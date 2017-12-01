14:23 01 декабря

Сделать из "Авроры" ресторан? Крейсер не продается

ВМФ РФ не намерен продавать легендарный крейсер "Аврора" и отрицает получение подобных предложений от каких-либо организаций, заявил журналистам директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что с коммерческим предложением купить "Аврору" и открыть там ресторан выступила сеть быстрого питания. В этих сообщениях говорилось, что коммерсанты предложили Центральному военно-морскому музею, на балансе которого находится легендарный крейсер, 50 миллионов рублей.

Сделать из "Авроры" ресторан? Крейсер не продается



О реализации любых коммерческих предложений в отношении крейсера "Аврора" не может быть и речи. Крейсер "Аврора", являющийся кораблем №1 Военно-морского флота, входит в состав Балтийского флота, а музей на борту крейсера является филиалом Центрального военно-морского музея. Никаких писем от любых организаций в наш адрес не поступало
— передает РИА Новости заявление директора музея

Легендарный крейсер 1 ранга "Аврора" был введен в состав российского военного флота в 1903 году. Участвовал в Цусимском сражении в русско-японскую войну (1905 год), в Первой мировой войне (1914-1918 годы), служил учебным кораблем Балтийского флота (1923-1940 годы). После Великой Отечественной войны корабль, получивший повреждения при обороне Ленинграда, был отремонтирован и в 1948 году пришвартован у Петроградской набережной. До 1956 года "Аврора" служила учебной базой Ленинградского Нахимовского училища, после чего стала музеем. В 1992 году на крейсере вновь был поднят Андреевский флаг. "Аврора" является одним из символов Октябрьской революции 1917 года и объектом культурного наследия Российской Федерации.

Использованы фотографии: © РИА Новости / Михаил Климентьев
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Комментарии 50

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  1. Ихрек Сегодня, 11:11
    [quote][/quote]50 миллионов рублей.

    Чё-то дёшево захотели. Есть вещи, которые являются бесценными.
    Ихрек
    1. Джедай Сегодня, 11:23
      Ранее ряд СМИ сообщил о том, что с коммерческим предложением купить "Аврору" и открыть там ресторан выступила сеть быстрого питания.

      Желтизной от этих СМИ несёт за километр, явно либерасты постарались.
      Джедай
      1. фигвам Сегодня, 11:36
        Чё, из Авроры макдональдс хотели сделать? Хлеба и зрелищ! больше ни каких инстинктов.
        фигвам
        1. Джедай Сегодня, 11:42
          Вы забыли ещё инстинкт размножения упомянуть. feel
          Джедай
          1. Serg65 Сегодня, 11:58
            Цитата: Джедай
            Вы забыли ещё инстинкт размножения упомянуть. feel

            laughing он по умолчанию!
            Serg65
        2. РУСС Сегодня, 13:47
          Цитата: фигвам
          Чё, из Авроры макдональдс хотели сделать? Хлеба и зрелищ! больше ни каких инстинктов.

          Не Макдональдс ,а Бургер Кинг
          РУСС
      2. Комментарий был удален.
      3. Deadушка Сегодня, 12:17
        Цитата: Джедай
        Желтизной от этих СМИ несёт за километр, явно либерасты постарались.

        Максим, hi ну так столетие же в этом году, вот и с особым рвением "закапывают и продают".
        До сих пор у них в пятой точке "свирбит".
        Хотя раньше крейсер под "фуршеты" сдавали... теперь не знаю. request
        Deadушка
        1. Джедай Сегодня, 12:28
          Виталий hi Шиш им, а не "Аврору" под американский общепит! yes
          Цитата: Deadушка
          Хотя раньше крейсер под "фуршеты" сдавали... теперь не знаю.

          Это не в лихие 90-е?
          Джедай
          1. cariperpaint Сегодня, 12:34
            вовсе нет. на самом деле проведение различных мероприятий в музеях и подобных местах это нормальная практика. это дорого пафосно и прилично. им тоже надо зарабатывать
            cariperpaint
          2. Deadушка Сегодня, 12:42
            Цитата: Джедай
            Это не в лихие 90-е?

