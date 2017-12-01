14:27 01 декабря

Американский RQ-4A Global Hawk провел разведку на Северо-Западе России

Дальний стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk совершил разведывательный полет вдоль границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.

Согласно данных мониторинга западных авиационных ресурсов, этот аппарат ночью поднялся с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Беспилотник пересек границы Греции, Болгарии, Украины и Польши, вошел в воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы, после чего в течение вчерашнего дня курсировал вдоль воздушных и морских границ Северо-Запада России.

Американский RQ-4A Global Hawk провел разведку на Северо-Западе России



Американский беспилотный разведчик находился на высоте 16 километров и двигался со средней скоростью 630 километров в час.

О стратегических беспилотниках ВВС США RQ-4A Global Hawk известно, что на их борту находятся камеры высокого разрешения, инфракрасные сенсоры и радары для отслеживания движущихся объектов. Эти автоматические разведчики могут отслеживать ситуацию на глубину до 300 километров.

Он также может отслеживать точечные цели и передавать информацию о их расположении через спутниковый канал связи. Добавим, что RQ-4A Global Hawk может находиться в воздухе в течение 30 часов на высоте до 18 000 метров.

Из открытых источников известно, что цена одного такого аппарата составляет 140 миллионов долларов, а час его полета стоит свыше 130 тысяч долларов, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: wikipedia.org
19

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 43

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. п-к Опарышев Сегодня, 11:19
    Когда же теперь военным двигаться? Кругом пасут спутники, рэпторы,а жить то надо.
    п-к Опарышев
    1. Vard Сегодня, 11:21
      Ещё в семидесятые у нас на стене висело расписание пролёта спутников... Как только... так все спрятались...
      Vard
      1. п-к Опарышев Сегодня, 11:22
        Полковые прятались,а ТРБ нет.
        п-к Опарышев
      2. Scoun Сегодня, 11:26
        Цитата: Vard
        Ещё в семидесятые у нас на стене висело расписание пролёта спутников...

        А теперь, у нас почти всегда серое небо а с учётом того что пишут.... пускай ухекаются и летают в тридцать раз больше.
        известно, что цена одного такого аппарата составляет 140 миллионов долларов, а час его полета стоит свыше 130 тысяч долларов,
        Scoun
      3. The_Lancet Сегодня, 11:33
        Дальний стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk совершил разведывательный полет вдоль границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.

        Подобные полёты постоянно проводятся.Каждый раз на сайте выкладывают новости про это?
        The_Lancet
        1. Дедкастарый Сегодня, 11:36
          Американский RQ-4A Global Hawk провел разведку на Северо-Западе России
          почему он не упал?
          Дедкастарый
          1. The_Lancet Сегодня, 11:38
            Цитата: Дедкастарый
            Американский RQ-4A Global Hawk провел разведку на Северо-Западе России
            почему он не упал?

            Его не могли "уронить" ?laughing
            The_Lancet
            1. Deadушка Сегодня, 12:11
              Цитата: The_Lancet
              Его не могли "уронить" ?

              От чего же, могли бы.... и уронить и посадить.
              Потребности видимо не было... и так все про него известно.
              Deadушка
              1. okko077 Сегодня, 12:23
                Уронить и посадить трудно, у него полностью свои автономные системы, только точность падает. Да и контроль в виде "скорой помощи" может быть рядом....
                okko077
            2. okko077 Сегодня, 12:19
              Уронить трудно, а сорвать задание, забив каналы связи и обмена информации можно...Я не верю , что его ваши скряги бросят в автономном режиме работы!!! Пи_ндосы они и в Африке пи_ндосы...
              okko077
            3. Ванёк Сегодня, 13:14
              А в цирке новый сезон, год уже как в СИЗО,
              Загарает У-2 сбитый летчик.

              Александр Яковлевич Розенбаум.
              Ванёк
            4. Vlad.by Сегодня, 14:11
              Ронять низзя! А вот почему не подняли помехопостановщик на пару км выше и не забили ЖПС тракт и связь с управлением помехами хотя бы раз - это вопрос.
              Так, глядишь, и к нам бы на территорию зарулил по слепоте. А уж тут бы с ним по свойски разобрались.
              И летать бы поблизости от границ перестали, и обвинить некого и не в чем. Все чинно и благородно, в пределах границ.
              Vlad.by
          2. словак Сегодня, 13:33
            почему он не упал?
            Почему не помогли упасть?
            словак
    2. Chertt Сегодня, 12:04
      А чё посмотреть то хотел, позвонили бы, Мы может так бы им рассказали
      Chertt
      1. п-к Опарышев Сегодня, 12:16
        Агентуру свою проверяли.
        п-к Опарышев
  2. Елена Захарова Сегодня, 11:20
    Всё вынюхивают....
    Везде нос свой суют.
    Елена Захарова
    1. Джек О’Нилл Сегодня, 11:23
      Это просто разведка, обычная практика.
      Джек О’Нилл
    2. san4es Сегодня, 11:30
      Цитата: Елена Захарова
      Всё вынюхивают....
      Везде нос свой суют.

