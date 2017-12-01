14:19 01 декабря

Во второй армии ЦВО сформирован новый артиллерийский дивизион большой мощности

Сегодня в артиллерийской бригаде Второй общевойсковой армии, дислоцированной в Оренбургской области, состоялось первое построение личного состава нового дивизиона и торжественная передача им штатной техники, поступившей на вооружение по Гособоронзаказу. Об этом журналистам сообщил временно исполняющий обязанности командующего Второй общевойсковой армией ЦВО генерал-майор Роман Бердников.

Мы сегодня в торжественной обстановке вручили 8 тяжелых самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» личному составу нового дивизиона артиллерийской бригады. Появление такого дивизиона значительно усилит наши боевые возможности.
- заявил генерал

Во второй армии ЦВО сформирован новый артиллерийский дивизион большой мощности



240-миллиметровый самоходный миномет 2С4 Тюльпан» предназначен для уничтожения прочных сооружений полевого типа, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой техники, недоступной для настильного огня. Дальность стрельбы обычным снарядом до 10 км, активно-реактивным - до 20 км.

Также генерал-майор сообщал, что мотострелковая бригада ЦВО, сформированная в декабре 2016 года под Самарой, получила на вооружение последнюю партию автомобилей УАЗ-Патриот, теперь их в бригаде около 100 единиц.

В составе армии есть уникальный для Вооруженных сил России мотострелковый батальон. Он был сформирован в составе новой мотострелковой бригады в конце прошлого года с использованием опыта ведения современных боевых действий. Недавно туда поступила последняя партия пикапов, которые способны нести на своих кузовах не только пулеметы Калашникова или автоматические гранатометы АГС-17, но и противотанковые и ракетные комплексы
- сказал генерал-майор Бердников.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. faterdom Сегодня, 12:13
    Опять повод для "Вейшнории" слюной брызгать. 240мм на голову получать страшно, и никакая ПРО тут не поможет.
    faterdom
    1. Вождь краснокожих Сегодня, 12:26
      аппарат серьезный, но идеального оружия не бывает... уязвимое место данного агрегата в его дальности стрельбы - 19 км... ответка может прилететь даже калибром поменьше.
      Вождь краснокожих
      1. хрыч Сегодня, 13:09
        Цитата: Вождь краснокожих
        уязвимое место данного агрегата в его дальности стрельбы - 19 км... ответка может прилететь даже калибром поменьше

        Ну вы же понимаете, что в ЦВО ему нечего разрушать блиндажного и дотообразного laughing это ядерная артиллерия и обратки не ждем wassat такие же ушли ближе к китайской границе
        хрыч
      2. faterdom Сегодня, 13:22
        Позиционные районы ПРО в Польше и Румынии накрывать. Спецбоеприпасом. Одновременно со стартом.
        Ну, или бригады всякого сброда на российско-эстонской границе. Или Сувалкский коридор проклаывать.
        faterdom
    2. Маз Сегодня, 13:31
      Давно пора было это сделать. Нам такая машина нужна не на хранении за уральским хребтом , а конкретно в Сирии Алеппо, Дамаск, Идлиб. Тюльпан бьет с точностью до метра 130кг и зарядом ВВ в двухпудовыми игрушками. И не надо авиацию гонять. Ему мину сделать термобарическую и духи сами будут сдаваться после пары выстрелов.
      Маз
  2. Chertt Сегодня, 12:17
    Редакторы ВО специально так новости подобрали, чтобы у Либеройдов виски в горло не полезло
    Chertt
    1. МойВрач Сегодня, 13:24
      состоялось первое построение личного состава нового дивизиона и торжественная передача им штатной техники, поступившей на вооружение по Гособоронзаказу.

      Если по вики выпуск прекратился в 1988 году, то одно из двух:
      возобновили выпуск машины разработки 1971 г.
      отремонтировали машины после длительного хранения.
      МойВрач
  3. Лена Петрова Сегодня, 12:22
    Интересно, а ядерные и нейтронные снаряды к нему по-прежнему выпускаются? Серьёзный аппарат.
    Лена Петрова
    1. хрыч Сегодня, 13:11
      Цитата: Лена Петрова
      а ядерные и нейтронные снаряды к нему по-прежнему выпускаются?

      На складах достаточно от СССР осталось. Они не быстро расходуются laughing верней вообще еще не применяли по назначению smile
      хрыч
  4. Uncle Lee Сегодня, 12:29
    "Тюльпаны, тюльпаны ! Дарите любимым тюльпаны !
    Букет цветов, яснее слов, расскажет тебе про любовь" !

    Была такая песня !
    Uncle Lee
  5. Гуру Сегодня, 12:38
    Тюльпаны это хорошо, но было бы лучше что то поновее. :)
    Гуру
  6. словак Сегодня, 13:18
    Этот цветок должен раскрыться на Донбассе, чтобы ВСУ могли его нюхать
    словак
  7. Лена Петрова Сегодня, 13:30
    Цитата: хрыч
    На складах достаточно от СССР осталось. Они не быстро расходуются верней вообще еще не применяли по назначению

    А разве у них неограниченный срок хранения? С момента распада СССР не так уж мало времени прошло.
    Представляю залп такими снарядами, например по бравым любителям пофоткаться на фоне Ивангорода.
    Лена Петрова
  8. shans2 Сегодня, 13:31
    интересный вопрос, сколько в Килотоннах у него спецбоеприпас, ибо для 152 мм снаряд 3БВ3 - 2.5 Кт обычно указывают
    shans2
  9. Вольнопёр Сегодня, 13:48
    "Звон" после выстрела - шикарен.
    Вольнопёр
Картина дня