            нее... на много позднее request
            Deadушка
      4. gm9019 Сегодня, 12:34
        Цитата: Джедай
        Желтизной от этих СМИ несёт за километр

        И тем не менее, у нас поговаривали, что на "Аврору" покусился "Бургер-кинг"! angry angry angry
        gm9019
        1. PSih2097 Сегодня, 13:15
          Цитата: gm9019
          Цитата: Джедай
          Желтизной от этих СМИ несёт за километр

          И тем не менее, у нас поговаривали, что на "Аврору" покусился "Бургер-кинг"! angry angry angry

          Пусть "Миссури" выкупают -- перегоняют в Питер и делают там забегаловку, а еще лучше какой нибудь АВ из серии "Нимицев" - из за взлетки площадь побольше будет. feel
          PSih2097
    2. майор Юрик Сегодня, 11:26
      Прощупывают тему буржуины, типа фэйк! Да уж, мечта гомодемократических хрюнов - на "Авроре"- макдональдс, а на Дворцовой площади раздача бесплатного супа для оставшихся жителей России! Хрен, вам убогие! am
      майор Юрик
      1. Дедкастарый Сегодня, 11:39
        эти "коммерсанты",должны умереть в муках...
        Дедкастарый
    3. The_Lancet Сегодня, 11:40
      50 миллионов рублей.
      Чё-то дёшево захотели.

      150.Это нормально тогда?:) Шутка
      То есть решение зависит только от предложенной суммы?
      И музей сделает ресторан?
      The_Lancet
    4. Chertt Сегодня, 11:52
      "Ранее ряд СМИ сообщил о том, что с коммерческим предложением купить "Аврору" и открыть там ресторан выступила сеть быстрого питания"
      -Если это не фейк, интересно узнать, что это за сеть такая......у кого так нехорошо с головой
      Chertt
  2. san4es Сегодня, 11:15
    Минобороны: Крейсер "Аврора" не продается
    bully
    san4es
  3. dedBoroded Сегодня, 11:16
    Можно по разному относиться к революции, но это, кроме всего прочего, -памятник отечественного кораблестроения, памятник боевой славы и свидетель многих исторических событий. У этих покупателей ничего святого нет. Звериный оскал капитализма.
    dedBoroded
  4. andrej-shironov Сегодня, 11:16
    Цена видимо не устроила. При той вакханалии либерального капитализма в России до продажи Авроры рукой подать.
    andrej-shironov
  5. SCHMEL Сегодня, 11:19
    А я успел купить laughing
    SCHMEL
    1. Skay Сегодня, 11:58
      малость непохож wink .
      Skay
    2. РУСС Сегодня, 13:49
      Цитата: SCHMEL
      А я успел купить laughing

      ,Что за флаг у данного крейсера?
      РУСС
  6. Джек О’Нилл Сегодня, 11:24
    Минобороны: Крейсер "Аврора" не продается

    Так бы и сказали, что мало предложили.
    P.S. я сам петербуржец.
    Джек О’Нилл
  7. ваняватный Сегодня, 11:25
    давайте все слухи обсудим ...
    ваняватный
    1. Дедкастарый Сегодня, 11:41
      Цитата: ваняватный
      давайте все слухи обсудим ...

      давай...
      Дедкастарый
      1. Deadушка Сегодня, 12:20
        Цитата: Дедкастарый
        давай...

        с подробностями, пожалуйста... laughing
        У меня тоже тема есть: "Продам мопед, ...не мой"
        Deadушка
        1. kirgiz58 Сегодня, 12:38
          Цитата: Deadушка
          "Продам мопед, ...не мой"

          Немой - в смысле незаводится? smile
          kirgiz58
          1. Deadушка Сегодня, 12:43
            Цитата: kirgiz58
            Немой - в смысле незаводится?

