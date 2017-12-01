Россия увеличивает боевой потенциал на западной границе
Западный военный округ РФ с начала года получил более тысячи единиц техники, что "существенно увеличивает боевой потенциал" соединений, заявил журналистам командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов.
Также, по его словам, проделана масштабная работа по совершенствованию инфраструктуры и вводу в строй новых объектов боевой подготовки.
Командующий отметил, что значительным вкладом в организацию учёбы войск стало открытие на базе полигона Мулино Центра боевой подготовки Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты.
Существенно увеличить боевой потенциал … округа позволяет перевооружение на новые и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники. В войска округа поступило более 1000 единиц современной боевой техники. В новом учебном году ожидаем дальнейшего пополнения— сказал генерал.
Также, по его словам, проделана масштабная работа по совершенствованию инфраструктуры и вводу в строй новых объектов боевой подготовки.
Командующий отметил, что значительным вкладом в организацию учёбы войск стало открытие на базе полигона Мулино Центра боевой подготовки Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты.
Сегодня на самой современной базе можно проводить занятия по огневой подготовке, вождению боевых машин, тестировать экипажи и расчёты на слаженность действий, проверять на готовность к выполнению задач в соответствии с предназначением не только подразделения и воинские части, но и соединения— добавил он, передает РИА Новости
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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