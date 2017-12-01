Климкин призвал собирать отпечатки пальцев россиян

Нам нужен, во-первых, биометрический контроль на границе, во-вторых, контроль за всеми, кто въезжает из России, как это есть в других странах, например, в Израиле. Далее, если этого будет недостаточно, ввести не просто визу, а биометрическую визу

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает необходимым введение биометрических виз для прибывающих в страну российских граждан. Об этом сообщает информационное агентство УНН.— заявил он.При этом министр отметил, что все дипломатические отношения Киева и Москвы сегодня сводятся к переговорам об освобождении заключенных и встречам в «нормандском формате». Кроме того, Климкин высказался относительно потенциального разрыва дипломатических отношений. По его мнению, разрывать дипотношения не стоит, поскольку их и так «фактически нет», а формальный юридический разрыв повредит украинцам, работающим в Российской Федерации14 ноября сообщалось, что в партии украинского президента Петра Порошенко обсуждают возможности получить прибыль от разрыва отношений с Россией.