            в смысле не моё winked
            Deadушка
        2. Дедкастарый Сегодня, 12:48
          Цитата: Deadушка
          У меня тоже тема есть: "Продам мопед, ...не мой"

          ..и глу хой...
          Дедкастарый
  8. Evgeniy667b Сегодня, 11:32
    За продажу и покупку национальных раритетов, если такая не дай Бог, состоится. Полная конфискация имущества, как покупателя , так и физических лиц причастных к продаже!
    Evgeniy667b
  9. rotmistr60 Сегодня, 11:38
    ряд СМИ сообщил...

    А СМИ конечно сообщил достоверный источник приближенный к МО РФ. Ну и дальше по кругу.
    rotmistr60
  10. Berkut154 Сегодня, 11:43
    50 млн это как раз открыть новую точку для Бургер кинга, эту гадость уже никто не ест кроме голодных студентов. Видимо они само "железо " и его историческую ценность для людей в расчет не брали. Но не в деньгах даже дело! Какойто дефективный манагер решил скриативить попирая все святое и самое главное непонимая что делает. Хотелось бы эту рожу увидить, наверно с одной грядки с Колей новоуренгойским.
    Berkut154
  11. Витас Сегодня, 11:43
    Еще бы на ход ее поставить! И в Потомак войти... и дать легендарный залп!
    Витас
    1. gm9019 Сегодня, 12:37
      Цитата: Витас
      Еще бы на ход ее поставить! И в Потомак войти... и дать легендарный залп!

      а как же красиво-то было бы!!!!!!!!!! good
      gm9019
  12. Karabin Сегодня, 11:47
    ВМФ РФ не намерен продавать легендарный крейсер "Аврора" и отрицает получение подобных предложений от каких-либо организаций, заявил журналистам директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай.

    Продавать , может быть не намерен, а вот сдать на время уже случалось.

    Свинская пьянка губернатора Матвиенко

    Самая банальная пьянка произошла на крейсере «Аврора» в ночь на 6 июня. И если бы эту пьянку устроили лет 5 назад матросы, то их всенепременно ждала бы гарнизонная гауптвахта. Однако участниками вечеринки была на сей раз т.н. «элита» - наиболее успешно ворующие олигархи, высшие чиновники государства и некоторые деятели творческой интеллигенции. Губернатор Ленинграда Валентина Матвиенко, полпред президента Клебанов, министр соц-эконом развития Набиулина вкупе с олигархами Прохоровым и Полонским – это далеко неполный список гостей Крейсера "Аврора". Ведущими вечера были Тина Канделаки и бодро орущий матом с соседней баржи Сергей Шнуров – записной эксплуататор образа рубахи парня, употребляющий в одной лишь песне неприличное слово на букву «П» до 18 раз. Именно это слово и услаждало, видимо, слух высоких гостей более всего.
    Филиал военно-морского музея «Аврора» преобразился по случаю пьянки невообразимо: он оброс прожекторами, звуковыми колонками, куда-то подевались вахтенные матросы и офицеры, а их места заняли игривые официанты, наряженные в гламурненькие тельняшечки, разносящие «сливкам нового российского общества» шампанское.

    Особо стоит отметить, что никаких разрешений на подобные мероприятия директор музея «Аврора» не давал. Да и не мог дать в принципе: музей всё-таки. Таким образом, синьоры из высшего сословия оказались на корабле незаконно. И «смотреть за палевом» пришлось ко всему привычным сотрудником ФСО, каковых вокруг авроры скопилось не мало: для ФСО пьянка «сильных мира сего» не менее важна, чем сам предшествовавший ей Ленинградский Экономический Форум.

