Американский RQ-4A Global Hawk провел разведку на Северо-Западе России

Дальний стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk совершил разведывательный полет вдоль границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.Согласно данных мониторинга западных авиационных ресурсов, этот аппарат ночью поднялся с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Беспилотник пересек границы Греции, Болгарии, Украины и Польши, вошел в воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы, после чего в течение вчерашнего дня курсировал вдоль воздушных и морских границ Северо-Запада России.Американский беспилотный разведчик находился на высоте 16 километров и двигался со средней скоростью 630 километров в час.О стратегических беспилотниках ВВС США RQ-4A Global Hawk известно, что на их борту находятся камеры высокого разрешения, инфракрасные сенсоры и радары для отслеживания движущихся объектов. Эти автоматические разведчики могут отслеживать ситуацию на глубину до 300 километров.Он также может отслеживать точечные цели и передавать информацию о их расположении через спутниковый канал связи. Добавим, что RQ-4A Global Hawk может находиться в воздухе в течение 30 часов на высоте до 18 000 метров.Из открытых источников известно, что цена одного такого аппарата составляет 140 миллионов долларов, а час его полета стоит свыше 130 тысяч долларов, передает "РГ-Сила"