14:28 01 декабря

Россия увеличивает боевой потенциал на западной границе

Западный военный округ РФ с начала года получил более тысячи единиц техники, что "существенно увеличивает боевой потенциал" соединений, заявил журналистам командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов.

Существенно увеличить боевой потенциал … округа позволяет перевооружение на новые и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники. В войска округа поступило более 1000 единиц современной боевой техники. В новом учебном году ожидаем дальнейшего пополнения
— сказал генерал.

Россия увеличивает боевой потенциал на западной границе



Также, по его словам, проделана масштабная работа по совершенствованию инфраструктуры и вводу в строй новых объектов боевой подготовки.

Командующий отметил, что значительным вкладом в организацию учёбы войск стало открытие на базе полигона Мулино Центра боевой подготовки Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты.

Сегодня на самой современной базе можно проводить занятия по огневой подготовке, вождению боевых машин, тестировать экипажи и расчёты на слаженность действий, проверять на готовность к выполнению задач в соответствии с предназначением не только подразделения и воинские части, но и соединения
— добавил он, передает РИА Новости

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 4

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  1. Джедай Сегодня, 11:06
    Западный военный округ РФ с начала года получил более тысячи единиц техники, что "существенно увеличивает боевой потенциал" соединений

    Предвижу очередную волну воплей из Польши и Прибалтики о подготовке "русского вторжения" в ответ на эту новость.
    Джедай
  2. Romario_Argo Сегодня, 11:11
    очередной повтор, в иной вариации о создание 1-й танковой и 8-й армий
    Romario_Argo
  3. Миханище Сегодня, 11:55
    Наконец-то! Всё идёт к войне, это отлично!!! Думаю, что год-два осталось.
    Пара провокаций западной военщины и застеклим "партнёров", а потом ступим нашим сапогом и весь мир поймёт, что их русофобия была ошибкой.
    Миханище
  4. iouris Сегодня, 12:25
    Потенциал потенциалом, но и действия необходимы.
    iouris
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