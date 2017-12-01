14:21 01 декабря

Тирасполь предложил Кишиневу вариант разрешения конфликта

Президент Приднестровья Вадим Красносельский предложил вариант приднестровского урегулирования путем установления между Тирасполем и Кишиневом дружеских отношений «на тысячу лет», передает РИА Новости.



Может быть, мы сгладим шероховатости и в один день поймем, что все замечательно, все устраивает – экономики работают, мир есть, так давайте сохраним этот статус-кво, признаем друг друга и заключим мир о дружбе и согласии на тысячу лет, образно говоря. Как Чехия и Словакия, к примеру. Вот к этому надо идти, и к этому мы придем обязательно,
сказал Красносельский журналистам.


По его словам, «за 27 лет сложились и развились разные правовые системы фактически двух государств Молдавии и Приднестровья».

Агентство напоминает, что Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что страна присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Использованы фотографии: Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики
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Комментарии 50

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  1. Джедай Сегодня, 10:39
    Президент Приднестровья Вадим Красносельский предложил вариант приднестровского урегулирования путем установления между Тирасполем и Кишиневом дружеских отношений «на тысячу лет»

    Он сам-то в это верит??? Проамериканской власти в Молдове костью в горле сидит ориентированная на Россию ПМР, о какой дружбе может идти речь? no
    Джедай
    1. Burbon Сегодня, 10:48
      Цитата: Джедай
      о какой дружбе может идти речь?

      fool там ведь написано на тысячу лет, и что в этом плохого? вам нужна войнушка?
      Burbon
      1. Джедай Сегодня, 10:51
        Себе у виска покрутите.
        Джедай
        1. Burbon Сегодня, 10:53
          Цитата: Джедай
          Себе у виска покрутите

          на интеллектуальный конструктив я и не надеялся
          Burbon
          1. Джедай Сегодня, 10:54
            Сначала научитесь уважать чужое мнение и вникать в смысл написанного, тогда уж и заводите речь об интеллекте и диалоге.
            Джедай
            1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:50
              Джедай Сегодня, 10:54 Сначала научитесь уважать чужое мнение и вникать в смысл написанного....

              ...Привет! hi ... вот, вот - наберут матросов - не нырять не ходить, мучайся потом с ними...
              a.s.zzz888
              1. Джедай Сегодня, 12:54
                Взаимно! hi Что поделать - и такие на ВО есть...
                Джедай
      2. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 10:52
        Война никому не нужна, но нужно быть реалистом...
        Анкыпельгыгыргын
    2. сибиралт Сегодня, 10:54
      Замечательная инициатива! Тут мир или война, другого не дано. hi
      сибиралт
      1. Джедай Сегодня, 11:00
        hi Ну хоть один человек меня понял! Сами посудите: нужна Молдове дружба с ПМР, да ещё и на "тысячу лет"? Ведь это будет фактическим признанием независимости. Нужно это Кишинёву?
        Джедай
        1. словак Сегодня, 13:39
          И не для того матрасники тратились на молдавское правительство, чтобы сохранилась ПМР. Тот же Порошенко скачет, ведь хозяин велел давить ПМР
          словак
    3. hydrox Сегодня, 10:55
      Цитата: Джедай
      Проамериканской власти в Молдове костью в горле сидит ориентированная на Россию ПМР, о какой дружбе может идти речь?

      Вы так уверены, что власть в Молдавии ПРОамериканская?
      А ведь эта власть уже даже и не ПРОеэсовская и войны там из-за этого точно не будет ...
      Зато юсам нужна ещё одна "горячая точка" вблизи РФ и укропейцы на это могут свободно пойти (если ЛДНР им руки вовремя не укоротят).
      hydrox
    4. Лелёк Сегодня, 11:25
      Цитата: Джедай
      ... о какой дружбе может идти речь?


      hi , Максим.
      А что, чехословацкий развод - прекрасный вариант для ПМР и Молдовы. Только вот вряд ли Молдова при нынешнем правительстве согласится на этот шаг. Так-что пока "процесс" остаётся замороженным.
      Лелёк
      1. Джедай Сегодня, 11:28
        Лев! hi Так и я о том же! Но некоторые то ли читать не умеют, то ли уже выходные отмечают...
        Джедай
        1. Лелёк Сегодня, 11:33
          Цитата: Джедай
          то ли уже выходные отмечают.


