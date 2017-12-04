18:34 04 декабря

«Аваков – собака, повесим на гиляку!»

На Украине произошли два события, которые заслуживают особого внимания. Миграционная служба Украины продлила срок легального пребывания Михаила Саакашвили в стране до марта 2018 года. Это знаменательное для себя событие Саакашвили отметил заявлением: президент Порошенко якобы отдал приказ о его аресте.

«Аваков – собака, повесим на гиляку!»


Шеф МВД и наци-«Азова» Арсен Аваков демонстративно встал на «тропу войны», сделав скандальное, громогласное заявление о России и Западе. На этот раз он назвал Россию «бешеной собакой», от которой Украина защищает Европу, обвинил Запад, что он «обманул» Украину, и объявил, что «Минск» мёртв».


Тезис Авакова об «обмане Запада» - это старый лозунг бандеровских неонацистов с Западной Украины, которые сейчас кричат на майдане «имени Саакашвили» кричалку: «Аваков – собака – повесим на гиляку!» Так что понятно, откуда в голове Авакова гуляют собаки, а, с другой стороны, он повторяет старый лозунг «настоящих бандеровцев», которые считают его как раз не настоящим. Аваков явно делает крутой поворот, или пытается сделать, и если Михомайдан перестанет обзывать Авакова «собакой», тогда Порошенко станет окончательно Януковичем – 2.

Политически, глава МВД Арсен Аваков своим демаршем выступил против президента Порошенко, и это ставит главу государства в положение Януковича. Политически, Аваков возглавил «партию войны», для которой уже давно «Минск мёртв», и она требует возобновления полномасштабной войны на Донбассе. Другая голова этой партии - Турчинов публично призывал издать указ о вводе ВСУ на Донбасс.

Однако, ВСУ подчиняется Порошенко как главнокомандующему, министерство обороны возглавляет его ставленник Полторак, который не проявляет желания воевать, а начальник Генштаба Муженко боится больших потерь при наступлении. Таким образом, «партии войны» в Киеве нужен приказ или указ Порошенко о начале новой войны на Донбассе, или полномасштабный майдан против Порошенко. Михомайдан уже объявил Порошенко не настоящим, поддельным президентом.

Политические амбиции Авакова до последнего времени останавливало одно обстоятельство: он был слишком одиозен со своим наци-«Азовом»: нерукопожатен для Европы, не наносил визиты в США, в отличие от других майданных лидеров. Но если «Минск мёртв», тогда Европа выбывает из игры, она самоустранилась и этим обманула Украину. А США формально не причастны к Минским договорённостям.

Для Вашингтона Аваков сейчас – идеальный наёмник для эскалации напряжённости на Донбассе: он не замечен в порочащих связях с Госдепом США. Можно прогнозировать, что Госдеп, и посольство его в Киеве, начнут подыгрывать Авакову, косвенно его поддерживать, оставаясь при этом в тени.

Вообще, на бандеровщине сегодня много разных полевых командиров, или атаманов, которые делают сильные заявления, причём старые командиры, вроде Тимошенко, ушли в тень, а молодые повсюду зажигаю звёзды. Надя Савченко отличилась недавно в Польше, где прямо сказала: «президент Украины – зло». И продолжила: «войну на Украине начала власть», а «ополченцы и ВСУ готовы говорить друг с другом». Что здесь поддельное – угадайте с трёх раз!

Вызывает вопросы и резкое изменение политики Польши, которая пропустила Саакашвили в Киев и продолжает нагнетать антиукраинские настроения в стране. Это беспокоит, например, зам. секретаря СНБО Украины Степана Гавриша: «Я смотрел польскую прессу. Такое впечатление, что Польша готовится к серьёзной войне с Украиной. Не просто критика, а уничижительная критика, включая и то, что Украина проводит антипольскую политику». Кстати, это, объективно, подтверждает тезис Авакова, что «Запад обманул Украину», и мудрость гоголевского Тараса Бульбы: «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?»

