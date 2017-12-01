14:21 01 декабря

Подготовка сокращения группировки в Сирии уже началась

Вывод российского контингента из Сирии будет осуществляться по мере готовности, подготовка к выводу уже началась, передает Интерфакс сообщение секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.



Это (сокращение) как раз готовится, по мере готовности – начнется. Подготовка к этому идет,
сказал Патрушев агентству.


Ранее об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Будут оставлены Центр примирения, наши базы две военные и ряд необходимых структур для поддержания этого положения, которое сейчас сложилось,
сказал Герасимов 23 ноября в интервью Интерфаксу.

В свою очередь замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов отмечал, что у России после сокращения военной группировки в Сирии останется достаточно сил для борьбы с террористами.

Что касается группировки, в любом случае, она будет достаточной, чтобы завершить борьбу с террористическими организациями и обеспечить присутствие России на Ближнем Востоке,
сказал Красов.

При этом военный эксперт, глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, академик Алексей Арбатов отметил, что заявления о сокращении российской группировки в Сирии уже звучали раньше.

Давайте подождем и посмотрим, что будет на практике. Ситуация в Сирии намного лучше, чем год или два назад. Она намного лучше, чем в конце 2015 года, когда Россия начала военную операцию. Ситуация изменилась коренным образом. Но благополучия там нет, и мирный процесс буксует,
сказал Арбатов.

Сирия разрушена войной, боевые действия еще продолжаются в ряде районов. Не из всех районов выбиты ИГИЛ, "Джабхат ан-Нурса" (запрещенные в РФ группировки) и другие. Они не собираются сидеть сложа руки. Они перегруппировываются и могут начать контрнаступление в других местах. Я бы не преуменьшал трудности,
добавил он.

Напомним, российская военная операция в САР проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме «Хмеймим» и база ВМФ в Тартусе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 4

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  1. andrej-shironov Сегодня, 11:08
    Ну чож, необходимый минимум мы оставляем, это радует. А развитие ситуации увидим.
    andrej-shironov
    1. Chertt Сегодня, 11:55
      "Подготовка сокращения группировки в Сирии уже началась"
      через год заявим "Подготовка сокращения группировки в Сирии уже закончилась" Вот и пусть друзья из за лужи думают о "Загадочной Русской душе"
      Chertt
  2. askort154 Сегодня, 11:15
    Главное - есть 2 действующие базы. Есть куда перебрасывать, если что.
    askort154
  3. zivXP Сегодня, 12:56
    Будет кого на новую базу на Красном море отправить. laughing
    zivXP
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