      bully
      Жили, были, Нюх и Бздюх.
      Нюх, как водиться, всё нюхал,
      Бздюх, вонял и всюду бздюхал.
      Там где Нюх свой нос засунет,
      Непременно Бздюх нафунит.
      Нюх в цветочный аромат,
      Бздюх удобрил их, и рад.
      Нюх в руках с одеколоном,
      Тут как тут и Бздюх, с гуаном.
      Нюх цветёт, благоухает,
      Рядом Бздюх смердит, вздыхает.
      Нюх парит, нектар вдыхая,
      Следом Бздюх, бредёт воняя.
      Так и топают вдвоём,
      Нюх и Бздюх, каждый в своём
      san4es
  3. просто экспл Сегодня, 11:24
    а час его полета стоит свыше 130 тысяч долларов, передает "РГ-Сила"

    тут нет ошибки ?
    не может час там столько стоить .
    просто экспл
    1. Vard Сегодня, 11:32
      Может... средняя стоимость полёта зарубежных истребителей 40 000 баксов, а это БПЛА похоже гораздо сложнее...
      Vard
      1. просто экспл Сегодня, 11:51
        там столько стоит час потому то у истребителя 2 огромных двигателя жрут топливо тоннами , + обслуживание их .
        а данного БПЛА одижок один , он экономичный (что бы мог долго висеть на одной заправке) пилота нет , есть оператор , но уровень подготовки и затрат на нее намного меньше чем у летчика , обслуживание так же намного дешевле .
        просто экспл
        1. Evgenijus Сегодня, 12:18
          просто экспл:
          ... а данного БПЛА одижок один , он экономичный (что бы мог долго висеть на одной заправке) пилота нет , есть оператор , но уровень подготовки и затрат на нее намного меньше чем у летчика , обслуживание так же намного дешевле .

          Вы не знаете, какая команда сопровождает полет этого стратегического шпиона. Если считать затраты на топливо, так это мизер. Там не менее сотни специалистов в дежурном режиме на разных территориях и в разных странах. Всем им надо платить, да не малые деньги (чтоб в Сноудена не превратились). За обслугу одного этого аппарата платят больше, чем всем техникам авиаполка в России (в разы). Да, я не посчитал все наземные станции слежения ...
          Evgenijus
        2. Vlad.by Сегодня, 14:14
          А разрешение на пролет через такое количество границ Вы полагаете американцам ничего не стоит? Не 130 тыс/час, но, полагаю, эксплуатация этого зверя - недешевое предприятие.
          Vlad.by
    2. Цой Сегодня, 11:58
      Цитата: просто экспл
      тут нет ошибки ?
      не может час там столько стоить .


      Есть ошибка. Везде указывается 36 тысяч за час. Откуда 130 взяли? С потолка видимо.
      Цой
    3. Вольнопёр Сегодня, 12:07
      Цитата: просто экспл
      а час его полета стоит свыше 130 тысяч долларов, передает "РГ-Сила"

      тут нет ошибки ?
      не может час там столько стоить .

      Компании осуществляющие патрулирование трасс трубопроводов на предмет мониторинга утечек и аварий, расчитывают стоимость своих услуг примерно по такой методике.
      Средняя стоимость летного часа БПЛА можно упрощенно представить следующим образом:

      https://ecfor.ru/wp-content/uploads/2007/fp/6/10.
      pdf

      ЗЫ. Я так представляю, что одна зарплата операторов командного пункта влетает американским налогоплательщикам в "копеечку".
      Вольнопёр
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:28
    цена одного такого аппарата составляет 140 миллионов долларов

    Интересно, если один такой посадить на нашей территории (почему-то потерял ориентировку, залетел на нашу территорию и сел на аэродром) на какое время прекратятся полеты?
    rotmistr60
    1. Lycan Сегодня, 11:36
      Не попробовав - не узнаем. А идея - хороша. Была сперва идея "светить" в него чем-то слепящим...
      Но ваша - 100 крат лучше.
      Только не
      Цитата: rotmistr60
      сел на аэродром

      а "потерял опорный сигнал, маяки, телеметрию" и "исчез" в лесах/ болотах без следа. А далее - не для заокеанских ушей.
      Lycan
    2. Дедкастарый Сегодня, 11:37
      Цитата: rotmistr60
      цена одного такого аппарата составляет 140 миллионов долларов

      Интересно, если один такой посадить на нашей территории (почему-то потерял ориентировку, залетел на нашу территорию и сел на аэродром) на какое время прекратятся полеты?

