Россия увеличивает боевой потенциал на западной границе

Существенно увеличить боевой потенциал … округа позволяет перевооружение на новые и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники. В войска округа поступило более 1000 единиц современной боевой техники. В новом учебном году ожидаем дальнейшего пополнения

Сегодня на самой современной базе можно проводить занятия по огневой подготовке, вождению боевых машин, тестировать экипажи и расчёты на слаженность действий, проверять на готовность к выполнению задач в соответствии с предназначением не только подразделения и воинские части, но и соединения