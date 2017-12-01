Сделать из "Авроры" ресторан? Крейсер не продается

О реализации любых коммерческих предложений в отношении крейсера "Аврора" не может быть и речи. Крейсер "Аврора", являющийся кораблем №1 Военно-морского флота, входит в состав Балтийского флота, а музей на борту крейсера является филиалом Центрального военно-морского музея. Никаких писем от любых организаций в наш адрес не поступало

ВМФ РФ не намерен продавать легендарный крейсер "Аврора" и отрицает получение подобных предложений от каких-либо организаций, заявил журналистам директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай.Ранее ряд СМИ сообщил о том, что с коммерческим предложением купить "Аврору" и открыть там ресторан выступила сеть быстрого питания. В этих сообщениях говорилось, что коммерсанты предложили Центральному военно-морскому музею, на балансе которого находится легендарный крейсер, 50 миллионов рублей.— передает РИА Новости заявление директора музеяЛегендарный крейсер 1 ранга "Аврора" был введен в состав российского военного флота в 1903 году. Участвовал в Цусимском сражении в русско-японскую войну (1905 год), в Первой мировой войне (1914-1918 годы), служил учебным кораблем Балтийского флота (1923-1940 годы). После Великой Отечественной войны корабль, получивший повреждения при обороне Ленинграда, был отремонтирован и в 1948 году пришвартован у Петроградской набережной. До 1956 года "Аврора" служила учебной базой Ленинградского Нахимовского училища, после чего стала музеем. В 1992 году на крейсере вновь был поднят Андреевский флаг. "Аврора" является одним из символов Октябрьской революции 1917 года и объектом культурного наследия Российской Федерации.