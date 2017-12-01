14:20 01 декабря

В ВКС воссоздана 18-я военно-транспортная авиационная дивизия

В Оренбурге прошел торжественный митинг, посвященный завершению формирования управления 18-й военно-транспортной авиационной дивизии, сообщает bmpd со ссылкой на ГТРК «Оренбург».

В ВКС воссоздана 18-я военно-транспортная авиационная дивизия


«Полки дивизии, кроме Оренбурга, дислоцированы также в Ульяновске и Таганроге. Расположение ее штаба в нашем регионе позволит эффективно решать задачи по переброске войск и грузов в восточном и азиатском направлении», – говорится в репортаже телекомпании.


На мероприятии присутствовали командующий военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов, заместитель главнокомандующего ВКС Российской Федерации Андрей Казакевич и генеральный директор ПАО «ИЛ» Алексей Рогозин. Они поздравили военнослужащих со знаменательным событием, были зачитаны приказы о присвоении очередных званий.

Сегодня, когда РФ, ее вооруженные силы, ВКС занимают должное место в истории, ВТА тоже не стоит в стороне. Исторический момент – вновь на этой прекрасной земле сформировано управление прославленного соединения. Желаю вам успехов, осуществления планов, безаварийной летной работы!
сказал командующий ВТА Бенедиктов.

Комментарий bmpd: «18-я гвардейская военно-транспортная авиационная Краснознаменная Таганрогская орденов Суворова и Кутузова дивизия ВВС СССР и России вела свою историю от сформированной в 1941 году 49-й бомбардировочной авиационной дивизии. С сентября 1941 года - 4-я резервная авиационная группа смешанного состава, с июня 1942 года - 270-я бомбардировочная дивизия, в октябре 1943 года переформированная 6-ю гвардейскую бомбардировочную авиационную Таганрогскую дивизию. В апреле 1944 года удостоена ордена Красного Знамени.

В феврале 1964 года дивизия была передана в Военно-транспортную авиацию и переформирована в 11-ю гвардейскую военно-транспортную авиационную дивизию, с перевооружением военно-транспортными самолетами Ан-12. В 1970-е и в начале 1980-х годов была перевооружена на самолеты Ил-76 и Ил-76М. В 1998 году управление гвардейской военно-транспортной авиационной дивизии было расформировано».

Использованы фотографии: vestirama.ru
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Комментарии 9

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  1. Alexey RA Сегодня, 12:08
    Интересно - как скоро в комментах обвинят Сердюкова в расформировании 18 втад? smile
    Alexey RA
    1. askort154 Сегодня, 12:31
      Alexey RA.....Интересно - как скоро в комментах обвинят Сердюкова в расформировании 18 втад?

      Не угадал ! В 1998 г., Сердюков "табуретки" продавал. wink
      askort154
    2. фигвам Сегодня, 12:33
      Управление воссоздано, а в полках техника так быстро не появится, да и лётно-технический персонал откуда сразу взять для трёх полков? Военные училища тоже в 90-е похерили.
      фигвам
    3. Piramidon Сегодня, 13:06
      Цитата: Alexey RA
      Интересно - как скоро в комментах обвинят Сердюкова в расформировании 18 втад? smile

      Да чего уж мелочиться. Как всегда: "Расформировали ВТАД- это Путин виноват"
      Piramidon
  2. colonel Сегодня, 12:11
    В 1998 году управление гвардейской военно-транспортной авиационной дивизии было расформировано».

    До основанья, а затем... Как это задолбало!
    colonel
  3. faterdom Сегодня, 12:14
    Последствия "святых девяностых".
    faterdom
  4. iouris Сегодня, 12:24
    Смысл? Более логичной является двухуровневая структура "командование ВТА - отдельные авиаполки". "Дивизия" - пятое колесо в телеге, которое тормозит протекание процессов, фактически ни за что не отвечая.
    iouris
    1. marlin1203 Сегодня, 13:28
      А у командования ВТА мозг не взорвется рулить отдельными полками и координировать их деятельность в связи с выполнением отдельных задач?
      marlin1203
  5. ranger Сегодня, 12:39
    При расформировании дивизии говорили примерно те же слова, что и при ее воссоздании. И всякий раз для всех этих возвратно-поступательных движений находятся "веские обоснования", которые всеми публично дружно поддерживаются и одобряются. Так и живем, любое решение руководства -оно всегда самое правильное, своевременное и даже давно назревшее...
    А сомневаются и задают дурацкие вопросы лишь "либерасты", действующие в интересах сами знаете кого...
    ranger
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