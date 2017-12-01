Военная обстановка в Сирии: Китайский спецназ атаковал террористов

Спецназ Народно-освободительной армии Китая, вероятнее всего, уже действует на территории Сирии. В ходе недавнего визита советника президента Башара Асада в КНР обсуждалась возможность размещения Сил специальных операций "Сибирские тигры" и "Ночные тигры" с целью борьбы с террористами из "Туркестанской исламской партии", которая активно вербует уйгуров на территории Китая.











