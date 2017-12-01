Новое поколение машин РХБ разведки поступит в войска в 2018 году
Российские производители завершают испытания машин радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки. Со следующего года они начнут поступать в части и подразделения РХБЗ, сообщают Известия.
Речь идет о машинах нового поколения РХМ-8 и РХМ-9. Они оборудованы новейшими датчиками для выявления зараженных участков местности и современной аппаратурой связи.
«РХМ-8 и РХМ-9 способны за считаные минуты провести РХБ-разведку переднего края. Высокотехнологичная броня защитит бойцов от пуль и осколков – им больше не нужно бегать снаружи с дозиметрами и другими приборами. Новые системы связи обеспечат передачу данных о заражении в режиме реального времени – прямо на электронные карты в штабе», – пишет газета со ссылкой на военное ведомство.
Сообщается, что «РХМ-9 монтируется на базе бронеавтомобиля "Тайфун", его габариты и энерговооруженность позволяют разместить большое количество сложного оборудования». В частности, комплекс оснащен полноценным газовым хроматографом. Этот прибор заменяет химическую лабораторию и позволяет на месте проанализировать состав атмосферы.
РХМ-8 поменьше и монтируется на базе бронеавтомобиля «Тигр». Она «предназначена для взводов и рот РХБ-защиты, входящих в состав полков или дивизий». Машина оснащена прибором химической разведки дистанционного действия, газовым анализатором и датчиками ионизирующего излучения.
Военный эксперт Олег Желтоножко:
Он добавил, что появлению нового поколения машин РХБ-разведки способствовал прогресс электроники.
По его словам, для перевооружения есть и чисто техническая причина.
Речь идет о машинах нового поколения РХМ-8 и РХМ-9. Они оборудованы новейшими датчиками для выявления зараженных участков местности и современной аппаратурой связи.
«РХМ-8 и РХМ-9 способны за считаные минуты провести РХБ-разведку переднего края. Высокотехнологичная броня защитит бойцов от пуль и осколков – им больше не нужно бегать снаружи с дозиметрами и другими приборами. Новые системы связи обеспечат передачу данных о заражении в режиме реального времени – прямо на электронные карты в штабе», – пишет газета со ссылкой на военное ведомство.
Сообщается, что «РХМ-9 монтируется на базе бронеавтомобиля "Тайфун", его габариты и энерговооруженность позволяют разместить большое количество сложного оборудования». В частности, комплекс оснащен полноценным газовым хроматографом. Этот прибор заменяет химическую лабораторию и позволяет на месте проанализировать состав атмосферы.
РХМ-8 поменьше и монтируется на базе бронеавтомобиля «Тигр». Она «предназначена для взводов и рот РХБ-защиты, входящих в состав полков или дивизий». Машина оснащена прибором химической разведки дистанционного действия, газовым анализатором и датчиками ионизирующего излучения.
Военный эксперт Олег Желтоножко:
Раньше нужно было вывести на передний край бойца с прибором, чтобы он обследовал местность. Потом данные надо было обработать и передать наверх. Теперь достаточно провести лучом прибора по местности или просто проехать по ней на высокозащищенной машине. Все данные будут собраны сразу в цифровом виде для отправки командованию. За минуты мы получаем объем данных, на сбор которых раньше уходил целый день.
Он добавил, что появлению нового поколения машин РХБ-разведки способствовал прогресс электроники.
Оборудование, которое сейчас устанавливается, было раньше малодоступно в силу дороговизны. Оно встречалось даже не во всякой лаборатории. Приборы нового поколения дешевле, компактнее и точнее. Главное – обеспечить их вибро- и удароустойчивость,сказал эксперт.
По его словам, для перевооружения есть и чисто техническая причина.
Потребность в модернизации шасси назрела давно, поэтому за принятием на вооружение новых бронемашин последовало создание на их базе машин радиохимической разведки. Такая машина должна базироваться на тех шасси, которые имеются в распоряжении подразделений. Это упрощает техобслуживание, снабжение запчастями,отметил Желтоножко.
Использованы фотографии: wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin
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