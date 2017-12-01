14:19 01 декабря

Российский посол возложил на США вину за подрыв стратегической стабильности

Выход США из Договора по ПРО отразил односторонний подход и подорвал стратегическую стабильность, передает РИА Новости заявление посла РФ Анатолия Антонова на встрече со студентами Миддлберийского университета в рамках визита в Калифорнию.



Считаю принципиальной политической ошибкой США выход из Договора по противоракетной обороне (ПРО) в 2002 году. Уверен, что это решение США не было обусловлено поиском ответа на реальные угрозы, не являлось адекватным ответом на них и не решало поставленных задач. Это было политическое решение, отразившее односторонний подход, подорвавший стратегическую стабильность,
сказал Антонов.


Напомним, 16 лет назад США объявили о своем одностороннем выходе из Договора по противоракетной обороне (ПРО), подписанного Москвой и Вашингтоном в 1972 году.

Антонов в среду прибыл в Калифорнию, где с 29 ноября по 3 декабря проведет ряд деловых встреч. В программе поездки – «встречи с соотечественниками, экспертными и деловыми кругами, выступления в университетах, осмотр российской дипломатической собственности в Сан-Франциско, визит в Форт Росс», говорится в сообщении российского посольства.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 11:26
    Ну это их проблемы... если уж вышли.. так пусть и идут...
    Vard
    1. СомневаюсьЯ Сегодня, 12:07
      Цитата: Vard
      Ну это их проблемы...

      Это как раз наши проблемы. и очень большие. Особенно учитывая ударный потенциал системы. Для этого, в конце концов она и создавалась. И ответить симметрично нам просто нечем. Ни в техническом плане, ни в силу географии. Будь это не так, не мусолили бы наши эту тему.
      СомневаюсьЯ
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:34
    Сколько уж раз "возлагали вину" на Сша по различным поводам, а "Васька слушает, да ест". Пора с этим смириться и не оставлять без последствий действиями с нашей стороны. Американцы вышли - значит развязали и нам руки. Тем более прошло уже 15 лет.
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 11:51
      Ваши слова да власть имущим в уши...
      Джедай
    2. Кент0001 Сегодня, 12:36
      Вот-вот, не прошло и 16 лет, и кто-то хоть в чем-то обвинил США (ему интересно по шапке за это не будет?)
      Кент0001
  3. К0щей Сегодня, 12:10
    Антонов в среду прибыл в Калифорнию, где с 29 ноября по 3 декабря проведет ряд деловых встреч.
    да ладно? неужели будут желающие?) люди с железными тестикулами, с учетом их истерии в сми))
    К0щей
  4. andrewkor Сегодня, 12:29
    Вообще то большего ожидал от Антонова или так совпало ,что грубейшие наезды на российское посольство в США происходят именно при нем? В любом случае надо жесче отстаивать интересы России!
    andrewkor
    1. Кент0001 Сегодня, 12:37
      Он проводник интересов и политики государства. Инициаторы сидят сами знаете где, все вопросы к ним.
      Кент0001
  5. prior Сегодня, 12:38
    Анатолий Иванович !
    Уезжай ты из этого американского "гадюшника". В Российской Армии дел немеряно.
    prior
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:42
      prior Сегодня, 12:38 Новый
      Анатолий Иванович !
      Уезжай ты из этого американского "гадюшника". В Российской Армии дел немеряно.

      ... походу это будет самое правильное решение... а там оставить какого дворника, всё равно мерикатосы не дают ничего делать как послу...
      a.s.zzz888
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 12:41
    ... мерикатосы не помнят что если на завтрак, а Антонов им - 2002 год...
    a.s.zzz888
Картина дня