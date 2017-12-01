В ВКС воссоздана 18-я военно-транспортная авиационная дивизия

Сегодня, когда РФ, ее вооруженные силы, ВКС занимают должное место в истории, ВТА тоже не стоит в стороне. Исторический момент – вновь на этой прекрасной земле сформировано управление прославленного соединения. Желаю вам успехов, осуществления планов, безаварийной летной работы!

В Оренбурге прошел торжественный митинг, посвященный завершению формирования управления 18-й военно-транспортной авиационной дивизии, сообщает bmpd со ссылкой на ГТРК «Оренбург».«Полки дивизии, кроме Оренбурга, дислоцированы также в Ульяновске и Таганроге. Расположение ее штаба в нашем регионе позволит эффективно решать задачи по переброске войск и грузов в восточном и азиатском направлении», – говорится в репортаже телекомпании.На мероприятии присутствовали командующий военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов, заместитель главнокомандующего ВКС Российской Федерации Андрей Казакевич и генеральный директор ПАО «ИЛ» Алексей Рогозин. Они поздравили военнослужащих со знаменательным событием, были зачитаны приказы о присвоении очередных званий.сказал командующий ВТА Бенедиктов.Комментарий bmpd: «18-я гвардейская военно-транспортная авиационная Краснознаменная Таганрогская орденов Суворова и Кутузова дивизия ВВС СССР и России вела свою историю от сформированной в 1941 году 49-й бомбардировочной авиационной дивизии. С сентября 1941 года - 4-я резервная авиационная группа смешанного состава, с июня 1942 года - 270-я бомбардировочная дивизия, в октябре 1943 года переформированная 6-ю гвардейскую бомбардировочную авиационную Таганрогскую дивизию. В апреле 1944 года удостоена ордена Красного Знамени.В феврале 1964 года дивизия была передана в Военно-транспортную авиацию и переформирована в 11-ю гвардейскую военно-транспортную авиационную дивизию, с перевооружением военно-транспортными самолетами Ан-12. В 1970-е и в начале 1980-х годов была перевооружена на самолеты Ил-76 и Ил-76М. В 1998 году управление гвардейской военно-транспортной авиационной дивизии было расформировано».