          Имеют право. Как говорится: "Эдам дас зайне (каждому своё)".
          Лелёк
          1. Джедай Сегодня, 11:35
            Намёк понят. wink drinks
            Джедай
  2. Chertt Сегодня, 10:39
    Хочешь не хочешь, а придется России до Приднестровья коридор прорубать
    Chertt
    1. 210окв Сегодня, 10:41
      Только не с этим президентом и правительством..
      Цитата: Chertt
      Хочешь не хочешь, а придется России до Приднестровья коридор прорубать
      210окв
      1. Ихрек Сегодня, 10:48
        Цитата: 210окв
        Только не с этим президентом и правительством..
        Цитата: Chertt
        Хочешь не хочешь, а придется России до Приднестровья коридор прорубать

        Да вроде бы президент нормальный, а по поводу правительства (кроме Шойгу) я с Вами соглашусь.
        Ихрек
        1. п-к Опарышев Сегодня, 10:56
          А почему кроме Шойгу?Кто у нас смотрящий от Мальтийского Ордена?
          п-к Опарышев
          1. rotmistr60 Сегодня, 11:08
            Кто у нас смотрящий от Мальтийского Ордена?
            Кто у вас смотрящий без понятия. Это вы сами должны знать. А в России "смотрящие" встречаются как известно в криминальной среде. А Шойгу получил Мальтийский орден за "милосердие и спасение".
            rotmistr60
            1. п-к Опарышев Сегодня, 11:11
              Ну и как Вы выглядите,не зная, что Кужугетович награждён Мальтийским Крестом.
              Как с такими знаниями кубаторить о политике?
              п-к Опарышев
              1. rotmistr60 Сегодня, 11:22
                Ну и как Вы выглядите

                Уж точно не так, как на вашей аватарке, которую обычно выбирают подразумевая себя. Под словом "орден" я имел в виду саму награду.
                rotmistr60
          2. Лелёк Сегодня, 11:28
            Цитата: п-к Опарышев
            Кто у нас смотрящий от Мальтийского Ордена?


            Не порите чепухи, уважаемый. Если нечего сказать кроме ночных фантазий, не занимайте место на портале. fool
            Лелёк
            1. п-к Опарышев Сегодня, 11:35
              Чепуха это Вы и прежде чем возбуждаться здесь,ознакомьтесь с работами известных аналитиков.Тогда не будете здесь выглядеть профаном.
              п-к Опарышев
              1. Лелёк Сегодня, 11:39
                Цитата: п-к Опарышев
                ,ознакомьтесь с работами известных аналитиков.


                Опусы рукосуев не читаю, потом рот полоскать приходится. Да и Вам не советую. Имейте своё собственное мнение, это гарантия продуктивного диалога.
                Лелёк
                1. п-к Опарышев Сегодня, 11:58
                  Вы мне советуете стать таким же оболтусом неучем как и Вы?Не имея знаний выступаете в роли учителя,это нагло.
                  п-к Опарышев
                  1. Лелёк Сегодня, 12:03
                    Цитата: п-к Опарышев
                    п-к Опарышев

                    Лелёк
              2. Chertt Сегодня, 11:45
                Цитата: п-к Опарышев
                ознакомьтесь с работами известных аналитиков.

                Известных вам и вашим "сопалатникам"
                Chertt
                1. п-к Опарышев Сегодня, 11:56
                  Зечем же.Это адекватные спецы,всемирноизвестные.Нельзя так неуважительно писать о серьёзных людях.Держите себя в руках.
                  п-к Опарышев
                  1. Chertt Сегодня, 12:12
                    Цитата: п-к Опарышев
                    Это адекватные спецы,всемирноизвестные

                    Да конечно, извините, Современный мир политиков и специалистов очень адекватен, что за рубежом, что у нас.....Перечислять фриков не буду...вы своих сами знаете....еще раз извините за не толерантность
                    Chertt
    2. Burbon Сегодня, 10:49
      Цитата: Chertt
      Хочешь не хочешь, а придется России до Приднестровья коридор прорубать

      laughing fool хорошо, что такие как вы не у власти в РФ....вам хочется крови?
      Burbon
      1. Chertt Сегодня, 11:48
        Цитата: Burbon
        вам хочется крови?

