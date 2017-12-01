Ил-62. Культовый флагман Советского Союза

Начало 60-х годов прошлого века ознаменовалось новым этапом в развитии мирового гражданского авиастроения. За океаном появились первые пассажирские турбореактивные самолеты второго поколения - Boeing-707 и Douglas DC-8. Советскому союзу, имевшему тогда "в арсенале" лишь Ил-114 и Ту-104, был необходим новый межконтинентальный пассажирский самолёт.











