14:25 01 декабря

Новое поколение машин РХБ разведки поступит в войска в 2018 году

Российские производители завершают испытания машин радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки. Со следующего года они начнут поступать в части и подразделения РХБЗ, сообщают Известия.



Речь идет о машинах нового поколения РХМ-8 и РХМ-9. Они оборудованы новейшими датчиками для выявления зараженных участков местности и современной аппаратурой связи.


«РХМ-8 и РХМ-9 способны за считаные минуты провести РХБ-разведку переднего края. Высокотехнологичная броня защитит бойцов от пуль и осколков – им больше не нужно бегать снаружи с дозиметрами и другими приборами. Новые системы связи обеспечат передачу данных о заражении в режиме реального времени – прямо на электронные карты в штабе», – пишет газета со ссылкой на военное ведомство.

Сообщается, что «РХМ-9 монтируется на базе бронеавтомобиля "Тайфун", его габариты и энерговооруженность позволяют разместить большое количество сложного оборудования». В частности, комплекс оснащен полноценным газовым хроматографом. Этот прибор заменяет химическую лабораторию и позволяет на месте проанализировать состав атмосферы.

РХМ-8 поменьше и монтируется на базе бронеавтомобиля «Тигр». Она «предназначена для взводов и рот РХБ-защиты, входящих в состав полков или дивизий». Машина оснащена прибором химической разведки дистанционного действия, газовым анализатором и датчиками ионизирующего излучения.

Военный эксперт Олег Желтоножко:

Раньше нужно было вывести на передний край бойца с прибором, чтобы он обследовал местность. Потом данные надо было обработать и передать наверх. Теперь достаточно провести лучом прибора по местности или просто проехать по ней на высокозащищенной машине. Все данные будут собраны сразу в цифровом виде для отправки командованию. За минуты мы получаем объем данных, на сбор которых раньше уходил целый день.


Он добавил, что появлению нового поколения машин РХБ-разведки способствовал прогресс электроники.

Оборудование, которое сейчас устанавливается, было раньше малодоступно в силу дороговизны. Оно встречалось даже не во всякой лаборатории. Приборы нового поколения дешевле, компактнее и точнее. Главное – обеспечить их вибро- и удароустойчивость,
сказал эксперт.

По его словам, для перевооружения есть и чисто техническая причина.

Потребность в модернизации шасси назрела давно, поэтому за принятием на вооружение новых бронемашин последовало создание на их базе машин радиохимической разведки. Такая машина должна базироваться на тех шасси, которые имеются в распоряжении подразделений. Это упрощает техобслуживание, снабжение запчастями,
отметил Желтоножко.

Использованы фотографии: wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin
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  1. Alex_Rarog Сегодня, 11:51
    Хорошие новости для РБХЗшников)
    Alex_Rarog
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