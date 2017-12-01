14:23 01 декабря

В 2018 году в Поволжье пройдут более 20 крупных военных учений

В 2018 году на полигонах Поволжья будут проведены более 20 крупных учений Центрального военного округа, из них 40 проц. - в зимнем периоде обучения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности командующего Второй общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-майор Роман Бердников.

В 2018 году в Поволжье пройдут более 20 крупных военных учений


В 2018 году спланировано проведение более 20 учений на Тоцком, Рощинском и других полигонах Поволжья
- сказал генерал Бердников -
Из них 40 проц. будут проведены в зимнем периоде обучения. Самые крупные среди них пройдут в начале марта и середине августа в Оренбургской области



Отмечается, что основными направлениями и приоритетными задачами подготовки военнослужащих Второй армии в 2018 году является повышение уровня профессиональной подготовки военнослужащих, совершенствование полученных навыков, поддержание установленных требований боеспособности подразделений, внедрение в систему подготовки практического опыта, полученного в ходе последних локальных конфликтов.

Кроме того, сегодня во всех воинских частях и соединениях Вооружённых силах РФ проходят торжественные митинги, посвященные началу зимнего периода обучения, который продлится до конца апреля
- сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 3

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:37
    будут проведены более 20 крупных учений Центрального военного округа,
    ....
    не мало, разделив на 12 месяцев... и ещё + количество не "крупных"... итого - бойцы будут только успевать по тревоге подниматься... wink
    a.s.zzz888
    1. Хагалаз Сегодня, 12:41
      Солдат не спит и служба идет))
      Хагалаз
  2. словак Сегодня, 13:20
    Ну вот, теперь Госдеп замучается высказывать озабоченность на всех углах
    словак
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