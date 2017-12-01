14:26 01 декабря

Ил-62. Культовый флагман Советского Союза

Начало 60-х годов прошлого века ознаменовалось новым этапом в развитии мирового гражданского авиастроения. За океаном появились первые пассажирские турбореактивные самолеты второго поколения - Boeing-707 и Douglas DC-8. Советскому союзу, имевшему тогда "в арсенале" лишь Ил-114 и Ту-104, был необходим новый межконтинентальный пассажирский самолёт.




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Комментарии 4

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 11:59
    62м лететь домой из ГСВГ, считалось высшим шиком ! мне повезло. soldier
    андрей юрьевич
    1. Стропорез Сегодня, 12:08
      Отличный самолёт и очень красивый! good

      Первый полёт совершил 2 января 1963 года. В эксплуатации с 1967 года. Производился серийно в 1966—1995 годах. Всего было выпущено 289 самолётов (с прототипами). Треть всех выпущенных машин поставлялась на экспорт в социалистические страны, в первую очередь на Кубу.

      На самолёте Ил-62 было установлено несколько мировых рекордов скорости и дальности полёта. В течение нескольких десятилетий Ил-62 служил и служит в качестве правительственного («борт № 1») — в СССР, Российской Федерации, Северной Корее[3] и на Украине.

      На сегодняшний день в России в коммерческой авиации не осталось самолётов этого типа, они летают только в ВВС и в специальном лётном отряде «Россия».
      Стропорез
      1. ССИ Сегодня, 13:25
        Цитата: Стропорез
        На сегодняшний день в России в коммерческой авиации не осталось самолётов этого типа, они летают только в ВВС и в специальном лётном отряде «Россия».

        В СЛО уже не летают, но, правда, стоят в готовности....
        ССИ
        1. Bronevick Сегодня, 13:53
          В Сирию несколько раз летали. Они в резерве.
          Bronevick
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