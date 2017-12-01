Подготовка сокращения группировки в Сирии уже началась
Вывод российского контингента из Сирии будет осуществляться по мере готовности, подготовка к выводу уже началась, передает Интерфакс сообщение секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
Ранее об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
В свою очередь замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов отмечал, что у России после сокращения военной группировки в Сирии останется достаточно сил для борьбы с террористами.
При этом военный эксперт, глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, академик Алексей Арбатов отметил, что заявления о сокращении российской группировки в Сирии уже звучали раньше.
Напомним, российская военная операция в САР проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме «Хмеймим» и база ВМФ в Тартусе.
Это (сокращение) как раз готовится, по мере готовности – начнется. Подготовка к этому идет,сказал Патрушев агентству.
Ранее об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Будут оставлены Центр примирения, наши базы две военные и ряд необходимых структур для поддержания этого положения, которое сейчас сложилось,сказал Герасимов 23 ноября в интервью Интерфаксу.
В свою очередь замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов отмечал, что у России после сокращения военной группировки в Сирии останется достаточно сил для борьбы с террористами.
Что касается группировки, в любом случае, она будет достаточной, чтобы завершить борьбу с террористическими организациями и обеспечить присутствие России на Ближнем Востоке,сказал Красов.
При этом военный эксперт, глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, академик Алексей Арбатов отметил, что заявления о сокращении российской группировки в Сирии уже звучали раньше.
Давайте подождем и посмотрим, что будет на практике. Ситуация в Сирии намного лучше, чем год или два назад. Она намного лучше, чем в конце 2015 года, когда Россия начала военную операцию. Ситуация изменилась коренным образом. Но благополучия там нет, и мирный процесс буксует,сказал Арбатов.
Сирия разрушена войной, боевые действия еще продолжаются в ряде районов. Не из всех районов выбиты ИГИЛ, "Джабхат ан-Нурса" (запрещенные в РФ группировки) и другие. Они не собираются сидеть сложа руки. Они перегруппировываются и могут начать контрнаступление в других местах. Я бы не преуменьшал трудности,добавил он.
Напомним, российская военная операция в САР проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме «Хмеймим» и база ВМФ в Тартусе.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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