    Каким-то образом эта (наверняка далеко не первая и уж точно не последняя) «невинная шалость» наших зажравшихся и одуревших от собственного всесилия и безнаказанности чинуш, повязанных родственными, деловыми и дружескими связями с олигархией, оказалась известна прессе. И целый ряд как печатных, так и электронных СМИ выступили с публикациями и репортажами о данном событии. Тут-то казалось бы, в любой нормальной стране полетели бы чиновничьи головы направо-налево – ан нет. Только не в "демократической Росси". Прокуратура ЛенВО проводит проверку по факту публикаций в СМИ о банкете, организованном на крейсере «Аврора». Именно так – не по факту превращения музея всемирного значения в свинарник и отхожее место для разжиревшей правящей клики. Нет: «по факту публикации по этому поводу в СМИ».     http://bolshoyforum.com/forum/index.php?topic=209
    998.0
    Karabin
    1. anjey Сегодня, 11:57
      а что говорить -люди бабла и власти далеки от святости....,хотя они же как то николая второго в святые протащили,канальи....
      anjey
  13. НовыйДоктор Сегодня, 11:55
    Бизнесмены совсем нюх потеряли. am
    НовыйДоктор
  14. Шурале Сегодня, 11:58
    Статья фейк, никто наверняка никакие 50 млн не предлагал, статья написана чтобы вызвать кучу обсуждений ... результат "налицо"...
    Продолжайте и дальше обсуждать всякую хрень.
    Шурале
  15. свободный Сегодня, 11:59
    Да они бы рады продать и лучше б за границу(декоммунизация цветет нынче),да вот только последствий бояться а,эта новость так почву прощупать посмотреть как отреагируют!
    свободный
  16. voyaka uh Сегодня, 11:59
    Можно сделать городским музеем Петербурга, а не держать на балансе МО.
    Так делают со многими историческими кораблями в Европе и Америке.
    voyaka uh
  17. gukoyan Сегодня, 11:59
    А я и не думал что памятники можно продавать)))
    Неужели кризис такой сильный что и в МО бабосов не хватает?)))
    gukoyan
    1. Piramidon Сегодня, 13:21
      Цитата: gukoyan
      А я и не думал что памятники можно продавать)))
      Неужели кризис такой сильный что и в МО бабосов не хватает?)))

      А что, уже продали? Вот так подобные слухи и появляются - "У МО нет денег поэтому оно продает Аврору"
      Piramidon
    2. Монархист Сегодня, 13:41
      В Краснодаре стоит памятник "двухсотлетию Кубанского казачьего войска", но права на изображение это памятника,как в вопрочем и всех памятников дореволюционной Кубани ,проданы какой-то американской фирме. Все это произошло при губернаторе Кондратенко (Парусник ,Велизарий и др.должны помнить такого деятеля). Об этом сообщалось в местных СМИ
      Монархист
  18. av58 Сегодня, 12:11
    Похоже на фальшивку, наглость запредельная. Если правда, то "Бургер Кинг" нужно просто запретить и ликвидировать.
    av58
  19. prior Сегодня, 12:15
    У нынишних продаётся всё... Вопрос цены.
    prior
  20. faterdom Сегодня, 12:17
    А режиссер Пряников не перекупит? У него тоже виды. И сценарии.
    faterdom
  21. Гардамир Сегодня, 12:28
    Некто Валентина Матвиенко, Эльвира Набиуллина, Михаил Прохоров и прочие, прочие уже отжигали на Авроре. Так что не понимаю возмущения в комментариях. Захотят и сделают, хоть бордель. Власть у них, а не у народа.
    Гардамир
  22. домохозяйка Сегодня, 13:03
    Отвечаю, как человек, отрицательно воспринимающий революцию 1917-го года. ИДИТЕ ЛЕСОМ!!! Это - наша история по любому, а тем более боевой корабль, пусть и в прошлом. Делать из боевой единицы ресторан - оскорбление Флота и Страны!!!
    домохозяйка
  23. Bronevick Сегодня, 13:24
    Мне кажется рано или поздно продадут. Путин не любит всё что связано с революцией.
    Bronevick
  24. Монархист Сегодня, 13:29
    Цитата: Джедай
    Виталий hi Шиш им, а не "Аврору" под американский общепит! yes
    Цитата: Deadушка
    Хотя раньше крейсер под "фуршеты" сдавали... теперь не знаю.

    Это не в лихие 90-е?

    Были сообщения на эту тему,но насколько реально фиг его знает. Журналистикака как известно "вторая древнейшая" специальность. Например в перестройку в СМИ сообщали,что Романов в бытность первым секретарем обкома партии,в Эрмитаже устроил свадьбу для дочери,а на свадьбах как известно бьется посуда. Надеюсь,что сервиз использовали ширпотребовский, но ..Всяко бывает.
    Монархист
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