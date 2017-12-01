Российский посол возложил на США вину за подрыв стратегической стабильности

Считаю принципиальной политической ошибкой США выход из Договора по противоракетной обороне (ПРО) в 2002 году. Уверен, что это решение США не было обусловлено поиском ответа на реальные угрозы, не являлось адекватным ответом на них и не решало поставленных задач. Это было политическое решение, отразившее односторонний подход, подорвавший стратегическую стабильность,

Выход США из Договора по ПРО отразил односторонний подход и подорвал стратегическую стабильность, передает РИА Новости заявление посла РФ Анатолия Антонова на встрече со студентами Миддлберийского университета в рамках визита в Калифорнию.сказал Антонов.Напомним, 16 лет назад США объявили о своем одностороннем выходе из Договора по противоракетной обороне (ПРО), подписанного Москвой и Вашингтоном в 1972 году.Антонов в среду прибыл в Калифорнию, где с 29 ноября по 3 декабря проведет ряд деловых встреч. В программе поездки – «встречи с соотечественниками, экспертными и деловыми кругами, выступления в университетах, осмотр российской дипломатической собственности в Сан-Франциско, визит в Форт Росс», говорится в сообщении российского посольства.