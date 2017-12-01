В 2018 году в Поволжье пройдут более 20 крупных военных учений
В 2018 году на полигонах Поволжья будут проведены более 20 крупных учений Центрального военного округа, из них 40 проц. - в зимнем периоде обучения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности командующего Второй общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-майор Роман Бердников.
Отмечается, что основными направлениями и приоритетными задачами подготовки военнослужащих Второй армии в 2018 году является повышение уровня профессиональной подготовки военнослужащих, совершенствование полученных навыков, поддержание установленных требований боеспособности подразделений, внедрение в систему подготовки практического опыта, полученного в ходе последних локальных конфликтов.
В 2018 году спланировано проведение более 20 учений на Тоцком, Рощинском и других полигонах Поволжья- сказал генерал Бердников -
Из них 40 проц. будут проведены в зимнем периоде обучения. Самые крупные среди них пройдут в начале марта и середине августа в Оренбургской области
Отмечается, что основными направлениями и приоритетными задачами подготовки военнослужащих Второй армии в 2018 году является повышение уровня профессиональной подготовки военнослужащих, совершенствование полученных навыков, поддержание установленных требований боеспособности подразделений, внедрение в систему подготовки практического опыта, полученного в ходе последних локальных конфликтов.
Кроме того, сегодня во всех воинских частях и соединениях Вооружённых силах РФ проходят торжественные митинги, посвященные началу зимнего периода обучения, который продлится до конца апреля- сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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