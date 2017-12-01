"Подготовка сокращения группировки в Сирии уже началась"

Это (сокращение) как раз готовится, по мере готовности – начнется. Подготовка к этому идет,

Будут оставлены Центр примирения, наши базы две военные и ряд необходимых структур для поддержания этого положения, которое сейчас сложилось,

Что касается группировки, в любом случае, она будет достаточной, чтобы завершить борьбу с террористическими организациями и обеспечить присутствие России на Ближнем Востоке,

Давайте подождем и посмотрим, что будет на практике. Ситуация в Сирии намного лучше, чем год или два назад. Она намного лучше, чем в конце 2015 года, когда Россия начала военную операцию. Ситуация изменилась коренным образом. Но благополучия там нет, и мирный процесс буксует,

Сирия разрушена войной, боевые действия еще продолжаются в ряде районов. Не из всех районов выбиты ИГИЛ, "Джабхат ан-Нурса" (запрещенные в РФ группировки) и другие. Они не собираются сидеть сложа руки. Они перегруппировываются и могут начать контрнаступление в других местах. Я бы не преуменьшал трудности,