49
        Ракетчикам обидно за ваше утверждение об Убийце авианосцев.Да самый слабоукомплектованный ЯРС,загоняет Авианосное соединение в Океане,как наши бывает за три рубля воробья в поле.
        п-к Опарышев
        1. Burbon Сегодня, 10:51
          Цитата: п-к Опарышев
          Да самый слабоукомплектованный ЯРС,загоняет Авианосное соединение в Океане,как наши бывает за три рубля воробья в поле.

          wassat belay а можно это перевести на русский?
          Burbon
      2. Миханище Сегодня, 11:39
        Цитата: Burbon
        Цитата: Миханище
        Реально Ту-22 убийца авианосцев,

        сколько он(Ту-22м3) убил авианосцев?, даже не смешно.....Виталий - ты ли это? belay
        - можете поручиться что мы всё знаем, что нам всё рассказывают? А как быть с информацией, что Нимитц покоится на дне уже, а нам показывают какие-то треки и старые видеозаписи? Нацепили на тральщик GPS меток и он наматывал круги. А правду, может знает экипаж какого-нибудь Дальневосточного полка и Лавров с Путиным...
        Так что,надо быть аккуратнее в высказываниях. Мы говорим, что "убийца авианосцев", но имеем ли мы отношение к инциденту с Нимитцем...не имеем...просто молчим.
        Миханище
        1. Рашнэйрфорс Сегодня, 11:47
          Я как представитель Дальневосточного полка официально заявляю: Ту22м3 за свою жизнь не убил ни одного авианосца
          Рашнэйрфорс
          1. Миханище Сегодня, 11:58
            Доказательства есть? Вот, то то и оно. Как начнёшь по фактическому материалу, подтвердить свои слова - пшик.
            Миханище
      3. PROXOR Сегодня, 12:35
        Точно такой же убийца авиков, как Р-36М Воевода уничтожитель США. Или Вы тут готовы поспорить что залп хотя бы 10 МБР оставит хоть какие то шансы это проклятой стране?
        PROXOR
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 10:16
    ... по-тихой собираются красивые птички в стаю... good
    a.s.zzz888
  4. pvv113 Сегодня, 10:20
    выполнен весь перечень запланированных контрольно-восстановительных работ

    Интересно, что включает это понятие - контрольно-восстановительные работы?
    Есть понятия "капитальный ремонт", "комплекс доработок", "модификация", "ремоторизация" и т.д. А вот понятия "контрольно-восстановительные работы" не встречалось ни в одном документе.
    pvv113
    1. Джедай Сегодня, 10:25
      Володя, привет! hi Уж если ты такой вопрос задаёшь, то фиг его знает... wink
      Джедай
      1. Ил-18 Сегодня, 10:51
        Я понимаю, пятница. Но особому отделу будет по барабану, они без выходных пытают.
        Ил-18
      2. pvv113 Сегодня, 10:53
        Макс, привет! Все движется, все развивается. Может я от жизни отстал. Вполне возможно, что под этим понятием подразумевается комплекс работ, оговоренных контрактом. Но мне в действующих ТНПА такое понятие не встречалось
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 10:56
          Может и так - прогресс не стоит на месте. Будем надеяться что кто-нибудь разъяснит.
          Джедай
    2. Vlad.by Сегодня, 10:55
      Это примерно как изменение названия колбасы в магазине - была Докторская, стала Докторская Новая, добавили в расклад искусственный шпик, убрали сало и, вуаля, "новый" продукт но на треть дороже.
      Может Кап.Ремонт + Комплекс доработок = Контрольно-восстановительным работам с новым ценником?
      Vlad.by
      1. pvv113 Сегодня, 11:08
        Вполне возможно сюда же входит комплекс работ по увеличению назначенных показателей - ресурса и срока службы
        pvv113
        1. Рашнэйрфорс Сегодня, 11:54
          Для этих целей в этом году отогнали борт в Новосибирск( Ельцовка) на завод, где Су34 собирают. Цель- определить состояние планера, скорее всего разрушать будут, после этого выдадут заключение, сколько старичку ещё служить. Ну и глубокая модернизация от этого зависет
          Рашнэйрфорс
    3. ССИ Сегодня, 12:00
      Цитата: pvv113
      Есть понятия "капитальный ремонт", "комплекс доработок", "модификация", "ремоторизация" и т.д.

      Ну, журналисты как всегда... КАПИТАЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ... Из-за бедности объединили...
      ССИ
  5. Вежливый Лось Сегодня, 11:07
    Цитата: kirgiz58
    Может против или в другой формулировке "для борьбы с обледенением".

    Ага! С глобальным! drinks
    Вежливый Лось
  6. Житель Урала Сегодня, 11:16
    Спасибо, коллеги за комменты.
    Посмеялся от души.
    Житель Урала
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