      ситуация будет такая: граница-это вам не это...
      Дедкастарый
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:42
        Как я понял это после разборки Трампа со своим главным военным разведчиком. Цвет не подходит - в РУМО начальник черненький.
        rotmistr60
    3. капрал Сегодня, 11:42
      Цитата: rotmistr60
      если один такой посадить на нашей территории

      Нужно спросить апологетов "всемогущей РЭБ" почему не посадили. wassat
      капрал
      1. Muvka Сегодня, 11:49
        Может потому, что он не залетал к нам на территорию?
        Muvka
      2. СомневаюсьЯ Сегодня, 12:16
        Цитата: капрал

        Нужно спросить апологетов "всемогущей РЭБ" почему не посадили. wassat

        Цитата: Muvka
        Может потому, что он не залетал к нам на территорию?

        Или потому, что не такая она всемогущая.
        СомневаюсьЯ
        1. Дедкастарый Сегодня, 12:46
          Цитата: rotmistr60
          Как я понял это после разборки Трампа со своим главным военным разведчиком. Цвет не подходит - в РУМО начальник черненький.
          так штоле...? what
          Дедкастарый
      3. Vlad.by Сегодня, 14:19
        Команды не было. В Иране нашелся командир и ... внезапно БПЛА сел на территории Ирана.
        У нас вот "настоящих буйных мало...",
        а может время еще не пришло.
        Что до реализации Вашего предложения, думаю, при должной подготовке - ни разу не проблема его направить в нашу сторону и в итоге посадить.
        Но пока, чего то опасаются наши. Интересно, а вдоль китайских границ такие рейды проводятся?
        Vlad.by
  5. sergo1914 Сегодня, 11:44
    Про цену надо было рассказать местным деревенским. Вопрос решился бы мгновенно. Формула 25% найденного - тебе лично ...
    sergo1914
    1. evsyukov_a Сегодня, 13:23
      При таком раскладе вообще хрен кто мимо пролетит...
      evsyukov_a
  6. Monetniy Сегодня, 11:50
    а посадить его к себе никак?
    Monetniy
  7. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:54
    Вроде и БПЛА есть, космическая разведка, а "орды российских танков" и "Бронекопытную бурятскую горно-подводную армию" у нас в Донбассе засечь не могут)))
    Генерал Песчаных Карьеров
  8. aleksandrs95 Сегодня, 11:59
    А ведь знатная цель,ну очень знатная.Вот бы распылить бы перед ним какую нить ерунду чтобы заглох,и портил воздух.Партнеры бы обо......сь.
    aleksandrs95
  9. g1washntwn Сегодня, 12:07
    Разгонять тучи научились, теперь бы научиться уплотнять их на пути таких вот разведчиков до бронебойного состояния ))))))
    g1washntwn
  10. Deadушка Сегодня, 12:07
    Ну не знаю, что он у нас разглядывал . В Питере всегда дождик или дождь со снегом.
    Несколько дней назад правда было "окно", но мог и не успеть полюбоваться красотами.
    Может янки виртуальные экскурсии организовали? laughing
    Deadушка
  11. СомневаюсьЯ Сегодня, 12:27
    Дааа... уж... Это вам не "Орлан-10".
    Где же чинуша, вещавший пару дней назад про "...на 5 лет, впереди планеты всей по беспилотникам..."
    Фотку этого "отсталого аппарата" ему не показывали?
    Да неее.... Я тоже верю, что впереди. А не показывают, чтоб враг не догадался раньше времени. Пусть мол думают, что у нас только "Орланы" с резиножгутовыми катапультами и квадрокоптеры с "Али экспресс"...
    СомневаюсьЯ
  12. Lexa-149 Сегодня, 12:44
    Надо было его при помощи средств РЭБ поломать и уронить в море или на нашу территорию, а потом морду кирпичом, мол мы не при делах!
    Lexa-149
Картина дня