Тирасполь предложил Кишиневу вариант разрешения конфликта

Может быть, мы сгладим шероховатости и в один день поймем, что все замечательно, все устраивает – экономики работают, мир есть, так давайте сохраним этот статус-кво, признаем друг друга и заключим мир о дружбе и согласии на тысячу лет, образно говоря. Как Чехия и Словакия, к примеру. Вот к этому надо идти, и к этому мы придем обязательно,

Президент Приднестровья Вадим Красносельский предложил вариант приднестровского урегулирования путем установления между Тирасполем и Кишиневом дружеских отношений «на тысячу лет», передает РИА Новости сказал Красносельский журналистам.По его словам, «за 27 лет сложились и развились разные правовые системы фактически двух государств Молдавии и Приднестровья».Агентство напоминает, что Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что страна присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.