Будущее бандеровского режима, скорее всего, за Аваковым, хотя он не размовляет на мове, совсем не размовляет. Другой претендент на роль спасителя Украины – Саакашвили плохо размовляет, при этом их разделяет старый конфликт, который является очевидной проблемой начавшегося третьего майдана и требует какого-то решения. Вообще, история ухмыляется над нами: на роль диктатора майданной Украины претендуют два «Сталина»: грузинский и армянский…
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 10

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  1. НЕКСУС Сегодня, 16:21
    которые сейчас кричат на майдане «имени Саакашвили» кричалку: «Аваков – собака – повесим на гиляку!»

    Всю эту хунту надо было еще в 13 году перевешать...Чтоб всей этой нацистской нечисти было неповадно. Кушали на десерт "печенюшки" ,но кто знал,что основным блюдом будут ведра экскрементов то...
    НЕКСУС
    1. volodya Сегодня, 16:23
      Цитата: НЕКСУС
      Аваков – собака – повесим на гиляку!»

      volodya
    2. 210окв Сегодня, 16:34
      Знаете ,Андрей..Я тут анализировал(ну в силу своего ума и известных фактов)..А ведь эта хунта была некоторым образом выгодна Кремлю.Не вернулся бы Крым,вот только с Юго-Востоком Украины не получилось вследствие ставки не на тех людей.Да и действовать нашему руководству надо было жёстче,и все бы цели были бы достигнуты.Такая Украина выгодна Кремлю.
      Цитата: НЕКСУС
      которые сейчас кричат на майдане «имени Саакашвили» кричалку: «Аваков – собака – повесим на гиляку!»

      Всю эту хунту надо было еще в 13 году перевешать...Чтоб всей этой нацистской нечисти было неповадно. Кушали на десерт "печенюшки" ,но кто знал,что основным блюдом будут ведра экскрементов то...
      210окв
      1. bnm.99 Сегодня, 18:20
        Совершенно правильные слова. Чем больше и дольше там будет бардак - тем быстрее головы россиян очистятся от шлака который вливали 150 лет под видом то панславизма, то Интернационала, то пролетарской солидарности, то любви к "братским" народам. Эти химеры сожрали столько ресурсов что можно было коммунизм построить не к 1980 году а намного раньше.
        bnm.99
      2. Виктор Каменев Сегодня, 18:29
        С такой логикой можно договориться до того, что нападение Гитлера на Россию тоже, того.... ведь Россия одержала великую победу. Это называется: ум за разум зашёл. События могли развернуться и по другому, а жертвы огромны, и конца этой истории не видно.
        Виктор Каменев
  2. Pete Mitchell Сегодня, 16:28
    Господи, ну пошли 404ым немного разума, ну хотя бы совсем чуть чуть. Может одни увидят что их обманули европой, другие поймут что никому они не интересны и все всех их озарит прозрение: что всех и каждого поимели и имеют в соответствии с занимаемыми позициями recourse
    Pete Mitchell
  3. solzh Сегодня, 16:37
    Чем быстрее нацисты перебьют друг дружка, тем народу Украины будет легче.
    solzh
  4. изя топ Сегодня, 16:47
    он не размовляет на мове, совсем не размовляет
    а як жеж бе-бе-бе? request
    изя топ
  5. Alexey RA Сегодня, 18:21
    Ответ на все претензии к Авакову давно известен:
    Ничего этого не будет, не дождетесь, не получится эту ситуацию использовать. Покричите немного, повоняете, но потом успокоитесь. Собака лает, а караван идет. Так же министр внутренних дел будет продолжать работать на своей должности.
    © советник министра внутренних дел Украины Зорян "Катмандуйский" Шкиряк
    Alexey RA
  6. mavrus Сегодня, 18:25
    Ну а Иосифа Виссарионовича на кой приплёл?
    mavrus
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