14:19 01 декабря

Климкин призвал собирать отпечатки пальцев россиян

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает необходимым введение биометрических виз для прибывающих в страну российских граждан. Об этом сообщает информационное агентство УНН.

Нам нужен, во-первых, биометрический контроль на границе, во-вторых, контроль за всеми, кто въезжает из России, как это есть в других странах, например, в Израиле. Далее, если этого будет недостаточно, ввести не просто визу, а биометрическую визу
— заявил он.

Климкин призвал собирать отпечатки пальцев россиян



При этом министр отметил, что все дипломатические отношения Киева и Москвы сегодня сводятся к переговорам об освобождении заключенных и встречам в «нормандском формате». Кроме того, Климкин высказался относительно потенциального разрыва дипломатических отношений. По его мнению, разрывать дипотношения не стоит, поскольку их и так «фактически нет», а формальный юридический разрыв повредит украинцам, работающим в Российской Федерации

14 ноября сообщалось, что в партии украинского президента Петра Порошенко обсуждают возможности получить прибыль от разрыва отношений с Россией.


Использованы фотографии: https://korrespondent.net/
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Комментарии 25

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  1. Геркулесыч Сегодня, 11:48
    А отпечатки кулаков на своей мор-де он собирать не хочет?
    Геркулесыч
    1. Джедай Сегодня, 11:49
      Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает необходимым введение биометрических виз для прибывающих в страну российских граждан.

      Вылез Клим Чугункин, напомнил о себе? Встал, поклонился, ушёл. yes
      Джедай
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:52
        Климкин призвал собирать отпечатки пальцев россиян

        Да чего уж там, собирай целиком пальцы! fool
        СРЦ П-15
        1. Джедай Сегодня, 11:57
          Саша hi Ну надо же ему хоть как-то о себе напоминать? А кроме как шедевральными тупизмами больше-то и нечем... crying
          Джедай
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 12:02
            Цитата: Джедай
            Ну надо же ему хоть как-то о себе напоминать? А кроме как шедевральными тупизмами больше-то и нечем...

            Привет, Макс! hi Лучше бы он пол сменил - разговоров о нём, тогда ему, до самой смерти бы хватило! yes
            СРЦ П-15
            1. Джедай Сегодня, 12:29
              Ну да, и в общезападном тренде бы был. wassat
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 13:12
                14 ноября сообщалось, что в партии украинского президента Петра Порошенко обсуждают возможности получить прибыль от разрыва отношений с Россией.


                Это больше всего позабавило.
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 13:14
                  В 404-ой хорошо научились у США извлекать прибыль себе в карман из всего, даже из собственных "зрад".
                  Джедай
                  1. Идущий Сегодня, 13:16
                    Но пока у них вся прибыль со знаком минус , я не о личных карманах , там да все в порядке.
                    Идущий
            2. Тралл Сегодня, 12:30
              Кондолиза Райс о Климкине smile
              Тралл
        2. словак Сегодня, 13:22
          А пенисы на вкус проверять будут?
          словак
      2. фигвам Сегодня, 12:15
        Пока страна беднеет, его биометрическое тело растёт, в ширину.
        фигвам
    2. Ami du peuple Сегодня, 11:58
      Цитата: Геркулесыч
      А отпечатки кулаков на своей мор-де он собирать не хочет?
      Ну зачем так грубо? Это ж не наш метод wink Просто вскоре соберем паноптикум политических (да и физических, чё уж скрывать) уродцев, которые, по огромному недоразумению, нынче находятся у власти в Киеве. Ну чтоб потом по ярмаркам возить, в клетке с надписью "Зверушек не кормить"
      Ami du peuple
    3. Karayakupovo Сегодня, 13:52
      Уж лучше отпечатки ботинков под зад.
      Karayakupovo
  2. Андрей К Сегодня, 11:48
    Климкин призвал собирать отпечатки пальцев россиян

    Климкин ещё про анализы забыл laughing
    140 миллионов колбочек анализов, чтоб имел представление, чем аХХресоры питаются, как "выживают" под санкциями laughing
    ...Далее, если этого будет недостаточно, ввести не просто визу, а биометрическую визу...

    Министрам хунты в дипломатические паспорта виза не нужна, им дополнительный лист с диагнозом от психиатра wassat
    Андрей К
    1. Геркулесыч Сегодня, 11:49
      Ага, твердые для приема климкиным внутрь am
      Геркулесыч
  3. Fisman Сегодня, 11:48
    А эти болезненный все никак не успокоятся!
    Fisman
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:53
    Его отпечатки для последующего розыска тоже не помешают. С украинской дипломатией, как и совсем остальным давно все понятно.
    rotmistr60
  5. andre Сегодня, 11:56
    Он как из анекдота)))
    Сидит мужик, телевизор смотрит, тут к нему сыночек-даун подходит и спрашивает:
    - Папа, а где мама?
    - Мама в ванной моется сынок.
    - Папа, а папа, а где мама?
    - Сынок, ну я же тебе сказал - мама в ванной, она моется!
    - Папа, а где мама??
    - Гля, ДБ тупой, я тебе, Глядь, третий раз говорю - МАМА В ВАННОЙ МОЕТСЯ, имбецил!!!!!!!!!!!!


    - Папа, а где мама???
    Отец не выдерживает, хватает сынишку за шиворот, волочет его через всю квартиру к ванной, выносит с ноги дверь и с криком: "ВОТ, ВОТ ТВОЯ МАМА !!!" начинает молотить его башкой об край ванны...
    Мальчик приходит в себя и видит в ванной маму:
    - МАМА, А ГДЕ ПАПА?
    andre
    1. Ныробский Сегодня, 12:44
      Цитата: andre
      Отец не выдерживает, хватает сынишку за шиворот, волочет его через всю квартиру к ванной, выносит с ноги дверь и с криком: "ВОТ, ВОТ ТВОЯ МАМА !!!" начинает молотить его башкой об край ванны...Мальчик приходит в себя и видит в ванной маму: - МАМА, А ГДЕ ПАПА?

      Не смешно. Тяжёлая семейная драма. Конечно, если в этой истории с "пострадавшим" ребёнком, был Климкин в раннем возрасте, то это многое объясняет.
      Ныробский
  6. inkass_98 Сегодня, 12:01
    А у нас что, уже визовый режим существует? Или Паша опять чего-то нюхнул забористого?
    Первые, кто папдет в замес от введения виз - заробитчане. И там тогда точно придется им и анализы сдавать, и справку от психиатра приносить, и характеристику от участкового.
    inkass_98
  7. prior Сегодня, 12:02
    И это при том, что сейчас на Украину ездят россияне наиболее лояльно относящиеся к Украине.
    Воистину, "майдан" - это не название места (площадь), это название болезни.
    prior
  8. Alexey RA Сегодня, 12:07
    Далее, если этого будет недостаточно, ввести не просто визу, а биометрическую визу

    Не, не введут. Опять пообещают -и не введут.
    Alexey RA
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 12:39
    ... чугуняка опять впереди планеты всей... одноимённый с названием романа Ф.М.Достоевского.... bully
    a.s.zzz888
  10. Немезида Сегодня, 14:06
    России нужно закрыть границу с Украиной и другими странами бывшего совка ,больными русофобией.Хватит впускать в Россию иностранных бандитов,шпионов и террористов.
    Немезида
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