Во второй армии ЦВО сформирован новый артиллерийский дивизион большой мощности

Мы сегодня в торжественной обстановке вручили 8 тяжелых самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» личному составу нового дивизиона артиллерийской бригады. Появление такого дивизиона значительно усилит наши боевые возможности.

В составе армии есть уникальный для Вооруженных сил России мотострелковый батальон. Он был сформирован в составе новой мотострелковой бригады в конце прошлого года с использованием опыта ведения современных боевых действий. Недавно туда поступила последняя партия пикапов, которые способны нести на своих кузовах не только пулеметы Калашникова или автоматические гранатометы АГС-17, но и противотанковые и ракетные комплексы

Сегодня в артиллерийской бригаде Второй общевойсковой армии, дислоцированной в Оренбургской области, состоялось первое построение личного состава нового дивизиона и торжественная передача им штатной техники, поступившей на вооружение по Гособоронзаказу. Об этом журналистам сообщил временно исполняющий обязанности командующего Второй общевойсковой армией ЦВО генерал-майор Роман Бердников.- заявил генерал240-миллиметровый самоходный миномет 2С4 Тюльпан» предназначен для уничтожения прочных сооружений полевого типа, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой техники, недоступной для настильного огня. Дальность стрельбы обычным снарядом до 10 км, активно-реактивным - до 20 км.Также генерал-майор сообщал, что мотострелковая бригада ЦВО, сформированная в декабре 2016 года под Самарой, получила на вооружение последнюю партию автомобилей УАЗ-Патриот, теперь их в бригаде около 100 единиц.- сказал генерал-майор Бердников.