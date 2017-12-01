14:25 01 декабря

Военная обстановка в Сирии: Китайский спецназ атаковал террористов

Спецназ Народно-освободительной армии Китая, вероятнее всего, уже действует на территории Сирии. В ходе недавнего визита советника президента Башара Асада в КНР обсуждалась возможность размещения Сил специальных операций "Сибирские тигры" и "Ночные тигры" с целью борьбы с террористами из "Туркестанской исламской партии", которая активно вербует уйгуров на территории Китая.




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Комментарии 4

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  1. Vard Сегодня, 11:22
    Вот это я понимаю... правильный подход... каждый гасит своих... и кстати правильно делают... эти которые уйгурты... они же потом вернутся домой... но теперь уже не все... далеко не все...
    Vard
  2. п-к Опарышев Сегодня, 11:27
    Уйгуры в шоке.Только свалили из уйгурского округа,отдышались,а тут опять за ними узкоглазые пришли!Ну куда игиловцу теперь податься.
    п-к Опарышев
  3. VIN34 Сегодня, 12:08
    С какой радости китайский спецназ называется "сибирские тигры" ??? Прямо конкретно намекают....
    VIN34
  4. Сергей-svs Сегодня, 12:18
    Спецназ Народно-освободительной армии Китая, вероятнее всего, уже действует на территории Сирии...
    Китайцы, как всегда вовремя. yes Конечно,теперь уже можно без опаски рынок открывать и начинать торговать пуховиками! laughing

    P.S. Видимо пока на Донбассе затишье, этих "Сибирских тигров" отправили в Сирию - отдохнуть, а заодно и на "бармалеях" потренироваться! yes Погреются в Сирии пока зима, да и поторгуют немного, а потом назад на Донбасс под видом - боевых бурятов Путина! good А бандеровские упыри, до сих пор думают, что против них на Донбассе буряты воевали. tongue
    Сергей-svs
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