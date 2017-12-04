На Украине произошли два события, которые заслуживают особого внимания. Миграционная служба Украины продлила срок легального пребывания Михаила Саакашвили в стране до марта 2018 года. Это знаменательное для себя событие Саакашвили отметил заявлением: президент Порошенко якобы отдал приказ о его аресте.Шеф МВД и наци-«Азова» Арсен Аваков демонстративно встал на «тропу войны», сделав скандальное, громогласное заявление о России и Западе. На этот раз он назвал Россию «бешеной собакой», от которой Украина защищает Европу, обвинил Запад, что он «обманул» Украину, и объявил, что «Минск» мёртв».Тезис Авакова об «обмане Запада» - это старый лозунг бандеровских неонацистов с Западной Украины, которые сейчас кричат на майдане «имени Саакашвили» кричалку: «Аваков – собака – повесим на гиляку!» Так что понятно, откуда в голове Авакова гуляют собаки, а, с другой стороны, он повторяет старый лозунг «настоящих бандеровцев», которые считают его как раз не настоящим. Аваков явно делает крутой поворот, или пытается сделать, и если Михомайдан перестанет обзывать Авакова «собакой», тогда Порошенко станет окончательно Януковичем – 2.Политически, глава МВД Арсен Аваков своим демаршем выступил против президента Порошенко, и это ставит главу государства в положение Януковича. Политически, Аваков возглавил «партию войны», для которой уже давно «Минск мёртв», и она требует возобновления полномасштабной войны на Донбассе. Другая голова этой партии - Турчинов публично призывал издать указ о вводе ВСУ на Донбасс.Однако, ВСУ подчиняется Порошенко как главнокомандующему, министерство обороны возглавляет его ставленник Полторак, который не проявляет желания воевать, а начальник Генштаба Муженко боится больших потерь при наступлении. Таким образом, «партии войны» в Киеве нужен приказ или указ Порошенко о начале новой войны на Донбассе, или полномасштабный майдан против Порошенко. Михомайдан уже объявил Порошенко не настоящим, поддельным президентом.Политические амбиции Авакова до последнего времени останавливало одно обстоятельство: он был слишком одиозен со своим наци-«Азовом»: нерукопожатен для Европы, не наносил визиты в США, в отличие от других майданных лидеров. Но если «Минск мёртв», тогда Европа выбывает из игры, она самоустранилась и этим обманула Украину. А США формально не причастны к Минским договорённостям.Для Вашингтона Аваков сейчас – идеальный наёмник для эскалации напряжённости на Донбассе: он не замечен в порочащих связях с Госдепом США. Можно прогнозировать, что Госдеп, и посольство его в Киеве, начнут подыгрывать Авакову, косвенно его поддерживать, оставаясь при этом в тени.Вообще, на бандеровщине сегодня много разных полевых командиров, или атаманов, которые делают сильные заявления, причём старые командиры, вроде Тимошенко, ушли в тень, а молодые повсюду зажигаю звёзды. Надя Савченко отличилась недавно в Польше, где прямо сказала: «президент Украины – зло». И продолжила: «войну на Украине начала власть», а «ополченцы и ВСУ готовы говорить друг с другом». Что здесь поддельное – угадайте с трёх раз!Вызывает вопросы и резкое изменение политики Польши, которая пропустила Саакашвили в Киев и продолжает нагнетать антиукраинские настроения в стране. Это беспокоит, например, зам. секретаря СНБО Украины Степана Гавриша: «Я смотрел польскую прессу. Такое впечатление, что Польша готовится к серьёзной войне с Украиной. Не просто критика, а уничижительная критика, включая и то, что Украина проводит антипольскую политику». Кстати, это, объективно, подтверждает тезис Авакова, что «Запад обманул Украину», и мудрость гоголевского Тараса Бульбы: «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?»Будущее бандеровского режима, скорее всего, за Аваковым, хотя он не размовляет на мове, совсем не размовляет. Другой претендент на роль спасителя Украины – Саакашвили плохо размовляет, при этом их разделяет старый конфликт, который является очевидной проблемой начавшегося третьего майдана и требует какого-то решения. Вообще, история ухмыляется над нами: на роль диктатора майданной Украины претендуют два «Сталина»: грузинский и армянский…