        Нет нам хочется Мира во всем Мире, поэтому, иногда, приходится защищать свои интересы, как например в Сирии
        Chertt
  3. 210окв Сегодня, 10:39
    Оно и правильно.Давайте дружить домами..А не устраивать коммуналку..
    210окв
  4. РатникВолк Сегодня, 10:43
    Типа: вы нас признайте, а там пусть всё ромашками зарастёт...
    РатникВолк
  5. Egorovich Сегодня, 10:47
    Дельное предложение, но Молдова на это вряд ли пойдет. Хозяева у нее забугорные.
    Egorovich
    1. Джедай Сегодня, 10:52
      hi Я об этом выше и написал.
      Джедай
      1. Egorovich Сегодня, 10:59
        Да я коменты редко читаю, просто штудирую написанное и втыкаю свое непрофессиональное мнение. Обычно пишу, что думаю. У молдован единственный шанс, если выборы выиграет партия Додона.
        Egorovich
        1. Джедай Сегодня, 11:02
          Согласен, иначе США окончательно подомнут Молдову под себя.
          Джедай
          1. Egorovich Сегодня, 11:10
            Все в мире сейчас быстро меняется. Ничто не вечно под Луной. Будем надеяться на лучшее.
            Egorovich
            1. Джедай Сегодня, 11:13
              Это нам и остаётся делать. А вот российской власти не мешало бы подключить хакеров и вмешаться в выборы в Молдове. Уже столько раз обвиняли, что лишний раз не испортит картины. lol
              Джедай
              1. Egorovich Сегодня, 11:19
                С этими русскими хакерами у меня всегда одна реакция - смех. Этим, полосатые, да и все остальные(Запад) подтверждают слова Задорнова, что они тупые.
                Egorovich
                1. Джедай Сегодня, 11:26
                  Со словами Великого Сатирика согласен на все 200%. Но в данном случае имеет место не тупость, а хитрость. Придумали отличную отмазку если что-то пошло не так, как планировалось.
                  Джедай
                  1. Egorovich Сегодня, 11:35
                    У мира нашего эта хитрость долго не просуществует. Доказательств то нет до сих пор никаких. Петь одну песню долго не получится.
                    Egorovich
                    1. Джедай Сегодня, 11:39
                      Так американцы уже привыкли не обременять себя доказательствами. Ну на крайний случай сострапают что-нибудь правдоподобное с их точки зрения. Главное не забыть всю напраслину США в сторону России когда придёт им время отвечать за всё, что натворили.
                      Джедай
                      1. Egorovich Сегодня, 11:43
                        Будем надеяться, ответственность должна придти за содеянное.
                        Egorovich
        2. BecmepH Сегодня, 12:19
          Цитата: Egorovich
          Да я коменты редко читаю, просто штудирую написанное и втыкаю свое непрофессиональное мнение. Обычно пишу, что думаю. У молдован единственный шанс, если выборы выиграет партия Додона.

          А вот и зря Вы комменты не читаете. Я из комментариев многое для себя "черпаю".
          Конечно, зачастую, комментарии сводятся к детсадовской пикировке, как, например выше мы видели.
          Но есть и толковые, рассудительные. Мне, порой, интереснее читать комментарии, чем статью.
          BecmepH
          1. zivXP Сегодня, 13:01
            Ага, бывает в комментариях намного более компетентные мысли изложены.
            zivXP
  6. zivXP Сегодня, 12:58
    Молдаване засцат, тогда всех их министров поснимают.
    zivXP
  7. коренной Сегодня, 13:40
    Нынешний президент ПМР протеже одной коммерческой (олигархической) структуры,которая больше ориентированна на Запад,чем на Россию.Так что выводы делать рано.Придет время и он сдаст Приднестровье по указанию своего хозяина .
    коренной
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